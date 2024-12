Bei einer Explosion in Moskau sind nach russischen Angaben der hochrangige Generalleutnant Igor Kirillow und sein Adjutant getötet worden. Die Explosion sei durch einen Sprengsatz verursacht worden, der in einem Elektroroller in der Nähe eines Wohnhauses im Südosten der russischen Hauptstadt versteckt gewesen sei, sagte die Sprecherin des nationalen Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko.Die russischen Ermittler stufen den Fall als Terroranschlag ein. Laut russischen Medien soll der Sprengsatz vom Signal eines Mobiltelefons gezündet worden sein. Untersucht würden nun auch Mobilfunkverbindungen in dem Stadtviertel, hieß es. Den Ermittlungen zufolge stecken entweder der ukrainische Militärgeheimdienst oder der Inlandsgeheimdienst SBU als Auftraggeber hinter dem Attentat, wie die Zeitung Kommersant berichtete.Mehrere Medien, darunter die Nachrichtenagentur Reuters und das Portal Kyiv Independent schrieben unter Berufung auf Vertreter des SBU, dass dieser für die Tötung verantwortlich sei. Kiew betrachte Kirillow als Kriegsverbrecher und „absolut legitimes Ziel“. Ihm werde vorgeworfen, den Einsatz verbotener Chemiewaffen gegen ukrainische Truppen befohlen zu haben.Der getötete Generalleutnant Igor Kirillow war Chef der ABC-Abwehrtruppen des Landes und damit zuständig für den Schutz vor Gefahren durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel. Kirillow trat im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder öffentlich mit Vorwürfen auf, die USA betrieben in dem Nachbarland etwa geheime Biolabors. Ohne Beweise behauptete Kirillow zudem, dass die Ukraine an einer sogenannten schmutzigen Bombe arbeite. Damit sind Massenvernichtungswaffen mit konventionellen Sprengsätzen gemeint, denen radioaktives Material beigemischt ist.Kirillow galt als einer der bedeutendsten Kriegshetzer in Russland und steht auf westlichen Sanktionslisten. An diesem Montag erst war er in der Ukraine wegen angeblich massiver Nutzung verbotener chemischer Waffen in Abwesenheit angeklagt worden, wie der Kyiv Independent berichtet. Auf Kirillows Befehl seien seit Kriegsbeginn mehr als 4800 Fälle „des feindlichen Einsatzes chemischer Munition registriert“, behauptete der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU.