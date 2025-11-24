Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Rechne nicht mit einem Durchbruch beim Ukraine-Plan
Ukrainischer Parlamentspräsident nennt rote Linien für Verhandlungen
Selenskij offen für Kompromisse bei Friedensplan
EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Plan
USA und Kiew: Gemeinsam überarbeiteten Plan erstellt
Philipp Saul
Kreml: Europäischer Gegenvorschlag funktioniert für Russland nicht
Der Kreml lehnt den europäischen Gegenvorschlag für einen Friedensplan in der Ukraine ab. Der Plan sei "völlig unkonstruktiv" und funktioniere für Moskau nicht, sagte der außenpolitische Berater Juri Uschakow. Dagegen bezeichnet die russische Regierung den ursprünglichen US-Vorschlag als mögliche Grundlage für eine Lösung des Konflikts. Viele Bestimmungen dieses Plans seien „durchaus akzeptabel“, sagte Uschakow. Der europäische Plan ändert einem Entwurf zufolge entscheidende Punkte zu den Themen Nato und territoriale Integrität.
Henrike Roßbach
Katja Guttmann
Merz: Rechne nicht mit einem Durchbruch beim Ukraine-Plan
Nach den Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Europas und der Ukraine über einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine rechnet Bundeskanzler Friedrich Merz nicht damit, dass es diese Woche einen Durchbruch geben werde. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump der Ukraine ein Ultimatum gestellt, dem 28-Punkte-Plan der USA bis Donnerstag zuzustimmen.
„Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch“, sagte Merz am Rande des EU-Afrika Gipfels im angolanischen Luanda. „Wenn das möglich ist, hat sich jede Anstrengung gelohnt. Wenn das nicht möglich ist, müssen weitere Anstrengungen folgen.“ Das sei „ein mühsamer Prozess“. Frieden in der Ukraine gebe es nicht über Nacht, so Merz.
Zuvor hatten sich die bei dem Gipfel anwesenden Staats- und Regierungschefs der EU getroffen, um über den Stand der Verhandlungen zu beraten. „Wir sind uns einig“, sagte Merz, „wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und den Frieden in der Ukraine – und wir wollen Sicherheit für Europa.“ Er betonte allerdings, dass es einen Friedensplan nicht geben könne ohne die Zustimmung Europas zu „Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren“. Europa stehe sehr geschlossen beieinander „in diesem Schicksalsmoment“.
Er betonte, dass ukrainische Interessen auch gemeinsame europäische Interessen seien, die man dauerhaft wahren wolle. Dazu gehöre auch, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden dürfe. Zudem müsse sich die Ukraine „auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können“ - ein Verweis des Kanzlers auf die Forderung in dem ursprünglichen US-Friedensplan, dass die Ukraine ihre Streitkräfte signifikant verringern solle. Merz forderte, dass die Ukraine „starke Streitkräfte“ brauche und „belastbare Sicherheitsgarantien der Partner“.
Besonders wichtig ist den Europäern zudem, dass nicht über ihre Köpfe hinweg Fakten geschaffen werden. „Jede Verständigung“, so Merz, „welche die Europäische Union oder die Nato betrifft, bedarf einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses im Bündnis der Nato.“
Julia Daniel
Russland erklärt Correctiv zur „unerwünschten Organisation“
Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat das Recherchenetzwerk Correctiv nach Angaben der Organisation zur sogenannten unerwünschten ausländischen Organisation erklärt. „Damit stellt der russische Staat unsere journalistische Arbeit pauschal unter Strafandrohung – und zeigt gleichzeitig, dass unsere Arbeit wirkt“, wie Correctiv am Montag mitteilte. Unabhängige Recherche solle in Russland unmöglich gemacht werden. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 steigt der Druck auf westliche Journalisten in Russland.
Mit diesem Schritt sei Correctiv jede Tätigkeit in der Russischen Föderation gesetzlich untersagt, hieß es weiter. Russische Staatsbürger, die im In- oder Ausland mit Correctiv Kontakt haben, könnten von russischen Behörden verfolgt werden. Jede Form der Zusammenarbeit mit Correctiv werde kriminalisiert. Dazu zählten die Teilnahme an Gesprächen, die Weitergabe von Informationen, die Mitwirkung an Recherchen und die Organisation gemeinsamer Projekte, das Weiterleiten eines Artikels, das Übersetzen eines Textes sowie das Kommentieren oder Liken von Correctiv-Inhalten in sozialen Netzwerken.
