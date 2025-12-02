Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trumps Gesandte beraten mit Putin
Westliche Verbündete stärken Ukraine den Rücken
Westliche Unterstützer beraten Pläne mit Selenskij
Rubio sieht weiteren Verhandlungsbedarf mit Ukrainern
Drei Tote und Dutzende Verletzte bei Luftangriffen auf die Ukraine
Katja Guttmann
Putin trifft US-Gesandte Witkoff und Kushner
Kremlchef Wladimir Putin hat nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. An dem Treffen zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs nimmt demnach auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump teil, Jared Kushner.
Beide waren auch schon an Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer US-Delegation am Sonntag in Florida und zuvor bei Verhandlungen in Genf beteiligt. Während Witkoff bereits zum sechsten Mal für Gespräche mit Putin in Russland ist, ist es für Kushner die erste Verhandlung mit dem Kremlchef.
An dem Treffen nehmen den Bildern zufolge auch Putins Berater Juri Uschakow und der Gesandte Kirill Dmitrijew sowie Übersetzer teil.
Beide waren auch schon an Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer US-Delegation am Sonntag in Florida und zuvor bei Verhandlungen in Genf beteiligt. Während Witkoff bereits zum sechsten Mal für Gespräche mit Putin in Russland ist, ist es für Kushner die erste Verhandlung mit dem Kremlchef.
An dem Treffen nehmen den Bildern zufolge auch Putins Berater Juri Uschakow und der Gesandte Kirill Dmitrijew sowie Übersetzer teil.
Katja Guttmann
Putin wirft Europa Blockadehaltung im Ukraine-Krieg vor
Der russische Präsident Wladimir Putin lehnt die jüngsten Änderungen an dem 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für ein Kriegsende in der Ukraine ab, die auf Drängen europäischer Staaten aufgenommen wurden. Die Vorschläge Europas zielten darauf ab, den Friedensprozess zu blockieren, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. Er äußerte sich vor einem geplanten Treffen mit dem US-Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, die zu Verhandlungen über den Friedensplan nach Moskau kamen.
Russland sei bereit, die Europäer an den Verhandlungen zu beteiligen. Dazu müssten sie allerdings die Realitäten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine anerkennen. „Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit“, sagte er. Russische Truppen waren Ende Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert.
Europa habe sich in dem Krieg auf die Seite der Ukraine geschlagen, die engen Kontakte zu Russland abgebrochen und sich so selbst vom Verhandlungstisch entfernt. Die Europäer lebten seither in dem Irrglauben, sie könnten Russland eine strategische Niederlage zufügen.
Die EU hat mit Blick auf den Plan von Trump mehrfach deutlich gemacht, dass sie eine gewaltsame Verschiebung von Grenzen in Europa nicht akzeptieren werde und auch nur die Ukraine über ihre Gebiete entscheiden könne. Putin verlangt für einen Frieden unter anderem, dass die Ukraine den Donbass kampflos aufgibt. Das lehnt Kiew kategorisch ab.
Russland sei bereit, die Europäer an den Verhandlungen zu beteiligen. Dazu müssten sie allerdings die Realitäten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine anerkennen. „Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit“, sagte er. Russische Truppen waren Ende Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert.
Europa habe sich in dem Krieg auf die Seite der Ukraine geschlagen, die engen Kontakte zu Russland abgebrochen und sich so selbst vom Verhandlungstisch entfernt. Die Europäer lebten seither in dem Irrglauben, sie könnten Russland eine strategische Niederlage zufügen.
Die EU hat mit Blick auf den Plan von Trump mehrfach deutlich gemacht, dass sie eine gewaltsame Verschiebung von Grenzen in Europa nicht akzeptieren werde und auch nur die Ukraine über ihre Gebiete entscheiden könne. Putin verlangt für einen Frieden unter anderem, dass die Ukraine den Donbass kampflos aufgibt. Das lehnt Kiew kategorisch ab.
Saimah Jiwa
Ukrainisches Militär: Halten weiter Teile von Pokrowsk
Das ukrainische Militär hat russische Angaben über eine Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk zurückgewiesen. Eine in der ostukrainischen Stadt kämpfende Armee-Einheit teilt der Nachrichtenagentur Reuters mit, sie halte noch den nördlichen Teil. Zudem habe sie im Süden der Stadt angegriffen, wo russische Truppen die Oberhand hätten.
