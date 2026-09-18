Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polens Regierungschef erwartet mehr russische Drohnen- und Raketenangriffe
Erneut Drohnenangriff in der Nähe von Polens Grenze
Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe
Russland warnt westliche Politiker vor Reisen in die Ukraine
Ukrainisches Militär spricht von Rückeroberungen im Donbass
Carim Soliman
UN-Büro dokumentiert schwere Gewalt gegen Ukrainer
Das UN-Menschenrechtsbüro hat schockierende sexualisierte Gewalt und Folter auf dem Territorium der Ukraine dokumentiert. 89 Prozent der untersuchten Fälle seien von russischen Streitkräften, Polizisten und Wachen verübt worden, berichtet Danielle Bell, Leiterin der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine.
Bells Team hat 1004 Fälle seit Beginn der russischen Vollinvasion 2022 dokumentiert. Es konnte allerdings nur einen Teil der möglichen Betroffenen befragen. „Die 1004 Fälle sind nur ein Bruchteil der Realität“, sagte Bell. Die Angaben beruhen auf vertraulichen Gesprächen mit Hunderten Betroffenen sowie auf Gerichtsunterlagen und amtlichen Dokumenten.
Ihr Team hat keinen Zugang zu den russisch besetzten Gebieten und kann nur Menschen sprechen, die aus Gefangenschaft entlassen wurden und sich auf Gebiet befinden, das die Ukraine kontrolliert. Die meisten Opfer seien Männer, die in Gefangenschaft waren. Viele berichteten über Stromstöße mit einem sowjetischen Feldtelefon, dem sogenannten „Tapik“.
Auch russische Kriegsgefangene hätten von sexualisierter Gewalt berichtet. Bei der Hälfte der 112 dokumentierten Fälle sei es bei Drohungen geblieben. Im Gegensatz zu Russland kooperiere die Ukraine mit dem UN-Team und biete ihm Zugang zu allen Gefangenenlagern, sagte Bell.
Die UN verlangen, dass Russland und die Ukraine alle glaubhaften Vorwürfe „unverzüglich, gründlich und unparteiisch“ untersuchen. Verantwortliche sollen unabhängig von Rang oder Zugehörigkeit zur Rechenschaft gezogen werden.
Anna Schimpp
Russland: Tote bei ukrainischen Angriffen in Kursk und Enerhodar
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die russische Region Kursk soll ein Mann getötet und drei weitere werden verletzt worden sein, sagt der russische Regionalgouverneur Alexander Chinschtein. Zudem soll eine Person bei Beschuss in der von Russland kontrollierten Stadt Enerhodar in der ukrainischen Region Saporischschja getötet worden sein, teilen die russischen Behörden mit.
Anna Schimpp
Ukraine: Tote nach russischen Angriffen im Gebiet Schytomyr
Durch russische Angriffe sind im Gebiet Schytomyr westlich von Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, mit. Den Angaben zufolge wurde ein ziviles Unternehmen auf einem Industriegelände im Landkreis Korosten angegriffen. Brände in Lagerhallen und Produktionsstätten seien gelöscht. Korosten liegt etwa 125 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs Banderol in dieser Region.
Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs Banderol in dieser Region.
Ukraine: Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff am Morgen in der Region rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben der Behörden fünf Menschen verletzt. Darunter seien drei Kinder, teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit.
Ukraine greift russische Ölraffinerie an
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff hat die russische Ölraffinerie YANOS Insidern zufolge am Donnerstag die Rohölverarbeitung eingestellt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den nächtlichen Angriff auf die Anlage, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt. Der Gouverneur der Region Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte über Telegram mit, dass 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben, die Raffinerie sei jedoch beschädigt worden und Löscharbeiten seien im Gange.
Vier mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge wurde die Haupt-Rohöldestillationsanlage getroffen. Diese macht mit einer Kapazität von gut 17 000 Tonnen pro Tag etwa 40 Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität des Werks aus. Eine weitere Anlage befand sich nach einem früheren Drohnenangriff Ende August bereits in Reparatur, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters weiter sagten.
Vier mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge wurde die Haupt-Rohöldestillationsanlage getroffen. Diese macht mit einer Kapazität von gut 17 000 Tonnen pro Tag etwa 40 Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität des Werks aus. Eine weitere Anlage befand sich nach einem früheren Drohnenangriff Ende August bereits in Reparatur, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters weiter sagten.
