Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polen schließt wegen russischer Luftangriffe in Ukraine Flughäfen
Selenskij wird am Sonntag bei Trump sein
Selenskij sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
Luftangriff auf Charkiw – Ukraine meldet mehrere Opfer
EVP-Chef Weber will Bundeswehr unter europäischer Flagge in der Ukraine
Christoph Heinlein
Landesweite Luftangriffe auf die Ukraine
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden dabei fünf Menschen verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram berichtete. Auch zivile Infrastruktur wurde demnach beschädigt. Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur.
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auch vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr gewarnt. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Ukrainischen Medienberichten zufolge kamen bei den Angriffen auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal zum Einsatz. Ziel sei unter anderem die Energie-Infrastruktur gewesen.
Christoph Heinlein
Polen schließt wegen russischer Luftangriffe in Ukraine Flughäfen
Die polnische Flugsicherungsagentur teilt auf X mit, die Flughäfen Rzeszow und Lublin im Südosten Polens seien wegen der schweren russischen Luftangriffe auf die benachbarte Ukraine vorübergehend geschlossen worden. Das polnische Militär habe Kampfflugzeuge aufsteigen lassen.
Dimitri Taube
„Friedrich, vielen Dank!“ – Selenskij und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat vor einem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen mit Bundeskanzler Friedrich Merz besprochen. „Wir stimmen unsere Positionen ab, und alle in Europa müssen an einem Strang ziehen, um unsere europäische Lebensweise, die Unabhängigkeit unserer Staaten und den Frieden in Europa zu verteidigen. Es muss Frieden geben“, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Merz (CDU) antworte auf X mit den Worten: „Wir stehen unerschütterlich an Ihrer Seite. Ein starkes, koordiniertes Vorgehen Europas ist nach wie vor unverzichtbar für Frieden, Freiheit und Sicherheit.“ Die „Berliner Gruppe“ sei bereit zu helfen – in enger Abstimmung mit den US-Partnern.
Er habe den Bundeskanzler über die Arbeit Kiews mit den US-Gesandten informiert, so Selenskij. „Wir alle erinnern uns an das Format des Berliner Treffens und die dort erzielten Ergebnisse. Genau so werden wir weiterarbeiten. Wir haben vereinbart, weiterhin gemeinsam mit den Europäern zu handeln“, schrieb Selenskij auf X mit Blick auf das jüngste Gipfeltreffen in Berlin – das erste größere unter Beteiligung der USA, der Ukraine und der führenden Europäer in einem EU-Staat seit dem neuen Vorstoß Trumps für eine Friedenslösung im November.
Selenskij dankte Deutschland „für seine unerschütterliche“ und konkrete Unterstützung. „Dank unserer Zusammenarbeit mit Deutschland konnten bereits Tausende Menschenleben in der Ukraine vor russischen Angriffen gerettet werden, und wir halten unsere Verteidigungspositionen aufrecht, um die Stärke unserer diplomatischen Positionen zu gewährleisten. Friedrich, vielen Dank!“, schrieb der ukrainische Staatschef an die Adresse von Merz.
Lilith Volkert
Selenskij wird am Sonntag bei Trump sein
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird am Sonntag US-Präsident Trump besuchen. Das Weiße Haus in Washington kündigte an, Trump werde den Ukrainer sm Nachmittag um 15 Uhr Ortzeit (21 Uhr MEZ) in Palm Beach im Bundesstaat Florida empfangen. Selenskij hatte die Reise schon am Vortag angekündigt.
