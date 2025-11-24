Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij offen für Kompromisse bei Friedensplan
EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Plan
USA und Kiew: Gemeinsam überarbeiteten Plan erstellt
Mehrere Tote und Verletzte durch russische Drohnenangriffe in Charkiw
Rubio spricht von „enormen Fortschritten“ bei Ukraine-Gesprächen
Dimitri Taube
Ukrainischer Parlamentspräsident nennt rote Linien für Verhandlungen
Die Ukraine schließt laut Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk bei Verhandlungen eine formale Anerkennung besetzter Gebiete, eine Begrenzung ihrer Verteidigungskräfte und Einschränkungen für künftige Bündnisse aus. Dies seien die roten Linien, sagte Stefantschuk auf dem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Schweden. Diese Positionen stehen im Widerspruch zu den Vorschlägen der USA.
Zudem müssten die Mitgliedschaften in der EU und der Nato Elemente von Sicherheitsgarantien und eines jeden Friedensplans sein, sagte Stefantschuk.
Philipp Saul
Was steht im neuen Vorschlag zur Ukraine?
Als Reaktion auf den 28-Punkte-Plan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine haben Vertreter mehrerer europäischer Staaten eine überarbeitete Version erstellt. Über diesen wollen die Europäer und Ukrainer nun offenbar mit den USA beraten. Deren Außenminister Marco Rubio hat bereits angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ihren Plan ändern werden. Öffentlich präsentiert wurde der europäische Vorschlag bislang nicht, aber es gibt erste Meldungen über die Inhalte.
Der Nachrichtenagentur Reuters liegt der europäische Entwurf nach eigenen Angaben vor. Darin seien unter anderem die folgenden Punkte enthalten:
- Die im US-Plan vorgesehene Abtretung einiger bislang nicht russisch besetzter ukrainischer Gebiete an Moskau wird abgelehnt. Verhandlungen über einen Gebietsaustausch sollen an der derzeitigen militärischen Kontaktlinie beginnen.
- Die ukrainische Armee soll in Friedenszeiten aus 800 000 Soldaten bestehen dürfen. Im US-Plan ist von nur 600 000 die Rede.
- Bei der Verwendung der im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerte wurden die ursprünglichen US-Vorschläge deutlich abgeändert. Die Europäer wollen, dass die Gelder eingefroren bleiben, bis Russland den Schaden in der Ukraine kompensiert hat. Der US-Plan sieht dagegen vor, 100 Milliarden Dollar in einen von den USA geführten Wiederaufbaufonds zu investieren, wobei die USA die Hälfte der Gewinne erhalten würden.
- Die Ukraine soll Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 aus dem Nato-Vertrag bekommen. Dieser besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle Mitglieder gewertet wird.
- Ein Nato-Beitritt der Ukraine soll vom Konsens aller Mitglieder abhängen. Dieser sei derzeit nicht gegeben. Definitiv ausgeschlossen wird ein Nato-Beitritt damit nicht.
- Die Nato verpflichtet sich, nicht dauerhaft Truppen in der Ukraine zu stationieren.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet des Weiteren:
- Zunächst muss der Krieg beendet werden, bevor Zugeständnisse über den Tausch oder die Aufgabe von Territorium gemacht werden können.
- Die USA sollen für mögliche Sicherheitsgarantien entschädigt werden.
- Die Sanktionen gegen Russland sollen schrittweise aufgehoben werden. Sofern sich Russland an die Vereinbarung hält, soll das Land schrittweise wieder in die Weltwirtschaft integriert werden.
Die Deutsche Presse-Agentur berichtet darüber hinaus:
- Es soll keine allgemeine Amnestie für Kriegsverbrechen gewährt werden.
- Die im US-Plan genannte Frist für Wahlen in der Ukraine innerhalb von 100 Tagen wird ebenfalls nicht genannt. Stattdessen sollen sie nur so „schnell wie möglich“ organisiert werden.
