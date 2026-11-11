Russland und Ukraine setzen Angriffe trotz Gesprächen fort

Ungeachtet der ersten russisch-ukrainischen Gespräche seit neun Monaten in Abu Dhabi haben sich die gegenseitigen Angriffe in der Nacht fortgesetzt. So hat Russland über dem Leningrader Gebiet 146 Drohnen abgeschossen, wie der Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram mitteilte. In der Region liegen die Ostsee-Häfen Ust-Luga, Primorsk und Wyssozk, die für russische Öl- und Getreideexporte wichtig sind. Außerdem befindet sich dort die Raffinerie Kirischi, die zweitgrößte des Landes. Nahe dem Hafen von Ust-Luga habe es gebrannt.



In der westrussischen Region Smolensk sprach Gouverneur Wassili Anochin von einem massiven ukrainischen Drohnenangriff. Abgewehrt wurden demnach 37 Drohnen. Trümmer seien aber in ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Stadt Jarzewo gestürzt und hätten ein Feuer ausgelöst. Zwei Personen seien ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien aus dem Brandbereich gerettet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass insgesamt 627 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien.



Russland hingegen löste durch einen Drohnenangriff auf kritische Infrastruktur in der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih Stromausfälle aus. Die Wasser- und Wärmeversorgung seien demnach beeinträchtigt, erklärte der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Oleksandr Wilkul, auf Telegram. Durch Generatoren werde das Wasser- und Abwassersystem stabilisiert. Die Wärmeversorgung werde schwieriger, zudem seien Wohnhäuser, Schulen und Kindergärten beschädigt. Rettungskräfte und Versorgungsdienste seien im Einsatz. Krywyj Rih ist eine Industriemetropole und die Heimatstadt von Präsident Wolodimir Selenskij.