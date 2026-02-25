Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Demo in Berlin zur Unterstützung für die Ukraine
Druschba-Pipeline: Selenskij hält Reparatur für unnötig – EU macht Druck
Orbán beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen
Kreml sieht Kriegsziele nicht erreicht
Selenskij drängt auf Freigabe von EU-Kreditpaket
Botschafterin: USA ermahnen Ukraine zur Rücksichtnahme auf amerikanische Interessen
Nach Drohnenangriffen auf ein Terminal in Südrussland für kasachisches Erdöl haben die USA die Ukraine nach deren Angaben mit einer diplomatischen Note vor einer Fortsetzung gewarnt. Es geht dabei um den Standort Noworossijsk am Schwarzen Meer. „Wir haben gehört, dass ukrainische Angriffe auf Noworossijsk einige der amerikanischen Investitionen beeinträchtigt haben, die über Kasachstan getätigt werden. Und wir haben vom US-Außenministerium die Anweisung erhalten, amerikanische Interessen nicht anzugreifen“, zitierte das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent Olha Stefanischyna, die Botschafterin der Ukraine in den USA.
Zum Hintergrund: Im vergangenen November wurden nach dem Angriff mit Seedrohnen Anlagen des Caspian Pipeline Consortiums im Hafen von Noworossijsk lahmgelegt, an dem auch der US-Ölriese Chevron beteiligt ist. Der zentralasiatische Binnenstaat Kasachstan exportiert einen Großteil seiner Erdölproduktion über diesen russischen Hafen. Das kasachische Außenministerium hatte protestiert und vor einer Verschlechterung der kasachisch-ukrainischen Beziehungen gewarnt.
Nach dem Anschlag vom 29. November 2025 erhielt Stefanischyna nach eigenen Angaben vom US-Außenministerium eine Demarche – eine formelle diplomatische Mitteilung. „Es ging dabei genau um die Tatsache, dass dort amerikanische Wirtschaftsinteressen verletzt wurden“, sagte die Botschafterin. Kiew habe das zur Kenntnis genommen. Zugleich betonte sie: Die US-Aufforderung sei keine generelle Anweisung, Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur gänzlich einzustellen. Eine Stellungnahme des US-Außenministeriums lag bisher nicht vor.
Die Demarche des Außenministeriums verdeutliche den einzigartigen Fokus der US-Regierung auf wirtschaftliche Prioritäten, heißt es in einer Einschätzung von Kyiv Independent.
Das ukrainische Militär greift im Abwehrkampf gegen Russland regelmäßig Energieanlagen auf russischem Territorium an, um die für den Krieg wichtigen russischen Exporteinnahmen zu senken. Attackiert werden die Anlagen mit weitreichenden Drohnen und Raketen. Den Angriff am 29. November 2025 hat die Ukraine laut Kyiv Independent jedoch nie offiziell bestätigt.
Vier Tote nach russischen Angriffen in der Südukraine
Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Gebiet Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres.
Demo in Berlin zur Unterstützung für die Ukraine
Tausende Menschen sind am Abend über den Boulevard Unter den Linden durch Berlin zum Brandenburger Tor gezogen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Am vierten Jahrestag des Kriegsbeginns erinnerten sie an den russischen Angriff auf das Land und an die Opfer, die er gefordert hat.
„Wir Europäer müssen verstehen, dass Frieden nicht vom Himmel fällt, dass Frieden erkämpft werden muss“, sagte der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev. Er stand dabei auf einer Bühne direkt vor dem in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlten Brandenburger Tor, eng umringt von mehr als zwei Dutzend Botschaftern europäischer Länder.
Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland, spricht bei einer Demonstration vor Brandenburger Tor. Foto: Markus Lenhardt/dpa
Makeiev bedankte sich ausdrücklich für Unterstützung aus Deutschland, das inzwischen der wichtigste Unterstützer der Ukraine sei. „Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal deutsche Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie bekommen“, sagte er. „Und wir bauen Drohnen, die Ziele tief im russischen Territorium erreichen, auch dank deutscher Unterstützung.“ Die Forderung nach mehr Waffen war während der Kundgebung mehrfach zu hören – auf der Bühne und aus dem Kreis der Menschen davor.
