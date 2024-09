Rumänien und Lettland melden Luftraumverletzungen durch russische Drohnen

Nach dem jüngsten russischen Luftangriff auf die Ukraine läuft in dessen Nachbarland Rumänien die Suche nach Drohnentrümmern. Der rumänische Luftraum sei in der Nacht verletzt worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Die Radarsysteme hätten eine Drohne identifiziert, die über rumänisches Gebiet hinweg in Richtung Ukraine geflogen sei. Die rumänische Luftwaffe ließ demnach zwei F-16-Kampfflugzeuge aufsteigen. Bewohner in zwei Kreisen der Grenzregion wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.



Dem Verteidigungsministerium zufolge könnten Drohnentrümmer, sollten sie in Rumänien niedergegangen sein, aber eher in unbewohnten Gegenden liegen. Ministerpräsident Marcel Ciolacu sagte vor der Presse, es habe keine ernsthaften Probleme vor Ort gegeben. Die Angriffe auf die Ukraine würden weitergehen. "Das ist so, wir haben einen Krieg an der Grenze." Rumänien ist Nato- und EU-Mitglied. Russland hat wiederholt Donauhäfen der Ukraine angegriffen, die nahe an der Grenze zu Rumänien liegen.



Auch Lettland meldet eine Verletzung seines Luftraums. Im Osten des EU- und Nato-Mitglieds soll eine mutmaßlich russische Drohne über Belarus in den lettischen Luftraum geflogen und in der Stadt Rēzekne abgestürzt sein. Der Vorfall werde untersucht, teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. Auch die Nato wurde informiert.



Die lettischen Streitkräfte hätten das unbemannte Flugobjekt beim Eintritt in den Luftraum entdeckt, die Bewegung verfolgt und dann den Absturzort lokalisiert. Unklar war, wie eine russische Drohne ungehindert durch Belarus bis nach Lettland gelangen konnte. Auch Belarus hatte zuletzt wiederholt Luftraumverletzungen beklagt.