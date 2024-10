Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine Ölanlage auf der von Russland besetzten Krim angegriffen. Der Generalstab in Kiew bestätigte die nächtliche Attacke. Die Anlage in der Stadt Feodossija sei die größte auf der Halbinsel zum Umschlag von Erdölprodukten. Die Ukraine greift bei ihrer Verteidigung gegen die russische Invasion Ölanlagen hinter der Front an, um die Treibstoffversorgung des Gegners zu stören. Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Krim teilten mit, in dem Öllager sei ein Feuer ausgebrochen, zur Brandursache machten sie keine Angaben. Opfer habe es nicht gegeben.Der Telegram-Nachrichtenkanal Baza meldete, dass mehrere Treibstofftanks in Brand stünden. Anwohner hätten laute Explosionen gehört. In sozialen Netzwerken verbreiteten Menschen aus Feodossija Videos des Feuers. Die Rauchsäulen über der Südküste der Krim waren weithin zu sehen.Über der Krim herrschte in der Nacht Luftalarm. Explosionen und Flugabwehrfeuer wurden aus der Hafenstadt Sewastopol und von den russischen Luftwaffenstützpunkten Belbek und Saki gemeldet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht auf Montag seien 21 ukrainischen Drohnen abgefangen worden, davon zwölf über der Krim.Seinerseits griff Russland die Ukraine in der Nacht ebenfalls mit Kampfdrohnen an. Am Morgen wurden Hyperschallraketen des Typs Kinschal auf verschiedene Ziele abgefeuert. Über der Hauptstadt Kiew seien ersten Angaben zufolge Teile einer abgeschossenen Rakete abgestürzt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit.