Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij, Kushner und Witkoff beraten stundenlang im Kanzleramt – am Montag soll es weitergehen
Selenskij in Deutschland angekommen
Witkoff und Selenskijs Chefunterhändler Umjerow in Berlin angekommen
Möglicherweise Treffen zwischen Witkoff und Selenskij in Berlin
Selenskij bestätigt Teilnahme an Gesprächen in Berlin
Linus Freymark
Beratungen gehen weiter – Ukraine bereit zum Verzicht auf Nato-Beitritt
Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine geht an diesem Montag in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird am Vormittag von Bundeskanzler Friedrich Merz zunächst zu einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum empfangen. Zudem sollen die Gespräche mit der vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführten US-Delegation fortgesetzt werden. Am Abend steht dann ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer an.
Bei den aktuellen Gesprächen geht es weiterhin um die von Russland geforderten Gebietsabtretungen, die Sicherheitsgarantien für Kiew und um die Frage der Verwendung der in der EU eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank.
Am Sonntagabend hatte sich abgezeichnet, dass die Ukraine bereit ist, ihre Forderung nach einem Nato-Beitritt aufzugeben. Ersatzweise seien Sicherheitsgarantien der USA sowie europäischer und anderer Partner ein Kompromiss, erklärte Selenskij am Sonntag in einem WhatsApp-Chat mit Journalisten. Die Garantien sollten dabei in etwa dem Artikel fünf des Nato-Vertrages entsprechen, also zumindest die Möglichkeit eines direkten militärischen Beistands im Falle einer erneuten russischen Invasion eröffnen. Kiew erwartet dabei jedoch mehr als nur Geld und Waffenlieferungen. Die Garantien sollten zumindest eine abschreckende Truppenpräsenz enthalten.
Philipp Saul
Selenskij, Kushner und Witkoff beraten stundenlang im Kanzleramt – am Montag soll es weitergehen
Nach langen Beratungen mit Vertretern der USA hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij das Kanzleramt in Berlin verlassen, wie mehrere Fotografen beobachteten. Dort hatte er unter anderem mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff gesprochen. Ein Berater Selenskijs erklärte, das Treffen habe fünf Stunden gedauert und solle am Montag fortgesetzt werden. Unklar ist, in welchem Format die Gespräche weitergehen.
Die US-Delegation äußerte sich nach den Gesprächen positiv. Es seien große Fortschritte erzielt worden, heißt es in einer Bewertung, die der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf X postete. Der 20-Punkte-Plan für die Ukraine, Wirtschaftsthemen und andere Fragen seien intensiv erörtert worden.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der die Gäste zuvor herzlich begrüßt hatte, nahm nicht an den Gesprächen im Kanzleramt teil, hieß es aus Regierungskreisen. Die Vertreter der Ukraine und der USA berieten demnach quasi unter sich. Als eine Art Moderator sei der außenpolitische Berater des Kanzlers, Günter Sautter, im Raum gewesen.
Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, es gehe weiterhin um die zentralen Fragen der von Russland geforderten Gebietsabtretungen, der Sicherheitsgarantien für Kiew und um die Frage der Verwendung der in der EU eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank. Nicht öffentlich bekannt ist bislang, welche konkreten Vorschläge aktuell auf dem Tisch liegen. Selenskij wollte bei seinem Treffen mit Witkoff vor allem seine jüngsten Vorschläge zum Ukraine-Plan von Präsident Donald Trump erörtern. Er habe bisher keine US-Reaktion auf seine jüngsten Änderungsvorschläge erhalten, antwortete Selenskij vor dem Treffen laut ukrainischen Medien auf Fragen von Journalisten. Zur ukrainischen Delegation zählen auch Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow.
Julia Daniel
Kreml erwartet „kaum etwas Gutes“ bei Gesprächen in Berlin
Russland erwartet von den Verhandlungen in Berlin über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine nach Kreml-Angaben „kaum etwas Gutes“. Die Beiträge der Europäer und der Ukraine zum Plan von US-Präsident Donald Trump werden „wohl kaum konstruktiv sein“, wie der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, dem russischen Staatsfernsehen sagte.
