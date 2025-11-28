Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kreml: Orbán trifft Putin heute in Moskau
Selenskij: „Nächste Woche stehen wichtige Verhandlungen an“
Putin: Entwurf von USA und Ukraine könnte Grundlage für Abkommen sein
Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen
Drohende Mobilisierung: Ein Viertel der jungen Ukrainer will ausreisen
Nadja Lissok
Durchsuchungen bei Selenskijs Stabschef Jermak
Ermittler der ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben das Büro von Andrij Jermak, dem Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij, durchsucht. Darüber haben die Behörden am Morgen informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Präsident Wolodimir Selenskij seien Teil laufender Ermittlungen.
Selenskij und seine Regierung stehen wegen Korruptionsvorwürfen insbesondere in der Energiebranche seit Wochen unter Druck. So wurden in diesem Zusammenhang unlängst die Energieministerin und der Justizminister, der zuvor selbst das Energieressort geleitet hatte, entlassen.
Jermak vertritt Selenskij regelmäßig bei internationalen Konferenzen und ist formal der zweitmächtigste Mann der Ukraine. Der Präsident und sein Stabschef kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt: Selenskij war damals Produzent des Fernsehsenders Inter, Jermak ein auf Copyright spezialisierter Anwalt. Nachdem Selenskij 2019 Präsident geworden war, feuerte er Anfang 2020 seinen ersten Bürochef und holte Jermak in seinen Stab.
Saimah Jiwa
Kreml: Orbán trifft Putin heute in Moskau
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wird am heutigen Freitag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge die Reisepläne Orbáns, der mit Putin über Energielieferungen und den Krieg in der Ukraine sprechen wolle. Putin und Orbán haben auch während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder direkte Gespräche geführt, was in der EU Kritik auslöste. Bereits seit Tagen hatte es Spekulationen über einen Orbán-Besuch in Moskau gegeben.
Orbán pflegt seit etwa zehn Jahren gute Kontakte zu Kremlchef Putin. Zuletzt hatte er Russland im Juli 2024 besucht - wenige Tage nach seiner ersten Reise nach Kiew seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Den Aufenthalt in Russland inszenierte er als Friedensmission. In mehreren Äußerungen bestritt er, dass die Ukraine ein souveräner Staat sei. Zuletzt unterstützte Orbán den ursprünglichen US-Friedensplan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine.
In den vergangenen Jahren verhinderte Orbán immer wieder neue EU-Sanktionen gegen Russland - etwa ein vollständiges Öl-Embargo oder geplante Strafmaßnahmen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill. Ungarn ist in hohem Maße von russischen Erdgaslieferungen abhängig.
Linus Freymark
Selenskij: „Nächste Woche stehen wichtige Verhandlungen an“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij deutet für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Er nannte dabei keine Details, sagte aber in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew: „Nächste Woche stehen nicht nur für unsere Delegation, sondern auch für mich wichtige Verhandlungen an, und wir bereiten einen soliden Boden für diese Verhandlungen vor.“
Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass Selenskij ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten Kiew und Washington, dass eine weitgehend gemeinsame Position bestehe. Es gebe nur noch kleine Unterschiede, hieß es - wobei es sein kann, dass sich dahinter die zentrale Frage verbirgt, wie mit den russisch besetzten Gebieten der Ukraine umgegangen werden soll.
Die Abstimmung mit den USA solle schon über das kommende Wochenende weitergehen, kündigte Selenskij an. „Unser Team wird gemeinsam mit den amerikanischen Vertretern bereits diese Woche - am Ende der Woche - die Punkte, die wir nach Genf haben, weiter in eine Form bringen, die den Weg zu Frieden und Sicherheitsgarantien ebnet“, sagte er.
Lisa Torjuul
Selenskij: Ukraine und USA setzen Friedensgespräche fort
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kündigt für Ende der Woche ein Treffen ukrainischer und US-amerikanischer Delegationen an. Die Teams werden an dem in Genf besprochenen Plan für Frieden und Sicherheitsgarantien für Kiew arbeiten, sagt Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft. Für nächste Woche kündigt er wichtige Gespräche an, an denen er persönlich teilnehmen werde. Die Ukraine werde dabei eine klare Position vertreten.
Carina Seeburg
Heftige Kämpfe um Pokrowsk - Widersprüchliche Angaben aus Moskau und Kiew
Russland und die Ukraine haben widersprüchliche Angaben zur Lage in der umkämpften ostukrainischen Stadt Pokrowsk gemacht. Russische Truppen hätten die Stadt eingekesselt und kontrollierten 70 Prozent davon, sagte Präsident Wladimir Putin. Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj erklärte hingegen, die eigenen Truppen blockierten russische Angriffsversuche, die Kämpfe tobten im Stadtzentrum. Die ukrainische Einsatzgruppe "Ost" teilte zudem mit, ihre Truppen hätten auch Angriffe südlich des Bahnhofs von Pokrowsk ausgeführt.
