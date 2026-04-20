Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Kiew, Odessa und Dnipro

Russland und die Ukraine haben einander in der Nacht zu Donnerstag massiv angegriffen. In der Ukraine wurden mindestens 16 Menschen getötet - das ist die höchste Zahl an Todesopfern in diesem Jahr. Unter den Toten sei ein zwölfjähriges Kind. Rund 100 Menschen seien verletzt worden.



Die ukrainische Luftwaffe teilte am Morgen mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden 31 russische Raketen und 636 ​Drohnen abgefangen; zwölf Raketen und zwanzig Drohnen seien jedoch eingeschlagen. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 207 ukrainische Drohnen abgefangen. Wie viele Drohnen die Ukraine tatsächlich abgefeuert hat und wie viele Ziele getroffen haben, teilt Russland in der Regel nicht mit. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht.



Unter ​den vier Toten in Kiew sei ein zwölfjähriges Kind, sagte der Bürgermeister der Hauptstadt, ​Vitali Klitschko. 60 Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Klitschko zufolge wurden etliche Gebäude schwer beschädigt. Die Stadt sei am frühen Donnerstagmorgen erneut angegriffen worden, sagte er. Eine sehr niedrig fliegende Drohne sei in einem 18-stöckigen Gebäude eingeschlagen. Zudem seien Raketentrümmer auf den sechsten Stock eines Wohnhauses im zentralen Bezirk Podil gestürzt. Rettungskräfte hätten eine Mutter und ihr Kind aus einem Gebäude befreit. ‌In einem nördlichen Stadtteil sei ein Großbrand ausgebrochen, bei dem vier Mitarbeiter des Rettungsdienstes verletzt worden seien.



Auch andere Landesteile waren Ziel der russischen Angriffe, so die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Dort sind dem Leiter ‌der örtlichen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Lyssak, zufolge acht Menschen getötet und mehr als zwanzig verletzt worden. In ​Dnipro kamen dem Regionalgouverneur Olexander Ganscha zufolge vier Menschen ums Leben, 30 wurden verletzt. Aus der nach Kiew zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten wurden zwei Verletzte durch Drohnenangriffe gemeldet.