Barbara Klimke
Polens Regierungschef erwartet mehr russische Drohnen- und Raketenangriffe
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine und auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen, sagt Tusk im polnischen Parlament.
Für den Spätherbst und Winter sei allen Quellen zufolge „der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ zu erwarten, sagte Tusk. Am Vormittag hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.
In Kürze kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine bei Präsident Wolodimir Selenskij an. In den Gesprächen solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.
Für den Spätherbst und Winter sei allen Quellen zufolge „der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ zu erwarten, sagte Tusk. Am Vormittag hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.
In Kürze kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine bei Präsident Wolodimir Selenskij an. In den Gesprächen solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.
Erneut Drohnenangriff in der Nähe von Polens Grenze
In der ukrainischen Grenzregion zu Polen hat es nach Angaben der Regierung in Warschau erneut einen Drohnenangriff unweit von einem Grenzübergang gegeben. „Sehr nahe an der polnischen Grenze, unweit von Dorohusk, ist höchstwahrscheinlich wieder eine Tankstelle angegriffen worden“, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker. Tusk sprach von einer massiven Explosion. Laut polnischem Grenzschutz ist der Grenzübergang selbst nicht getroffen worden.
Bereits am Sonntag war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn zu mehreren russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung warf Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor.
„Russland hört nicht auf mit seinen aggressiven Handlungen“ schrieb nun Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Am Vormittag heulten in den Städten Rzeszów und Lublin im Südosten Polens die Sirenen. Das nationale Sicherheitszentrum gab Luftalarm in der Region und forderte die Menschen per SMS auf, sichere Räume aufzusuchen. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets vom Typ F-16 aufsteigen. Nach etwa einer Stunde kam die Entwarnung.
Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Streitkräfte sagte dem Sender TVN24, die Systeme hätten ein unbemanntes Flugobjekt gemeldet, das sich aus Richtung der Ukraine der polnischen Grenze genähert habe. Höchstwahrscheinlich habe es sich dabei um eine düsengetriebene Kampfdrohne gehandelt. Diese sei dann über ukrainischem Gebiet entweder abgeschossen worden oder habe ihr Ziel getroffen.
Bereits am Sonntag war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn zu mehreren russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung warf Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor.
„Russland hört nicht auf mit seinen aggressiven Handlungen“ schrieb nun Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Am Vormittag heulten in den Städten Rzeszów und Lublin im Südosten Polens die Sirenen. Das nationale Sicherheitszentrum gab Luftalarm in der Region und forderte die Menschen per SMS auf, sichere Räume aufzusuchen. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets vom Typ F-16 aufsteigen. Nach etwa einer Stunde kam die Entwarnung.
Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Streitkräfte sagte dem Sender TVN24, die Systeme hätten ein unbemanntes Flugobjekt gemeldet, das sich aus Richtung der Ukraine der polnischen Grenze genähert habe. Höchstwahrscheinlich habe es sich dabei um eine düsengetriebene Kampfdrohne gehandelt. Diese sei dann über ukrainischem Gebiet entweder abgeschossen worden oder habe ihr Ziel getroffen.
Russland: Neue US-Sanktionen erschweren Friedenslösung für Ukraine
Russland warnt vor neuen US-Sanktionen als Hindernis bei den Bemühungen um ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg. Sollten die USA weitere Sanktionen verhängen, würde dies die Bemühungen um eine Friedensregelung in der Ukraine zweifellos erschweren, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch ein umfassendes Sanktionspaket unter anderem gegen russische Öl-Exporte verabschiedet, das auch Abnehmer wie Indien und China treffen könnte und nun US-Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorliegt. Es soll den wirtschaftlichen Druck auf Russland erhöhen. "Wir verfolgen die Entwicklung dieses Dokuments natürlich aufmerksam", sagt Peskow. Es falle in die Kategorie unfreundlicher Handlungen. Die von den USA vermittelten Friedensbemühungen stocken seit Monaten. Trump hatte allerdings Anfang des Monats zwei Gesandte nach Moskau und Kiew geschickt, um die Gespräche wiederzubeleben.
China kritisiert US-Sanktionsgesetz gegen Russland
China hat auf ein neues US-Sanktionsgesetz gegen Russland mit Kritik reagiert. Dieses wird nach der Zustimmung des Kongresses nun Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt und könnte auch China besonders treffen, da das Land zu den größten Abnehmern russischer Energieexporte gehört.
