„Koalition der Willigen“ will Ukraine-Pläne geheim halten

Die „Koalition der Willigen“ will ihre konkreten Planungen für eine Unterstützung der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand bis auf Weiteres geheim halten. Die Pläne zu enthüllen und sie öffentlich zu diskutieren, würde nur den russischen Präsidenten Wladimir Putin schlauer machen, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Dort ist die von Frankreich und Großbritannien geführte Gruppe erstmals auf Ebene der Verteidigungsminister zusammengekommen.



Die Planungen seien sehr konkret, sagte Healey. In den vergangenen Wochen hätten sich daran 200 militärische Planer aus 30 Nationen beteiligt. Auf Fragen nach Details wiederholte der britische Minister lediglich frühere Äußerungen. Demnach geht es darum, wie der ukrainische Luftraum und die Seewege im Fall eines Waffenstillstandes gesichert werden könnten. Zudem will die Koalition einen möglichen Frieden an Land und die ukrainischen Streitkräfte „unterstützen“. Die Pläne sollen es der Ukraine ermöglichen, sich ohne große Befürchtungen vor einem erneuten russischen Angriff auf einen Waffenstillstand einzulassen.



Nach französischen Angaben wird in der „Koalition der Willigen“ sowohl an einem Konzept für die Überwachung eines möglichen Waffenstillstandes als auch an Plänen für eine noch stärkere Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch Ausbildung und Waffenlieferungen gearbeitet. Diese soll im Idealfall so schlagkräftig werden, dass Russland keine weiteren Aggressionen wagt.



Medienbericht: Großbritannien erwägt Truppenentsendung für fünf Jahre



Im Gespräch ist zudem, zur zusätzlichen Abschreckung europäische Streitkräfte in der Ukraine selbst oder an der ukrainischen Westgrenze zu stationieren. Dass in größerem Ausmaß Soldaten aus Nato-Staaten in die Ukraine geschickt werden, gilt derzeit jedoch als unwahrscheinlich. Russland verlangt, einen solchen Schritt in Verhandlungen über einen Waffenstillstand auszuschließen. Nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ist es allerdings weiter denkbar, dass europäische Soldaten künftig auch in der Ukraine selbst die dortigen Streitkräfte trainieren. Einem Bericht der britischen Zeitung Telegraph zufolge wird überlegt, britische Truppen für fünf Jahre in das Land zu schicken, um den Ukrainern eine Atempause zu verschaffen.