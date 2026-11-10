Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi starten
Merz dringt auf Bekenntnis aller EU-Staaten zu Ukraine-Hilfe
Russland kritisiert westliches Militärmanöver
Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen
Trump: Ukraine wird „etwas andere Form“ haben
Anna Schimpp
Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi starten
Erstmals seit acht Monaten verhandeln Russland und die Ukraine von Dienstag an unter US-Vermittlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder über ein Ende des Krieges. Delegationen unter der Leitung des ukrainischen Chefunterhändlers Rustem Umjerow und Putins Gesandten Wladimir Medinski sprechen wieder direkt miteinander. Aus den USA sollen Sondergesandter Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner auf die arabische Halbinsel reisen.
Ukrainische Schlüsselfragen sind Sicherheitsgarantien, eine Waffenruhe im Schwarzen Meer und das Ende der Angriffe auf Energieanlagen. Kiew will zudem die Rückkehr von aus seiner Sicht verschleppten Kindern aus den besetzten Gebieten und weitere Gefangenenaustausche thematisieren. Außerdem sollen die Gespräche einen von Präsident Wolodimir Selenskij angestrebten Gipfel mit Putin vorbereiten helfen. Selenskijs Kanzleichef Kyrylo Budanow äußerte „verhaltenen Optimismus“, erwartet aber keinen Durchbruch.
Russland will unter anderem, dass die Ukraine auf das in ihrer Verfassung verankerte Ziel, der Nato beizutreten, verzichtet. Moskau visiert auch eine „Entmilitarisierung“ der Ukraine an. Beides sind Punkte, denen Kiew allenfalls bei weitreichenden westlichen Sicherheitsgarantien auch mit militärischer Option zustimmen könnte. Wichtig für Moskau ist eine Klärung der Gebietsfragen, was Kiew bisher ausschließt. Ein Waffenstillstand und ein Gipfeltreffen Selenskijs und Putins sind aus russischer Sicht erst nach der Klärung aller Fragen möglich.
Während der Kreml betont, dass die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze, hieß es aus Brüssel, dass die Europäische Kommission und der Rat der Mitgliedsstaaten bei Treffen vertreten sein würden.
Ukrainische Schlüsselfragen sind Sicherheitsgarantien, eine Waffenruhe im Schwarzen Meer und das Ende der Angriffe auf Energieanlagen. Kiew will zudem die Rückkehr von aus seiner Sicht verschleppten Kindern aus den besetzten Gebieten und weitere Gefangenenaustausche thematisieren. Außerdem sollen die Gespräche einen von Präsident Wolodimir Selenskij angestrebten Gipfel mit Putin vorbereiten helfen. Selenskijs Kanzleichef Kyrylo Budanow äußerte „verhaltenen Optimismus“, erwartet aber keinen Durchbruch.
Russland will unter anderem, dass die Ukraine auf das in ihrer Verfassung verankerte Ziel, der Nato beizutreten, verzichtet. Moskau visiert auch eine „Entmilitarisierung“ der Ukraine an. Beides sind Punkte, denen Kiew allenfalls bei weitreichenden westlichen Sicherheitsgarantien auch mit militärischer Option zustimmen könnte. Wichtig für Moskau ist eine Klärung der Gebietsfragen, was Kiew bisher ausschließt. Ein Waffenstillstand und ein Gipfeltreffen Selenskijs und Putins sind aus russischer Sicht erst nach der Klärung aller Fragen möglich.
Während der Kreml betont, dass die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze, hieß es aus Brüssel, dass die Europäische Kommission und der Rat der Mitgliedsstaaten bei Treffen vertreten sein würden.
Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen
Rund 2800 Soldaten aus elf Ländern nehmen in Polen von Montag an am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann, teilten die Verteidigungsministerien von Frankreich und Großbritannien mit. Die beiden Länder leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau.
Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik an dem Manöver beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich ist nach Armeeangaben mit rund 1000 Soldaten beteiligt und wird neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr einsetzen.
Außerdem nehmen Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden an der Übung teil. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an. Die Koalition war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden.
Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik an dem Manöver beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich ist nach Armeeangaben mit rund 1000 Soldaten beteiligt und wird neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr einsetzen.
Außerdem nehmen Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden an der Übung teil. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an. Die Koalition war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden.