Julia Daniel
Ungarn fordert Unterstützung für Ukraine
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bezeichnet den 28-Punkte-Friedensplan als große Chance zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Jeder europäische Politiker habe die Pflicht, diesen Plan vollständig und bedingungslos zu unterstützen, schreibt Szijjártó auf der Online-Plattform X.
Julia Daniel
Selenskij offen für Kompromisse bei Friedensplan
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zeigt sich offen für Kompromisse bei den US-Friedensvorschlägen, um die Ukraine zu stärken und nicht zu schwächen. Die Regierung in Kiew werde mit ihren Partnern weiter daran arbeiten, sagt er per Videoschalte bei einem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Schweden. Zudem müsse Russland für den Krieg bezahlen. Eine Entscheidung über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte sei von entscheidender Bedeutung.
Julia Daniel
EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Plan
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen um 10.30 Uhr zu Sonderberatungen über die Ukraine zusammen. Das Treffen finde am Rande eines Gipfels der EU und der Afrikanischen Union in Angolas Hauptstadt Luanda statt, teilt ein Sprecher von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit. Regierungschefs, die nicht an dem Gipfel teilnehmen, seien zur Teilnahme per Videoschalte eingeladen worden.
Unter den Teilnehmern des zweitägigen Gipfels ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz gibt um 12 Uhr ein Statement vor Pressevertretern ab.
Im Vorfeld des Treffens drängt Costa auf eine geschlossene Haltung der Europäischen Union. Er habe vor dem informellen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij gesprochen, schreibt Costa auf der Online-Plattform X. Ein geeinter und koordinierter Standpunkt der EU sei der Schlüssel, um ein gutes Ergebnis der Friedensverhandlungen zu gewährleisten – für die Ukraine und für Europa.
Unter den Teilnehmern des zweitägigen Gipfels ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz gibt um 12 Uhr ein Statement vor Pressevertretern ab.
Dimitri Taube
Wadephul: Genfer Ukraine-Verhandlungen auch Erfolg der Europäer
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht bei den Genfer Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges auch einen Erfolg der Europäer. Alle Fragen, die Europa und die Nato beträfen, seien aus dem ursprünglichen US-Plan entfernt worden, sagte Wadephul im Deutschlandfunk. Das sei ein entscheidender Erfolg. Es dürfe sich nicht über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer hinweg geeinigt werden. Es müsse sichergestellt werden, dass die Souveränität der Ukraine gewahrt werde und sie selbst entscheide, welche Zugeständnisse sie mache.
Gut sei auch, dass US-Außenminister Marco Rubio etwas den Zeitdruck aus dieser Woche herausgenommen habe, so Wadephul. „Das ist schon eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass man zu einer belastbaren Einigung kommen kann.“ Neben der strittigen Frage von Gebietsabtretungen gehörten Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu den zentralen Punkten. Diese müssten eine besondere Qualität haben. Wadephul ist zuversichtlich, dass sich auch die USA hier eindeutig zur Ukraine bekennen.
Michelle Ostwald
USA und Kiew: Gemeinsam überarbeiteten Plan erstellt
Bei den Beratungen der Ukraine und der USA ist nach Angaben aus Kiew und Washington ein überarbeiteter und verbesserter Plan erstellt worden. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem gemeinsamen Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung zu den Gesprächen in Genf.
Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs würden von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij getroffen, hieß es in der Erklärung weiter. Die Beratungen in Genf seien "konzentriert, fokussiert und respektvoll" gewesen und hätten "bedeutende Fortschritte" zu gemeinsamen Positionen und zur Festlegung nächster Schritte gezeigt. "Beide Seiten sind sich einig, dass die Beratungen höchst produktiv waren", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.
Die Gesprächspartner bekräftigten, dass jede künftige Vereinbarung die Souveränität der Ukraine uneingeschränkt wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten müsse. "Als Ergebnis dieser Gespräche wurde von den Beteiligten ein aktualisierter und verfeinerter Friedensplan erstellt." Die Ukraine habe ihre Dankbarkeit für die Unterstützung der USA ausgedrückt, hieß es weiter. Beide Seiten wollten weiter zusammenarbeiten, um einen Frieden zu erreichen, der "die Sicherheit, die Stabilität und den Wiederaufbau der Ukraine" sicherstellt.
