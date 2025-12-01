Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Außenminister Rubio erwartet Fortschritte bei Gesprächen mit Ukraine
Drei Tote und Dutzende Verletzte bei Luftangriffen auf die Ukraine
Orbán: „Die einzige Lösung besteht darin, dass die Ukraine wieder zum Pufferstaat wird“
Selenskijs Stabschef Jermak tritt nach Durchsuchungen zurück
Kreml: Orbán trifft Putin heute in Moskau
Christian Helten
Rubio sieht weiteren Verhandlungsbedarf mit Ukrainern
US-Außenminister Marco Rubio zieht eine positive Zwischenbilanz der Gespräche mit ukrainischen Unterhändlern in Florida. Diese seien „sehr produktiv“ gewesen und man sei optimistisch. Es bleibe jedoch noch Arbeit, um den Krieg Russlands in der Ukraine zu beenden, sagte er vor Journalisten nach dem Ende des Austauschs. „Es ist heikel. Und es ist kompliziert.“
Rubio und der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow nannten nach dem Treffen keine Einzelheiten. Es gebe viele Unwägbarkeiten, und offensichtlich gebe es „eine andere Partei, die Teil der Gleichung sein muss“, sagte Rubio mit Blick auf Russland.
Die Gespräche würden im Laufe der Woche fortgesetzt, wenn Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, nach Moskau reisen. Mehreren US-Medien zufolge habe er vor, bereits am Montag nach Russland zu fliegen. Man sei mit der russischen Seite in Kontakt und habe ein „ziemlich gutes Verständnis“ von deren Ansichten. Das russische Präsidialamt bestätigt, dass Kremlchef Wladimir Putin Witkoff am Dienstag empfange.
Nadja Lissok
Selenskij in Paris
Es könnte die entscheidende Woche in den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine sein. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist im ständigen Austausch mit seinen europäischen Verbündeten. Am Montag empfängt ihn Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris. Die beiden Staatschefs wollen sich über die Bedingungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden und den dazu vorliegenden amerikanischen Plan austauschen, teilte der Élysée-Palast mit. Außerdem gehe es um die militärischen Garantien, mit der die in der sogenannten Koalition der Willigen vereinten Unterstützerländer der Ukraine eine Friedenslösung absichern wollen.
Saimah Jiwa
Drei Tote bei russischem Luftangriff auf Dnipro
Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben drei Menschen getötet und mindestens acht weitere verletzt worden. Der Rettungseinsatz laufe, teilt der kommissarische Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Wladyslaw Gaiwanenko, auf Telegram mit. Eine Tankstelle und ein Unternehmen seien beschädigt worden.
Christian Helten
Selenskij telefoniert mit Rutte und von der Leyen
Mit Blick auf die aktuellen Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine hat deren Präsident Wolodimir Selenskij mit den Spitzen der EU-Kommission und der Nato gesprochen. „Ich habe mit Mark Rutte telefoniert, und wir werden unser Gespräch in den kommenden Tagen fortsetzen“, berichtete Selenskij auf der Plattform X von seiner Unterredung mit dem Nato-Generalsekretär. „Dies sind wichtige Tage, und vieles kann sich ändern.“ Die Ukraine und ihre Partner führten enge Koordinierungen durch, „und es sind unsere gemeinsamen Maßnahmen und geteilten Positionen, die sich als effektive erweisen werden“.
Mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besprach Selenskij die aktuelle diplomatische Lage. „Wir arbeiten weiterhin eng mit der Europäischen Kommission zusammen, und ich bin dankbar für die Unterstützung“, schrieb Selenskij. Von der Leyen habe Verständnis für die Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine angesichts der ständigen russischen Angriffe auf Infrastruktur und Energieversorgung zu stärken.
