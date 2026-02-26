Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij telefoniert mit Trump
Merz: China soll Einfluss auf Russland nehmen
Botschafter: Erste ukrainische Drohnenfabrik in Großbritannien
Selenskij: Ukraine und USA beraten über „Wohlstandspaket“ für Wiederaufbau
Botschafterin: USA ermahnen Ukraine zur Rücksichtnahme auf amerikanische Interessen
Bericht: Russland hat Pokrowsk eingenommen – ukrainischer Armeesprecher räumt Verlust ein
Die russische Armee hat sehr lange und verlustreich um die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine gekämpft - nun hat sie ihr Ziel offenbar erreicht. In der jüngsten Analyse des Institute for the Study of War (ISW) heißt es: Das ISW habe zuletzt am 28. Januar ukrainische Streitkräfte im Einsatz in Pokrowsk beobachtet und gehe davon aus, dass die russischen Streitkräfte die Eroberung der Siedlung wahrscheinlich irgendwann in den vergangenen Wochen abgeschlossen hätten.
Auch Wolodymyr Polewyi, Sprecher des 7. Armeekorps der ukrainischen Luftangriffsstreitkräfte, erklärte laut einem Bericht des Tagesspiegel: „Wir haben Pokrowsk verloren.“ Zwar gebe es noch ukrainische Soldaten im Norden der Stadt, aber vielleicht nur noch, weil ein Rückzug zu gefährlich sei. Die Soldaten stünden sonst im Kreuzfeuer der Invasoren. Ein Abzug von Soldaten würde bedeuten, weitere Verluste in Kauf zu nehmen, heißt es im Tagesspiegel – deshalb nutze der 7. Armeekorps vorrangig ferngesteuerte Fahrzeuge für Evakuierungen. Drohnen versorgten die verbliebenen Kämpfer mit Lebensmitteln und Wasser.
Offiziell gibt es aus Kiew noch keine Bestätigung für den Verlust von Pokrowsk. Zuzugeben, dass die Stadt verloren sei, könne sich die Politik nicht leisten, sagte Polewyi dem Tagesspiegel. Warum? Darüber könne er nur mutmaßen. „Vielleicht, weil Donald Trump den Namen ‚Pokrowsk‘ kennt.“ Russland selbst meldete die Einnahme bereits Anfang Dezember 2025, allerdings war das zu dem Zeitpunkt falsch.
Der russische Vormarsch auf Pokrowsk begann im Februar 2024. Das ISW schreibt in seiner Einschätzung: „Pokrowsk war aufgrund seiner Funktion als wichtiger Logistikknotenpunkt von operativer Bedeutung, doch russische Angriffe verhinderten bereits im Juli 2025, dass die ukrainischen Streitkräfte die Stadt für logistische Zwecke voll ausnutzen konnten.“ Als Russland im Winter 2025 die Bemühungen zur Einnahme der Stadt intensivierte, habe Pokrowsk jedoch längst seine operative Bedeutung verloren.
Russland übergibt Ukraine 1000 Leichen von Soldaten
Russland übergibt der Ukraine im Austausch für 35 tote Russen die Leichen von 1000 ukrainischen Soldaten. Das gibt Kreml-Berater Wladimir Medinski bekannt. Beide Seiten tauschen in dem mittlerweile vier Jahre andauernden Krieg, immer wieder ihre Gefallenen aus.
Ukraine: Mindestens 20 Verletzte bei russischen Angriffen in der Nacht
Bei schweren russischen Angriffen sind in der Ukraine erneut mindestens 20 Menschen verletzt worden. Örtliche Behören teilten mit, ballistische Raketen und Marschflugkörper hätten Kiew, die gleichnamige Region sowie die östliche Stadt Charkiw zum Ziel gehabt, Saporischschja im Süden sei mit Drohnen angegriffen worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach in sozialen Medien von Dutzenden Verletzten und Zerstörungen in acht Gebieten des Landes. Erneut sei die Energieinfrastruktur Ziel gewesen: In der zentralukrainischen Region Poltawa sei die Gasinfrastruktur angegriffen worden, in den Gebieten Kiew und Dnipropetrowsk habe es Umspannwerke getroffen.