Merz dringt auf Bekenntnis aller EU-Staaten zu Ukraine-Hilfe
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fordert alle EU-Staaten auf, sich ausnahmslos mit einem „fairen Beitrag“ an der Schließung der Milliarden-Lücke bei der Ukraine-Finanzierung zu beteiligen. In einem Brief an EU-Ratspräsident Antonio Costa drohte er indirekt mit einer Blockade in anderen Finanzfragen, falls es kein gemeinsames Bekenntnis zu der Ukraine-Hilfe gibt. Ein solches Bekenntnis sei „eine wesentliche Voraussetzung für die Lösung dieses Problems und für die Erörterung weiterer Fragen, insbesondere solcher mit finanziellen Auswirkungen“, heißt es in dem Schreiben des Kanzlers, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es geht um 45 Milliarden Euro, die im kommenden Jahr für die Ukraine fehlen.
In dem Brief fordert Merz zudem, im Rahmen der Verhandlungen über den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 eine von allen Mitgliedstaaten getragene Lösung für eine solide Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine über mehrere Jahre zu finden. Bis Ende des Jahres will die EU eine Einigung über den gesamten Finanzrahmen erzielen.
„Die Unterstützung der Ukraine ist eine Frage unserer unteilbaren europäischen Sicherheit, und das muss auch für die Lastenteilung bei der Unterstützung gelten“, schreibt der Kanzler in seinem Brief an Costa. Er fordert den EU-Ratspräsidenten auf, das Thema „als Priorität“ auf die Tagesordnung des informellen EU-Gipfels in Dublin am Freitag zu setzen. Zuvor hatte die EU-Kommission die Finanzlücke im nächsten Jahr auf 70 Milliarden Euro beziffert, von denen die Europäische Union 45 Milliarden abdecken solle. Die EU hatte der Ukraine bereits im vergangenen Jahr 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt.
Diese Summe reicht nun aber nicht mehr aus. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte bereits im Oktober von seinen Verbündeten weitere 70 Milliarden Euro verlangt, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Die Staats- und Regierungschefs forderten die EU-Kommission daraufhin auf, einen Vorschlag zur Deckung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs zu machen.
In dem Brief fordert Merz zudem, im Rahmen der Verhandlungen über den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 eine von allen Mitgliedstaaten getragene Lösung für eine solide Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine über mehrere Jahre zu finden. Bis Ende des Jahres will die EU eine Einigung über den gesamten Finanzrahmen erzielen.
„Die Unterstützung der Ukraine ist eine Frage unserer unteilbaren europäischen Sicherheit, und das muss auch für die Lastenteilung bei der Unterstützung gelten“, schreibt der Kanzler in seinem Brief an Costa. Er fordert den EU-Ratspräsidenten auf, das Thema „als Priorität“ auf die Tagesordnung des informellen EU-Gipfels in Dublin am Freitag zu setzen. Zuvor hatte die EU-Kommission die Finanzlücke im nächsten Jahr auf 70 Milliarden Euro beziffert, von denen die Europäische Union 45 Milliarden abdecken solle. Die EU hatte der Ukraine bereits im vergangenen Jahr 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt.
Diese Summe reicht nun aber nicht mehr aus. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte bereits im Oktober von seinen Verbündeten weitere 70 Milliarden Euro verlangt, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Die Staats- und Regierungschefs forderten die EU-Kommission daraufhin auf, einen Vorschlag zur Deckung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs zu machen.
Russland: Zwei Tote in Grenzgebiet nach ukrainischem Angriff
In der russischen Grenzregion Belgorod sind nach Behördenangaben zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Auto im Kreis Borissowka attackiert. Zwei Männer darin seien ums Leben gekommen, teilte der regionale Zivilschutzstab mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Drohne tötet Mitarbeiter von besetztem AKW in der Ukraine
Ein Mitarbeiter des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine ist bei einem Drohnenangriff getötet worden. Das teilten die von Moskau eingesetzte Kraftwerksleitung und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mit.
Die Kraftwerksleitung machte die ukrainischen Streitkräfte für den Tod des Mannes verantwortlich. Auf dem Weg zur Arbeit sei sein Auto von einer Drohne getroffen worden, hieß es.
