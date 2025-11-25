Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland: Drei Tote bei ukrainischem Luftangriff in Region Rostow
Bericht: US-Vertreter zu Russland-Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi
Luftangriffe auf Kiew – Einschläge in Wohnhäusern gemeldet
USA: Noch "ein paar strittige Punkte" mit der Ukraine
Ukraine schließt Kompromiss in drei Fragen aus
Philipp Saul
Kreml: Europäischer Gegenvorschlag funktioniert für Russland nicht
Der Kreml lehnt den europäischen Gegenvorschlag für einen Friedensplan in der Ukraine ab. Der Plan sei "völlig unkonstruktiv" und funktioniere für Moskau nicht, sagte der außenpolitische Berater Juri Uschakow. Dagegen bezeichnet die russische Regierung den ursprünglichen US-Vorschlag als mögliche Grundlage für eine Lösung des Konflikts. Viele Bestimmungen dieses Plans seien „durchaus akzeptabel“, sagte Uschakow. Der europäische Plan ändert einem Entwurf zufolge entscheidende Punkte zu den Themen Nato und territoriale Integrität.
Uschakow sagte, dass die von Trump vorgelegten Punkte im Detail betrachtet werden müssen. Viele, aber nicht alle Punkte seien für Russland annehmbar. Bisher habe mit Russland darüber niemand gesprochen. Bei der Entstehung dieses US-Plans scheinen indes viele Moskauer Forderungen eingeflossen zu sein. Er ist international kritisiert worden, weil er der Ukraine mehr Zugeständnisse abverlangt als Russland.
Dimitri Taube
Russland: Drei Tote bei ukrainischem Luftangriff in Region Rostow
Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Grenzregion Rostow sind den örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Juri Sljussar mit. In der benachbarten Region Krasnodar wurden laut Gouverneur Weniamin Kondratjew bei einem ukrainischen Drohnenangriff sechs Menschen verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe in der Nacht landesweit 249 ukrainische Drohnen abgefangen.
Dimitri Taube
Bericht: US-Vertreter zu Russland-Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi
US-Heeresstaatssekretär Dan Driscoll ist einem Zeitungsbericht zufolge zu Gesprächen mit dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef und einer russischen Delegation in Abu Dhabi eingetroffen. Driscoll habe die Gespräche mit den russischen Gesandten in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate am Montagabend aufgenommen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Driscoll war in den vergangenen Tagen auch an den Verhandlungen mit ukrainischen Vertretern über den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges beteiligt.
Dimitri Taube
Luftangriffe auf Kiew – Einschläge in Wohnhäusern gemeldet
Trotz laufender Gespräche über Frieden in der Ukraine hat das russische Militär die Hauptstadt Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Die Millionenmetropole sei mit Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen attackiert worden, berichteten ukrainische Medien unter Verweis auf die Militärverwaltung. Aus verschiedenen Stadtbezirken seien Explosionen und Stromausfälle gemeldet worden, es gebe mindestens ein Todesopfer und sieben Verletzte. Das Internetportal Kyiv Indendent und der Sender RBC Ukraine berichteten, dass laut Bürgermeister Vitali Klitschko mehrere Wohngebäude getroffen worden und in Flammen aufgegangen seien. Ein 22-stöckiges Hochhaus musste demnach evakuiert werden.
Das ukrainische Energieministerium sprach den Berichten zufolge von einem „massiven kombinierten Angriff“ auf die Energieinfrastruktur. Die ukrainische Luftwaffe habe eine landesweite Warnung vor Raketenangriffen ausgegeben, nachdem russische Kampfflugzeuge von Stützpunkten innerhalb Russlands aufgestiegen waren.
Feuerwehrleute löschen das Feuer nach dem Einschlag einer Drohne in ein mehrstöckiges Wohnhaus während eines nächtlichen russischen Drohnenangriffs in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Juri Auel
USA: Noch "ein paar strittige Punkte" mit der Ukraine
Bei den Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine gibt es nach Darstellung des US-Präsidialamts nur noch "ein paar strittige Punkte". Präsident Donald Trump sei zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden könne, sagt seine Sprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News. Trump übe Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und auf das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin aus.
