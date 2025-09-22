Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Luftwaffe aus
Generalinspekteur verspricht Tempo bei Drohnenabwehr
Drei Tote und Dutzende Verletzte nach russischen Luftangriffen
Estland: Beantragen Nato-Beratungen nach Artikel 4
Polen: Russische Kampfjets verletzen Sicherheitszone über Bohrplattform
Julia Daniel
Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wegen Verletzung des estnischen Luftraums
Wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets kommt der UN-Sicherheitsrat heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der EU- und Nato-Staat Estland hatte das Treffen beantragt – es soll dem estnischen Außenministerium zufolge um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) stattfinden. Vom estnischen Außenministerium hieß es vor dem Treffen des UN-Sicherheitsrats, es sei das erste Mal, dass das Land eine Dringlichkeitssitzung des Gremiums beantragt habe. Russland kann wegen seines Veto-Rechts im Sicherheitsrat allerdings jegliche Entschlüsse blockieren.
Nach estnischen Angaben waren drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des baltischen Nato- und EU-Mitglieds eingedrungen. Russland bestreitet diese Darstellung. Der estnische Luftraum sei nicht verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Auch die Nato-Länder sollen Anfang der Woche zu Beratungen wegen des Vorfalls zusammenkommen. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, hatte ein Sprecher mitgeteilt. Der Nato-Artikel 4 sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht.
Julia Daniel
Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Nacht
Bei russischen Angriffen auf die Stadt Saporischschja wurden nach Angaben des Militärgouverneurs Iwan Fedorow drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Der Angriff habe fast 40 Minuten gedauert und es habe mindestens zehn Treffer in verschiedenen Stadtteilen gegeben, schrieb Fedorow bei Telegram. Keines der Objekte habe etwas mit militärischer Infrastruktur zu tun.
Je einen Verletzten gab es nach Behördenangaben in Sumy und in der Region Kiew. Moskaus Militär attackierte die Ukraine der Luftwaffe zufolge in der Nacht mit 141 Kampfdrohnen. Davon seien 132 abgewehrt worden. Demnach gab es neun Einschläge. Außerdem habe Russland einen Luftangriff auf die Infrastruktur der Stadt Saporischschja geführt und dabei auch Gleitbomben eingesetzt.
Julia Daniel
Russland meldet drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf der Krim
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Ferienort auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim werden nach Angaben des von Moskau eingesetzten Verwaltungschefs Sergej Aksjonow drei Menschen getötet und 16 verletzt. Das russische Verteidigungsministerium spricht von einem "vorsätzlichen Terroranschlag auf ein ziviles Ziel". Eine ukrainische Stellungnahme liegt bisher nicht vor. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Das russische Außenministerium warf der Nato und der EU vor, durch ihre Unterstützung für die Regierung in Kiew die "Verbreitung des Terrorismus in Europa" zu fördern.
Christian Helten
Trump sagt baltischen Staaten und Polen Beistand zu
US-Präsident Donald Trump hat das mutmaßliche Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den estnischen Luftraum verurteilt. "Das gefällt uns nicht", sagte er während eines kurzen Austauschs mit Journalisten in Washington. Auf die Nachfrage eines Reporters, ob er Polen und die baltischen Länder unterstützen werde, falls sie weiterhin mit russischer Aggression konfrontiert würden, antwortete er: "Das werde ich."
Estland hatte am Freitag erklärt, drei russische Kampfflugzeuge seien für eine Dauer von zwölf Minuten in den Luftraum des baltischen Landes eingedrungen. Das Land hat daraufhin Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt, Russland bestritt eine Luftraumverletzung. Außerdem hatte Polen am Freitagabend gemeldet, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone über der Anlage verletzt.
Julia Daniel
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Luftwaffe aus
Wegen einer russischen Militärmaschine über der Ostsee hat die Nato erneut zwei Eurofighter alarmiert. Das zunächst nicht zu identifizierende Luftfahrzeug sei ohne Flugplan und Funkkontakt im internationalen Luftraum unterwegs gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Die Eurofighter starteten auf dem Fliegerhorst Rostock-Laage.