"Darin liegt das Problem", sagte Uschakow vor den Verhandlungen in Berlin zwischen Ukrainern, Europäern und US-Vertretern. Zugleich lobte er, dass die US-Seite die russische Position verstehe. Uschakow machte deutlich, dass Russland vor allem nicht von seinen Territorialforderungen für eine friedliche Lösung des Konflikts abrücke. Moskau verlangt, dass Kiew seine Truppen auch aus jenen Gebieten im umkämpften Industriegebiet Donbass abzieht, die Russland bisher nicht erobern konnte und die von der Ukraine weiter kontrolliert werden.
Katja Guttmann
Selenskij in Deutschland angekommen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zeigt sich vor Gesprächen in Berlin zu Kompromissen bei Friedensvorschlägen zur Beendigung des Krieges mit Russland bereit. Sicherheitsgarantien der USA sowie europäischer und anderer Partner anstelle einer Nato-Mitgliedschaft für sein Land seien ein Kompromiss von ukrainischer Seite, sagt Selenskij auf Reporterfragen in einem WhatsApp-Chat. Die Gespräche in Berlin sollen mit US-amerikanischen und europäischen Partnern stattfinden.
Selenskij bezeichnet einen Waffenstillstand mit Russland entlang der aktuellen Frontlinien als eine faire Option. Die russische Forderung nach einem Abzug ukrainischer Truppen aus Teilen der östlichen Regionen Donezk und Luhansk sei hingegen unfair, bekräftigt er auf Reporterfragen in einem WhatsApp-Chat. Die territoriale Frage sei weiterhin ungelöst und sehr heikel, fügt er hinzu. Russland hat gefordert, dass Kiew seine Truppen aus den Gebieten abzieht, die die Ukraine in den beiden Regionen noch hält.
Birgit Kruse
Russland wirft Nato-Chef Rutte Verantwortungslosigkeit vor
Russland wirft Nato-Generalsekretär Mark Rutte wegen seiner Äußerungen über Kriegsvorbereitungen Verantwortungslosigkeit vor. Rutte zeige damit, dass er die Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs nicht wirklich begreife, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow dem staatlichen russischen Fernsehen. „Herr Rutte versteht mit solch unverantwortlichen Äußerungen einfach nicht, wovon er spricht.“
Rutte hatte am Donnerstag in Berlin gesagt, die Nato müsse „auf ein Ausmaß des Krieges vorbereitet sein, das unsere Großeltern oder Urgroßeltern erlebt haben" und erklärt: „Wir sind Russlands nächstes Ziel." Die russische Führung hat wiederholt Erklärungen der Nato und einiger europäischer Politiker zurückgewiesen, sie plane einen Angriff auf ein Nato-Mitglied.
Annette Reuther
Witkoff und Selenskijs Chefunterhändler Umjerow in Berlin angekommen
Die US-Delegation ist zu Ukraine-Beratungen in Berlin angekommen. Wie ein Foto der Deutschen Presse-Agentur zeigt, trafen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Vormittag im Hotel Adlon im Zentrum der Bundeshauptstadt ein.
Die Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs werden heute in Berlin mit europäischer Beteiligung fortgesetzt. Verhandelt wird zunächst auf Beraterebene und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An den Gesprächen sollen auch deutsche Unterhändler teilnehmen. Nicht öffentlich bekannt ist bislang, welche konkreten Vorschläge aktuell auf dem Tisch liegen.
Zu den Ukrainern, die am Vormittag in Berlin eintrafen und am Kanzleramt von Günter Sautter, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater von Kanzler Friedrich Merz (CDU), begrüßt wurden, zählte nach Angaben von dpa-Reportern Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow. Er fuhr gemeinsam mit Sautter zu dem Hotel, in dem zuvor die US-Delegation abgestiegen war. Umjerow ist Selenskijs Chefunterhändler sowie Sekretär des Rates für Nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine.
Die Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs werden heute in Berlin mit europäischer Beteiligung fortgesetzt. Verhandelt wird zunächst auf Beraterebene und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An den Gesprächen sollen auch deutsche Unterhändler teilnehmen. Nicht öffentlich bekannt ist bislang, welche konkreten Vorschläge aktuell auf dem Tisch liegen.
Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten, kommt am Hotel Adlon an. . Kay Nietfeld/dpa
Newsdesk
Daniel Brössler
Möglicherweise Treffen zwischen Witkoff und Selenskij in Berlin
Für zwei Tage wird Berlin zum Zentrum der Ukraine-Diplomatie. Am Montag empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und eine Reihe von europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den britischen Premierminister Keir Starmer. Gerechnet wurde allerdings damit, dass Selenskij schon am Sonntag in der deutschen Hauptstadt eintrifft – ebenso wie der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, der Geschäftsmann Steve Witkoff. Selenskij selbst deutete ein Treffen mit Witkoff an. Er werde sich in Berlin mit Abgesandten Trumps sowie mit europäischen Partnern treffen, teilte er auf X mit.
Der Begegnung käme enorme Bedeutung zu, da Witkoff sich mehrfach mit Kremlchef Wladimir Putin getroffen und sich bisher als Befürworter massiver Zugeständnisse an Russland gezeigt hat. Witkoff steht auch maßgeblich hinter einem 28-Punkte-Papier, das von der Ukraine verlangt, Russland Gebiete zu überlassen, die es noch gar nicht erobert hat und seine Streitkräfte zu verkleinern. Die Ukraine hält dem mit Unterstützung der Europäer einen 20-Punkte-Plan entgegen, der als Grundlage für Verhandlungen mit dem Angreifer Russland dienen soll. Zentral sind dabei Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Darum sollte es auch bei einem Vortreffen der außenpolitischen Berater am Sonntag in Berlin gehen, zu dem Witkoff erwartet wurde. „Wir arbeiten an einem würdevollen Frieden für die Ukraine und daran, eine Garantie zu sichern – vor allem eine Garantie, dass Russland nicht zu einer dritten Invasion in die Ukraine zurückkehrt“, schrieb Selenskij auf X.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
We are currently preparing for meetings with the U.S. side and our European friends in the coming days. Berlin will host many events.There will be a briefing from Secretary Umerov and our negotiating team on their contacts that have already taken place. General Hnatov and… pic.twitter.com/pqn9p646YJ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2025
x.com
Julia Daniel
Russland: Haben 235 ukrainische Drohnen abgefangen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zum Sonntag 235 ukrainische Drohnen abgefangen. In Urjupinsk in der Oblast Wolgograd sei ein Öldepot aufgrund herabfallender Drohnenteile in Brand geraten, teilen die örtlichen Behörden mit. Mindestens zehn russische Flughäfen, darunter in Moskau und Sankt Petersburg, haben der Luftfahrtbehörde zufolge nachts vorübergehende Flugbeschränkungen verhängt. Russland teilt nur mit, wie viele feindliche Drohnen sein Militär abgefangen hat, nicht wie viele Drohnen der ukrainischen Streitkräfte insgesamt entdeckt wurden oder ihre Ziele getroffen haben.
Nadja Tausche
Selenskij bestätigt Teilnahme an Gesprächen in Berlin
Der ukrainische Präsident hat seine Teilnahme an den Gesprächen in der deutschen Hauptstadt am Sonntag bestätigt. „Derzeit bereiten wir uns auf Treffen mit der amerikanischen Seite und unseren europäischen Freunden in den nächsten Tagen vor“, sagte Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. Unklar ist, ob Selenskij bereits an diesem Sonntag in Berlin anreist und den US-Gesandten Steve Witkoff trifft. Am Montag wird er von Kanzler Friedrich Merz (CDU) unter anderem zu einem ukrainischen Wirtschaftstreffen erwartet.
Selenskij sagte, dass die ukrainischen Experten derzeit an den Details für Sicherheitsgarantien arbeiten, die Kiew für einen Frieden mit Russland fordert. Es gehe um einen gerechten Frieden für die Ukraine mit einer Garantie, dass Russland mit keiner weiteren Invasion in das Land zurückkehre. Geplant seien in Berlin auch Gespräche ukrainischer Beamter mit Vertretern der USA und europäischer Staaten über Wiederaufbau des Landes. Zunächst soll es an diesem Sonntag auf Berater-Ebene Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine gehen. Über Ort und Zeitpunkt der Beratungen wurde zunächst Geheimhaltung vereinbart. Russische Vertreter sind bei den Gesprächen nicht dabei.