Nach russischen Angaben war bereits Ende Oktober ein anderer AKW-Mitarbeiter bei einem Drohnenangriff auf sein Fahrzeug auf dem Weg zum Kraftwerk getötet worden. Anfang November starb demnach ein Reinigungsmitarbeiter der Anlage bei einer Drohnenattacke in der nahen Stadt Enerhodar.
Die Kraftwerksleitung machte die ukrainischen Streitkräfte für den Tod des Mannes verantwortlich. Auf dem Weg zur Arbeit sei sein Auto von einer Drohne getroffen worden, hieß es.
Nach russischen Angaben war bereits Ende Oktober ein anderer AKW-Mitarbeiter bei einem Drohnenangriff auf sein Fahrzeug auf dem Weg zum Kraftwerk getötet worden. Anfang November starb demnach ein Reinigungsmitarbeiter der Anlage bei einer Drohnenattacke in der nahen Stadt Enerhodar.
Russland kritisiert westliches Militärmanöver
Das von der „Koalition der Willigen“ angesetzte Militärmanöver für die Unterstützung der Ukraine stößt in Russland erwartungsgemäß auf scharfe Kritik. Der Moskauer Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. „Die Übungen haben weniger defensiven Charakter, sondern sind vielmehr offensiver Natur“, sagte Schoigu der Agentur Interfax zufolge am Rande eines Treffens von Vertretern der nationalen Sicherheitsräte von Ex-Sowjetrepubliken in Moskau. Schoigu kritisierte auch eine Militarisierung Europas und immer höhere Verteidigungsausgaben.
Ein möglicher Einsatz der multinationalen Truppe in der Ukraine ist aus Moskauer Sicht nicht akzeptabel. „Wir bekräftigen, dass der Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine kategorisch inakzeptabel ist“, teilte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa mit. Deren Stationierung in der Ukraine wäre „de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands“, fügte sie hinzu. „Jegliche militärischen Einheiten in der Ukraine werden von den Streitkräften der Russischen Föderation als legitime Ziele mit allen sich daraus ergebenden Risiken und Konsequenzen betrachtet“, drohte Sacharow.
Ein möglicher Einsatz der multinationalen Truppe in der Ukraine ist aus Moskauer Sicht nicht akzeptabel. „Wir bekräftigen, dass der Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine kategorisch inakzeptabel ist“, teilte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa mit. Deren Stationierung in der Ukraine wäre „de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands“, fügte sie hinzu. „Jegliche militärischen Einheiten in der Ukraine werden von den Streitkräften der Russischen Föderation als legitime Ziele mit allen sich daraus ergebenden Risiken und Konsequenzen betrachtet“, drohte Sacharow.
Carim Soliman
EU-Kommission: Sind bei Ukraine-Treffen in Abu Dhabi dabei
Die EU wird nach Angaben der Europäischen Kommission und entgegen Behauptungen aus Moskau an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. „Ich kann bestätigen, dass die EU an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, gemeinsam mit anderen Partnern“, sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne man noch keine weiteren Informationen geben. Inwiefern EU-Vertreter damit bei den Verhandlungen involviert sind, bleibt unklar.
Unterdessen teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow mit, dass die ukrainische Delegation auf dem Weg nach Abu Dhabi sei. Auch er bestätigte die Anwesenheit von Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der Nato und der Europäischen Kommission am Gesprächsort. „Mit den europäischen Partnern werden wir gesonderte koordinierende Treffen haben“, schrieb er auf Telegram. Die Abstimmung mit allen Schlüsselpartnern sei für Kiew von grundsätzlicher Bedeutung.
Zuvor hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X geschrieben, dass die EU bei den Gesprächen in Abu Dhabi präsent sein werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte allerdings in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU nicht am Tisch sitze. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Sonntag gesagt, französische Unterhändler würden in Abu Dhabi sein, um an Gesprächen teilzunehmen.
Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot zum Einstellen der Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.
Unterdessen teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow mit, dass die ukrainische Delegation auf dem Weg nach Abu Dhabi sei. Auch er bestätigte die Anwesenheit von Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der Nato und der Europäischen Kommission am Gesprächsort. „Mit den europäischen Partnern werden wir gesonderte koordinierende Treffen haben“, schrieb er auf Telegram. Die Abstimmung mit allen Schlüsselpartnern sei für Kiew von grundsätzlicher Bedeutung.