Die Erklärung der ukrainischen Militäreinheit steht im Gegensatz zu Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser hatte zuvor die vollständige Einnahme von Pokrowsk durch russische Truppen verkündet und sich dabei auf seine Kommandeure berufen. Beobachter verbinden die russische Erfolgsmeldung mit dem am heutigen Dienstag erwarteten Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau. Der Kreml wolle so dem Unterhändler aus Washington vor Gesprächen über einen Friedensplan militärische Fortschritte präsentieren.
Die Bergarbeiterstadt, in der einmal rund 60 000 Menschen gelebt haben, gilt als ein Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Mittlerweile ist sie stark zerstört. Westlich von Pokrowsk gibt es keine großen Siedlungen, was die weitere Verteidigung für die ukrainischen Streitkräfte erschwert. Russland käme mit einer Einnahme seinem Kriegsziel, das Industriegebiet Donbass vollständig zu erobern, ein Stück näher.
Die Erklärung der ukrainischen Militäreinheit steht im Gegensatz zu Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser hatte zuvor die vollständige Einnahme von Pokrowsk durch russische Truppen verkündet und sich dabei auf seine Kommandeure berufen. Beobachter verbinden die russische Erfolgsmeldung mit dem am heutigen Dienstag erwarteten Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau. Der Kreml wolle so dem Unterhändler aus Washington vor Gesprächen über einen Friedensplan militärische Fortschritte präsentieren.
Die Bergarbeiterstadt, in der einmal rund 60 000 Menschen gelebt haben, gilt als ein Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Mittlerweile ist sie stark zerstört. Westlich von Pokrowsk gibt es keine großen Siedlungen, was die weitere Verteidigung für die ukrainischen Streitkräfte erschwert. Russland käme mit einer Einnahme seinem Kriegsziel, das Industriegebiet Donbass vollständig zu erobern, ein Stück näher.
Saimah Jiwa
Wadephul: Putin sucht immer neue Ausreden
Außenminister Johann Wadephul hat Kremlchef Wladimir Putin vor dessen Treffen mit US-Vermittler Steve Witkoff in Moskau zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine aufgerufen. „Wladimir Putin sucht immer neue Ausreden, warum er nicht verhandeln möchte“, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Badr Abdelatty in Berlin. „Deswegen bleiben meine Zweifel, ob er überhaupt ernsthaft bereit ist, über Frieden zu reden.“
Es gebe eine hohe Übereinstimmung der Einschätzung zwischen seinem US-Kollegen Marco Rubio und ihm selbst, so Wadephul. Er habe mit Rubio auch darüber gesprochen, dass eine belastbare Lösung dauerhaft Sicherheit und Frieden für die Ukraine und ganz Europa beinhalten müsse. Der Bundesaußenminister dankte der US-Regierung für deren Anstrengungen für Frieden in der Ukraine.
Dazu gehörten auch die Gespräche, die Witkoff heute in Moskau führe, sagte Wadephul. Der US-Sondergesandte trifft Putin am Nachmittag in Moskau. Die Gespräche zeigten, dass es vielleicht auch in Moskau ein Interesse gebe, „doch noch einmal herauszufinden, ob nicht eine Lösung möglich ist“, sagte Wadephul. Putin müsse wissen, dass Europa und Deutschland klar an der Seite der Ukraine bleiben würden.
Es gebe eine hohe Übereinstimmung der Einschätzung zwischen seinem US-Kollegen Marco Rubio und ihm selbst, so Wadephul. Er habe mit Rubio auch darüber gesprochen, dass eine belastbare Lösung dauerhaft Sicherheit und Frieden für die Ukraine und ganz Europa beinhalten müsse. Der Bundesaußenminister dankte der US-Regierung für deren Anstrengungen für Frieden in der Ukraine.
