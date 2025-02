Starmer: Friedenstruppen in der Ukraine bräuchten eine Absicherung durch die USA – Trump wiegelt ab

US-Präsident Donald Trump zeigt trotz der Bemühungen des britischen Premierministers Keir Starmer weiter keine Bereitschaft, der Ukraine Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit einem Ende des Kriegs zu bieten. Ein bevorstehendes Abkommen über Bodenschätze mit den USA sei alles, was die Ukraine gegen Russland benötigen werde, sagt Trump bei dem Treffen in Washington. Die USA böten allein dadurch den notwendigen Rückhalt, „weil wir dort drüben sein werden, wir werden bei der Arbeit sein“ im Rahmen dieser Vereinbarung. „Wir werden eine Menge Leute dort drüben haben.“ Er werde mit seinem ukrainischen Kollegen Präsident Wolodimir Selenskij am Freitagmorgen das Abkommen unterzeichnen, sagte Trump weiter.



Starmer erklärte vor dem Treffen im Weißen Haus, ein Ukraine-Abkommen benötige Sicherheitsgarantien der USA, um einen langfristigen Frieden zu garantieren. Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass er die Frage einer Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine für eine Angelegenheit Europas hält, aus der sich sein Land heraushalten werde. Die europäischen Staaten sind in dieser Frage aber uneins. Die britische Regierung war die erste, die eine Beteiligung an solch einer möglichen Mission anbot. Die russische Regierung hat allerdings immer wieder betont, dass sie eine Präsenz von Truppen eines Nato-Mitglieds in der Ukraine nicht akzeptieren werde.



Ein Frieden in der Ukraine dürfe nicht den Aggressor belohnen, warnt Starmer in Washington. Die Details eines Friedens-Plans bleiben auch nach dem Treffen ein Rätsel (SZ Plus):