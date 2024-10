Tote und Verletzte nach massiven russischen Luftangriffen

Russland setzt seine zuletzt heftigen Luftangriffe auf die Ukraine fort. Dabei sind landesweit seit Montagabend mindestens acht Menschen getötet und 49 weitere verletzt worden, wie die ukrainischen Behörden mitteilen. Insgesamt griff Russland der ukrainischen Luftwaffe zufolge mit 48 Drohnen, 3 Raketen, mehreren Gleitbomben und Artilleriegranaten an. 26 Drohnen seien abgeschossen worden.



Bei einem nächtlichen Bombenangriff auf die ukrainische Stadt Charkiw sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Dort greift Russland immer wieder mit Gleitbomben an, die für die ukrainische Luftverteidigung nur schwer abzufangen sind. Bei den russischen Angriffen wurde auch das historisch bedeutende Derschprom beschädigt, ein Gebäude im Zentrum von Charkiw. Das Gebäude am Freiheitsplatz war einst das erste Hochhaus der Sowjetunion und wurde 2023 in die Liste der Unesco für Kulturgüter unter verstärktem Schutz aufgenommen. Seit der russischen Invasion wurde das Gebäude bereits mehrmals beschädigt.



Neben Charkiw stand auch die ukrainische Hauptstadt Kiew im Zentrum der Angriffe. Dort schlugen Trümmer einer Drohne in ein Wohnhaus ein, die Militärverwaltung berichtete außerdem von Schäden an einer Gasleitung. Zudem seien mehrere Autos in Brand geraten. Insgesamt soll es sechs Verletzte gegeben haben.



Tote nach russischen Angriffen melden die ukrainischen Behörden außerdem in den Großstädten Krywyj Rih und Cherson sowie in Myrnohrad.