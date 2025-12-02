US-Außenminister Rubio erwartet Fortschritte bei Gesprächen mit Ukraine

Marco Rubio, US-Außenminister, rechnet mit Fortschritten bei den Gesprächen mit der Ukraine hin zu einem möglichen Ende des Krieges. Rubio betonte, es gehe nicht nur darum, einen Krieg zu beenden. In Videos von anwesenden Journalisten, die in US-Medien und sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu hören, wie der US-Außenminister das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine hervorhebt. „Die Ukraine hat enorme Chancen auf echten Wohlstand.“



Allein durch ein Kriegsende sei dies allerdings nicht zu erreichen. Es gehe also nicht nur um Friedensabkommen, sondern darum, einen Weg zu schaffen, der Souveränität, Unabhängigkeit und Wohlstand der Ukraine garantiere. „Und deshalb erwarten wir, heute weitere Fortschritte zu erzielen“, sagte Rubio. Es solle außerdem sichergestellt werden, dass die Ukraine nie wieder einen Krieg führen müsse.



Die Gespräche zwischen US-Vertretern und einer ukrainischen Delegation finden in Florida statt. Für die USA nehmen Marco Rubio, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten, in Hallandale Beach nördlich von Miami daran teil, teilte das US-Außenministerium mit. Die ukrainische Delegation werde der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow leiten, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Samstag.



Umjerow zufolge strebt die Ukraine einen echten Frieden an. Sein Land wolle sich zudem verlässliche und langfristige Sicherheitsgarantien sichern, schreibt er zu Beginn der Gespräche in Florida auf der Plattform X. „Wir haben klare Richtlinien und Prioritäten: die Wahrung ukrainischer Interessen, die Sicherstellung eines substanziellen Dialogs und das Vorankommen auf der Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte.“



Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sieht die Ukraine vor einer entscheidenden Woche. „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass jetzt wirklich die Chance besteht, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es Verhandlungen auf Augenhöhe geben kann“, sagte der CDU-Politiker in der ARD.