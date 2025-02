Russland und die Ukraine überziehen sich offenbar erneut mit Drohnenangriffen, beide Seiten melden Dutzende davon. Die ukrainische Luftwaffe berichtet , sie habe in der Nacht 147 Kampfdrohnen und Drohnenattrappen in der Luft gezählt, von denen bis auf fünf alle unschädlich gemacht worden seien. Betroffen gewesen seien Regionen in großen Teilen des Landes. In Kiew und Charkiw sollen nach ukrainischen Angaben mehrere Häuser beschädigt worden sein. In Kiew wurden demnach eine Industrieanlage und vier Wohnhäuser getroffen. In Charkiw hätten Drohnen drei Lagerräume eines Unternehmens beschädigt, erklärt Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. Ein Verwaltungsgebäude sei ebenfalls beschädigt worden, in 14 Wohnhäusern seien Fenster zu Bruch gegangen.Die russischen Streitkräfte wiederum hätten in der Nacht 90 ukrainische Drohnen abgefangen, meldet das Verteidigungsministerium in Moskau . 38 der Drohnen seien über dem Asowschen Meer abgefangen worden, 24 über der Oblast Krasnodar im Süden Russlands. Die übrigen ukrainischen Drohnen seien über anderen Gebieten im Süden und Westen Russlands sowie über der Halbinsel Krim zerstört worden. Zudem hätten die Verteidiger eine Lenkrakete über dem Asowschen Meer abgeschossen.Videos in Telegram-Kanälen sollen einen Großbrand in der Öl-Raffinerie bei Ilski in der russischen Region Krasnodar zeigen, knapp 200 Kilometer östlich der besetzten Krim, angeblich in Folge der Drohnenangriffe. Diese Bilder sind ebenso wie die Angaben beider Seiten nicht unabhängig überprüft und verifiziert.