Selenskij äußerte sich ähnlich. "Nach den Gesprächen in Genf gibt es nun weniger Punkte, nicht mehr 28, und viele richtige Elemente wurden in diesen Rahmen aufgenommen", sagt Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Details nannte er nicht. "Unser Team hat heute bereits über den neuen Entwurf der Maßnahmen informiert, und das ist wirklich der richtige Ansatz. Die heiklen Themen, die heikelsten Punkte, werde ich mit Präsident Trump besprechen." Berichten zufolge sollen sich Washington und Kiew auf eine reduzierte Anzahl an Punkten geeinigt haben, von 19 ist die Rede.
Der von Trump vorgelegte 28-Punkte-Plan, der von vielen als „Wunschliste Russlands“ kritisiert worden ist, war für die Ukraine und die Europäer fast durchweg inakzeptabel. Aus Selenskijs Delegation hieß es, der Plan existiere so nicht mehr.
Juri Auel
Ukraine schließt Kompromiss in drei Fragen aus
Vor dem Hintergrund von Gesprächen zu einem Plan der USA zur Beendigung des Krieges hat der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk erneut „rote Linien“ gezogen und Kompromisse in mehreren Fragen ausgeschlossen:
„Keine Anerkennung der russischen Besetzung ukrainischer Gebiete. Keine Beschränkung der Verteidigungskräfte der Ukraine. Kein Veto zum Recht der Ukraine zukünftige Bündnisse zu wählen.“Ruslan Stefantschuk
Bei einem Auftritt in Stockholm im Rahmen der sogenannten Krim-Plattform unterstrich er zwar die ukrainische Bereitschaft zu „inhaltsreichen Verhandlungen für ein Ende des Krieges“. Doch seien Zugeständnisse in Fragen der Sprache, der Religion und der „nationalen Identität“ ebenso nicht möglich.
Den Worten Stefantschuks nach hat ein „realer Friedensprozess“ auf einem sehr klaren Prinzip zu beruhen: „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, nichts über Europa ohne Europa.“ Ein „realer Friedensplan“ sehe dabei eine Stärkung der ukrainischen und der europäischen Rüstungsindustrie und eine stärkere Flugabwehr für den Schutz der ukrainischen Infrastruktur vor. Er forderte Sicherheitsgarantien für sein Land und stärkere Sanktionen gegen Russland. Zu den Sicherheitsgarantien gehören dem Parlamentspräsidenten nach auch ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union und der westlichen Militärallianz Nato.
Wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten (SZ Plus):
Den Worten Stefantschuks nach hat ein „realer Friedensprozess“ auf einem sehr klaren Prinzip zu beruhen: „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, nichts über Europa ohne Europa.“ Ein „realer Friedensplan“ sehe dabei eine Stärkung der ukrainischen und der europäischen Rüstungsindustrie und eine stärkere Flugabwehr für den Schutz der ukrainischen Infrastruktur vor. Er forderte Sicherheitsgarantien für sein Land und stärkere Sanktionen gegen Russland. Zu den Sicherheitsgarantien gehören dem Parlamentspräsidenten nach auch ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union und der westlichen Militärallianz Nato.
Wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten (SZ Plus):
Henrike Roßbach
Katja Guttmann
Merz: Rechne nicht mit einem Durchbruch beim Ukraine-Plan
Nach den Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Europas und der Ukraine über einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine rechnet Bundeskanzler Friedrich Merz nicht damit, dass es diese Woche einen Durchbruch geben werde. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump der Ukraine ein Ultimatum gestellt, dem 28-Punkte-Plan der USA bis Donnerstag zuzustimmen.
„Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch“, sagte Merz am Rande des EU-Afrika Gipfels im angolanischen Luanda. „Wenn das möglich ist, hat sich jede Anstrengung gelohnt. Wenn das nicht möglich ist, müssen weitere Anstrengungen folgen.“ Das sei „ein mühsamer Prozess“. Frieden in der Ukraine gebe es nicht über Nacht, so Merz.
Zuvor hatten sich die bei dem Gipfel anwesenden Staats- und Regierungschefs der EU getroffen, um über den Stand der Verhandlungen zu beraten. „Wir sind uns einig“, sagte Merz, „wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und den Frieden in der Ukraine – und wir wollen Sicherheit für Europa.“ Er betonte allerdings, dass es einen Friedensplan nicht geben könne ohne die Zustimmung Europas zu „Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren“. Europa stehe sehr geschlossen beieinander „in diesem Schicksalsmoment“.