Dazu gehörten auch die Gespräche, die Witkoff heute in Moskau führe, sagte Wadephul. Der US-Sondergesandte trifft Putin am Nachmittag in Moskau. Die Gespräche zeigten, dass es vielleicht auch in Moskau ein Interesse gebe, „doch noch einmal herauszufinden, ob nicht eine Lösung möglich ist“, sagte Wadephul. Putin müsse wissen, dass Europa und Deutschland klar an der Seite der Ukraine bleiben würden.
Saimah Jiwa
Selenskij: USA und Ukraine haben Genfer Entwurf „verfeinert“
Die Ukraine und die USA haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij einen in Genf entwickelten Rahmen für ein Friedensabkommen „verfeinert“. Dies sei bei den jüngsten Gesprächen in Florida geschehen, schreibt der ukrainische Präsident auf X. Die Ukraine gehe die Diplomatie „mit größter Ernsthaftigkeit“ an und wolle weitere ausländische Partner in den Prozess einbeziehen. Russland habe im Vorfeld eines Treffens zwischen amerikanischen und russischen Regierungsvertretern „Desinformationskampagnen“ gestartet, erklärt Selenskij.
Saimah Jiwa
Ukraine greift erneut russische Ölindustrie an
Die Ukraine hat die russische Ölindustrie ins Visier genommen. Bei einem Drohnenangriff im Kreis Liwny sei Feuer in Objekten des Kraftstoff- und Energiekomplexes ausgebrochen, schrieb Gouverneur Andrej Klytschkow bei Telegram. Verletzte gab es demnach nicht.
In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Videos, die das Feuer nach dem Angriff zeigen sollen. Das Internetportal Astra schrieb, dass Einwohnern zufolge ein Erdöllager attackiert worden sei. Mit seinen vermehrten Angriffen auf die Ölindustrie will Kiew einerseits die Treibstoffversorgung für die russische Armee stören und andererseits den für Moskau so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.
In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Videos, die das Feuer nach dem Angriff zeigen sollen. Das Internetportal Astra schrieb, dass Einwohnern zufolge ein Erdöllager attackiert worden sei. Mit seinen vermehrten Angriffen auf die Ölindustrie will Kiew einerseits die Treibstoffversorgung für die russische Armee stören und andererseits den für Moskau so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.
Saimah Jiwa
Trumps Gesandte beraten mit Putin
Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und dessen Schwiegersohn Jared Kushner wollen in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Bei dem Gespräch soll es um eine mögliche Beendigung des Kriegs in der Ukraine gehen, wie aus Washington verlautete. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte das Treffen.
Nach Gesprächen in Genf hatten die USA und die Ukraine einen aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen geschaffen. Nachdem der erste, sehr russlandfreundliche, Entwurf Putin gefallen haben dürfte, bleibt nun abzuwarten, was er zur aktualisierten Fassung sagt. Zwar signalisiert Moskau regelmäßig die Bereitschaft zu Friedensgesprächen, betont aber immer auch, dass es seine Ziele auch militärisch erreichen wird. Ernsthafte Verhandlungen über einen Frieden haben bislang nicht stattgefunden.
Zu den zentralen russischen Forderungen gehören ein Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft, eine Begrenzung der ukrainischen Armee sowie die russische Kontrolle über die annektierte Halbinsel Krim und die gesamten Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson. Die Ukraine lehnt dies als Kapitulation ab. Die USA haben Kiew im Gegenzug eine zehnjährige Sicherheitsgarantie in Aussicht gestellt.
Russische Streitkräfte kontrollieren derzeit mehr als 19 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets und sind 2025 so schnell vorgerückt wie seit 2022 nicht mehr. Am Montag meldete das russische Militär zwar die Einnahme der Frontstädte Pokrowsk und Wowtschansk,aus Kiew gibt es dazu aber weiterhin keine Bestätigung. Russische Militärblogger widersprechen der Darstellung der russischen Armee. Beobachter verbinden die russische Erfolgsmeldung mit dem US-amerikanischen Besuch in Moskau. Der Kreml wolle vor Gesprächen über einen Friedensplan militärische Fortschritte präsentieren.
