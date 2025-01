Putin will mit Trump reden – Kritik aus Kiew

Schon wenige Stunden nach seiner Amtseinführung am Montag hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, das Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin zu suchen. Und dieser zeigt sich offen für ein baldiges Treffen. In einem Interview mit dem Staatsrundfunk sagte er: „Es ist in der Tat besser, wenn wir uns auf der Grundlage der heutigen Realitäten treffen, um in aller Ruhe über all die Bereiche zu sprechen, die sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Russland von Interesse sind“, sagte er. „Wir sind dazu bereit.“



Über eine Einbeziehung der Ukraine in eventuelle Gespräche, die zu einem Ende der Kampfhandlungen führen könnten, äußerte sich Putin eher zurückhaltend. Kiew werde „unter dem Druck des Westens, der die Ukraine versorgt, das Verbot von Gesprächen mit Russland aufheben müssen“, sagte Putin.



Die ukrainische Führung kritisierte das Angebot Putins zu einem Treffen mit Trump. Der Kremlchef wolle über das Schicksal Europas verhandeln, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak auf Telegram. „Und er will über die Ukraine sprechen – ohne die Ukraine.“ So könne das in einer modernen Welt nicht funktionieren, führte der Berater von Präsident Wolodimir Selenskij weiter aus. „Putin muss selbst in die Realität zurückkehren oder er wird zurückgeholt werden.“ Selenskij selbst warnte, Putin wolle „Weltführer“ manipulieren und insbesondere den Friedenswillen des neuen US-Präsidenten ausnutzen. Er sei aber zuversichtlich, dass dies keinen Erfolg haben werde.