China unterhalte „auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt“, erklärte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Diese Zusammenarbeit richte sich nicht gegen Dritte. Auch dürften sich Dritte nicht einmischen oder Druck ausüben. China lehne zudem eine extraterritoriale Rechtsanwendung ab, die weder eine Grundlage im Völkerrecht habe noch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.
China unterhalte „auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt“, erklärte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Diese Zusammenarbeit richte sich nicht gegen Dritte. Auch dürften sich Dritte nicht einmischen oder Druck ausüben. China lehne zudem eine extraterritoriale Rechtsanwendung ab, die weder eine Grundlage im Völkerrecht habe noch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.
Schwerer russischer Raketenangriff auf Kiew, Schäden in Russland
Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen und dabei jeweils auch wieder Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Russland beschoss das Nachbarland nach einigen Nächten Pause wieder mit ballistischen Raketen. Gegen die Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben militärnaher Telegramkanäle bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Mindestens 18 Menschen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Seinen Angaben nach waren unter den Verletzten auch ein zehnjähriges und ein zwölfjähriges Kind.
Klitschko zufolge gab es Schäden unter anderem an Bürogebäuden, einem Lager und mehreren Wohnhäusern. In mehreren Stadtteilen gab es infolge des Angriffs Probleme mit dem Wasserdruck. Bei einem erneuten Drohneneinschlag sei es zu einem Brand an einem Verwaltungsgebäude gekommen, schrieb Klitschko am Morgen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen, Raketen anderen Typs und Drohnen. Einmal mehr sei die zivile Infrastruktur angegriffen worden. In den Gebieten Sumy und Odessa sei Energie-Infrastruktur beschädigt worden, in Kiew und Odessa Wohnhäuser. Selenskij schrieb von mehr als zehn Verletzten, aus acht Regionen seien Schäden gemeldet worden.
Selenskij bestätigte auch ukrainische Gegenangriffe auf Ziele in Russland. In Jaroslawl sei die Ölraffinerie attackiert worden und in Rostow ein Militärflugplatz, schrieb Selenskij. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber seien beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der Gouverneur des Gebiets Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte auf Telegram mit, dass es Schäden an einer Raffinerie gebe und ein Feuer ausgebrochen sei, das aber gelöscht worden sei. Er sprach von einem großen Angriff, bei dem 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Tote oder Verletzte gibt es demnach nicht. Der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, schrieb bei Telegram von einem massiven Luftangriff. Ein Feuer sei ausgebrochen, aber gelöscht worden, schrieb er, ohne Details zu nennen. In mehreren Teilen der Gebietshauptstadt sei die Stromversorgung unterbrochen worden, es gebe auch Schäden an Wohnhäusern durch herabgestürzte Drohnentrümmer.
Klitschko zufolge gab es Schäden unter anderem an Bürogebäuden, einem Lager und mehreren Wohnhäusern. In mehreren Stadtteilen gab es infolge des Angriffs Probleme mit dem Wasserdruck. Bei einem erneuten Drohneneinschlag sei es zu einem Brand an einem Verwaltungsgebäude gekommen, schrieb Klitschko am Morgen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen, Raketen anderen Typs und Drohnen. Einmal mehr sei die zivile Infrastruktur angegriffen worden. In den Gebieten Sumy und Odessa sei Energie-Infrastruktur beschädigt worden, in Kiew und Odessa Wohnhäuser. Selenskij schrieb von mehr als zehn Verletzten, aus acht Regionen seien Schäden gemeldet worden.
Selenskij bestätigte auch ukrainische Gegenangriffe auf Ziele in Russland. In Jaroslawl sei die Ölraffinerie attackiert worden und in Rostow ein Militärflugplatz, schrieb Selenskij. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber seien beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der Gouverneur des Gebiets Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte auf Telegram mit, dass es Schäden an einer Raffinerie gebe und ein Feuer ausgebrochen sei, das aber gelöscht worden sei. Er sprach von einem großen Angriff, bei dem 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Tote oder Verletzte gibt es demnach nicht. Der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, schrieb bei Telegram von einem massiven Luftangriff. Ein Feuer sei ausgebrochen, aber gelöscht worden, schrieb er, ohne Details zu nennen. In mehreren Teilen der Gebietshauptstadt sei die Stromversorgung unterbrochen worden, es gebe auch Schäden an Wohnhäusern durch herabgestürzte Drohnentrümmer.