Denis Huber
Ende der US-Sanktionen gegen Belarus: "Lukaschenko kann auf Putin einwirken"
Die USA heben weitere Sanktionen gegen das autokratisch regierte Belarus auf. Ob und wenn ja, welche Gegenleistung das eng mit Russland verbündete Belarus dafür erbringt, blieb zunächst offen. Die belarussische Nachrichtenagentur Belta zitierte den US-Gesandten John Coale nach zweitägigen Gesprächen mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko am Samstag lediglich mit den Worten, die USA würden die Sanktionen gegen Kali aus Belarus aufheben, einem wichtigen Bestandteil von Düngemitteln.
Belta zufolge verwies Coale auch auf die enge Beziehung zwischen Lukaschenko und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. So könne Lukaschenko auf Putin einwirken, sagte Coale offenbar mit Bezug zum Thema Beendigung des Krieges in der Ukraine. "Sie sind langjährige Freunde und haben die nötige Beziehungsebene, um solche Themen zu besprechen." Dies sei ein Weg, um den Prozess zu erleichtern.
Belta zitierte Coale mit den Worten, bei dem Treffen seien viele Themen besprochen worden, neben dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland auch Venezuela. "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch", sagte Coale. "Wir haben über die Zukunft gesprochen. Darüber, wie wir auf dem Weg der Annäherung zwischen den USA und Belarus vorankommen können, um die Beziehungen zu normalisieren. Das ist unser Ziel." Coale war bereits im September in Belarus. Kurz darauf hatte Lukaschenko 52 Gefangene freigelassen. Trump hatte die Freilassung von 1300 bis 1400 Gefangenen aus Belarus verlangt. In Belarus sind zahlreiche Menschen aus politischen Gründen inhaftiert.
Belta zufolge verwies Coale auch auf die enge Beziehung zwischen Lukaschenko und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. So könne Lukaschenko auf Putin einwirken, sagte Coale offenbar mit Bezug zum Thema Beendigung des Krieges in der Ukraine. "Sie sind langjährige Freunde und haben die nötige Beziehungsebene, um solche Themen zu besprechen." Dies sei ein Weg, um den Prozess zu erleichtern.
Julia Daniel
Babis lehnt Garantien für Finanzierung der Ukraine ab
Der künftige tschechische Ministerpräsident Andrej Babis lehnt es ab, Garantien für die Finanzierung der Ukraine zu übernehmen. Die Europäische Kommission müsse alternative Wege zur Unterstützung des Landes finden, sagt Babis, der am Montag sein Amt antritt, in einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. "Wir werden für nichts Garantien übernehmen und auch kein Geld hineinstecken."
Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen in der kommenden Woche über ein komplexes Darlehensprogramm für die Ukraine beraten. Dieses sieht die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte vor, erfordert aber auch nationale Garantien der Mitgliedstaaten.
Julia Daniel
Selenskij: Russland greift mit 450 Drohnen und 30 Raketen an
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat von neuen schweren Angriffen Russlands mit mehr als 450 Drohnen und 30 Raketen auf das Land berichtet. „Der Hauptschlag traf erneut unsere Energieversorgung, den Süden und die Region Odessa“, teilte Selenskij in den sozialen Netzwerken mit. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung liefen in den Gemeinden. Nach Behördenangaben geriet im Hafen von Odessa auch ein Getreidelager in Brand. „Zwei Menschen wurden in der Region Odessa verletzt“, sagte Selenskij. Im Land seien mehr als ein Dutzend zivile Objekte beschädigt worden. „Tausende Familien sind nach den Angriffen dieser Nacht in den Regionen Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw ohne Strom“, teilte der Präsident mit.
Julia Daniel
Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin
An diesem Sonntag wollen außenpolitische Berater unter anderem der USA, der Ukraine und Deutschlands in Berlin ihre Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine fortsetzen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin. Die USA hatten angekündigt, dass der Sondergesandte Steve Witkoff nach Berlin reisen werde.
Am Montag wird in Berlin auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erwartet. Der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte am Freitag mitgeteilt, dass Kanzler Friedrich Merz diesen zunächst zu deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen empfangen werde. Danach schließt sich auf Einladung von Merz ein Treffen europäischer Regierungschefs mit Selenskij im Kanzleramt an, an dem auch Vertreter von EU und Nato teilnehmen. Ob Vertreter der USA an den Beratungen am Montagabend im Kanzleramt teilnehmen werden, war am Samstag offen.