Nach Gesprächen in Genf hatten die USA und die Ukraine einen aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen geschaffen. Nachdem der erste, sehr russlandfreundliche, Entwurf Putin gefallen haben dürfte, bleibt nun abzuwarten, was er zur aktualisierten Fassung sagt. Zwar signalisiert Moskau regelmäßig die Bereitschaft zu Friedensgesprächen, betont aber immer auch, dass es seine Ziele auch militärisch erreichen wird. Ernsthafte Verhandlungen über einen Frieden haben bislang nicht stattgefunden.
Zu den zentralen russischen Forderungen gehören ein Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft, eine Begrenzung der ukrainischen Armee sowie die russische Kontrolle über die annektierte Halbinsel Krim und die gesamten Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson. Die Ukraine lehnt dies als Kapitulation ab. Die USA haben Kiew im Gegenzug eine zehnjährige Sicherheitsgarantie in Aussicht gestellt.
Russische Streitkräfte kontrollieren derzeit mehr als 19 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets und sind 2025 so schnell vorgerückt wie seit 2022 nicht mehr. Am Montag meldete das russische Militär zwar die Einnahme der Frontstädte Pokrowsk und Wowtschansk,aus Kiew gibt es dazu aber weiterhin keine Bestätigung. Russische Militärblogger widersprechen der Darstellung der russischen Armee. Beobachter verbinden die russische Erfolgsmeldung mit dem US-amerikanischen Besuch in Moskau. Der Kreml wolle vor Gesprächen über einen Friedensplan militärische Fortschritte präsentieren.
Michelle Ostwald
USA halten Rubios Teilnahme an Nato-Treffen für unnötig
Trotz der laufenden Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg hält die US-Regierung eine Teilnahme von Außenminister Marco Rubio an einem lange geplanten Nato-Treffen nicht für nötig. „Es wäre völlig unrealistisch, ihn bei jedem Treffen zu erwarten“, entgegnete ein Sprecher des Außenministeriums auf die Frage der Deutschen Presse-Agentur, warum Rubio nicht zu dem Termin in Brüssel anreise. Der Minister habe bereits an Dutzenden Treffen mit Nato-Verbündeten teilgenommen, hieß es aus Washington.
Zuvor hatte der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau mitgeteilt, er werde an den Beratungen in der belgischen Hauptstadt teilnehmen und sei auf dem Weg dorthin. Bei der Zusammenkunft soll es am Mittwoch unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Rubio nimmt nach Angaben seines Ministeriums am Dienstag an – nicht näher erläuterten – Treffen im Weißen Haus teil.
Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen Nato-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich. So schrieb die langjährige frühere Nato-Sprecherin Oana Lungescu (2010-2023) nach dem Bekanntwerden erster Gerüchte über eine Absage im sozialen Netzwerk X, sie könne sich an nichts Vergleichbares in der jüngeren Geschichte erinnern. „Das würde das falsche Signal senden, gerade jetzt, wo sich Amerika noch enger mit europäischen Verbündeten zur Ukraine koordinieren sollte“, kommentierte sie.
Zuvor hatte der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau mitgeteilt, er werde an den Beratungen in der belgischen Hauptstadt teilnehmen und sei auf dem Weg dorthin. Bei der Zusammenkunft soll es am Mittwoch unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Rubio nimmt nach Angaben seines Ministeriums am Dienstag an – nicht näher erläuterten – Treffen im Weißen Haus teil.
Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen Nato-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich. So schrieb die langjährige frühere Nato-Sprecherin Oana Lungescu (2010-2023) nach dem Bekanntwerden erster Gerüchte über eine Absage im sozialen Netzwerk X, sie könne sich an nichts Vergleichbares in der jüngeren Geschichte erinnern. „Das würde das falsche Signal senden, gerade jetzt, wo sich Amerika noch enger mit europäischen Verbündeten zur Ukraine koordinieren sollte“, kommentierte sie.
Lisa Torjuul
Westliche Verbündete stärken Ukraine den Rücken
Vor der Fortsetzung von Beratungen über ein Kriegsende in Moskau haben europäische Unterstützer der Ukraine den Rücken gestärkt. „Kein Diktatfrieden über die Köpfe der Ukraine hinweg. Keine Schwächung oder Spaltung der Europäischen Union und der Nato“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk am Montag in Berlin. Zuvor hatte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer und anderen europäischen Partnern telefoniert.