Rettungskräfte arbeiten neben einem großen Raketenkrater in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Foto: Stringer/Reuters
Ulrike Putz
US-Kongress beschließt Gesetz für Russland-Sanktionen
In den USA hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus für ein Sanktionsgesetz gestimmt, um Russland wegen des Ukraine-Kriegs stärker unter Druck zu setzen. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen soll das Gesetz die russischen Öl- und Gas-Exporte stärker eindämmen, mit denen Russland seinen Angriffskrieg finanziert.
Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten mit einer überparteilichen Mehrheit von 262 zu 159 Stimmen für das Gesetz. Es geht damit zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump, der zuvor bereits seine Zustimmung angedeutet hatte. Der Senat hatte dem Gesetz bereits im vergangenen Monat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Das Vorhaben trägt den Namen des im Juli gestorbenen Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham, der es maßgeblich vorangetrieben hatte.
Das Gesetz berechtigt Trump unter anderem, die fünf größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen – sowie die fünf Länder, die Russland am meisten dabei helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Damit könnte es die US-Handelsbeziehungen zu China und Indien weiter strapazieren, die große Mengen russisches Erdöl beziehen.
Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten mit einer überparteilichen Mehrheit von 262 zu 159 Stimmen für das Gesetz. Es geht damit zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump, der zuvor bereits seine Zustimmung angedeutet hatte. Der Senat hatte dem Gesetz bereits im vergangenen Monat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Das Vorhaben trägt den Namen des im Juli gestorbenen Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham, der es maßgeblich vorangetrieben hatte.
Das Gesetz berechtigt Trump unter anderem, die fünf größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen – sowie die fünf Länder, die Russland am meisten dabei helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Damit könnte es die US-Handelsbeziehungen zu China und Indien weiter strapazieren, die große Mengen russisches Erdöl beziehen.
Zunächst sollen die fünf größten Käufer russischer Energie im Jahr vor Inkrafttreten des Gesetzes ins Visier genommen werden. Die Zölle auf Einfuhren dieser Länder in die USA dürfen demnach bis zu 100 Prozent betragen. Die Höhe kann mit der Zeit angepasst werden, je nachdem, ob ein Land sich bemüht, von russischem Öl und Gas loszukommen. Wer die fünf größten Importeure sind, soll alle 180 Tage neu ermittelt werden.
Zugleich soll es Ausnahmen für Länder geben, deren Einfuhren weniger als 15 Prozent der russischen Erdgas-Exporte in einem Zwölfmonats-Zeitraum ausmachten. Ausnahmen soll es auch für diejenigen geben, die Maßnahmen ergreifen, um diese Käufe zu reduzieren. "Unsere europäischen Verbündeten sind hier also nicht betroffen", betonte der demokratische Senator Richard Blumenthal Mitte Juli.
Neben den Russland-Sanktionen setzt das Gesetz auch den Rahmen für eine Verlängerung der Sanktionen gegen Iran bis zum Jahr 2031.
Litauen: Abgeschossene Drohne wahrscheinlich russische „Gerbera“
Bei der Drohne, die in der Nacht zu Dienstag von Nato-Kampfjets über Litauen abgeschossen wurde, soll es sich um einen fehlgeleiteten russischen Flugkörper gehandelt haben. Das teilte jetzt die litauische Regierung mit. „Nach derzeitigem Kenntnisstand war es eine Drohne vom Typ Gerbera“, sagte Staatspräsident Gitanas Nausėda nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Vilnius. Sie sollte wahrscheinlich die Ukraine angreifen, sei aber durch ukrainische elektronische Kampfführung von ihrem Kurs abgelenkt worden und in den Luftraum Litauens eingedrungen. Es habe sich vermutlich nicht um einen gezielten Angriff auf Litauen gehandelt, sagte Nausėda.
Litauen: Abgeschossene Drohne wahrscheinlich russische „Gerbera“
Die Drohne sollte wahrscheinlich die Ukraine angreifen, erklärt die litauische Regierung. Der Flugkörper sei aber durch ukrainische elektronische Kampfführung von ihrem Kurs abgelenkt worden und in den Luftraum Litauens eingedrungen.
www.sueddeutsche.de
Anna Schimpp
Ukraine: Fünf Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Linienbus in der südostukrainischen Region Nikopol sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk,Oleksandr Hanscha, bei Telegram mit.