In der Region Charkiw wurden dem Gouverneur Oleh Synjehubow zufolge mindestens 16 Menschen verletzt, darunter zwei Minderjährige. Der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow teilte in der Nacht mit, es habe einen Einschlag in ein Wohnhaus gegeben, ein weiteres sei vollständig zerstört worden. In Saporischschja gab es nach Angaben von Gouverneur Iwan Fedorow mindestens acht Verletzte, darunter ein acht Jahre alter Junge. Moskaus Militär habe Kampfdrohnen, ballistische Raketen und Gleitbomben eingesetzt. Es gebe Schäden an mindestens 19 Wohnhäusern und zwei Einkaufszentren. Auch in der südostukrainischen Großstadt Krywyj Rih, dem Geburtsort des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, beklagte Militärgouverneur Oleksandr Hanscha zwei Verletzte. Russlands Streitkräfte griffen demnach im Gebiet Dnipropetrowsk mit Drohnen und Artillerie an.
Selenskij zufolge setzte Russland 420 Drohnen und 39 Raketen, darunter elf ballistische, ein. Die meisten Raketen seien abgewehrt worden, weil Partner seines Landes einen Teil der vereinbarten Raketen für die Flugabwehr geliefert hätten.
Amelie Schmidt
Selenskij telefoniert mit Trump
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat mit US-Präsident Donald Trump über die nächsten Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gesprochen. Bei dem Telefongespräch seien auch Unterhändler Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, anwesend gewesen, teilte Selenskij mit. Demnach dankte der ukrainische Präsident für die US-Vermittlung. An diesem Donnerstag sind Selenskij zufolge Gespräche zwischen den USA und der Ukraine in Genf geplant.
Selenskij wies in dem Gespräch nach eigenen Angaben darauf hin, dass dieser Winter infolge der russischen Angriffe der schwierigste für die Ukraine gewesen sei. Er teilte auch mit, dass es bei dem Gespräch um die Vorbereitung des nächsten Treffens mit den Russen und Amerikanern Anfang März gegangen sei. Von russischer Seite ist dieser Termin bisher nicht bestätigt. Selenskij äußerte zudem erneut die Hoffnung, dass es ein Treffen auf Präsidentenebene geben werde. Trump unterstützte das. Das Weiße Haus bestätigte das Telefonat, nannte aber zunächst keine Inhalte.
Amelie Schmidt
Ukraine erhöht Renten um mehr als zwölf Prozent
Trotz hoher Ausgaben im Krieg gegen Russland möchte die ukrainische Regierung die Rente für die mehr als zehn Millionen Rentner kräftig erhöhen. „Ab dem 1. März werden die Renten und Versicherungsleistungen für Millionen Ukrainer um 12,1 Prozent steigen“, teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko mit. Die Erhöhung liege über der Inflation und setze die Rentenerhöhungspolitik der Jahre 2021 bis 2025 fort. Zum Vergleich: In Deutschland werden zum 1. Juli Rentenerhöhungen von etwa 3,7 Prozent erwartet.
Die Renten in der Ukraine sind traditionell sehr gering. Zum 1. Januar verzeichnete der ukrainische Rentenfonds rund 10,1 Millionen Rentner. Durchschnittlich bezogen die Rentner dabei umgerechnet knapp 130 Euro. Mehr als die Hälfte der Rentner bezog allerdings umgerechnet weniger als 100 Euro.
Die Ukraine wehrt sich auch Dank westlicher Finanzhilfe gegen die russische Invasion. Mehr als 40 Prozent des Staatshaushalts werden seitdem jährlich aus dem Ausland finanziert; vor allem für die Zahlung von Renten und Gehältern von Staatsangestellten.
Merz: China soll Einfluss auf Russland nehmen
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die chinesische Führung aufgefordert, ihren Einfluss auf Russland zu nutzen, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Die Signale aus China würden in Moskau sehr ernst genommen, sagte er in Peking nach Gesprächen mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang. „Das gilt für Worte wie auch für Taten. Ich will ausdrücklich das chinesische Bekenntnis zum Frieden in der Region begrüßen, das ich heute gehört habe.“
Nach chinesischen Regierungsangaben hatte sich Xi beim Treffen mit Merz zwar für Verhandlungen ausgesprochen, um zu einer Lösung zu kommen. Er verzichtete aber erneut auf eine direkte Schuldzuweisung an Russland und sagte, alle Parteien müssten gleichberechtigt eingebunden und ihre berechtigten Anliegen berücksichtigt werden.
China gilt als wichtigster verbündeter Russlands. Der Führung in Peking wird vorgeworfen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch Öl-Käufe und Technologie-Transfers zu unterstützen.