Correctiv-Gründer und -Herausgeber David Schraven sagte: „Diese Einstufung ist ein Angriff auf unabhängigen Journalismus und ein Versuch, kritische Berichterstattung einzuschüchtern. Wir lassen uns davon nicht abhalten.“ Schraven ergänzte, dass die Einstufung die Recherchen erschwerten, aber nicht unmöglich machten. „Wir bewerten den Schutz potenzieller Quellen und Gesprächspartner aus Russland neu. Wir werden unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärken.“ Das Recherchenetzwerk Correctiv wurde 2014 gegründet.
Julia Daniel
Russland meldet Einnahme eines Dorfes, ukrainische Drohnenangriffe – das Kampfgeschehen in der Nacht
Russische Truppen nehmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die kleine Ortschaft Satyschschja in der südostukrainischen Region Saporischschja ein. Zudem rücken sie auf den Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der Region Donezk vor und nehmen dort zwei Bezirke ein, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA meldet. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson ist nach Behördenangaben eine Frau getötet worden. Die 61-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Attacke am Morgen auf der Straße befunden, teilte die Militärverwaltung mit. Eine 39 Jahre alte Frau sei außerdem verletzt worden.
Die Ukraine hat in der Nacht Russland mit Drohnen angegriffen. Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 93 ukrainische Drohnen abgefangen. Die Flugabwehr habe die Drohnen über vier Regionen abgeschossen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Allein 45 Drohnen seien über der russischen Grenzregion Belgorod zerstört worden. Weitere Drohnen seien über dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer abgefangen worden. Eine ukrainische Drohne wurde nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters auf dem Weg in die Hauptstadt abgeschossen. Drei Flughäfen schränken daraufhin vorübergehend den Flugverkehr ein. Die Einschränkungen werden jedoch kurz darauf wieder aufgehoben, wie die Luftfahrtaufsicht mitteilt.
Dimitri Taube
Ukrainischer Parlamentspräsident nennt rote Linien für Verhandlungen
Die Ukraine schließt laut Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk bei Verhandlungen eine formale Anerkennung besetzter Gebiete, eine Begrenzung ihrer Verteidigungskräfte und Einschränkungen für künftige Bündnisse aus. Dies seien die roten Linien, sagte Stefantschuk auf dem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Schweden. Diese Positionen stehen im Widerspruch zu den Vorschlägen der USA.
Zudem müssten die Mitgliedschaften in der EU und der Nato Elemente von Sicherheitsgarantien und eines jeden Friedensplans sein, sagte Stefantschuk.
Julia Daniel
Ungarn fordert Unterstützung für Ukraine
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bezeichnet den 28-Punkte-Friedensplan als große Chance zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Jeder europäische Politiker habe die Pflicht, diesen Plan vollständig und bedingungslos zu unterstützen, schreibt Szijjártó auf der Online-Plattform X.
Julia Daniel
Selenskij offen für Kompromisse bei Friedensplan
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zeigt sich offen für Kompromisse bei den US-Friedensvorschlägen, um die Ukraine zu stärken und nicht zu schwächen. Die Regierung in Kiew werde mit ihren Partnern weiter daran arbeiten, sagt er per Videoschalte bei einem Gipfeltreffen der Krim-Plattform in Schweden. Zudem müsse Russland für den Krieg bezahlen. Eine Entscheidung über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte sei von entscheidender Bedeutung.
Julia Daniel
EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Plan
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen um 10.30 Uhr zu Sonderberatungen über die Ukraine zusammen. Das Treffen finde am Rande eines Gipfels der EU und der Afrikanischen Union in Angolas Hauptstadt Luanda statt, teilt ein Sprecher von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit. Regierungschefs, die nicht an dem Gipfel teilnehmen, seien zur Teilnahme per Videoschalte eingeladen worden.
Unter den Teilnehmern des zweitägigen Gipfels ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz gibt um 12 Uhr ein Statement vor Pressevertretern ab.
Im Vorfeld des Treffens drängt Costa auf eine geschlossene Haltung der Europäischen Union. Er habe vor dem informellen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij gesprochen, schreibt Costa auf der Online-Plattform X. Ein geeinter und koordinierter Standpunkt der EU sei der Schlüssel, um ein gutes Ergebnis der Friedensverhandlungen zu gewährleisten – für die Ukraine und für Europa.
Dimitri Taube
Wadephul: Genfer Ukraine-Verhandlungen auch Erfolg der Europäer
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht bei den Genfer Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges auch einen Erfolg der Europäer. Alle Fragen, die Europa und die Nato beträfen, seien aus dem ursprünglichen US-Plan entfernt worden, sagte Wadephul im Deutschlandfunk. Das sei ein entscheidender Erfolg. Es dürfe sich nicht über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer hinweg geeinigt werden. Es müsse sichergestellt werden, dass die Souveränität der Ukraine gewahrt werde und sie selbst entscheide, welche Zugeständnisse sie mache.