Zuvor hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X geschrieben, dass die EU bei den Gesprächen in Abu Dhabi präsent sein werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte allerdings in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU nicht am Tisch sitze. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Sonntag gesagt, französische Unterhändler würden in Abu Dhabi sein, um an Gesprächen teilzunehmen.
Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot zum Einstellen der Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.
Carim Soliman
Treibstoffmangel in mehreren russischen Regionen wegen Angriffen auf Raffinerien
In Russland ist es nach ukrainischen Angriffen auf Ölraffinerien wieder zu Treibstoffmangel gekommen. Mindestens sechs Regionen seien betroffen, berichteten Behörden und russische Medien. Demnach kam es zu Einschränkungen beim Kraftstoffverkauf an Tankstellen. In der Nacht zum Montag wurde zudem die zweitgrößte russische Raffinerie in Kirischi im Nordwesten des Landes ins Visier genommen, wie Gouverneur Alexander Drosdenko mitteilte.
In den vergangenen zwei Wochen hatte die Ukraine mindestens acht große russische Raffinerien unter Beschuss genommen. Die Angriffe wurden nach dem 30. Oktober verstärkt, da eine von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen zwischen Russland und der Ukraine nicht zustande gekommen war.
Wegen der Lieferengpässe führten den Angaben zufolge mehrere Regionen Rationierungen ein. In der im Nordwesten Russlands gelegenen Republik Karelien dürfen Autofahrer an den Tankstellen des Marktführers Rosneft vorübergehend maximal 30 Liter Benzin und 50 Liter Diesel tanken. Der Verkauf in Kanistern wurde demnach ganz eingestellt. Gouverneur Artur Parfentschikow erklärte auf Telegram, die Maßnahmen seien notwendig, um Hamsterkäufe zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ähnliche Einschränkungen wurden aus der sibirischen Republik Burjatien sowie den Regionen Sabaikalje, Nischni Nowgorod, Archangelsk, Pensa und Krasnojarsk gemeldet.
Die Angriffe auf Raffinerien beeinträchtigen die russische Produktion von Benzin und Diesel. Dies könnte auch eine Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Trump über russische Dieselexporte für den Weltmarkt und in die USA erschweren.
In den vergangenen zwei Wochen hatte die Ukraine mindestens acht große russische Raffinerien unter Beschuss genommen. Die Angriffe wurden nach dem 30. Oktober verstärkt, da eine von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen zwischen Russland und der Ukraine nicht zustande gekommen war.
Wegen der Lieferengpässe führten den Angaben zufolge mehrere Regionen Rationierungen ein. In der im Nordwesten Russlands gelegenen Republik Karelien dürfen Autofahrer an den Tankstellen des Marktführers Rosneft vorübergehend maximal 30 Liter Benzin und 50 Liter Diesel tanken. Der Verkauf in Kanistern wurde demnach ganz eingestellt. Gouverneur Artur Parfentschikow erklärte auf Telegram, die Maßnahmen seien notwendig, um Hamsterkäufe zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ähnliche Einschränkungen wurden aus der sibirischen Republik Burjatien sowie den Regionen Sabaikalje, Nischni Nowgorod, Archangelsk, Pensa und Krasnojarsk gemeldet.
Die Angriffe auf Raffinerien beeinträchtigen die russische Produktion von Benzin und Diesel. Dies könnte auch eine Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Trump über russische Dieselexporte für den Weltmarkt und in die USA erschweren.
Carim Soliman
Ukraine meldet Angriff auf russische Rüstungsfabrik bei Sankt Petersburg
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine russische Rüstungsfabrik nahe Sankt Petersburg attackiert. Bei dem Angriff in der Nacht sei das Morosow-Werk getroffen worden, teilte der ukrainische Generalstab auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dabei seien die drei Produktionsstätten dort beschädigt worden. Das genaue Schadensausmaß werde noch analysiert.
In der Fabrik werden dem ukrainischen Generalstab zufolge Sprengstoffe sowie Treibstoff für russische Kurzstreckenraketen Iskander-M und Topol-M-Interkontinentalraketen hergestellt. Russland setzt Iskander-Raketen für Angriffe auf ukrainische Städte ein.
