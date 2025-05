US-Vizepräsident JD Vance erklärt in einem Interview mit dem US-Sender Fox News , dass der Krieg in der Ukraine aus seiner Sicht nicht in absehbarer Zeit enden werde. Es liege nun an den Russen und Ukrainern, da jede Seite wisse, was die Bedingungen der anderen Seite für einen Frieden seien. "Es wird an ihnen liegen, eine Einigung zu erzielen und diesen brutalen, brutalen Konflikt zu beenden", sagte Vance.Von acht Milliarden Menschen auf der Welt sei nur US-Präsident Donald dazu in der Lage gewesen, die Ukraine und Russland dazu zu bringen, ihre Vorstellungen für einen Frieden offenzulegen. Nun liege es bei den beiden Ländern, einen gemeinsamen Nenner in den Forderungen zu finden. Es sei verständlich, dass die Ukraine „verärgert“ sei, weil sie überfallen worden ist. Aber man könne nicht weiter Tausende Soldaten über die Frage opfern, ob die Grenze ihres Territoriums ein „ein paar Meilen eher in diese Richtung oder die andere verläuft“.Die Aussagen sind insofern außergewöhnlich, als US-Präsident Donald Trump in seinem Wahlkampf stets damit geprahlt hatte, er könne den gesamten Krieg binnen eines Tages beenden. Der US-Präsident soll zuletzt Berichten zufolge jedoch immer mehr frustriert gewesen sein, wie kompliziert und langwierig die Verhandlungen über einen Frieden sich in Wirklichkeit gestalten. Nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom äußerte Trump schließlich Zweifel daran, ob es Russlands Präsident Wladimir Putin tatsächlich ernst meine mit den Verhandlungen – oder ob er, wie Kritiker Trumps Taktik seit Langem sagen – den US-Präsidenten lediglich hinhalte, um währenddessen mit seinem Angriffskrieg fortzufahren.