Verletzte und Tote nach Drohnenangriffen auf Charkiw und Dnipro

Russland greift mit Drohnen ukrainische Großstädte an. Die Behörden melden Explosionen in Charkiw im Nordosten der Ukraine sowie in Dnipro und Krywyj Rih am späten Dienstagabend. Auch in der Region um Cherson soll es Angriffe gegeben haben. In den sozialen Medien kursieren Videos, die Einschläge von Drohnen zeigen sollen.



In Charkiw sollen dem Bürgermeister Ihor Terechow zufolge mindestens 20 Menschen verletzt worden sein, in Dnipro meldet Gouverneur Serhij Lyssak mindestens einen Toten. In beiden Städten habe es mehrere Brände gegeben. Das volle Ausmaß des Angriffs lässt sich noch nicht absehen, zu den Schäden in Krywyj Rih und Cherson gibt es noch keine Informationen.