Zu den strategischen Zielen gehöre es, alles in der Macht Stehende zu tun, um Kiew gegenüber dem russischen Aggressor beizustehen. Man habe verabredet, gemeinsam durchzusetzen, das eingefrorene russische Staatsvermögen in der EU für einen 140-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine zu nutzen, sagte Merz. Er mahnte zudem, dass der Ukraine-Krieg keinen Keil in Europa treiben dürfe. „In der Ukraine steht die Einigkeit Europas auf dem Spiel“.
Macron betonte nach einem Treffen mit Selenskij in Paris die wichtige Rolle der Europäer. Sicherheitsgarantien könnten nicht diskutiert oder verhandelt werden, ohne dass die Ukrainer sowie die Europäer und alle Verbündeten der sogenannten Koalition der Willigen mit am Tisch sitzen. Es gehe auch um die Sicherheit des europäischen Territoriums.
Selenskij sprach in Paris in Bezug auf die Gespräche über einen Friedensplan von einem „Prozess, der noch nicht beendet ist“. Die Gebietsfrage sei die schwierigste. Wichtig seien zudem weiterhin die Fragen der Sicherheitsgarantien sowie der Verwendung von in Europa eingefrorenen russischen Geldern für einen möglichen Wiederaufbau seines Landes. „Der Plan sieht jetzt besser aus“, fasste Selenskij zusammen. Er betonte, wie wichtig eine langfristige Grundlage für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine sei.
Zu den strategischen Zielen gehöre es, alles in der Macht Stehende zu tun, um Kiew gegenüber dem russischen Aggressor beizustehen. Man habe verabredet, gemeinsam durchzusetzen, das eingefrorene russische Staatsvermögen in der EU für einen 140-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine zu nutzen, sagte Merz. Er mahnte zudem, dass der Ukraine-Krieg keinen Keil in Europa treiben dürfe. „In der Ukraine steht die Einigkeit Europas auf dem Spiel“.
Macron betonte nach einem Treffen mit Selenskij in Paris die wichtige Rolle der Europäer. Sicherheitsgarantien könnten nicht diskutiert oder verhandelt werden, ohne dass die Ukrainer sowie die Europäer und alle Verbündeten der sogenannten Koalition der Willigen mit am Tisch sitzen. Es gehe auch um die Sicherheit des europäischen Territoriums.
Selenskij sprach in Paris in Bezug auf die Gespräche über einen Friedensplan von einem „Prozess, der noch nicht beendet ist“. Die Gebietsfrage sei die schwierigste. Wichtig seien zudem weiterhin die Fragen der Sicherheitsgarantien sowie der Verwendung von in Europa eingefrorenen russischen Geldern für einen möglichen Wiederaufbau seines Landes. „Der Plan sieht jetzt besser aus“, fasste Selenskij zusammen. Er betonte, wie wichtig eine langfristige Grundlage für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine sei.
Lisa Torjuul
Westliche Unterstützer beraten Pläne mit Selenskij
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij haben bei einem Treffen in Paris den Stand der Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine mit Verbündeten erörtert. In einer Telefonschalte sei mit europäischen Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), über die von den USA angestoßenen diplomatischen Bemühungen beraten worden, teilte der Élysée-Palast mit.
In die Gespräche eingebunden worden seien auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der am Dienstag in Moskau von Kremlchef Wladimir Putin empfangen wird, sowie der Chef des ukrainischen Verhandlungsteams, Rustem Umjerow. Ebenfalls dabei waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
„Der Frieden muss wirklich dauerhaft sein. Der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Vieles hängt nun vom Engagement aller Staats- und Regierungschefs ab“, schrieb Selenskij auf X. Im Mittelpunkt von Gesprächen mit Macron hätten die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges und militärische Sicherheitsgarantien gestanden. Mit diesen wollen die Unterstützerländer der Ukraine, vereint in der sogenannten Koalition der Willigen, eine Friedenslösung absichern.