In der Fabrik werden dem ukrainischen Generalstab zufolge Sprengstoffe sowie Treibstoff für russische Kurzstreckenraketen Iskander-M und Topol-M-Interkontinentalraketen hergestellt. Russland setzt Iskander-Raketen für Angriffe auf ukrainische Städte ein.
Anne Eberhard
Ukraine: Stromausfälle in zwölf Regionen nach russischen Angriffen
Nach neuen russischen Angriffen auf Energieanlagen gibt es der Ukraine den Behörden zufolge in zwölf Regionen Stromausfälle. Zu den betroffenen Gebieten gehörten unter anderem Kiew, Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja und Odessa, sagte der stellvertretende Energieminister Artem Nekrassow. „Aufgrund erheblicher Schäden bleibt die Lage in den Regionen Dnipropetrowsk und Kiew am schwierigsten.“
Russland habe in der vergangenen Woche den Energiesektor sowie die Öl- und Gasbranche der Ukraine 128 Mal gezielt angegriffen, erklärte Nekrassow. Zudem seien insgesamt 219 Vorfälle registriert worden, bei denen Infrastruktur in diesen Bereichen beschädigt oder zerstört worden sei.
Bei einem russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind Behördenangaben zufolge drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt worden und befinde sich in einem ernsten Zustand, erklärte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram. Lyssak machte keine Angaben dazu, welches Ziel getroffen wurde.
Russland habe in der vergangenen Woche den Energiesektor sowie die Öl- und Gasbranche der Ukraine 128 Mal gezielt angegriffen, erklärte Nekrassow. Zudem seien insgesamt 219 Vorfälle registriert worden, bei denen Infrastruktur in diesen Bereichen beschädigt oder zerstört worden sei.
Bei einem russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind Behördenangaben zufolge drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt worden und befinde sich in einem ernsten Zustand, erklärte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram. Lyssak machte keine Angaben dazu, welches Ziel getroffen wurde.
Trump: Ukraine wird „etwas andere Form“ haben
US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein. Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung „60 Minutes“ abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump.
Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.
Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs „der Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskijs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: „Nun, ist es –, aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“
Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskij mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump. Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.
Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.
Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs „der Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskijs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: „Nun, ist es –, aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“
Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskij mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump. Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.
Russland schießt fast 40 Drohnen über Region Leningrad ab
Russland hat in der nordwestlichen Region Leningrad nach Angaben des dortigen Gouverneurs 38 Drohnen abgeschossen. Die Region ist Standort von Ostsee-Terminals für den Export von Getreide und Öl sowie einer großen Ölraffinerie. Die Abschüsse dauern an, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko auf dem Messengerdienst Telegram mit. Er nannte zunächst keine weiteren Details.
Frankreich: Europäer nehmen an Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi teil
Europäische Staaten werden nach Angaben der französischen Regierung an den anstehenden Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Abu Dhabi teilnehmen. „Die Europäer werden gut vertreten sein. Frankreich wird in Abu Dhabi sein, um an diesen Diskussionen teilzunehmen“, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot am Sonntag dem Radiosender RTL. Wer genau für das Land anreisen werde, könne er noch nicht sagen, erklärte er weiter.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Dabei soll es um eine Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach sowie um eine Deeskalation gehen.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Dabei soll es um eine Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach sowie um eine Deeskalation gehen.
Ukraine: Mehr als 600 000 Menschen nach russischem Angriff ohne Strom
Nach einem russischen Angriff sind laut den ukrainischen Behörden mehr als 600 000 Menschen im Osten des Landes ohne Strom. „Wichtige Energieanlagen in der Region wurden bei einem nächtlichen Angriff beschädigt“, teilte der ukrainische Energieversorger DTEK auf Telegram mit. Betroffen ist demnach die Region Dnipropetrowsk.
Marc Hoch
Selenskij: Es darf kein zweites Jalta geben
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einem neuen „Jalta“. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN sagte der Präsident: „Wir wollen kein Jalta, kein zweites Jalta haben.“ In Jalta auf der Krim hatten die Sowjetunion, die USA und Großbritannien im Februar 1945 Deutschland und Europa in Einflusssphären aufgeteilt.
Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.
Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.
US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.
Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.
Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.
Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.
US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.
Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.