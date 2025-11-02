Ukraine schickt offenbar Elitesoldaten ins umkämpfte Pokrowsk

Im schwer umkämpften Pokrowsk im Osten der Ukraine startet die Ukraine offenbar einen größeren Gegenangriff. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und der ukrainische Rundfunk Suspilne berichten, hat der ukrainische Militärgeheimdienst HUR Spezialkräfte mit Helikoptern in die Region gebracht. Geolokalisiertes Videomaterial zeigt, wie zehn von ihnen über den westlichen Bezirken der Stadt landen. Die Videos stammen mutmaßlich bereits von Anfang dieser Woche. Der Economist berichtet, die Operation diene dazu, die Versorgungsrouten freizuhalten, die die russische Armee in der Stadt unter Beschuss genommen hat. Auch Kyrylo Budanow, der Chef des Militärgeheimdienstes, ist auf Fotos aus Pokrowsk zu sehen. Ob auch sie von Anfang der Woche stammen, ist unklar.



Die Lage in Pokrowsk und der östlich gelegenen Zwillingsstadt Myrnohrad ist für die Landesverteidiger katastrophal. Russische Soldaten sind bereits ins Stadtzentrum vorgerückt und liefern sich dort Kämpfe. Von Osten, Süden und Norden her versucht die russische Armee die ukrainischen Truppen einzukreisen. Russland ist der Ukraine bei Pokrowsk weit überlegen, was die Anzahl der Infanteristen angeht, auch die russischen Drohnen sind weit in der Überzahl.



Mit der Spezialkräfteoperation will die Ukraine verhindern, dass die ukrainischen Soldaten in Pokrowsk und Mynohrad eingeschlossen werden. Dieses Manöver ist aber für die ukrainischen Soldaten ein sehr hohes Risiko. Luftlandeoperationen gelten ohnehin als äußerst riskant, die russische Luftüberlegenheit macht es jetzt aber noch gefährlicher. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, man habe bereits einen Hubschrauber mit Elitesoldaten abgeschossen, dabei seien alle elf Ukrainer an Bord getötet worden. Aus der Ukraine gibt es zu dem Vorfall keine Äußerungen.



Die Ukraine steht in Pokrowsk vor einem Dilemma: Zieht sie sich aus der Stadt zurück, überlässt sie Russland eine strategisch wichtige Stadt im Bezirk Donezk. Durch Pokrowsk läuft nahezu jede größere Eisenbahnstrecke, die durch den Donbass führt. Andererseits werden in ukrainischen Medien Vorwürfe gegen das Militärkommando laut, wonach es die ukrainischen Soldaten in aussichtslose Kämpfe schicke und deren Tod bewusst in Kauf nehme.