Es habe sich um ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20M gehandelt, das mit einer sogenannten Sichtidentifizierung aufgeklärt wurde, so die Luftwaffe.
Die Lage im Ostsee-Raum hat sich mit Luftraumverletzungen Russlands zuletzt weiter angespannt. Die Bundeswehr hält zusätzliche Flugzeuge für den Schutz des Luftraums auch an der Ostflanke des Bündnisses vor.
Patrick Wehner
Generalinspekteur verspricht Tempo bei Drohnenabwehr
Generalinspekteur Carsten Breuer will in der Truppe schnell neue Waffensysteme zur Abwehr von Drohnen zum Einsatz bringen. "Eines ist für mich klar: Am Ende wird es vermutlich darauf hinauslaufen müssen, dass wir Drohnen gegen Drohnen einsetzen", sagte Deutschlands ranghöchster Soldat in Berlin. In der Menge, wie Russland Drohnen gegen die Ukraine einsetze, sei eine effektive Abwehr "nur im Mix der verschiedenen Fähigkeiten möglich".
Fortschritte erwartet er binnen Monaten. Dabei verweist Breuer auf den Zeitplan für die Einführung sogenannter Loitering Munition in der Bundeswehr. Dabei handelt es sich um Kamikazedrohnen, die mit Gefechtsköpfen versehen in großer Zahl auf Ziele gesteuert werden können oder diese auch KI-unterstützt selbst suchen. "Zur Loitering Munition haben wir im März eine Entscheidung getroffen, und Ende des Jahres wird die Truppe das erste Mal scharf damit schießen", erläuterte er. "Parallel dazu wird der Kampf Drohne gegen Drohne mit Nachdruck vorangetrieben. Mit dem gleichen hohen Tempo wie bei der Einführung von Loitering Munitions." Ein "Fehler" wäre es aber nach seinen Worten, andere Bedrohungen aus dem Blick zu verlieren. "Wir dürfen jetzt nicht sagen, wir schauen nur auf Drohnen. So zentral die Entwicklung von Drohnen für unsere Verteidigungsfähigkeit ist, wir haben nach wie vor Marschflugkörper, Raketen und Luftfahrzeuge, die eine Bedrohung darstellen."
Unter den Nato-Verbündeten sorgten in den vergangenen zwei Wochen verstärkte Luftraumverletzungen durch Russland für Unruhe. So war in der vergangenen Woche eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato eingedrungen. Estland beklagte am Freitag, drei russische Kampfjets hätten in den Luftraum des baltischen Nato-Landes verletzt. Die Nato hatte zuvor schon eine Operation mit dem Namen "Eastern Sentry" (deutsch etwa: Wächter des Ostens) zum verstärkten Schutz der Ostflanke mit Luftverteidigung und Aufklärung gestartet.
Christoph Heinlein
Nato will türkisches Luftüberwachungssystem einsetzen
Nato-Partner setzen wegen der zunehmenden russischen Luftraumverletzungen im Osten und Südosten des Bündnisgebietes auf den kurzfristigen Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems. Die Ausbildung daran soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Hilfe der Ukraine organisiert werden - mit dem Ziel, erste Schritte bereits in der kommenden Woche zu unternehmen.
Polen und Rumänen, in deren Luftraum zuletzt verstärkt russische Militärdrohnen eindrangen, sollen mit dem türkischen Luftüberwachungssystem „Merops“ („Multispectral Extended Range Optical Sight“) ausgestattet und darauf trainiert werden. Das System kann an Hubschraubern und Drohnen angebracht werden und durch Wolken und Staub hindurch feindliche Systeme orten. Es wurde erstmals 2022 öffentlich präsentiert.
