Die Kleinstadt Kurachowe an der Front im Osten der Ukraine war wochenlang schwer umkämpft. Russische Truppen hatten versucht, den Ort einzunehmen. Nun soll ihnen das wahrscheinlich gelungen sein, wie die Kriegsbeobachter des Institute for the Study of War (ISW) in ihrem aktuellen Bericht schreiben. Dabei verweisen sie auf geolokalisiertes Filmmaterial. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es bisher nicht.Russische Militärblogger hatten schon vor ein paar Tagen behauptet, dass die Industriestadt „fast vollständig“ eingenommen sei. Das konnte das ISW zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht bestätigen. Sollten die jetzigen Angaben zutreffen, würden Putins Truppen ihrem Ziel, den Bezirk Donezk komplett einzunehmen, näherkommen.Nach Einschätzung des ISW sollen die russischen Soldaten bei ihren Bemühungen, Kurachowe einzunehmen, wahrscheinlich erhebliche Verluste an Panzerfahrzeugen erlitten haben. Doch auch wenn der Vormarsch verlustreich war, konnten die Invasoren mit ihrer Übermacht an Soldaten und Material die Ukrainer Schritt für Schritt zurückdrängen.In Kurachowe haben vor dem Krieg etwa 18 000 Menschen gelebt. Anfang Dezember sollen es ukrainischen Behörden zufolge nur noch wenige Hundert gewesen sein. In dem Gebiet verlaufen wichtige Logistikrouten für die ukrainischen Streitkräfte. Auch die Stadt Pokrowsk befindet sich in dieser Gegend. Sie ist als Knotenpunkt für den Nachschub der Ukraine an diesem Frontabschnitt von großer Bedeutung. Um Pokrowsk wird ebenfalls schon lange und intensiv gekämpft. Bisher kann die ukrainische Armee die Stadt halten.