„Bis Neujahr kann noch viel entschieden werden“, schrieb Selenskij in den Netzwerken Telegram und X. Sein Chefunterhändler Rustem Umjerow habe ihn über die jüngsten Kontakte mit den Amerikanern unterrichtet. „Wir verlieren keinen einzigen Tag. Wir haben ein Treffen auf höchster Ebene mit Präsident Trump in nächster Zukunft vereinbart“, schrieb Selenskij. Er sagte, er plane, mit dem US-Präsidenten über Sicherheitsgarantien und Gebietsfragen zu sprechen. Zudem wolle er erörtern, wie zusätzlicher Druck auf Russland ausgeübt werden könne. Ein 20-Punkte-Friedensplan sei zu 90 Prozent fertig. Trump widersprach ihm allerdings. „Er hat gar nichts, solange ich es nicht absegne“, sagte er einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Politico zufolge
Im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal Axios deutete Selenskij die Bereitschaft für ein Referendum über den Friedensplan an, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einer mindestens 60 Tage dauernden Feuerpause bereit sei. US-Beamte befürworteten laut Axios einen kürzeren Zeitraum. Selenskij hat jedoch Zweifel, ob Russland dem Plan Trumps zustimmen wird. „Ich habe einige Informationen, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich nur die Worte von Führungspersonen glauben möchte.“
Am Freitag fanden außerdem Gespräche der US-Regierung mit russischen Vertretern über einen Frieden in der Ukraine statt. An denen nahm Kreisen zufolge auch der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew teil. Er sei an der Seite von Präsidentenberater Juri Uschakow, hieß es. Der Kreml hatte zuvor lediglich mitgeteilt, Präsident Wladimir Putin habe Uschakow mit den Gesprächen über US-Vorschläge für ein Friedensabkommen beauftragt.
Dimitri Taube
Selenskij sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
Das russische Militär nutzt nach Erkenntnissen Kiews zunehmend Stellungen in Belarus für seine Angriffe gegen die Ukraine. Dies gelte sowohl für Angriffe mit Drohnen als mit auch Raketen, berichtete Präsident Wolodimir Selenskij von einer Sitzung der gesamten Armeeführung. Mit dieser neuen Taktik versuche Russland, die Verteidigungslinien der Ukraine zu umgehen, schrieb Selenskij. Das sei „riskant“ für Belarus. „Leider gibt Belarus damit seine Souveränität zugunsten von Russlands aggressiven Ambitionen auf.“
Eine proaktive Abwehr gegen diese neue Stoßrichtung sei schwierig, denn Russland habe die gesamte Technik für die Angriffe auf Wohngebäuden errichtet. Antennen und andere Leitsysteme für Angriffe gegen Ziele in der Ukraine stünden nun praktisch auf den Dächern fünfstöckiger ziviler Wohnblocks, sagte Selenskij mit Verweis auf Erkenntnisse der ukrainischen Aufklärung.
„Das ist eine absolute Missachtung von Menschenleben, Minsk sollte aufhören, diese Spielchen zu spielen“, erklärte Selenskij. Die ukrainische Flugabwehr sei angewiesen worden, die Abwehrstrategie anzupassen.
Belarus hat zu Beginn der russischen Invasion 2022 in die Ukraine lediglich sein Staatsgebiet als Sprungbrett für den letztlich gescheiterten Vorstoß auf Kiew zur Verfügung gestellt. Aktiv sind belarussische Truppen nicht am Kriegsgeschehen beteiligt, doch bindet die mögliche Bedrohung starke ukrainische Truppenverbände an der gemeinsamen Grenze.
Dimitri Taube
Luftangriff auf Charkiw – Ukraine meldet mehrere Opfer
Bei einem Angriff russischer Kampfflugzeuge mit gelenkten Fliegerbomben auf die ostukrainische Stadt Charkiw ist unter anderem eine belebte Straße getroffen worden. Dabei wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere schwer verletzt. Eine der Bomben schlug zwischen mehreren Fahrzeugen ein, mehrere Menschen waren zunächst in ihren brennenden Autos eingeschlossen.
Die frontnahe Großstadt Charkiw ist immer wieder Ziel russischer Angriffe mit Drohnen, Raketen oder Fliegerbomben. Meist werden zivile Ziele getroffen.
Dimitri Taube
Ukraine: Ausländische Schiffe bei russischen Angriffen beschädigt
Russische Drohnenangriffe haben nach ukrainischen Angaben in den Regionen Odessa und Mykolajiw mehrere ausländische Schiffe beschädigt. Betroffen seien Schiffe unter der Flagge der Slowakei, Palaus und Liberias, teilte der stellvertretende Ministerpräsident Oleksij Kuleba mit. Verletzte gebe es nicht. Die Angriffe hätten zudem zu Stromausfällen in der Region Odessa geführt.