Botschafter: Erste ukrainische Drohnenfabrik in Großbritannien
In Großbritannien hat die erste ukrainische Fabrik zur Herstellung von Drohnen ihren Betrieb aufgenommen. In der Ukraine seien die Fabriken wegen des Kriegs ständig von Zerstörung bedroht, daher sei die Aufnahme der Produktion in Großbritannien nur logisch, erklärt der ukrainische Botschafter Waleri Saluschnyj auf Telegram. Es handele sich aber nicht um eine Verlagerung der Produktion aus der Ukraine heraus, sondern "um eine Erweiterung unserer gemeinsamen Fähigkeiten und die Schaffung einer zweiten Verteidigungslinie, die die Kontinuität der Produktion gewährleistet".
Selenskij: Ukraine und USA beraten über „Wohlstandspaket“ für Wiederaufbau
Vertreter der Ukraine und der USA kommen an diesem Donnerstag in Genf zu Beratungen über den Wiederaufbau des Landes zusammen. Im Mittelpunkt stehe ein sogenanntes Wohlstandspaket, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit. Bei den Gesprächen sollen zudem die Vorbereitungen für ein trilaterales Treffen unter Einbeziehung Russlands erörtert werden. Kiew hoffe, dass es ein solches Treffen Anfang März geben könne, sagte Selenskij. Zudem stünden Details zum Austausch von Kriegsgefangenen auf der Agenda.
Die ukrainische Delegation wird von Rustem Umjerow geleitet, dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates. Auf US-Seite nehmen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, teil. „Die erste Frage ist das Wohlstandspaket, das ist das Paket für den Wiederaufbau der Ukraine“, sagte Selenskij. Die Regierung in Kiew hofft, in den kommenden zehn Jahren etwa 800 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln für den Wiederaufbau zu mobilisieren.
Einer am Montag veröffentlichten Schätzung der Weltbank zufolge belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau der Wirtschaft derzeit auf etwa 588 Milliarden Dollar. Der Berechnung liegen Daten von Februar 2022 bis Ende 2025 zugrunde. Der Wiederaufbau der Ukraine ist zu einem zentralen Thema in den Gesprächen über eine Beendigung des Krieges geworden.
Geld dürfte jedoch erst nach einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen fließen. Bislang blieben die unter US-Vermittlung geführten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland ohne Durchbruch in zentralen Streitpunkten wie Gebietsfragen.
Russland meldet Tote nach ukrainischem Angriff auf Fabrik
Bei Drohnenangriffen der Ukraine sind im westrussischen Gebiet Smolensk nach Behördenangaben sieben Menschen getötet worden. Mindestens zehn weitere wurden dem Ermittlungskomitee zufolge verletzt. Kiew habe die Chemiefabrik Dorogobusch mit mindestens 30 Drohnen attackiert, hieß es. Ein Strafverfahren wegen eines Terrorakts sei eröffnet worden. Gouverneur Wassili Anochin hatte zunächst von vier getöteten Mitarbeitern gesprochen.
Die Chemiefabrik Dorogobusch liegt etwa 285 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und gehört zur Gruppe Acron. Nach deren Angaben ist sie Hersteller von Mineraldüngern und Industrieprodukten. Demnach werden dort unter anderem Ammoniak, Ammoniumnitrat und Salpetersäure produziert – Stoffe, die auch militärisch genutzt werden können.
Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurden in der Nacht 69 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgewehrt, davon 14 über der Region Smolensk.
Botschafterin: USA ermahnen Ukraine zur Rücksichtnahme auf amerikanische Interessen
Nach Drohnenangriffen auf ein Terminal in Südrussland für kasachisches Erdöl haben die USA die Ukraine nach deren Angaben mit einer diplomatischen Note vor einer Fortsetzung gewarnt. Es geht dabei um den Standort Noworossijsk am Schwarzen Meer. „Wir haben gehört, dass ukrainische Angriffe auf Noworossijsk einige der amerikanischen Investitionen beeinträchtigt haben, die über Kasachstan getätigt werden. Und wir haben vom US-Außenministerium die Anweisung erhalten, amerikanische Interessen nicht anzugreifen“, zitierte das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent Olha Stefanischyna, die Botschafterin der Ukraine in den USA.
Zum Hintergrund: Im vergangenen November wurden nach dem Angriff mit Seedrohnen Anlagen des Caspian Pipeline Consortiums im Hafen von Noworossijsk lahmgelegt, an dem auch der US-Ölriese Chevron beteiligt ist. Der zentralasiatische Binnenstaat Kasachstan exportiert einen Großteil seiner Erdölproduktion über diesen russischen Hafen. Das kasachische Außenministerium hatte protestiert und vor einer Verschlechterung der kasachisch-ukrainischen Beziehungen gewarnt.