Christian Helten
US-Außenminister Rubio erwartet Fortschritte bei Gesprächen mit Ukraine
Marco Rubio, US-Außenminister, rechnet mit Fortschritten bei den Gesprächen mit der Ukraine hin zu einem möglichen Ende des Krieges. Rubio betonte, es gehe nicht nur darum, einen Krieg zu beenden. In Videos von anwesenden Journalisten, die in US-Medien und sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu hören, wie der US-Außenminister das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine hervorhebt. „Die Ukraine hat enorme Chancen auf echten Wohlstand.“
Allein durch ein Kriegsende sei dies allerdings nicht zu erreichen. Es gehe also nicht nur um Friedensabkommen, sondern darum, einen Weg zu schaffen, der Souveränität, Unabhängigkeit und Wohlstand der Ukraine garantiere. „Und deshalb erwarten wir, heute weitere Fortschritte zu erzielen“, sagte Rubio. Es solle außerdem sichergestellt werden, dass die Ukraine nie wieder einen Krieg führen müsse.
Die Gespräche zwischen US-Vertretern und einer ukrainischen Delegation finden in Florida statt. Für die USA nehmen Marco Rubio, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, in Hallandale Beach nördlich von Miami daran teil, teilte das US-Außenministerium mit. Die ukrainische Delegation werde der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow leiten, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Samstag.
Umjerow zufolge strebt die Ukraine einen echten Frieden an. Sein Land wolle sich zudem verlässliche und langfristige Sicherheitsgarantien sichern, schreibt er zu Beginn der Gespräche in Florida auf der Plattform X. „Wir haben klare Richtlinien und Prioritäten: die Wahrung ukrainischer Interessen, die Sicherstellung eines substanziellen Dialogs und das Vorankommen auf der Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte.“
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sieht die Ukraine vor einer entscheidenden Woche. „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass jetzt wirklich die Chance besteht, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es Verhandlungen auf Augenhöhe geben kann“, sagte der CDU-Politiker in der ARD.
Christoph Heinlein
Selenskij: Ukrainisches Verhandlungsteam unterwegs in die USA
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sein Team für Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges in die USA entsandt. Das Team mit Delegationsleiter Rustem Umjerow solle am Abend amerikanischer Zeit in den USA ankommen, sagte er in seiner in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Selenskij erklärte, „es ist durchaus realistisch, in den nächsten Tagen die Schritte zu finalisieren, um zu bestimmen, wie der Krieg würdig beendet werden kann“. Es müssten rasch und substanziell die notwendigen Schritte ausgearbeitet werden.
Er ernannte nach dem Rücktritt seines Bürochefs Andrij Jermak per Dekret Umjerow, den Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine und Ex-Verteidigungsminister, zum neuen Verhandlungsführer. „Die Ukraine arbeitet weiterhin auf möglichst konstruktive Weise mit den Vereinigten Staaten zusammen“, teilte Selenskij weiter mit. Er hatte einen 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump bei Verhandlungen in Genf mit europäischen und amerikanischen Vertretern überarbeiten lassen. In den USA geht es um noch strittige Punkte. In der ersten Wochenhälfte werden dann US-Vertreter zu Verhandlungen in Moskau erwartet.
Umjerow teilte mit, dass er in den USA um die nächsten Schritte für einen gerechten und dauerhaften Frieden ringen wolle. Er hatte in diesem Jahr auch schon mehrfach mit russischen Vertretern in Istanbul verhandelt, Ergebnisse waren unter anderem Austausche von Gefangenen und getöteten Soldaten. Er soll später erneut Gespräche mit der russischen Seite führen.
SZ-Korrespondent Florian Hassel über den Korruptionsskandal, der Selenskijs bis dahin wichtigsten Berater Jermak den Posten kostete
Lisa Torjuul
Ukraine: Zwei Tanker der russischen Schattenflotte beschädigt
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Geheimdienstes SBU zwei Tanker der russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer angegriffen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Es habe sich um eine gemeinsame Aktion mit der ukrainischen Marine gehandelt, sagte ein SBU-Vertreter gegenüber Bloomberg. Videoaufnahmen zeigten, dass beide Tanker durch die Treffer schwer beschädigt und nicht mehr funktionsfähig seien. „Dies ist ein erheblicher Schlag für den russischen Öltransport“, sagt der Insider. Wann genau der Angriff stattfand, ist nicht bekannt.