Im Gebiet Mykolajiw berichtete die ukrainische Eisenbahngesellschaft vom Einschlag einer Drohne in den Personenzug Nr. 122 auf der Strecke Kiew-Mykolajiw. Die Insassen konnten sich demnach alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Der Zug sei in Brand geraten.
Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, wie der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine russische Drohne habe auch eine Industrieanlage getroffen. Unterdessen erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau, russische Streitkräfte hätten ein Frachtschiff im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen.
In Polen wurde der Betrieb auf den Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes kurzzeitig eingestellt, wie Flugsicherung und Armee mitteilten. Die Luftwaffe sei wegen russischer Raketenangriffe auf die angrenzende Ukraine zum Schutz des nationalen Luftraums vorsorglich im Einsatz gewesen.
Im Gebiet Mykolajiw berichtete die ukrainische Eisenbahngesellschaft vom Einschlag einer Drohne in den Personenzug Nr. 122 auf der Strecke Kiew-Mykolajiw. Die Insassen konnten sich demnach alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Der Zug sei in Brand geraten.
Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, wie der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine russische Drohne habe auch eine Industrieanlage getroffen. Unterdessen erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau, russische Streitkräfte hätten ein Frachtschiff im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen.
In Polen wurde der Betrieb auf den Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes kurzzeitig eingestellt, wie Flugsicherung und Armee mitteilten. Die Luftwaffe sei wegen russischer Raketenangriffe auf die angrenzende Ukraine zum Schutz des nationalen Luftraums vorsorglich im Einsatz gewesen.
UKRAINIAN NATIONAL POLICE via AFP
Ulrike Putz
Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij erfolgreich eine neue, selbst entwickelte Waffe zur Abwehr von Drohnen getestet. Bei einem Einsatz in der Nacht sei ein Treffer erzielt und eine Drohne vom Typ Shahed zerstört worden, sagte Selenskij am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. „Einige technische Details müssen jedoch noch verfeinert werden“, erklärte er weiter. „Wir brauchen noch etwas mehr Zeit.“ Die Arbeit an weiteren Entwicklungen werde fortgesetzt.
Selenskij zufolge wurden in der Nacht 93 Prozent aller russischen Drohnen abgefangen. „Das ist beachtlich. Aber natürlich wird mehr gebraucht“, sagte er. Die Ukraine entwickelt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 verstärkt eigene Technologien zur Drohnenabwehr und konzentriert sich dabei auf Abfangraketen als effizientes und günstigeres Mittel. Größere Schwierigkeiten haben die ukrainischen Streitkräfte jedoch bei der Abwehr russischer ballistischer Raketen.
Selenskij zufolge wurden in der Nacht 93 Prozent aller russischen Drohnen abgefangen. „Das ist beachtlich. Aber natürlich wird mehr gebraucht“, sagte er. Die Ukraine entwickelt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 verstärkt eigene Technologien zur Drohnenabwehr und konzentriert sich dabei auf Abfangraketen als effizientes und günstigeres Mittel. Größere Schwierigkeiten haben die ukrainischen Streitkräfte jedoch bei der Abwehr russischer ballistischer Raketen.
Barbara Klimke
UN erwägen, unterirdische Bunker für Hilfsgüter zu nutzen
Die Vereinten Nationen erwägen wegen anhaltender russischer Luftangriffe, ihre Hilfsgüter in der Ukraine in unterirdische Bunker zu verlegen. In diesem Jahr hätten russische Angriffe zehn Lagerhäuser der Organisation getroffen und Hilfsgüter im Wert von Millionen Dollar zerstört, sagt der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Matthias Schmale, der Nachrichtenagentur Reuters.
Getroffen wurde auch ein Hauptlager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit medizinischen Gütern. Die Vereinten Nationen prüfen zudem einen Kauf gepanzerter Fahrzeuge und Drohnen-Abwehrsysteme. Die zusätzlichen Kosten sind im Hilfsbudget von 2,3 Milliarden Dollar für dieses Jahr nicht vorgesehen.
Getroffen wurde auch ein Hauptlager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit medizinischen Gütern. Die Vereinten Nationen prüfen zudem einen Kauf gepanzerter Fahrzeuge und Drohnen-Abwehrsysteme. Die zusätzlichen Kosten sind im Hilfsbudget von 2,3 Milliarden Dollar für dieses Jahr nicht vorgesehen.