Gut sei auch, dass US-Außenminister Marco Rubio etwas den Zeitdruck aus dieser Woche herausgenommen habe, so Wadephul. „Das ist schon eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass man zu einer belastbaren Einigung kommen kann.“ Neben der strittigen Frage von Gebietsabtretungen gehörten Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu den zentralen Punkten. Diese müssten eine besondere Qualität haben. Wadephul ist zuversichtlich, dass sich auch die USA hier eindeutig zur Ukraine bekennen.
Michelle Ostwald
USA und Kiew: Gemeinsam überarbeiteten Plan erstellt
Bei den Beratungen der Ukraine und der USA ist nach Angaben aus Kiew und Washington ein überarbeiteter und verbesserter Plan erstellt worden. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem gemeinsamen Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung zu den Gesprächen in Genf.
Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs würden von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij getroffen, hieß es in der Erklärung weiter. Die Beratungen in Genf seien "konzentriert, fokussiert und respektvoll" gewesen und hätten "bedeutende Fortschritte" zu gemeinsamen Positionen und zur Festlegung nächster Schritte gezeigt. "Beide Seiten sind sich einig, dass die Beratungen höchst produktiv waren", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.
Die Gesprächspartner bekräftigten, dass jede künftige Vereinbarung die Souveränität der Ukraine uneingeschränkt wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten müsse. "Als Ergebnis dieser Gespräche wurde von den Beteiligten ein aktualisierter und verfeinerter Friedensplan erstellt." Die Ukraine habe ihre Dankbarkeit für die Unterstützung der USA ausgedrückt, hieß es weiter. Beide Seiten wollten weiter zusammenarbeiten, um einen Frieden zu erreichen, der "die Sicherheit, die Stabilität und den Wiederaufbau der Ukraine" sicherstellt.
Philipp Saul
Mehrere Tote und Verletzte durch russische Drohnenangriffe in Charkiw
Bei massiven Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Personen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram. In der Stadt habe es insgesamt 15 Einschläge in sechs Stadtteilen gegeben.
Philipp Saul
Rubio spricht von „enormen Fortschritten“ bei Ukraine-Gesprächen
Nach Beratungen mit Vertretern der Ukraine und europäischen Verbündeten hat sich US-Außenminister Marco Rubio zuversichtlich für eine überarbeitete Version des US-Friedensplans gezeigt. Die Gespräche hätten in einem „grundlegenden Dokument“ gemündet, das nun als Basis für die weitere Arbeit dienen solle, sagte er vor anwesenden Journalisten. Rubio sprach von „enormen Fortschritten“ und fügte an, dass die noch offenen Punkte „nicht unüberwindbar“ seien. Es brauche nur mehr Zeit. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden.“
Rubio hatte bereits wenige Stunden zuvor Änderungen am Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt. Man habe ein „sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien“ basiere, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak. Dieser sprach von einem „sehr produktiven“ ersten Treffen, bei dem gute Fortschritte erzielt worden seien. Man bewege sich auf einen gerechten und dauerhaften Frieden zu.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bewertete die laufenden Gespräche von Vertretern seines Landes und der USA in Genf als positiv. „Es gibt Signale, dass das Team von Präsident Trump uns erhört“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache.
Philipp Saul
Was steht im neuen Vorschlag zur Ukraine?
Als Reaktion auf den 28-Punkte-Plan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine haben Vertreter mehrerer europäischer Staaten eine überarbeitete Version erstellt. Über diesen wollen die Europäer und Ukrainer nun offenbar mit den USA beraten. Deren Außenminister Marco Rubio hat bereits angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ihren Plan ändern werden. Öffentlich präsentiert wurde der europäische Vorschlag bislang nicht, aber es gibt erste Meldungen über die Inhalte.
Der Nachrichtenagentur Reuters liegt der europäische Entwurf nach eigenen Angaben vor. Darin seien unter anderem die folgenden Punkte enthalten:
- Die im US-Plan vorgesehene Abtretung einiger bislang nicht russisch besetzter ukrainischer Gebiete an Moskau wird abgelehnt. Verhandlungen über einen Gebietsaustausch sollen an der derzeitigen militärischen Kontaktlinie beginnen.
- Die ukrainische Armee soll in Friedenszeiten aus 800 000 Soldaten bestehen dürfen. Im US-Plan ist von nur 600 000 die Rede.