In die Gespräche eingebunden worden seien auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der am Dienstag in Moskau von Kremlchef Wladimir Putin empfangen wird, sowie der Chef des ukrainischen Verhandlungsteams, Rustem Umjerow. Ebenfalls dabei waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
„Der Frieden muss wirklich dauerhaft sein. Der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Vieles hängt nun vom Engagement aller Staats- und Regierungschefs ab“, schrieb Selenskij auf X. Im Mittelpunkt von Gesprächen mit Macron hätten die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges und militärische Sicherheitsgarantien gestanden. Mit diesen wollen die Unterstützerländer der Ukraine, vereint in der sogenannten Koalition der Willigen, eine Friedenslösung absichern.
Lisa Torjuul
Vier Tote bei russischem Luftangriff auf Dnipro
Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet und mindestens 40 weitere verletzt worden, elf davon schwer. Eine Tankstelle und andere Geschäftsgebäude sowie ein Bürogebäude und rund 50 Autos seien beschädigt worden.
Dnipropetrovsk Regional Military Administration/afp
Nadja Lissok
Selenskij in Paris eingetroffen
Es könnte die entscheidende Woche in den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine sein. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist im ständigen Austausch mit seinen europäischen Verbündeten. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat ihn am Montag in Paris empfangen. Die beiden Staatschefs möchten sich über die Bedingungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden und den dazu vorliegenden amerikanischen Plan austauschen, teilte der Élysée-Palast mit. Außerdem gehe es um die militärischen Garantien, mit der die in der sogenannten Koalition der Willigen vereinten Unterstützerländer der Ukraine eine Friedenslösung absichern wollen.
Christian Helten
Rubio sieht weiteren Verhandlungsbedarf mit Ukrainern
US-Außenminister Marco Rubio zieht eine positive Zwischenbilanz der Gespräche mit ukrainischen Unterhändlern in Florida. Diese seien „sehr produktiv“ gewesen und man sei optimistisch. Es bleibe jedoch noch Arbeit, um den Krieg Russlands in der Ukraine zu beenden, sagte er vor Journalisten nach dem Ende des Austauschs. „Es ist heikel. Und es ist kompliziert.“
Rubio und der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow nannten nach dem Treffen keine Einzelheiten. Es gebe viele Unwägbarkeiten, und offensichtlich gebe es „eine andere Partei, die Teil der Gleichung sein muss“, sagte Rubio mit Blick auf Russland.
Die Gespräche würden im Laufe der Woche fortgesetzt, wenn Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, nach Moskau reisen. Mehreren US-Medien zufolge habe er vor, bereits am Montag nach Russland zu fliegen. Man sei mit der russischen Seite in Kontakt und habe ein „ziemlich gutes Verständnis“ von deren Ansichten. Das russische Präsidialamt bestätigt, dass Kremlchef Wladimir Putin Witkoff am Dienstag empfange.
Bei den Verhandlungen in Russland prallen zwei diplomatische Welten aufeinander, schreiben Silke Bigalke und Frank Nienhuysen (SZ Plus):
Rubio und der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow nannten nach dem Treffen keine Einzelheiten. Es gebe viele Unwägbarkeiten, und offensichtlich gebe es „eine andere Partei, die Teil der Gleichung sein muss“, sagte Rubio mit Blick auf Russland.
Die Gespräche würden im Laufe der Woche fortgesetzt, wenn Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, nach Moskau reisen. Mehreren US-Medien zufolge habe er vor, bereits am Montag nach Russland zu fliegen. Man sei mit der russischen Seite in Kontakt und habe ein „ziemlich gutes Verständnis“ von deren Ansichten. Das russische Präsidialamt bestätigt, dass Kremlchef Wladimir Putin Witkoff am Dienstag empfange.
Bei den Verhandlungen in Russland prallen zwei diplomatische Welten aufeinander, schreiben Silke Bigalke und Frank Nienhuysen (SZ Plus):
Christian Helten
Selenskij telefoniert mit Rutte und von der Leyen
Mit Blick auf die aktuellen Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine hat deren Präsident Wolodimir Selenskij mit den Spitzen der EU-Kommission und der Nato gesprochen. „Ich habe mit Mark Rutte telefoniert, und wir werden unser Gespräch in den kommenden Tagen fortsetzen“, berichtete Selenskij auf der Plattform X von seiner Unterredung mit dem Nato-Generalsekretär. „Dies sind wichtige Tage, und vieles kann sich ändern.“ Die Ukraine und ihre Partner führten enge Koordinierungen durch, „und es sind unsere gemeinsamen Maßnahmen und geteilten Positionen, die sich als effektive erweisen werden“.
Mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besprach Selenskij die aktuelle diplomatische Lage. „Wir arbeiten weiterhin eng mit der Europäischen Kommission zusammen, und ich bin dankbar für die Unterstützung“, schrieb Selenskij. Von der Leyen habe Verständnis für die Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine angesichts der ständigen russischen Angriffe auf Infrastruktur und Energieversorgung zu stärken.
Christian Helten
US-Außenminister Rubio erwartet Fortschritte bei Gesprächen mit Ukraine
Marco Rubio, US-Außenminister, rechnet mit Fortschritten bei den Gesprächen mit der Ukraine hin zu einem möglichen Ende des Krieges. Rubio betonte, es gehe nicht nur darum, einen Krieg zu beenden. In Videos von anwesenden Journalisten, die in US-Medien und sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu hören, wie der US-Außenminister das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine hervorhebt. „Die Ukraine hat enorme Chancen auf echten Wohlstand.“
Allein durch ein Kriegsende sei dies allerdings nicht zu erreichen. Es gehe also nicht nur um Friedensabkommen, sondern darum, einen Weg zu schaffen, der Souveränität, Unabhängigkeit und Wohlstand der Ukraine garantiere. „Und deshalb erwarten wir, heute weitere Fortschritte zu erzielen“, sagte Rubio. Es solle außerdem sichergestellt werden, dass die Ukraine nie wieder einen Krieg führen müsse.
Die Gespräche zwischen US-Vertretern und einer ukrainischen Delegation finden in Florida statt. Für die USA nehmen Marco Rubio, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, in Hallandale Beach nördlich von Miami daran teil, teilte das US-Außenministerium mit. Die ukrainische Delegation werde der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow leiten, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Samstag.
Umjerow zufolge strebt die Ukraine einen echten Frieden an. Sein Land wolle sich zudem verlässliche und langfristige Sicherheitsgarantien sichern, schreibt er zu Beginn der Gespräche in Florida auf der Plattform X. „Wir haben klare Richtlinien und Prioritäten: die Wahrung ukrainischer Interessen, die Sicherstellung eines substanziellen Dialogs und das Vorankommen auf der Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte.“
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sieht die Ukraine vor einer entscheidenden Woche. „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass jetzt wirklich die Chance besteht, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es Verhandlungen auf Augenhöhe geben kann“, sagte der CDU-Politiker in der ARD.
Allein durch ein Kriegsende sei dies allerdings nicht zu erreichen. Es gehe also nicht nur um Friedensabkommen, sondern darum, einen Weg zu schaffen, der Souveränität, Unabhängigkeit und Wohlstand der Ukraine garantiere. „Und deshalb erwarten wir, heute weitere Fortschritte zu erzielen“, sagte Rubio. Es solle außerdem sichergestellt werden, dass die Ukraine nie wieder einen Krieg führen müsse.
Die Gespräche zwischen US-Vertretern und einer ukrainischen Delegation finden in Florida statt. Für die USA nehmen Marco Rubio, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, in Hallandale Beach nördlich von Miami daran teil, teilte das US-Außenministerium mit. Die ukrainische Delegation werde der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow leiten, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Samstag.
Umjerow zufolge strebt die Ukraine einen echten Frieden an. Sein Land wolle sich zudem verlässliche und langfristige Sicherheitsgarantien sichern, schreibt er zu Beginn der Gespräche in Florida auf der Plattform X. „Wir haben klare Richtlinien und Prioritäten: die Wahrung ukrainischer Interessen, die Sicherstellung eines substanziellen Dialogs und das Vorankommen auf der Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte.“
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sieht die Ukraine vor einer entscheidenden Woche. „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass jetzt wirklich die Chance besteht, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es Verhandlungen auf Augenhöhe geben kann“, sagte der CDU-Politiker in der ARD.