Lilith Volkert
EVP-Chef Weber will Bundeswehr unter europäischer Flagge in der Ukraine
Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, plädiert dafür, deutsche Soldaten unter europäischer Flagge an der Absicherung einer Friedenslösung in der Ukraine zu beteiligen. „Ich wünsche mir Soldaten mit der europäischen Flagge auf der Uniform, die gemeinsam mit unseren ukrainischen Freunden den Frieden sichern“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir können nicht ernsthaft erwarten, dass Trump eine Friedenslösung allein mit amerikanischen GIs absichert. Und wenn wir über europäische Truppen reden, kann Deutschland nicht außen vor bleiben“, argumentierte Weber. Europa müsse Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine übernehmen, betonte er. „Nach einem Waffenstillstands- oder Friedensabkommen muss an der Sicherheitslinie die europäische Flagge wehen.“
Dimitri Taube
Ukraine setzt „Storm-Shadow“-Marschflugkörper gegen Ölraffinerie ein
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die Ölraffinerie Nowoschachtinsk in der russischen Region Rostow angegriffen. Dabei seien westliche Storm-Shadow-Marschflugkörper eingesetzt und mehrere Explosionen ausgelöst worden, teilte der Generalstab auf Telegram mit. Die Raffinerie sei einer der größten Lieferanten von Ölprodukten in Südrussland und an der Versorgung der russischen Truppen beteiligt.
Dimitri Taube
Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen in der Ukraine
Russland hat die Ukraine erneut mit mehreren Luftangriffen auf die Energieinfrastruktur überzogen. Es gab Berichte über Tote und Verletzte infolge der Attacken. In der Region Odessa am Schwarzen Meer meldeten die Behörden nach russischen Drohnenangriffen einen Toten und zwei Verletzte. An der Hafen- und Energieinfrastruktur gebe es Schäden. Im Gebiet Charkiw nahe der russischen Grenze gab es bei Angriffen Behörden zufolge einen Toten und 15 Verletzte.
Im Gebiet Tschernihiw starben zwei Menschen bei einem Drohnenangriff am Abend. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Morgen mit. Das ukrainische Energieministerium informierte über zahlreiche Notabschaltungen und Stromausfälle im Land nach den russischen Angriffen.
Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr griff Russland in der Nacht mit 131 Drohnen an, 106 davon seien unschädlich gemacht worden. Es habe 22 Einschläge von Drohnen an 15 Stellen im Land gegeben. Die ukrainische Führung wirft Moskau Terror an Weihnachten vor. Wegen der Ausfälle von Strom und Heizung jetzt in der kalten Jahreszeit ist die Lage für viele Menschen in dem Land besonders bedrohlich.
Russland, das Weihnachten nach orthodoxem Brauch, erst am 7. Januar feiert – wie auch weiter viele orthodoxe Christen in der Ukraine –, hatte eine Waffenruhe an den Festtagen abgelehnt. Mit den Angriffen will die russische Führung Kiew auch zwingen, sich auf ein Friedensabkommen zu Moskaus Bedingungen einzulassen. Die Ukraine sieht Moskaus Forderungen als Aufruf zur Kapitulation.
Dimitri Taube
Ukraine attackiert Öltanks und Gasverarbeitungsanlage in Russland
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Hafenstadt Temrjuk in der Region Krasnodar im Süden Russlands sind Tanks mit Erdölprodukten in Brand geraten. Wie die Behörden mitteilten, erfasste das Feuer in der Stadt auf der Halbinsel Taman eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Dutzende Kräfte der Feuerwehr und des Zivilschutzes waren demnach im Einsatz, um den Brand zu löschen. Schon in der Nacht zum 5. Dezember war der Hafen der Stadt am Asowschen Meer Ziel eines Drohnenangriffs gewesen.
Ein Vertreter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU bestätigte den Angriff in Temrjuk und erklärte zudem, dass die Ukraine auch eine Gasverarbeitungsanlage in der Region Orenburg getroffen habe, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Reuters zitierte den SBU-Vertreter mit den Worten: „Der SBU greift weiterhin systematisch Anlagen im russischen Öl- und Gassektor an.“ Jeder dieser Schläge treffe den russischen Haushalt, reduziere die Deviseneinnahmen und erschwere die Logistik und die Treibstoffversorgung der Armee.