Philipp Saul
Mehrere Tote und Verletzte durch russische Drohnenangriffe in Charkiw
Bei massiven Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Personen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram. In der Stadt habe es insgesamt 15 Einschläge in sechs Stadtteilen gegeben.
Philipp Saul
Rubio spricht von „enormen Fortschritten“ bei Ukraine-Gesprächen
Nach Beratungen mit Vertretern der Ukraine und europäischen Verbündeten hat sich US-Außenminister Marco Rubio zuversichtlich für eine überarbeitete Version des US-Friedensplans gezeigt. Die Gespräche hätten in einem „grundlegenden Dokument“ gemündet, das nun als Basis für die weitere Arbeit dienen solle, sagte er vor anwesenden Journalisten. Rubio sprach von „enormen Fortschritten“ und fügte an, dass die noch offenen Punkte „nicht unüberwindbar“ seien. Es brauche nur mehr Zeit. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden.“
Rubio hatte bereits wenige Stunden zuvor Änderungen am Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt. Man habe ein „sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien“ basiere, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak. Dieser sprach von einem „sehr produktiven“ ersten Treffen, bei dem gute Fortschritte erzielt worden seien. Man bewege sich auf einen gerechten und dauerhaften Frieden zu.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bewertete die laufenden Gespräche von Vertretern seines Landes und der USA in Genf als positiv. „Es gibt Signale, dass das Team von Präsident Trump uns erhört“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache.
Julia Bergmann
Trump: Ukraine zeigt USA „keinerlei Dankbarkeit“ – Selenskij reagiert
US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine erneut vorgeworfen, keinerlei Dankbarkeit für die Bemühungen der USA zur Beendigung des Krieges zu zeigen. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb er, dies geschehe, obwohl die USA massiv Waffen an die Nato lieferten, die diese an die Ukraine weitergebe, und Europa weiterhin russisches Öl beziehe. „Ich habe einen Krieg geerbt, der niemals hätte stattfinden sollen, einen Krieg, in dem alle Verlierer sind, besonders die Millionen Menschen, die so unnötig gestorben sind." Trump schrieb, der Krieg wäre unter einer starken Führung der USA und der Ukraine niemals möglich gewesen und teilt damit einmal mehr gegen seinen Vorgänger im Amt, Joe Biden aus.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij betonte später erneut die Dankbarkeit seines Landes gegenüber seinen Unterstützern. Die Ukraine sei den Vereinigten Staaten, jedem einzelnen Amerikaner und besonders Präsident Trump dankbar für die Hilfe, die Leben in seinem Land rette, schrieb Selenskij in sozialen Medien. Bereits in der Vergangenheit hatte Trump behauptet, die Ukraine würde die Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht ausreichend anerkennen. So warf er Selenskij im Februar bei einem Treffen im Weißen Haus Undankbarkeit vor. Vor laufenden Kameras wiesen Trump und sein Vize J. D. Vance den ukrainischen Staatschef zurecht. Das Gespräch endete in einem beispiellosen Eklat.
Dimitri Taube
Rubio kündigt Änderungen am Ukraine-Plan an
US-Außenminister Marco Rubio hat nach Verhandlungen mit der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern Änderungen des Plans zur Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt. Man habe ein „sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien“ basiere, sagte er in Genf bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak.
Rubio bezeichnete die Gespräche in der Schweiz als das „produktivste und bedeutsamste“ Treffen eines Prozesses, an dem die Vereinigten Staaten „von Anfang an“ beteiligt gewesen seien.
Jermak äußerte sich ähnlich und sprach von einem „sehr produktiven“ ersten Treffen, bei dem gute Fortschritte erzielt worden seien. Man bewege sich auf einen gerechten und dauerhaften Frieden zu. Endgültige Entscheidungen werden seinen Angaben nach „unsere Präsidenten“ treffen. Er bedankte sich bei den USA und US-Präsident Donald Trump – der Kiew zuvor erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen hatte.
