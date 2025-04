Kreml-Abgesandter lobt Trumps Regierung

Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew hat nach Gesprächen in Washington die Regierung von US-Präsident Donald Trump gelobt und weitere Treffen in Aussicht gestellt. In seinem Telegram-Kanal schrieb der Chef des russischen Fonds für Direktinvestitionen von konstruktiven Treffen. Es gebe die Bereitschaft, einen direkten Dialog wiederherzustellen, um Differenzen zu überwinden und die wichtigsten geopolitischen Fragen zu klären.



In einem Interview im Sender Fox News behauptete der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin, dass das Trump-Team nicht nur den Dritten Weltkrieg verhindert, sondern auch Fortschritte für eine Lösung im Ukraine-Krieg erzielt habe. Mit der Feuerpause für Angriffe auf die Energieinfrastruktur sei die erste Deeskalation erreicht worden, sagte Dmitrijew. Die Modalitäten dieser von den USA vermittelten Feuerpause und die Frage, ob sie aktuell überhaupt gültig ist, sind aber unklar. Moskau und Kiew werfen einander täglich Verstöße vor.



Laut Dmitrijew wurde über die Aussichten der Rückkehr amerikanischer Investitionen nach Russland beraten und über Möglichkeiten gemeinsamer Projekte. Außerdem ging es demnach um die Zusammenarbeit in der Arktis, beim Abbau wertvoller Metalle und in anderen Bereichen. Auch an der Wiederherstellung direkter Flugverbindungen werde aktiv gearbeitet, schrieb der Unterhändler.



US-Präsident Donald Trump will die Beziehungen zu Russland normalisieren und ein Ende des Ukraine-Kriegs erreichen. Dmitrijew führte als erster Beauftragter des Kreml seit Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 Gespräche in Washington. Für den Besuch wurden nach US-Medienberichten die Sanktionen zeitweise ausgesetzt, mit denen Dmitrijew belegt ist.