Zuvor hatte das türkische Verkehrsministerium gemeldet, dass ein Tanker der russischen Schattenflotte am Samstag zum zweiten Mal binnen weniger Stunden mit unbemannten Wasserfahrzeugen angegriffen worden sei. Die „Virat“ habe dabei leichte Schäden erlitten, sei aber in einem stabilen Zustand und die Besatzung sei wohlauf. Der Vorfall habe sich am Morgen vor der türkischen Schwarzmeerküste ereignet, nachdem das Schiff bereits am späten Freitagabend ein erstes Mal angegriffen worden sei.
Zudem dauerten den Angaben zufolge die Lösch- und Kühlarbeiten auf einem weiteren Tanker an, der im Schwarzen Meer nach einer Explosion in Brand geraten war. 25 Besatzungsmitglieder seien von der 274 Meter langen „Kairos“ in Sicherheit gebracht worden. Am Freitag hatte die Türkei erklärt, die „Kairos“ sei auf dem Weg zum russischen Hafen Noworossijsk gewesen, als sie vor der türkischen Küste eine „externe Einwirkung“ gemeldet habe, die ein Feuer verursacht habe. Sowohl die „Kairos“ als auch die „Virat" unterliegen Sanktionen, die gegen Russland wegen dessen Krieg gegen die Ukraine verhängt wurden.
Christoph Heinlein
Drei Tote und Dutzende Verletzte bei Luftangriffen auf die Ukraine
Bei einer weiteren nächtlichen Attacke auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Regionen des Landes sind russische Raketen und Kamikaze-Drohnen in der Millionenmetropole eingeschlagen. Kurz nach Mitternacht und am späteren Morgen wurden Explosionen gemeldet. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wurden mindestens drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Russland habe mit 36 Raketen und fast 600 Drohnen angegriffen. Selenskij sprach von massiven Schäden und Bränden in Wohnhäusern in der Hauptstadt Kiew und Umgebung. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gab die Zahl der Toten in der Hauptstadt mit zwei an. Zudem gebe es 29 Verletzte. Menschen mussten sich wegen des nächtlichen Luftalarms in Bunkern in Sicherheit bringen. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Angriffe.
Weil auch das Stromnetz in Kiew und fünf weiteren Regionen attackiert wurde, müssten derzeit mehr als 500 000 Haushalte in Kiew ohne Elektrizität ausharren, teilte das Energieministerium mit. In der gesamten Ukraine seien es 600 000 Haushalte.
Philipp Saul
Orbán: „Die einzige Lösung besteht darin, dass die Ukraine wieder zum Pufferstaat wird“
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat es als einzige „dauerhafte Lösung“ für den Krieg in der Ukraine bezeichnet, „dass die Nachkriegsordnung auf dem grundlegenden Prinzip aufbaut, dass die Ukraine wieder zu dem Pufferstaat wird, der sie einst war“. Der Welt am Sonntag sagte Orbán über die Zeit nach einem möglichen Kriegsende: „Russland behält jenes Territorium, das auf einer internationalen Friedenskonferenz ausgehandelt wird, und alles westlich dieser Linie – bis zur östlichen Nato-Grenze – bildet das Territorium des ukrainischen Staates, der erneut als Pufferstaat existieren würde.“ Eine Mitgliedschaft in der Nato wäre für Kiew demnach unmöglich.
Zudem plädiert Orbán für eine Begrenzung der ukrainischen Armee: „Nato und Russland einigen sich auf Umfang und Ausstattung der begrenzten ukrainischen Streitkräfte, die in der Pufferzone operieren dürfen, und beide Seiten geben Garantien ab, dass niemand diesen Pufferstaat unter seine eigene Autorität stellt."