Er betonte, dass ukrainische Interessen auch gemeinsame europäische Interessen seien, die man dauerhaft wahren wolle. Dazu gehöre auch, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden dürfe. Zudem müsse sich die Ukraine „auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können“ - ein Verweis des Kanzlers auf die Forderung in dem ursprünglichen US-Friedensplan, dass die Ukraine ihre Streitkräfte signifikant verringern solle. Merz forderte, dass die Ukraine „starke Streitkräfte“ brauche und „belastbare Sicherheitsgarantien der Partner“.
Besonders wichtig ist den Europäern zudem, dass nicht über ihre Köpfe hinweg Fakten geschaffen werden. „Jede Verständigung“, so Merz, „welche die Europäische Union oder die Nato betrifft, bedarf einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses im Bündnis der Nato.“
Julia Daniel
Russland erklärt Correctiv zur „unerwünschten Organisation“
Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat das Recherchenetzwerk Correctiv nach Angaben der Organisation zur sogenannten unerwünschten ausländischen Organisation erklärt. „Damit stellt der russische Staat unsere journalistische Arbeit pauschal unter Strafandrohung – und zeigt gleichzeitig, dass unsere Arbeit wirkt“, wie Correctiv am Montag mitteilte. Unabhängige Recherche solle in Russland unmöglich gemacht werden. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 steigt der Druck auf westliche Journalisten in Russland.
Mit diesem Schritt sei Correctiv jede Tätigkeit in der Russischen Föderation gesetzlich untersagt, hieß es weiter. Russische Staatsbürger, die im In- oder Ausland mit Correctiv Kontakt haben, könnten von russischen Behörden verfolgt werden. Jede Form der Zusammenarbeit mit Correctiv werde kriminalisiert. Dazu zählten die Teilnahme an Gesprächen, die Weitergabe von Informationen, die Mitwirkung an Recherchen und die Organisation gemeinsamer Projekte, das Weiterleiten eines Artikels, das Übersetzen eines Textes sowie das Kommentieren oder Liken von Correctiv-Inhalten in sozialen Netzwerken.
Correctiv-Gründer und -Herausgeber David Schraven sagte: „Diese Einstufung ist ein Angriff auf unabhängigen Journalismus und ein Versuch, kritische Berichterstattung einzuschüchtern. Wir lassen uns davon nicht abhalten.“ Schraven ergänzte, dass die Einstufung die Recherchen erschwerten, aber nicht unmöglich machten. „Wir bewerten den Schutz potenzieller Quellen und Gesprächspartner aus Russland neu. Wir werden unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärken.“ Das Recherchenetzwerk Correctiv wurde 2014 gegründet.
Julia Daniel
Russland meldet Einnahme eines Dorfes, ukrainische Drohnenangriffe – das Kampfgeschehen in der Nacht
Russische Truppen nehmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die kleine Ortschaft Satyschschja in der südostukrainischen Region Saporischschja ein. Zudem rücken sie auf den Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der Region Donezk vor und nehmen dort zwei Bezirke ein, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA meldet. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson ist nach Behördenangaben eine Frau getötet worden. Die 61-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Attacke am Morgen auf der Straße befunden, teilte die Militärverwaltung mit. Eine 39 Jahre alte Frau sei außerdem verletzt worden.
Die Ukraine hat in der Nacht Russland mit Drohnen angegriffen. Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 93 ukrainische Drohnen abgefangen. Die Flugabwehr habe die Drohnen über vier Regionen abgeschossen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Allein 45 Drohnen seien über der russischen Grenzregion Belgorod zerstört worden. Weitere Drohnen seien über dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer abgefangen worden. Eine ukrainische Drohne wurde nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters auf dem Weg in die Hauptstadt abgeschossen. Drei Flughäfen schränken daraufhin vorübergehend den Flugverkehr ein. Die Einschränkungen werden jedoch kurz darauf wieder aufgehoben, wie die Luftfahrtaufsicht mitteilt.
Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson ist nach Behördenangaben eine Frau getötet worden. Die 61-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Attacke am Morgen auf der Straße befunden, teilte die Militärverwaltung mit. Eine 39 Jahre alte Frau sei außerdem verletzt worden.
Dimitri Taube
Ukrainischer Parlamentspräsident nennt rote Linien für Verhandlungen
Die Ukraine schließt laut Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk bei Verhandlungen eine formale Anerkennung besetzter Gebiete, eine Begrenzung ihrer Verteidigungskräfte und Einschränkungen für künftige Bündnisse aus. Dies seien die roten Linien, sagte Stefantschuk auf dem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Schweden. Diese Positionen stehen im Widerspruch zu den Vorschlägen der USA.