- Bei der Verwendung der im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerte wurden die ursprünglichen US-Vorschläge deutlich abgeändert. Die Europäer wollen, dass die Gelder eingefroren bleiben, bis Russland den Schaden in der Ukraine kompensiert hat. Der US-Plan sieht dagegen vor, 100 Milliarden Dollar in einen von den USA geführten Wiederaufbaufonds zu investieren, wobei die USA die Hälfte der Gewinne erhalten würden.
- Die Ukraine soll Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 aus dem Nato-Vertrag bekommen. Dieser besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle Mitglieder gewertet wird.
- Ein Nato-Beitritt der Ukraine soll vom Konsens aller Mitglieder abhängen. Dieser sei derzeit nicht gegeben. Definitiv ausgeschlossen wird ein Nato-Beitritt damit nicht.
- Die Nato verpflichtet sich, nicht dauerhaft Truppen in der Ukraine zu stationieren.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet des Weiteren:
- Zunächst muss der Krieg beendet werden, bevor Zugeständnisse über den Tausch oder die Aufgabe von Territorium gemacht werden können.
- Die USA sollen für mögliche Sicherheitsgarantien entschädigt werden.
- Die Sanktionen gegen Russland sollen schrittweise aufgehoben werden. Sofern sich Russland an die Vereinbarung hält, soll das Land schrittweise wieder in die Weltwirtschaft integriert werden.
Die Deutsche Presse-Agentur berichtet darüber hinaus:
- Es soll keine allgemeine Amnestie für Kriegsverbrechen gewährt werden.
- Die im US-Plan genannte Frist für Wahlen in der Ukraine innerhalb von 100 Tagen wird ebenfalls nicht genannt. Stattdessen sollen sie nur so „schnell wie möglich“ organisiert werden.
Julia Bergmann
Trump: Ukraine zeigt USA „keinerlei Dankbarkeit“ – Selenskij reagiert
US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine erneut vorgeworfen, keinerlei Dankbarkeit für die Bemühungen der USA zur Beendigung des Krieges zu zeigen. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb er, dies geschehe, obwohl die USA massiv Waffen an die Nato lieferten, die diese an die Ukraine weitergebe, und Europa weiterhin russisches Öl beziehe. „Ich habe einen Krieg geerbt, der niemals hätte stattfinden sollen, einen Krieg, in dem alle Verlierer sind, besonders die Millionen Menschen, die so unnötig gestorben sind." Trump schrieb, der Krieg wäre unter einer starken Führung der USA und der Ukraine niemals möglich gewesen und teilt damit einmal mehr gegen seinen Vorgänger im Amt, Joe Biden aus.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij betonte später erneut die Dankbarkeit seines Landes gegenüber seinen Unterstützern. Die Ukraine sei den Vereinigten Staaten, jedem einzelnen Amerikaner und besonders Präsident Trump dankbar für die Hilfe, die Leben in seinem Land rette, schrieb Selenskij in sozialen Medien. Bereits in der Vergangenheit hatte Trump behauptet, die Ukraine würde die Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht ausreichend anerkennen. So warf er Selenskij im Februar bei einem Treffen im Weißen Haus Undankbarkeit vor. Vor laufenden Kameras wiesen Trump und sein Vize J. D. Vance den ukrainischen Staatschef zurecht. Das Gespräch endete in einem beispiellosen Eklat.
Dimitri Taube
Rubio kündigt Änderungen am Ukraine-Plan an
US-Außenminister Marco Rubio hat nach Verhandlungen mit der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern Änderungen des Plans zur Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt. Man habe ein „sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien“ basiere, sagte er in Genf bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak.
Rubio bezeichnete die Gespräche in der Schweiz als das „produktivste und bedeutsamste“ Treffen eines Prozesses, an dem die Vereinigten Staaten „von Anfang an“ beteiligt gewesen seien.
Jermak äußerte sich ähnlich und sprach von einem „sehr produktiven“ ersten Treffen, bei dem gute Fortschritte erzielt worden seien. Man bewege sich auf einen gerechten und dauerhaften Frieden zu. Endgültige Entscheidungen werden seinen Angaben nach „unsere Präsidenten“ treffen. Er bedankte sich bei den USA und US-Präsident Donald Trump – der Kiew zuvor erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen hatte.
Rubio sagte, dass nun die Differenzen mit Russland verringert und eine Lösung ausgearbeitet werden sollen, mit der sowohl die Ukraine als auch die USA zufrieden wären. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Trump am Ende sein Einverständnis für den neuen Plan geben werde.