Christoph Heinlein
Selenskij will Trump in New York treffen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will US-Präsident Donald Trump kommende Woche am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Es werde viele bilaterale Treffen geben und auch eines mit dem US-Präsidenten, sagte Selenskij der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge vor Journalisten. Er wolle dabei unter anderem über die Sicherheitsgarantien sprechen, die die Ukraine brauche. Ebenso solle es um Sanktionen gegen Russland gehen. Selenskij stellte außerdem ein Treffen der beiden First Ladys, also seiner Frau Olena mit Melania Trump, in Aussicht. Dabei solle es um humanitäre Fragen zu Kindern gehen.
Ab Dienstag kommen in New York etwa 150 Staats- und Regierungschefs zur Generaldebatte der Vereinten Nationen zusammen. US-Außenminister Marco Rubio hatte bereits Anfang der Woche angedeutet, dass Trump und Selenskij sich dabei in New York treffen könnten.
Leopold Zaak
Drei Tote und Dutzende Verletzte nach russischen Luftangriffen
Russland setzt seine massiven Luftangriffe auf die Ukraine fort. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht auf Samstag mit 552 Drohnen, zwei ballistischen Raketen sowie 29 Marschflugkörpern angegriffen. Wie der ukrainische Präsident mitteilte, wurden dabei landesweit mindestens drei Menschen getötet sowie Dutzende verletzt. Die russischen Luftangriffe erfüllten keinen militärischen Zweck, sondern seien dazu gedacht "unsere Zivilbevölkerung zu terrorisieren und unsere Infrastruktur zu zerstören", schrieb er bei X.
Unter Beschuss standen demnach die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw. Allein in Dnipropetroswk wurden bei den Angriffen den örtlichen Behörden zufolge mindestens 30 Menschen verletzt. Zunächst war von 26 Verletzten die Rede gewesen.
Einsatzkräfte an einem beschädigten Wohnhaus in Dnipro. Foto: Ukrainian Emergency Service/AP
Patrick Wehner
Russland will estnischen Luftraum nicht verletzt haben
Russlands Regierung hat die Darstellung Estlands bestritten, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen Nato-Landes verletzt haben sollen. "Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.
"Während des Fluges wichen die MiG-31-Jets nicht von der abgesprochenen Flugroute ab und verletzten nicht den estnischen Luftraum", hieß es weiter. Vielmehr habe die Route über neutrale Gewässer mehr als drei Kilometer nördlich der estnischen Ostsee-Insel Vaindloo geführt. Die Angaben aus Moskau ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Estlands Armee hatte den Vorfall anders dargestellt und am Freitag eine erneute Verletzung seines Luftraums durch drei russische Kampfjets gemeldet, die am Morgen nahe Vaindloo unerlaubt in den Luftraum des EU-Staates eingedrungen seien und sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten hätten. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht verifizieren. Die Nato habe sofort reagiert und die russischen Flugzeuge abgefangen, sagte eine Nato-Sprecherin. Was genau bei dem Abfangmanöver passiert ist, blieb jedoch unklar. Für gewöhnlich steigen bei solchen Luftraumverletzungen Kampfflugzeuge auf und begleiten die anderen Jets wieder aus dem Luftraum hinaus.
Am Freitagabend meldete dann Polen, dass sich zwei russische Kampfjets im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert hätten. Sie hätten die Plattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, teilte das Innenministerium mit. Dabei wurde nach Angaben des Grenzschutzes die Sicherheitszone über der Plattform verletzt. Vergangene Woche waren mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Nato-Jets schossen einige von ihnen ab.
Patrick Wehner
Selenskij: Schwere russische Verluste im Osten der Ukraine
Die Ukraine fügt bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes den russischen Truppen nach eigenen Angaben schwere Verluste zu. Dies sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Die russischen Pläne, das Logistikzentrum Pokrowsk einzunehmen, seien durchkreuzt worden. "Unser Militär zerstört ihre Streitkräfte", sagte Selenskij. Zudem hielten die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellungen um Kupjansk. Das Gebiet in der nordöstlichen Region Charkiw ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe.