Nach dem Anschlag vom 29. November 2025 erhielt Stefanischyna nach eigenen Angaben vom US-Außenministerium eine Demarche – eine formelle diplomatische Mitteilung. „Es ging dabei genau um die Tatsache, dass dort amerikanische Wirtschaftsinteressen verletzt wurden“, sagte die Botschafterin. Kiew habe das zur Kenntnis genommen. Zugleich betonte sie: Die US-Aufforderung sei keine generelle Anweisung, Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur gänzlich einzustellen. Eine Stellungnahme des US-Außenministeriums lag bisher nicht vor.
Die Demarche des Außenministeriums verdeutliche den einzigartigen Fokus der US-Regierung auf wirtschaftliche Prioritäten, heißt es in einer Einschätzung von Kyiv Independent.
Das ukrainische Militär greift im Abwehrkampf gegen Russland regelmäßig Energieanlagen auf russischem Territorium an, um die für den Krieg wichtigen russischen Exporteinnahmen zu senken. Attackiert werden die Anlagen mit weitreichenden Drohnen und Raketen. Den Angriff am 29. November 2025 hat die Ukraine laut Kyiv Independent jedoch nie offiziell bestätigt.
Vier Tote nach russischen Angriffen in der Südukraine
Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Gebiet Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres.
Demo in Berlin zur Unterstützung für die Ukraine
Tausende Menschen sind am Abend über den Boulevard Unter den Linden durch Berlin zum Brandenburger Tor gezogen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Am vierten Jahrestag des Kriegsbeginns erinnerten sie an den russischen Angriff auf das Land und an die Opfer, die er gefordert hat.
„Wir Europäer müssen verstehen, dass Frieden nicht vom Himmel fällt, dass Frieden erkämpft werden muss“, sagte der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev. Er stand dabei auf einer Bühne direkt vor dem in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlten Brandenburger Tor, eng umringt von mehr als zwei Dutzend Botschaftern europäischer Länder.
Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland, spricht bei einer Demonstration vor Brandenburger Tor. Foto: Markus Lenhardt/dpa
Makeiev bedankte sich ausdrücklich für Unterstützung aus Deutschland, das inzwischen der wichtigste Unterstützer der Ukraine sei. „Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal deutsche Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie bekommen“, sagte er. „Und wir bauen Drohnen, die Ziele tief im russischen Territorium erreichen, auch dank deutscher Unterstützung.“ Die Forderung nach mehr Waffen war während der Kundgebung mehrfach zu hören – auf der Bühne und aus dem Kreis der Menschen davor.
Nach Angaben der Berliner Polizei nahmen an der Kundgebung rund 5000 Menschen teil. Nach Einschätzung der Veranstalter waren es noch deutlich mehr. Viele schwenkten Fahnen in Blau-Gelb oder hatten sie sich um die Schultern gelegt.
Druschba-Pipeline: Selenskij hält Reparatur für unnötig – EU macht Druck
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hält trotz des Drucks der EU-Staaten Ungarn und Slowakei eine Reparatur der für russische Öllieferungen wichtigen Druschba-Leitung für unnötig. „Wozu reparieren? Um Menschen zu verlieren. Ich denke, das ist ein zu großer Preis“, sagte Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costas in Kiew. Ihm zufolge greift das russische Militär gezielt Reparaturtrupps an.
Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der wegen der ausbleibenden Lieferungen Ukraine-Hilfen blockiert, empfahl er, sich an Moskau zu wenden. „Russland zerstörte diese Pipeline mehrfach“, sagte Selenskij. Orbán solle beim Kreml um eine Energiewaffenruhe ersuchen. „Es kann nicht sein, dass Russland etwas zerstört und die Ukraine es dann repariert.“ Selenskij hatte auch gesagt, dass russisches Öl, das zur Finanzierung des Kriegs dient, nichts auf dem europäischen Markt zu suchen habe.
Von der Leyen machte allerdings deutlich, dass sie und Costa die Ukraine gebeten haben, die Reparaturen an der Pipeline zu beschleunigen. Sie dankte zudem dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković für seine Bemühungen, den Transport von Öl über Serbien nach Ungarn und in die Slowakei über die Adria-Pipeline abzusichern und auszubauen. Der Erdöltransit über die Druschba-Pipeline ist seit einem Drohnenangriff auf Energieanlagen in der westukrainischen Stadt Brody Ende Januar unterbrochen. Als Reaktion hat Ungarn einen 90-Milliarden-Kredit der Europäischen Union an die Ukraine genauso wie Diesellieferungen blockiert. Die benachbarte Slowakei hat ebenso mit einer Unterbrechung von Dieselexporten in die Ukraine reagiert.