Rubio sagte, dass nun die Differenzen mit Russland verringert und eine Lösung ausgearbeitet werden sollen, mit der sowohl die Ukraine als auch die USA zufrieden wären. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Trump am Ende sein Einverständnis für den neuen Plan geben werde.
Philipp Saul
Merz lehnt Finanzteil in US-Plan ab: „Nicht akzeptabel“
Bundeskanzler Friedrich Merz hält zentrale finanzielle Aspekte des US-Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs für „nicht akzeptabel“. Die Amerikaner könnten über das in der EU festgesetzte russische Zentralbankgeld nicht verfügen, sagte der CDU-Politiker in einem ARD-Interview nach dem Ende des G-20-Gipfels in Johannesburg. Auch die Forderung, noch einmal 100 Milliarden Dollar (87 Milliarden Euro) aus Europa draufzulegen, sei nichts, was aus deutscher Sicht zustimmungsfähig sei.
Merz verwies zudem darauf, dass die EU derzeit plane, das in der Europäischen Union festgesetzte russische Vermögen für ein Darlehen an die Ukraine zu nutzen, um Kiew weitere Waffenkäufe zu ermöglichen. Nach internen Brüsseler Dokumenten wurde in der EU wegen des Ukraine-Kriegs theoretisch nutzbares russisches Staatsvermögen im Wert von etwa 210 Milliarden Euro festgesetzt. In anderen Staaten außerhalb der EU waren es demnach nur etwa 42 Milliarden Euro.
In dem umstrittenen US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist vorgesehen, dass 100 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten in US-geführte Bemühungen zum Wiederaufbau der Ukraine investiert werden. Die USA sollen dabei 50 Prozent der Gewinne aus diesem Vorhaben erhalten.
Europa soll zudem weitere 100 Milliarden US-Dollar beisteuern, um das für den Wiederaufbau der Ukraine verfügbare Investitionsvolumen zu erhöhen. Der verbleibende Teil der eingefrorenen russischen Gelder soll in ein separates US-russisches Investitionsinstrument eingebracht werden. Dieses soll gemeinsame Projekte fördern, um „die Beziehungen zu stärken und gemeinsame Interessen zu vergrößern“.
Julia Bergmann
Merz bringt Ukraine-Vorschlag ein
Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach eigenen Angaben einen Vorstoß unternommen, um dem Frieden in der Ukraine bis Donnerstag zumindest einen Schritt näherzukommen. Er habe „unterhalb des umfassenden Vorschlages dieser 28 Punkte“ aus dem US-Friedensplan einen Vorschlag gemacht, sagte Merz beim G-20-Gipfel in Johannesburg. Diesen wolle er aber nicht im Detail darlegen. Darüber werde in Genf beraten.
Es gehe darum, „wenigstens einen ersten Schritt am Donnerstag zu tun“. Dann läuft eine Frist von US-Präsident Donald Trump an die Ukraine aus. „Wenn das alles, was da an 28 Punkten aufgezählt ist, zu viel ist für fünf Tage, dann möchte ich wenigstens den Versuch unternehmen, dass es einen Punkt gibt, über den man sich verständigt mit Russland, auf der ukrainischen Seite und mit Zustimmung der Amerikaner und mit Zustimmung der Europäer.“
Aus Regierungskreisen heißt es, Merz habe sich im Rahmen der Vorbereitung der europäischen und ukrainischen Verhandlungsposition intensiv eingebracht. Seine Position sei in Genf Gegenstand der Verhandlungen und kein separater, unabgestimmter Vorschlag.
Verhandelt werde über die 28 Punkte, „jedenfalls über Teile davon“, sagte Merz im Anschluss in einem RTL/n-tv-Interview. Er hoffe, dass bis zum Donnerstag wenigstens ein Teilergebnis erzielt werde. „Mehr ist wahrscheinlich nicht erreichbar, aber wir müssen vorankommen und damit hat Donald Trump sicher recht“, sagte der Bundeskanzler.