Dimitri Taube
Trump zu Luftraumverletzung: „Könnte großen Ärger geben“
US-Präsident Donald Trump zeigt sich besorgt über Berichte, wonach Russland den estnischen Luftraum verletzt hat. „Das gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn so etwas passiert“, sagt Trump vor Journalisten. „Das könnte großen Ärger geben.“ Er werde sich in Kürze über den Vorfall informieren lassen.
Dimitri Taube
Estlands Präsident: Luftverteidigung muss Nato-Priorität sein
Estlands Staatspräsident Alar Karis hat die Verletzung des Luftraums seines Landes durch Russland als „weitere Provokation“ bezeichnet. „Es ist völlig klar, dass die Luftverteidigung eine Priorität der Nato sein muss“, schrieb er auf der Plattform X. Unter Verweis auf den neuen Nato-Einsatz Eastern Sentry zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke fügte er hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass sie sich auf alle von Russland ausgehenden Luftbedrohungen entlang der gesamten Ostflanke konzentrieren wird.“
Estlands Regierungschef Kristen Michal sprach im estnischen Fernsehen angesichts der Länge der Luftraumverletzung von einer „böswilligen, wenn nicht gar geplanten Operation“. Auch deutete er an, dass die russischen Kampfjets nicht so schnell abgedreht seien, wie sie es hätten tun können. Auf die Frage, warum sie nicht abgeschossen worden seien, sagte Michael, dass es weiterhin gewisse Parameter dafür gebe. Zugleich betonte er, dass die Nato und Estland über die Mittel dazu verfügten.
Dimitri Taube
Luftraumverletzung soll Thema bei EU-Treffen am 1. Oktober sein
Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Treffen am 1. Oktober in Kopenhagen über eine „kollektive Antwort“ auf die Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland beraten. Das erklärte António Costa, Präsident des Europäischen Rates. Die Verletzung des estnischen Luftraums durch drei russische Militärflugzeuge sei „eine weitere inakzeptable Provokation“, schrieb Costa auf X. Der Vorfall unterstreiche die Notwendigkeit, die Ostflanke zu verstärken, die europäische Verteidigungszusammenarbeit zu vertiefen und den Druck auf Russland zu erhöhen.
Dimitri Taube
Estland: Beantragen Nato-Beratungen nach Artikel 4
Nach der Verletzung seines Luftraums durch Russland hat Estland Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das teilte die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes in Tallinn mit. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht. Die Nato bestätigte den Antrag. Eine Sprecherin des Bündnisses erklärte, der Nordatlantik-Rat werde Anfang kommender Woche zusammentreten, um im Detail über den Vorfall zu beraten.
Estlands Regierungschef Kristen Michal sagte laut Mitteilung seiner Regierung: „Wir halten es für notwendig, uns mit unseren Verbündeten zu beraten, damit alle auf einem gemeinsamen Informationsstand sind und wir die nächsten gemeinsamen Schritte festlegen können.“ Das gesamte Bündnis nehme diesen Vorfall ernst.
Estland hatte zuvor die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Nach Armeeangaben waren drei Kampfjets vom Typ MIG-31 am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten. „Eine solche Verletzung ist völlig inakzeptabel, und die Reaktion der Nato auf jede Provokation muss einheitlich und entschieden sein“, sagte Michal.
Eine Nato-Sprecherin bestätigte den Vorfall auf X. Die Nato habe sofort reagiert und die russischen Flugzeuge abgefangen. Nach estnischen Angaben waren dabei F-35-Kampfjets der italienischen Luftwaffe im Einsatz. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sprach von einer „entschlossenen“ Reaktion der Allianz. Regierungschef Michal sagte: „Die Lage war unter Kontrolle. Nato-Kampfflugzeuge reagierten und die russischen Flugzeuge mussten sich zurückziehen.“ Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.
