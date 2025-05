Erneut hat die russische Luftfahrtbehörde in der Nacht mehrere Flughäfen infolge von Drohnenangriffen der Ukraine vorübergehend gesperrt. An den Flughäfen der Städte Iwanowo, Kaluga, Nischni Nowgorod, Tambow und Jaroslawl sei der Betrieb wieder aufgenommen worden, meldete am Morgen die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Wie lange dort keine Flugzeuge landen oder abheben konnten, ist unklar.Klar ist aber, dass die Zahl solcher Sperrungen in den vergangenen Monaten massiv zugenommen hat. Das unabhängige russische Internetportal Novaya Gazeta Europe veröffentlichte am 20. Mai eine Recherche , wonach es bis dahin in diesem Jahr mindestens 217 Airport-Schließungen gegeben habe. Das seien mehr als im gesamten Jahr 2023 (58 Schließungen) und im Jahr 2024 (91) zusammen. Und in dieser Zahl sind die Folgen der massiven Drohnenangriffswellen in der vergangenen Woche noch nicht enthalten.Hauptziel der Attacken ist Moskau, dessen vier große Verkehrsflughäfen offenbar am meisten betroffen sind. Nicht zuletzt Anfang Mai, kurz vor den großen Feierlichkeiten zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, attackierte die Ukraine die Hauptstadt massiv mit Drohnen. Sie kann damit inzwischen aber auch weit im russischen Landesinneren liegende Städte wie Perm oder Ufa bedrohen. Kommen die Drohnen in die Nähe von Flughäfen, werden dort An- und Abflüge gestoppt, auch werden Maschinen umgeleitet.Das russische Verteidigungsministerium meldet, in der Nacht 99 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.