Nach Angaben der Berliner Polizei nahmen an der Kundgebung rund 5000 Menschen teil. Nach Einschätzung der Veranstalter waren es noch deutlich mehr. Viele schwenkten Fahnen in Blau-Gelb oder hatten sie sich um die Schultern gelegt.
Druschba-Pipeline: Selenskij hält Reparatur für unnötig – EU macht Druck
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hält trotz des Drucks der EU-Staaten Ungarn und Slowakei eine Reparatur der für russische Öllieferungen wichtigen Druschba-Leitung für unnötig. „Wozu reparieren? Um Menschen zu verlieren. Ich denke, das ist ein zu großer Preis“, sagte Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costas in Kiew. Ihm zufolge greift das russische Militär gezielt Reparaturtrupps an.
Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der wegen der ausbleibenden Lieferungen Ukraine-Hilfen blockiert, empfahl er, sich an Moskau zu wenden. „Russland zerstörte diese Pipeline mehrfach“, sagte Selenskij. Orbán solle beim Kreml um eine Energiewaffenruhe ersuchen. „Es kann nicht sein, dass Russland etwas zerstört und die Ukraine es dann repariert.“ Selenskij hatte auch gesagt, dass russisches Öl, das zur Finanzierung des Kriegs dient, nichts auf dem europäischen Markt zu suchen habe.
Von der Leyen machte allerdings deutlich, dass sie und Costa die Ukraine gebeten haben, die Reparaturen an der Pipeline zu beschleunigen. Sie dankte zudem dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković für seine Bemühungen, den Transport von Öl über Serbien nach Ungarn und in die Slowakei über die Adria-Pipeline abzusichern und auszubauen. Der Erdöltransit über die Druschba-Pipeline ist seit einem Drohnenangriff auf Energieanlagen in der westukrainischen Stadt Brody Ende Januar unterbrochen. Als Reaktion hat Ungarn einen 90-Milliarden-Kredit der Europäischen Union an die Ukraine genauso wie Diesellieferungen blockiert. Die benachbarte Slowakei hat ebenso mit einer Unterbrechung von Dieselexporten in die Ukraine reagiert.
Von der Leyen kündigte zudem an, die von Ungarn blockierte Absicherung des Darlehens über den EU-Haushalt notfalls zu umgehen. „Wir werden den Kredit so oder so bereitstellen. Ich will ganz klar sein: Wir haben verschiedene Optionen – und wir werden sie nutzen“, sagte sie. Das ist bereits der zweite Transitstopp innerhalb eines Jahres. Im vergangenen August waren die Lieferungen aus Russland bereits kurzzeitig unterbrochen worden - durch einen ukrainischen Angriff. Der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, hatte zuvor von einer erfolgreichen Attacke auf eine Pumpstation im russischen Gebiet Tambow berichtet.
Orbán beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bleibt bei der Blockade wichtiger EU-Finanzhilfen für Kiew, solange sein Land kein russisches Öl über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline bekommt. In einem Brief an den EU-Ratspräsidenten António Costa, den Orbán in den sozialen Medien veröffentlichte, schrieb er: „Fakten sind Fakten: Es gibt keine technischen Hindernisse für einen Neustart der Öl-Lieferungen an Ungarn über die Druschba-Pipeline. Dazu ist nur eine politische Entscheidung der Ukraine notwendig.“
Seit Ende Januar fließt kein Erdöl mehr über die Pipeline aus Russland nach Ungarn. Nach ukrainischer Darstellung liegt das daran, dass die Leitung durch russische Angriffe beschädigt sei. Ungarns Regierung behauptet dagegen, die Pipeline sei intakt, doch Kiew blockiere den Durchfluss.