Orbáns Positionen ähneln teilweise sehr denen des Kreml. Dort war der ungarische Regierungschef an diesem Freitag bei Russlands Präsident Putin zu Besuch. Über die Reise und die Reaktionen darauf berichten Josef Kelnberger und Verena Mayer (SZ Plus):
Lisa Torjuul
Selenskijs Stabschef Jermak tritt nach Durchsuchungen zurück
In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, zurückgetreten. Zuvor war seine Wohnung von Anti-Korruptionsermittlern durchsucht worden. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. Über die Durchsuchungen hatten Behörden am Morgen informiert. Die Maßnahmen gegen den bisherigen Kanzleichef von Präsident Wolodimir Selenskij seien Teil laufender Ermittlungen. Jermak selbst schrieb auf Telegram, dass Durchsuchungen in seiner Wohnung stattfänden und er uneingeschränkt kooperiere.
Selenskij und seine Regierung stehen wegen Korruptionsvorwürfen insbesondere in der Energiebranche seit Wochen unter Druck. So wurden in diesem Zusammenhang unlängst die Energieministerin und der Justizminister, der zuvor selbst das Energieressort geleitet hatte, entlassen. Anfang des Monats hatten das Nationale Anti-Korruptionsbüro der Ukraine und die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft ein mutmaßliches Schmiergeldsystem im Umfang von rund 87 Millionen Euro beim staatlichen Atomenergiekonzern Energoatom aufgedeckt. Darin sollen frühere ranghohe Verwaltungsmitarbeiter und ein ehemaliger Geschäftspartner Selenskijs verwickelt sein. Jermak wurde in dieser Untersuchung nicht als Verdächtiger genannt. Abgeordnete der Opposition und einige Mitglieder von Selenskijs eigener Partei hatten jedoch in diesem Rahmen seine Entlassung gefordert.
Jermak vertrat Selenskij regelmäßig bei internationalen Konferenzen und war formal der zweitmächtigste Mann der Ukraine. Der Präsident und sein ehemaliger Stabschef kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Nachdem Selenskij 2019 Präsident geworden war, feuerte er Anfang 2020 seinen ersten Bürochef und holte Jermak in seinen Stab. Dessen erzwungener Abgang wird von Beobachtern auch als harter Schlag für Selenskij gewertet, dem ein langjähriger Vertrauter abhandengekommen ist. Auch die Loyalität der Parlamentsfraktion, auf der die Macht von Selenskij in der parlamentarisch-präsidialen Republik beruht, könnte nun infrage gestellt sein.
Zudem war Jermak bisher die zentrale Figur bei den laufenden Verhandlungen mit den US-Amerikanern um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Er führte das ukrainische Verhandlungsteam an. Unklar ist, wer diese Rolle jetzt übernimmt.
Der Kampf gegen die Korruption und die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit im Land ist eine wesentliche Voraussetzung für den Beitritt zur Europäischen Union – den die Ukraine unbedingt will, um besser gegen Russlands Aggressionen geschützt zu sein.
Hören Sie zum Korruptionsskandal in der Ukraine den SZ-Podcast „Auf den Punkt“:
Saimah Jiwa
Russland: Ziel ist Frieden trotz unrechtmäßiger Führung der Ukraine
Russland strebt nach eigenen Angaben einen Frieden in der Ukraine an, obwohl aus der Sicht des Kremls der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kein legitimer Staatschef sei. Das erklärt der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow. Der russische Machthaber Wladimir Putin betrachtet die ukrainische Führung als unrechtmäßig, da die Amtszeit von Selenskij abgelaufen ist. Die Ukraine verweist jedoch darauf, dass laut Verfassung während des geltenden Kriegsrechts zur Verteidigung gegen Russland keine Neuwahlen abgehalten werden können.