Zudem müssten die Mitgliedschaften in der EU und der Nato Elemente von Sicherheitsgarantien und eines jeden Friedensplans sein, sagte Stefantschuk.
Julia Daniel
Ungarn fordert Unterstützung für Ukraine
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bezeichnet den 28-Punkte-Friedensplan als große Chance zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Jeder europäische Politiker habe die Pflicht, diesen Plan vollständig und bedingungslos zu unterstützen, schreibt Szijjártó auf der Online-Plattform X.
Julia Daniel
Selenskij offen für Kompromisse bei Friedensplan
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zeigt sich offen für Kompromisse bei den US-Friedensvorschlägen, um die Ukraine zu stärken und nicht zu schwächen. Die Regierung in Kiew werde mit ihren Partnern weiter daran arbeiten, sagt er per Videoschalte bei einem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Schweden. Zudem müsse Russland für den Krieg bezahlen. Eine Entscheidung über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte sei von entscheidender Bedeutung.
Julia Daniel
EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Plan
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen um 10.30 Uhr zu Sonderberatungen über die Ukraine zusammen. Das Treffen finde am Rande eines Gipfels der EU und der Afrikanischen Union in Angolas Hauptstadt Luanda statt, teilt ein Sprecher von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit. Regierungschefs, die nicht an dem Gipfel teilnehmen, seien zur Teilnahme per Videoschalte eingeladen worden.
Unter den Teilnehmern des zweitägigen Gipfels ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz gibt um 12 Uhr ein Statement vor Pressevertretern ab.
Im Vorfeld des Treffens drängt Costa auf eine geschlossene Haltung der Europäischen Union. Er habe vor dem informellen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij gesprochen, schreibt Costa auf der Online-Plattform X. Ein geeinter und koordinierter Standpunkt der EU sei der Schlüssel, um ein gutes Ergebnis der Friedensverhandlungen zu gewährleisten – für die Ukraine und für Europa.
Dimitri Taube
Wadephul: Genfer Ukraine-Verhandlungen auch Erfolg der Europäer
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht bei den Genfer Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges auch einen Erfolg der Europäer. Alle Fragen, die Europa und die Nato beträfen, seien aus dem ursprünglichen US-Plan entfernt worden, sagte Wadephul im Deutschlandfunk. Das sei ein entscheidender Erfolg. Es dürfe sich nicht über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer hinweg geeinigt werden. Es müsse sichergestellt werden, dass die Souveränität der Ukraine gewahrt werde und sie selbst entscheide, welche Zugeständnisse sie mache.
Gut sei auch, dass US-Außenminister Marco Rubio etwas den Zeitdruck aus dieser Woche herausgenommen habe, so Wadephul. „Das ist schon eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass man zu einer belastbaren Einigung kommen kann.“ Neben der strittigen Frage von Gebietsabtretungen gehörten Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu den zentralen Punkten. Diese müssten eine besondere Qualität haben. Wadephul ist zuversichtlich, dass sich auch die USA hier eindeutig zur Ukraine bekennen.
Michelle Ostwald
USA und Kiew: Gemeinsam überarbeiteten Plan erstellt
Bei den Beratungen der Ukraine und der USA ist nach Angaben aus Kiew und Washington ein überarbeiteter und verbesserter Plan erstellt worden. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem gemeinsamen Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung zu den Gesprächen in Genf.
Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs würden von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij getroffen, hieß es in der Erklärung weiter. Die Beratungen in Genf seien "konzentriert, fokussiert und respektvoll" gewesen und hätten "bedeutende Fortschritte" zu gemeinsamen Positionen und zur Festlegung nächster Schritte gezeigt. "Beide Seiten sind sich einig, dass die Beratungen höchst produktiv waren", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.
Die Gesprächspartner bekräftigten, dass jede künftige Vereinbarung die Souveränität der Ukraine uneingeschränkt wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten müsse. "Als Ergebnis dieser Gespräche wurde von den Beteiligten ein aktualisierter und verfeinerter Friedensplan erstellt." Die Ukraine habe ihre Dankbarkeit für die Unterstützung der USA ausgedrückt, hieß es weiter. Beide Seiten wollten weiter zusammenarbeiten, um einen Frieden zu erreichen, der "die Sicherheit, die Stabilität und den Wiederaufbau der Ukraine" sicherstellt.