Moskaus Verteidigungsministerium meldete unterdessen, dass die russische Flugabwehr in der Nacht 141 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört habe. Betroffen war vor allem die Region Brjansk nahe der ukrainischen Grenze. Auch in der russischen Hauptstadt Moskau berichtete Bürgermeister Sergej Sobjanin von mehreren abgeschossenen Drohnen.
Darüber hinaus erklärte auf Telegram Sergej Melikow, Chef der russischen Teilrepublik Dagestan, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff drei Männer eines humanitären Hilfskonvois aus Dagestan getötet worden seien. Ein Verletzter sei ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach wollten die Helfer, die in der russischen Grenzregion zur Ukraine unterwegs waren, Bedürftigen mit zwei Lastwagen humanitäre Hilfsgüter bringen. Zum genauen Ort des Vorfalls machte Melikow keine Angaben.
Dimitri Taube
Selenskij präsentiert Entwurf von 20-Punkte-Plan
Der ukrainische Präsident hat erstmals die 20 Punkte für einen von den USA angestoßenen Ukraine-Plan öffentlich ausgebreitet. Laut dem Entwurf sind etwa Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Vorbild von Artikel 5 der Nato – das ist die Beistandsklausel – und eine Stärke der Armee von 800 000 Soldaten vorgesehen, wie Wolodimir Selenskij ukrainischen Medien zufolge vor Journalisten in Kiew erklärte.
Der Präsident selbst sprach von einem Entwurf für ein Rahmendokument und wiederholte seine Äußerungen vom Vortag, nach denen es weiter Klärungs- und Gesprächsbedarf gebe. Keine Einigung gibt es beispielsweise über die Zukunft des von russischen Truppen kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja.
Ungeklärt ist auch weiter die Frage um die von Russland für einen Waffenstillstand geforderten Gebietsabtretungen, vor allem im Gebiet Donezk, das die Ukraine noch zu einem Teil kontrolliert. Demnach sind in dem Papier neben ukrainischen auch russische und US-Positionen enthalten.
Selenskij möchte sich zudem wieder mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dabei sollen die heikelsten Punkte des Entwurfs besprochen werden. Darüber hinaus teilte er mit, dass er eine Antwort von russischer Seite noch am 24. Dezember erwarte. „Dann werden wir unsere nächsten Schritte und den möglichen Zeitrahmen für bestimmte Entscheidungen verstehen“, sagte er. Selenskij hatte die von Russland geforderten Gebietsabtretungen immer wieder kategorisch abgelehnt.
Dimitri Taube
Diese Punkte listet Selenskij im neuen Entwurf des 20-Punkte-Plans auf
1. Bestätigung der Souveränität der Ukraine.
2. Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine über einen Nichtangriff samt einem Überwachungsmechanismus.
3. Verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
4. Die Ukraine soll in Friedenszeiten eine Armee mit einer Stärke von 800 000 Soldaten haben.
5. Die USA, Nato und europäische Staaten sollen der Ukraine Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild von Artikel 5 des Militärbündnisses geben. Bei einem neuen russischen Angriff sollen demnach alle globalen Sanktionen gegen Moskau wieder in Kraft treten. Bei einem Angriff der Ukraine auf Russland sollen alle Sicherheitsgarantien wegfallen. Wenn Russland die Ukraine angreift, sollen die Sicherheitsgarantien ziehen.
6. Juristisch verbindliche Verpflichtung Russlands zu einem Nichtangriff auf die Ukraine und Europa. Moskau soll dies durch Gesetze und Ratifizierung der Staatsduma absichern.
7. EU-Beitritt der Ukraine und bis dahin vorrangiger Zugang zum europäischen Binnenmarkt.
8. Vereinbarung über ein Investitions- und Entwicklungspaket für die Ukraine, darunter auch die Zusammenarbeit mit US-Firmen beim Wiederaufbau, bei der Modernisierung der Gasinfrastruktur und beim Abbau von Rohstoffen.
9. Schaffung von Fonds für den wirtschaftlichen Wiederaufbau mit dem Ziel, 800 Milliarden Dollar (678 Milliarden Euro) an Investitionen anzulocken.