Orbán bezeichnete die Haltung der EU als „Absurdität“. „Wir (die EU) treffen eine für die Ukraine finanziell günstige Entscheidung, die ich persönlich missbillige", dann schaffe die Ukraine eine Notfallsituation auf dem ungarischen Energiesektor. "Und Sie verlangen von mir so zu tun, als sei nichts geschehen. Das ist nicht möglich“, schrieb er an Costa.
„Ich bin nicht in der Lage, jedwede Entscheidung zugunsten der Ukraine zu unterstützen, bevor die Ukrainer zur Normalität zurückkehren.“Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsident
Kreml sieht Kriegsziele nicht erreicht
Der Kreml hat eingeräumt, dass auch vier Jahre nach der Invasion in die Ukraine die anfänglich gesteckten Aufgaben bisher nicht umgesetzt wurden. „Vollkommen, ja, sind die Ziele bisher nicht erreicht, deshalb geht die militärische Spezialoperation weiter“, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. „Militärische Spezialoperation“ ist nach wie vor die offizielle Bezeichnung Moskaus für den Krieg gegen das Nachbarland.
Es ist eine nicht alltägliche Äußerung aus dem Kreml. Das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent schreibt dazu: Dieses Eingeständnis verdeutliche die Diskrepanz zwischen den anfänglichen Erwartungen des Kreml an einen schnellen Sieg und dem darauf folgenden langwierigen und kostspieligen Krieg, in dem der ukrainische Widerstand anhalte. Das Portal verweist zudem auf die Statements russischer Offizieller und Propagandisten sowie einiger westlicher Geheimdienste aus dem Jahr 2022: Diese sagten „zunächst voraus, dass die Ukraine innerhalb von Tagen oder Wochen fallen könnte, wobei die Einnahme von Kiew als wahrscheinliches Hauptziel angesehen wurde“.
Kyiv Independent erinnert zudem an die Aussage der russischen Propagandistin Margarita Simonyan von 2021: „In einem Krieg werden wir die Ukraine in zwei Tagen besiegen.“ Diese Aussage sei seither zum Symbol für Moskaus Fehlkalkulationen geworden, so das ukrainische Portal.
Peskow behauptete derweil erneut, dass Russland bereit sei, eine diplomatische Lösung bei den Verhandlungen mit der Ukraine zu finden. „Jetzt hängt alles von den Handlungen des Kiewer Regimes ab“, erklärte er. Russland habe seine Bedingungen auf den Tisch gelegt, sie seien hinreichend bekannt.
Moskau verlangt etwa, dass Kiew seine Truppen auch aus jenen Teilen des Gebiets Donezk abzieht, die unter ukrainischer Kontrolle stehen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lehnt das kategorisch ab. Zwar sollen die Verhandlungen nach ukrainischen Angaben womöglich noch diese Woche in Genf wieder aufgenommen werden. Peskow bestätigte aber weder einen Ort noch einen Termin. Die Gespräche gelten als festgefahren.
Merz zum vierten Jahrestag des Angriffskriegs: Trauern mit Ukraine um Tote
In einer Videobotschaft an das ukrainische Volk zum vierten Jahrestag des russischen "barbarischen Angriffs" auf das Nachbarland hat Bundeskanzler Friedrich Merz der Ukraine weitere Hilfe zugesagt.
„Deutschland verneigt sich heute vor Ihrem unverwüstlichen Mut, Ihrer unerschöpflichen Kreativität und Ihrer ansteckenden Zuversicht.“Kanzler Merz in der Videobotschaft
Die Ukraine verteidige die gemeinsame europäische Ordnung und die Freiheit. "Mit Ihnen trauern wir an diesem Tag um Ihre Toten. Wir weichen nicht von Ihrer Seite." Deutschland leiste der Ukraine mehr Hilfe als jedes andere Land. Ziel sei eine freie Ukraine in einem sicheren Europa. "Hellere Tage werden kommen. Die Ukraine hat sie verdient", sagte Merz.