Wer genau an den Beratungen am Sonntag in Berlin teilnimmt, ist nicht bekannt. Zuletzt hatten Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, in Florida mehrere Tage lang mit den Ukrainern gesprochen. Von Kiewer Seite führten damals Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow die Verhandlungen. Vorher hatten Witkoff und Kushner in Moskau stundenlang mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen.
Am Montag wird in Berlin auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erwartet. Der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte am Freitag mitgeteilt, dass Kanzler Friedrich Merz diesen zunächst zu deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen empfangen werde. Danach schließt sich auf Einladung von Merz ein Treffen europäischer Regierungschefs mit Selenskij im Kanzleramt an, an dem auch Vertreter von EU und Nato teilnehmen. Ob Vertreter der USA an den Beratungen am Montagabend im Kanzleramt teilnehmen werden, war am Samstag offen.
Julia Daniel
Zwei Tote in Russland nach ukrainischem Drohnenschlag
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Industriestadt Saratow an der Wolga sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Im Zuge des Angriffs wurden mehrere Wohnungen eines Hauses getroffen, zwei Menschen starben, wie Gouverneur Roman Bussargin bei Telegram mitteilte. Saratow ist schon mehrfach angegriffen worden.
Auch aus anderen russischen Regionen gab es Berichte über ukrainische Drohnenangriffe. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zerstörte die Flugabwehr im Land insgesamt 41 ukrainische Drohnen. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht.
Im Gebiet Woronesch trafen Trümmer einer abgeschossenen Drohne einen Betrieb, der seine Arbeit vorübergehend einstellen musste, wie Gouverneur Alexander Gussew berichtete.
Auch aus anderen russischen Regionen gab es Berichte über ukrainische Drohnenangriffe. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zerstörte die Flugabwehr im Land insgesamt 41 ukrainische Drohnen. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht.
Linus Freymark
Nordkorea ehrt aus der Ukraine zurückgekehrte Soldaten
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat im Krieg in der Ukraine eingesetzte Soldaten nach der Rückkehr aus Russland mit einer groß inszenierten Zeremonie willkommen geheißen. In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Rede pries Kim das "heldenhafte" Verhalten der Pioniereinheit während ihrer 120-tägigen Auslandsmission. Die Zeremonie fand demnach bereits am Freitag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt.
Die zurückgekehrte Militäreinheit war laut KCNA Anfang August nach Russland entsandt worden und unterstützte die russische Armee in der Region Kursk im Kampf gegen die Truppen der von Russland angegriffenen Ukraine.
Von der Nachrichtenagentur veröffentlichte Fotos zeigen, wie Staatschef Kim auf die Knie geht und eine weiße Blume vor einer Gedenkwand mit Bildern gefallener Soldaten niederlegt. Während der Zeremonie räumte Kim ein, dass neun Soldaten der Pioniereinheit im Krieg gestorben seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die für Nordkorea beispiellose Militärkooperation mit Russland wurde vergangenes Jahr bekannt. Schätzungen des südkoreanischen Geheimdiensts zufolge wurden in mehreren Mobilisierungswellen rund 15 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt. Zudem belieferte Nordkorea die russische Armee mit großen Mengen Munition und Artillerie.
Vermutet wird, dass das international weitgehend isolierte Land im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien von Russland erhält. Zudem wird in diplomatischen Kreisen darauf verwiesen, dass Nordkoreas Armee durch den Einsatz in der Ukraine praktische Kampferfahrungen - vor allem in moderner Drohnenkriegsführung - sammele und eigene Waffensysteme in der Praxis austesten wolle. Es ist unklar, inwieweit nordkoreanische Truppen nach wie vor aktiv im Ukraine-Krieg kämpfen.
Fotos, die die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht hat, zeigen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, der Soldaten nach ihrer Rückkehr aus Russland willkommen heißt. . AFP
Unter den zurückgekehrten Soldaten sind offensichtlich auch verletzte Männer. AFP
Kim zollt gefallenen Soldaten seinen Respekt. AFP