10. Die Ukraine beschleunigt den Prozess für ein Freihandelsabkommen mit den USA.
11. Die Ukraine bestätigt ihren neutralen Status als Staat ohne Atomwaffen.
12. Das Atomkraftwerk Saporischschja soll gemeinsam genutzt werden. Nach US-Vorstellungen sollen Russland und die Ukraine das AKW zu gleichen Teilen nutzen. Die Ukraine will dagegen ein Joint Venture mit den USA zum Betrieb des Kraftwerks – ohne russische Beteiligung.
13. Die Ukraine und Russland sollen Bildungsprogramme auflegen, in denen gegenseitiges Verständnis und Toleranz Themen sind. Die Ukraine soll sich auch zu EU-Normen der religiösen Toleranz und zum Schutz der Sprachen von Minderheiten bekennen.
14. Territoriale Aufteilung: Russland zieht seine Truppen aus den Gebieten Dnepropetrowsk, Mykolajiw, Sumy und Charkiw ab. Variante A sieht ein Einfrieren der Frontlinie in den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson vor; Variante B eine per Referendum bestätigte Freihandelszone im Donbass.
15. Nach einer Bestätigung der Territorialvereinbarung verpflichten sich Russland und die Ukraine, keine gewaltsamen Veränderungen vorzunehmen.
16. Russland verpflichtet sich, die Ukraine nicht bei der Nutzung des Flusses Dnepr und des Schwarzen Meers zu hindern.
17. Schaffung eines Komitees für humanitäre Fragen, das sich etwa um den Austausch aller Kriegsgefangenen und um die Rückkehr aller inhaftierten Zivilisten, darunter Kinder und politische Gefangene, kümmern soll.
18. Die Ukraine soll möglichst schnell nach Unterzeichnung der Vereinbarung Wahlen abhalten, zuerst für das Präsidentenamt, dann auch für das Parlament und auf kommunaler Ebene.
19. Die Friedensvereinbarung ist juristisch bindend und soll durch einen Friedensrat unter Führung von US-Präsident Donald Trump kontrolliert werden. In dem Rat soll es auch Vertreter der Ukraine, der EU, Nato, USA und Russlands geben.
20. Nach Zustimmung aller Seiten soll ein vollständiger Waffenstillstand in Kraft treten.
Dimitri Taube
Russland: Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt
Die Ukraine hat nach russischen Angaben in der Nacht Moskau und die südlich davon gelegene Region Tula mit Drohnen angegriffen. In Tula brach nach Angaben des Gouverneurs durch die Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Feuer in einem Industriebetrieb aus. Über Moskau wurden dem Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge mindestens drei Drohnen abgeschossen. Zwei der vier Flughäfen der Hauptstadt schränkten vorübergehend ihren Betrieb ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, landesweit seien 172 ukrainische Drohnen zerstört worden.
Philipp Saul
Papst bittet um Weihnachtsfrieden
Papst Leo XIV. hat Russland um 24 Stunden Weihnachtsfrieden für die Ukraine gebeten. Laut Vatican News sagte er bei einer Begegnung mit Journalisten in Castel Gandolfo: „Es macht mich wirklich sehr traurig, dass Russland offenbar einen Waffenstillstand zu Weihnachten abgelehnt hat. Ich wiederhole noch einmal diese Bitte an alle Menschen guten Willens, wenigstens am Fest der Geburt Jesu einen Waffenstillstand von 24 Stunden zu respektieren. In der Ukraine, und in der ganzen Welt.“
Vergangene Woche hatte bereits Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kremlchef Wladimir Putin zu einer Waffenruhe über die Weihnachtstage aufgefordert. Der Kreml lehnte dies jedoch ab.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf Russland vor, die Angriffe auf sein Land kurz vor Weihnachten bewusst zu verschärfen, um den Menschen das Fest zu verderben. „Natürlich versuchen die Russen auch dieses Fest und diesen heiligen Tag zu zerstören“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft mit Blick auf die systematische Zerstörung der Energieanlagen durch russische Angriffe aus der Luft. Die Ukraine brauche daher Unterstützung, vor allem bei der Flugabwehr - sowohl an Feier- als auch an Wochentagen.