Amelie Schmidt
Selenskij drängt auf Freigabe von EU-Kreditpaket
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat auf die Verabschiedung des milliardenschweren Kreditpakets der Europäischen Union für die Ukraine gepocht, das Ungarn derzeit blockiert. „Dies ist eine echte finanzielle Garantie für unsere Sicherheit und unsere Widerstandsfähigkeit, und es muss umgesetzt werden“, sagte Selenskij in einer Videoansprache vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. „Ich danke allen, die daran arbeiten, dies möglich zu machen“, fügte er hinzu.
Geplant war eigentlich, am heutigen vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine im EU-Parlament den Weg für die Finanzhilfen freizumachen. Doch Ungarn stemmt sich dagegen. Die Regierung unter Viktor Orbán begründet ihre Haltung damit, dass Ungarn derzeit über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline kein russisches Öl mehr bekommt. Zudem verweigert das Land die Zustimmung zum 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland.
Die Unterstützung in Form von Darlehen soll sich bis Ende 2027 auf bis zu 90 Milliarden Euro belaufen und der Ukraine eine Fortsetzung des Abwehrkampfes gegen die russischen Angreifer ermöglichen. Vermutlich wird nun bloß ein 100 Millionen Euro schweres Nothilfe-Paket für die Energiesicherheit der Ukraine angekündigt werden können.
In seiner Rede betonte Präsident Selenskij außerdem, dass es für die Ukraine wichtig sei, einen klaren Termin für einen EU-Beitritt zu erhalten. Ohne diesen werde der russische Präsident Wladimir Putin einen Weg finden, die EU-Mitgliedschaft der Ukraine über Jahrzehnte zu blockieren, „indem er die EU spaltet, indem er Europa spaltet“.
Baerbock verlangt sofortigen Waffenstillstand in Ukraine
Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, hat einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand gefordert. Das Schweigen der Waffen müsse zu einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine führen, sagte Baerbock in Genf. Basis für alle Vereinbarungen müsse die Charta der Vereinten Nationen sein. Die frühere Bundesaußenministerin (Grüne) sagte, das Leiden der Menschen in der Kriegsregion müsse ein Ende finden, verlangte Baerbock.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte forderte unterdessen wirksame Sicherheitsgarantien für einen dauerhaften Frieden. „Wenn die Kämpfe endlich aufhören, muss der Frieden Bestand haben“, sagte Rutte im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Dafür brauche es starke ukrainische Streitkräfte und Sicherheitsgarantien von Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten. Rutte lobte den Mut der ukrainischen Bevölkerung. Es sei unerlässlich, dass die Ukraine weiterhin die militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe erhalte, die sie benötige.
„Die Ukraine ist eine Nation stiller Helden.“Nato-Generalsekretär Mark Rutte
Wadephul: Ungarns Blockade gegen Sanktionen nicht von Dauer
Ungarn und die Slowakei werden nach Einschätzung von Außenminister Johann Wadephul ihre Blockade neuer EU-Sanktionen gegen Russland nicht durchhalten. „Ich rechne damit, dass Ungarn zustimmt“, sagte der CDU-Politiker im RBB-Inforadio. Aus seiner Sicht habe Regierungschef Viktor Orbán ein Signal für diesen Dienstag setzen wollen, zur Reise der europäischen Spitze nach Kiew anlässlich des vierten Jahrestags der russischen Invasion. Wadephul kritisierte Orbáns Politik. „Manchmal habe ich den Eindruck, er beachtet eher das, was Wladimir Putin gefällt, als das, was Europa dient“, sagte er.
Bei der Slowakei sei die Blockadehaltung nicht so dramatisch und weniger grundsätzlich. Ungarn und die Slowakei begründen ihre Blockade damit, dass sie über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline derzeit kein russisches Öl mehr bekommen. Wadephul sagte, mit seiner abweichenden Haltung verrate Ungarn seine eigene Geschichte. Das Land habe Ende der 80er-Jahre überhaupt erst den ganzen Wandel herbeigeführt für den Fall des Eisernen Vorhangs.