Merz bekräftigte in Johannesburg die Forderung nach belastbaren Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er habe dem US-Präsidenten in einem Telefonat am Freitag an von Russland gebrochene Zusagen erinnert, die das Land im Rahmen des Budapester Memorandums gegeben habe. Die Ukraine sei damals drittgrößte Atommacht gewesen. „Die sind alle abgebaut worden und alle zurückgegeben worden und alle verschrottet worden. Und dagegen hat die Ukraine die Zusicherung Russlands bekommen auf territoriale Integrität. Und an diese Verabredung hat Russland sich nicht gehalten“, sagte Merz. So wie damals könne „man Russland auch im Jahr 2025 nicht noch einmal vertrauen“, sagte er.
Carina Seeburg
Spitzentreffen in Genf: Gespräche zu US-Plan für die Ukraine haben begonnen
In Genf haben nach ukrainischen Angaben die Gespräche über den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des russischen Angriffskrieges begonnen. Das teilte der ukrainische Verhandlungsführer Andrij Jermak bei Telegram mit. Er leitet die von Präsident Wolodimir Selenskij ernannte neunköpfige Delegation.
Das erste Treffen mit den nationalen Sicherheitsberatern der Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Deutschlands habe stattgefunden, sagte Jermak. Als nächstes sei ein Treffen mit der US-Delegation geplant. „Wir sind sehr konstruktiv eingestellt“, sagte er.
US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff sind bereits am Vormittag in Genf eingetroffen. Die Vorgespräche mit den Ukrainern seien positiv und konstruktiv verlaufen. Man gehe mit "viel Schwung" in die Verhandlungen, ließ die US-Delegation verlauten.
Spitzenvertreter der USA, der Ukraine sowie Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens beraten ab heute in Genf über einen US-Plan für Frieden in der Ukraine. Geplant sind Gespräche über den 28-Punkte-Plan, den die USA für ein Ende des Ukraine-Krieges vorgelegt hat. "Wir hoffen, die letzten Details zu klären, um eine Einigung zu erzielen, die im Interesse der Ukraine ist", sagt ein US-Regierungsvertreter. "Einig wird man sich erst, wenn die beiden Präsidenten zusammenkommen", fügt er mit Blick auf US-Präsident Trump und den ukrainischen Präsidenten Selenskij hinzu.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die europäischen Bedingungen für einen Friedensschluss in der Ukraine genannt. Die Grenzen der Ukraine könnten nicht mit Gewalt verändert werden. Zudem dürfe die ukrainische Armee nicht so verkleinert werden, dass das Land für künftige Angriffe anfällig werde. Der 28-Punkte-Plan von Trump verlangt vor allem der Ukraine große Zugeständnisse ab. Selenskij hatte erklärt, Alternativvorschläge machen zu wollen.
Welche diplomatische Wucht der Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine entfalten wird, ist noch nicht klar. Die Diskussionen darüber kommen für Präsident Selenskij aber zu einem schlechten Zeitpunkt, schreibt SZ-Redakteur Sebastian Gierke (SZ Plus):
Julia Bergmann
Viele Verletzte nach russischen Drohnenangriffen in der Ukraine
Auch vor den in Genf geplanten Gesprächen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine ihre massiven gegenseitigen Drohnenangriffe fortgesetzt. In der ukrainischen Industriestadt Dnipro geriet ein Wohnhaus nach einem Treffen in Brand, es gab mindestens 15 Verletzte, darunter ein elf Jahre altes Mädchen, wie die Behörden mitteilten.
Am Vorabend wurden laut Militärverwaltung auch in Saporischschja zwei Wohnhäuser getroffen und sechs Menschen verletzt. Die drei Männer und drei Frauen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt griff Russland mit 98 Drohnen in der Nacht an, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. Die meisten Flugobjekte seien unschädlich gemacht worden, 27 Drohnen dagegen seien an 12 Stellen eingeschlagen.
In den umkämpften Gebieten Donezk und Cherson starben seit Samstag mindestens acht Menschen, wie die Behörden mitteilten. Außerdem habe es hier 15 Verletzte gegeben.
