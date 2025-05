Keine Reise nach Istanbul: Trump kehrt nach Besuch der Golf-Region in die USA zurück

US-Präsident Donald Trump wird nach seiner Reise durch die Golf-Staaten nicht in die Türkei zu den ukrainisch-russischen Verhandlungen reisen, sondern nach Washington zurückkehren. Das kündigte Trump in Dubai an. Seine Tochter Tiffany habe gerade ein Baby zur Welt gebracht und er wolle seinen Enkel möglichst schnell sehen. „Wahrscheinlich hätte ich gestern Abend schon abreisen sollen“, sagte er. Er habe aber seine Gastgeber in Abu Dhabi nicht enttäuschen wollen.



Am Donnerstag hatte Trump noch eine Teilnahme an den Gesprächen in Istanbul nicht vollkommen ausgeschlossen. Er könne am Freitag in die Türkei reisen, „wenn es angemessen“ sei, hatte er erklärt.



Mit Kremlchef Wladimir Putin wolle er sich treffen, „sobald wir es einrichten können“, sagte Trump. Er argumentierte, in den Friedensbemühungen werde es keine echte Bewegung geben, bis er sich persönlich mit Putin zusammensetze.