Von der Leyen kündigte zudem an, die von Ungarn blockierte Absicherung des Darlehens über den EU-Haushalt notfalls zu umgehen. „Wir werden den Kredit so oder so bereitstellen. Ich will ganz klar sein: Wir haben verschiedene Optionen – und wir werden sie nutzen“, sagte sie. Das ist bereits der zweite Transitstopp innerhalb eines Jahres. Im vergangenen August waren die Lieferungen aus Russland bereits kurzzeitig unterbrochen worden - durch einen ukrainischen Angriff. Der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, hatte zuvor von einer erfolgreichen Attacke auf eine Pumpstation im russischen Gebiet Tambow berichtet.
Orbán beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bleibt bei der Blockade wichtiger EU-Finanzhilfen für Kiew, solange sein Land kein russisches Öl über die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline bekommt. In einem Brief an den EU-Ratspräsidenten António Costa, den Orbán in den sozialen Medien veröffentlichte, schrieb er: „Fakten sind Fakten: Es gibt keine technischen Hindernisse für einen Neustart der Öl-Lieferungen an Ungarn über die Druschba-Pipeline. Dazu ist nur eine politische Entscheidung der Ukraine notwendig.“
Seit Ende Januar fließt kein Erdöl mehr über die Pipeline aus Russland nach Ungarn. Nach ukrainischer Darstellung liegt das daran, dass die Leitung durch russische Angriffe beschädigt sei. Ungarns Regierung behauptet dagegen, die Pipeline sei intakt, doch Kiew blockiere den Durchfluss.
Orbán bezeichnete die Haltung der EU als „Absurdität“. „Wir (die EU) treffen eine für die Ukraine finanziell günstige Entscheidung, die ich persönlich missbillige", dann schaffe die Ukraine eine Notfallsituation auf dem ungarischen Energiesektor. "Und Sie verlangen von mir so zu tun, als sei nichts geschehen. Das ist nicht möglich“, schrieb er an Costa.
„Ich bin nicht in der Lage, jedwede Entscheidung zugunsten der Ukraine zu unterstützen, bevor die Ukrainer zur Normalität zurückkehren.“Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsident
Kreml sieht Kriegsziele nicht erreicht
Der Kreml hat eingeräumt, dass auch vier Jahre nach der Invasion in die Ukraine die anfänglich gesteckten Aufgaben bisher nicht umgesetzt wurden. „Vollkommen, ja, sind die Ziele bisher nicht erreicht, deshalb geht die militärische Spezialoperation weiter“, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. „Militärische Spezialoperation“ ist nach wie vor die offizielle Bezeichnung Moskaus für den Krieg gegen das Nachbarland.
Es ist eine nicht alltägliche Äußerung aus dem Kreml. Das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent schreibt dazu: Dieses Eingeständnis verdeutliche die Diskrepanz zwischen den anfänglichen Erwartungen des Kreml an einen schnellen Sieg und dem darauf folgenden langwierigen und kostspieligen Krieg, in dem der ukrainische Widerstand anhalte. Das Portal verweist zudem auf die Statements russischer Offizieller und Propagandisten sowie einiger westlicher Geheimdienste aus dem Jahr 2022: Diese sagten „zunächst voraus, dass die Ukraine innerhalb von Tagen oder Wochen fallen könnte, wobei die Einnahme von Kiew als wahrscheinliches Hauptziel angesehen wurde“.
Kyiv Independent erinnert zudem an die Aussage der russischen Propagandistin Margarita Simonyan von 2021: „In einem Krieg werden wir die Ukraine in zwei Tagen besiegen.“ Diese Aussage sei seither zum Symbol für Moskaus Fehlkalkulationen geworden, so das ukrainische Portal.
Peskow behauptete derweil erneut, dass Russland bereit sei, eine diplomatische Lösung bei den Verhandlungen mit der Ukraine zu finden. „Jetzt hängt alles von den Handlungen des Kiewer Regimes ab“, erklärte er. Russland habe seine Bedingungen auf den Tisch gelegt, sie seien hinreichend bekannt.
Moskau verlangt etwa, dass Kiew seine Truppen auch aus jenen Teilen des Gebiets Donezk abzieht, die unter ukrainischer Kontrolle stehen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lehnt das kategorisch ab. Zwar sollen die Verhandlungen nach ukrainischen Angaben womöglich noch diese Woche in Genf wieder aufgenommen werden. Peskow bestätigte aber weder einen Ort noch einen Termin. Die Gespräche gelten als festgefahren.