Saimah Jiwa
Kreml: Orbán trifft Putin heute in Moskau
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wird am heutigen Freitag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge die Reisepläne Orbáns, der mit Putin über Energielieferungen und den Krieg in der Ukraine sprechen wolle. Putin und Orbán haben auch während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder direkte Gespräche geführt, was in der EU Kritik auslöste. Bereits seit Tagen hatte es Spekulationen über einen Orbán-Besuch in Moskau gegeben.
Orbán pflegt seit etwa zehn Jahren gute Kontakte zu Kremlchef Putin. Zuletzt hatte er Russland im Juli 2024 besucht - wenige Tage nach seiner ersten Reise nach Kiew seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Den Aufenthalt in Russland inszenierte er als Friedensmission. In mehreren Äußerungen bestritt er, dass die Ukraine ein souveräner Staat sei. Zuletzt unterstützte Orbán den ursprünglichen US-Friedensplan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine.
In den vergangenen Jahren verhinderte Orbán immer wieder neue EU-Sanktionen gegen Russland - etwa ein vollständiges Öl-Embargo oder geplante Strafmaßnahmen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill. Ungarn ist in hohem Maße von russischen Erdgaslieferungen abhängig.
Linus Freymark
Selenskij: „Nächste Woche stehen wichtige Verhandlungen an“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij deutet für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Er nannte dabei keine Details, sagte aber in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew: „Nächste Woche stehen nicht nur für unsere Delegation, sondern auch für mich wichtige Verhandlungen an, und wir bereiten einen soliden Boden für diese Verhandlungen vor.“
Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass Selenskij ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten Kiew und Washington, dass eine weitgehend gemeinsame Position bestehe. Es gebe nur noch kleine Unterschiede, hieß es - wobei es sein kann, dass sich dahinter die zentrale Frage verbirgt, wie mit den russisch besetzten Gebieten der Ukraine umgegangen werden soll.
Die Abstimmung mit den USA solle schon über das kommende Wochenende weitergehen, kündigte Selenskij an. „Unser Team wird gemeinsam mit den amerikanischen Vertretern bereits diese Woche - am Ende der Woche - die Punkte, die wir nach Genf haben, weiter in eine Form bringen, die den Weg zu Frieden und Sicherheitsgarantien ebnet“, sagte er.
Lisa Torjuul
Selenskij: Ukraine und USA setzen Friedensgespräche fort
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kündigt für Ende der Woche ein Treffen ukrainischer und US-amerikanischer Delegationen an. Die Teams werden an dem in Genf besprochenen Plan für Frieden und Sicherheitsgarantien für Kiew arbeiten, sagt Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft. Für nächste Woche kündigt er wichtige Gespräche an, an denen er persönlich teilnehmen werde. Die Ukraine werde dabei eine klare Position vertreten.
Carina Seeburg
Heftige Kämpfe um Pokrowsk - Widersprüchliche Angaben aus Moskau und Kiew
Russland und die Ukraine haben widersprüchliche Angaben zur Lage in der umkämpften ostukrainischen Stadt Pokrowsk gemacht. Russische Truppen hätten die Stadt eingekesselt und kontrollierten 70 Prozent davon, sagte Präsident Wladimir Putin. Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj erklärte hingegen, die eigenen Truppen blockierten russische Angriffsversuche, die Kämpfe tobten im Stadtzentrum. Die ukrainische Einsatzgruppe "Ost" teilte zudem mit, ihre Truppen hätten auch Angriffe südlich des Bahnhofs von Pokrowsk ausgeführt.
Ein ukrainischer Soldat marschiert während eines Kampfeinsatzes in Richtung Pokrowsk in der Region Donezk. IMAGO/ABACAPRESS
Moskau betrachtet die Eroberung von Pokrowsk, das in russischen Medien als "Tor nach Donezk" bezeichnet wird, als Voraussetzung für den weiteren Vormarsch auf die beiden größten von der Ukraine kontrollierten Städte in der Region, Kramatorsk und Slowjansk. Russland versucht seit Mitte 2024, die vollständige Kontrolle über die Stadt zu erlangen, um die gesamte Industrieregion Donbass einzunehmen.