Ungarn hat nicht nur ein Veto gegen weitere Sanktionen eingelegt, sondern auch gegen eine EU-Entscheidung, die wichtige Finanzhilfen für die Ukraine ermöglichen soll. Insgesamt geht es dabei um 90 Milliarden Euro, von denen 60 Milliarden Euro konkret für den Abwehrkampf der Ukraine bestimmt sind.
Die SZ schreibt zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs
- Vor vier Jahren befahl Kremlherrscher Wladimir Putin die Vollinvasion des Nachbarlandes. Wie lange leistet die Ukraine noch Widerstand, fragt Sebastian Gierke.
- Die EU verkündet stolz, mit wie viel Geld sie Kiew im Kampf gegen die russischen Invasoren unterstützt hat. Klingt nach echt viel – bis man die Summe mal runterbricht, kommentiert EU-Korrespondent Hubert Wetzel.
- „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“, sagte Olaf Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Warum das auch für die Bundesrepublik gilt, erklären Michael Bauchmüller, Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle.
- Wie sich die Zeitenwende auf den Rüstungshandel auswirkt, beschreiben Torben Kassler und Joscha F. Westerkamp.
- Frank Nienhuysen kommentiert, dass ein baldiger Frieden ein Albtraum für Wladimir Putin wäre.
- Wie erträgt man 1460 Tage Krieg? Die SZ hat Menschen in der Ukraine gebeten, den Blick aus ihrem Fenster mit uns zu teilen und zu beschreiben, was sie sehen.
Selenskij: Putin hat seine Ziele nicht erreicht
Zum Jahrestag des russischen Angriffs hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf vier Jahre Krieg zurückgeblickt. „Wenn wir uns an den Beginn der Invasion erinnern und auf die heutige Situation blicken, können wir mit Fug und Recht sagen: Wir haben unsere Unabhängigkeit verteidigt, wir haben unsere Staatlichkeit nicht verloren“, sagte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft. Die Ukraine existiere nicht nur auf der Karte.
„Putin hat seine Ziele nicht erreicht. Er hat die Ukrainer nicht gebrochen. Er hat diesen Krieg nicht gewonnen.“Wolodimir Selenskij
Auf die laufenden Friedensgespräche bezogen, betonte er: „Fraglos wollen wir alle, dass dieser Krieg endet, doch niemand lässt zu, dass die Ukraine zu existieren aufhört.“ Es werde alles dafür getan, damit die Kriegsjahre nicht umsonst waren. „All der Kampf, der Mut, die Würde, alles, was die Ukraine durchgemacht hat, darf nicht entwertet werden“, sagte Selenskij.
In den von den USA vermittelten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werde „um jedes Wort, um jeden Punkt“ gekämpft. „Das Abkommen darf nicht einfach nur unterzeichnet werden, sondern muss angenommen werden von den Ukrainern.“
In bisher drei Gesprächsrunden haben ukrainische und russische Delegationen in Abu Dhabi und Genf über ein Kriegsende verhandelt. Russland besteht dabei auf einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den noch gehaltenen Teilen der östlichen Regionen Luhansk und Donezk. Kiew lehnt dies kategorisch ab. Ende der Woche könnten die Gespräche fortgeführt werden.
Pistorius rügt Nähe Trumps zu Putin
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Donald Trump eine Kumpanei mit Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen. Der US-Präsident habe den russischen Staatschef beim Gipfeltreffen in Alaska im August vergangenen Jahres „wie einen Kumpel“ auf dem roten Teppich begrüßt und sich gleichzeitig komplett aus der militärischen Unterstützung der Ukraine zurückgezogen, kritisierte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Scharf kritisierte Pistorius die russischen Luftangriffe mit Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte.
„Was dort jede Nacht passiert, hat ja mit der Eroberung eines Landes nichts zu tun. Hier wird die Zivilbevölkerung terrorisiert – bei minus 20 Grad.“Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius
Damit werde kein Boden gewonnen, sagte Pistorius, sondern die Moral der Ukrainer solle gebrochen und das Land zerstört werden. Doch gebe es auch nach vier Jahren einen unglaublichen Durchhaltewillen und eine unglaubliche Courage, Stärke und Moral der Bevölkerung. Inzwischen sei Deutschland größter Unterstützer der Ukraine, sagte Pistorius, mit mehr als elf Milliarden Euro allein in diesem Jahr.
Zu einem möglichen Ende des Krieges sagte er, auf dem Gefechtsfeld werde es in absehbarer Zukunft wohl keine Entscheidung geben. Für die Verhandlungen sei es sehr wichtig, die Unterstützung hochzuhalten, denn die wirtschaftliche Situation in Russland werde schlechter. Für den Kreml müsse ein Punkt erreicht werden, an dem der Krieg die schlechtere Option gegenüber einem Frieden sei. „Das kann man aber nicht durch Schwäche erreichen, sondern nur durch Stärke.“
Unterdessen hat Bundeskanzler Friedrich Merz erneut den Zusammenhalt der Europäer beschworen. „Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und Ukrainer ein Albtraum. Und nicht nur für sie, sondern für uns alle. Denn der Krieg ist zurück in Europa“, schrieb Merz auf der Plattform X.
„Nur mit gemeinsamer Stärke werden wir ihn beenden. Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal.“Bundeskanzler Friedrich Merz
Ukraine-Krieg verursacht in vier Jahren immense Klimaschäden
In den vier Jahren des russischen Angriffskriegs sind nicht nur Hunderttausende Menschen getötet und verletzt worden – auch die Umwelt und das Klima wurden massiv geschädigt. Seit Februar 2022 sind 311 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente ausgestoßen worden – also halb so viel klimaschädliche Treibhausgase, wie Deutschland jährlich freisetzt. Das zeigen Berechnungen der Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen.
Ein Drittel der Gase kam demnach durch den Krieg selbst in die Atmosphäre, etwa durch die enormen Mengen an Kerosin, Öl und Diesel, die Jets, Schiffe und Panzer verbrennen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind vom Krieg entfachte Wald- und Buschbrände, die für ein knappes Viertel der Emissionen verantwortlich sind. Sie wüteten mehrheitlich an oder nahe der Frontlinien oder in Grenzgebieten.
Die Ukraine fordert von Russland Schadenersatz für die erlittenen Klimaschäden, in Summe inzwischen 57 Milliarden US-Dollar. Damit soll ein umweltfreundlicher Wiederaufbau nach dem Krieg finanziert werden.
EU-Spitze trifft zu Jahrestag des russischen Angriffskriegs in Kiew ein
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa sind am vierten Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Von der Leyen sagte zur Ankunft, der Besuch solle zeigen, dass Europa auch durch diesen harten Winter hindurch finanziell und militärisch zur Ukraine stehe.
„Ich möchte dem Mut und der Entschlossenheit des ukrainischen Volkes Tribut zollen, das in diesen vier schrecklichen Jahren der großangelegten Invasion Russlands Widerstand geleistet hat, Russland in den Osten des Landes zurückgedrängt hat und weiterhin mit großem Mut die Frontlinie verteidigt.“EU-Ratspräsident António Costa
Zugleich wolle er auch der Entschlossenheit der Ukraine Tribut zollen, auf dem Weg in die EU Fortschritte zu machen. „Es ist sehr beeindruckend, wie ein Land im Krieg es schafft, die Reformen umzusetzen, die nötig sind, um im Beitrittsprozess voranzukommen“, sagte er.
Von der Leyen und Costa wollen bei dem Besuch in Kiew an einer Gedenkzeremonie teilnehmen und sich ein Bild von Zerstörungen durch russische Luftangriffe machen. Zudem sind Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij geplant.
Andrij Sybiha (links), Außenminister der Ukraine, und Katarina Mathernova, Botschafterin der EU in der Ukraine, begrüßen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew. Andreas Stein/dpa