Ein ukrainischer Soldat marschiert während eines Kampfeinsatzes in Richtung Pokrowsk in der Region Donezk. IMAGO/ABACAPRESS
Moskau betrachtet die Eroberung von Pokrowsk, das in russischen Medien als "Tor nach Donezk" bezeichnet wird, als Voraussetzung für den weiteren Vormarsch auf die beiden größten von der Ukraine kontrollierten Städte in der Region, Kramatorsk und Slowjansk. Russland versucht seit Mitte 2024, die vollständige Kontrolle über die Stadt zu erlangen, um die gesamte Industrieregion Donbass einzunehmen.
Putin sagte, die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und der Nachbarstadt Myrnohrad befänden sich in großen Schwierigkeiten. Syrskyj erklärte seinerseits, Russland sei gezwungen gewesen, Reserven in das Gebiet zu verlegen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben bisher nicht.
Christoph Heinlein
Putin: Entwurf von USA und Ukraine könnte Grundlage für Abkommen sein
Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Grundzüge eines von den USA und der Ukraine diskutierten Ukraine-Plans als mögliche Basis für künftige Vereinbarungen zur Beendigung des Konflikts bezeichnet. "Im Allgemeinen sind wir uns einig, dass dies die Grundlage für künftige Abkommen sein kann", sagte Putin in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.
Die in Genf von Unterhändlern der USA und Ukraine erörterte Variante des Plans sei an Russland weitergeleitet worden. Die USA berücksichtigten Russlands Position, es müssten aber noch einige Dinge besprochen werden, erklärte Putin. Zudem machte Putin erneut deutlich, dass er vor einem Waffenstillstand die Kontrolle über den gesamten Donbass haben wolle.
Putin bestätigt außerdem Pläne für Verhandlungen mit US-Vertretern nächste Woche in Russland. Die Delegation werde in der ersten Hälfte der kommenden Woche erwartet, sagte er. Auf russischer Seite würden Vertreter des Außenministeriums und der Präsidialverwaltung an den Verhandlungen teilnehmen. Namentlich nannte Putin seine Berater Wladimir Medinski und Juri Uschakow. Es müsse ein großer Komplex an Fragen behandelt werden. Jede Frage habe eine Schlüsselbedeutung, betonte Putin. Nach Kremlangaben wird der Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, kommende Woche in Moskau erwartet.
Die Ukraine will die Beratungen mit den USA bereits Ende dieser Woche fortsetzen. Verhandlungsdelegationen beider Länder würden wieder über eine Beendigung des Krieges beraten, um das in Genf erzielte Ergebnis weiterzuentwickeln, schreibt der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Selenskij, Andrij Jermak, auf Telegram.
Carina Seeburg
Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen
Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Worten bereit, den Verzicht auf einen Angriff gegen Europa im Zuge diplomatischer Verhandlungen schriftlich festzuhalten. Es sei eine „Lüge“ und „völliger Blödsinn“ zu behaupten, dass Russland vorhabe, Europa zu überfallen, sagte Putin. „Für uns klingt das lächerlich. Die Wahrheit ist, dass wir das nie vorhatten, aber wenn sie es von uns hören wollen, na gut, dann fixieren wir das. Keine Frage“, so Putin auf einer Pressekonferenz zum Abschluss seines Besuchs in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.
Putin hat Anschuldigungen von deutschen und anderen europäischen Politikern, Russland wolle nach der Ukraine auch andere Länder Europas überfallen, wiederholt zurückgewiesen. Seine Beteuerungen werden aber vor allem seit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine im Westen immer wieder in Zweifel gezogen. Auch vor dem Überfall auf die Ukraine hatte er behauptet, dass Russland das nicht vorhabe.
Putin bekräftigte auch seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen. In der kommenden Woche werden in Moskau US-Vertreter zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges erwartet. Dabei geht es auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und für Europa. Als Grundvoraussetzung für eine Einigung nannte Putin erneut einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk im Donbass. Andernfalls werde Russland den Krieg fortsetzen, um seine Ziele einer vollen Kontrolle dort zu erreichen.
Saimah Jiwa
Lebenslange Haft für acht Männer in Russland wegen Anschlag auf Krim-Brücke
Wegen eines Bombenanschlags auf die Krim-Brücke hat ein russisches Gericht acht Männer zu lebenslanger Haft verurteilt. Dies meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Bei der Explosion am 8. Oktober 2022 waren fünf Menschen getötet worden. Zudem wurde die für die Versorgung der russischen Truppen auf der annektierten Halbinsel Krim und in der größtenteils besetzten südukrainischen Region Cherson wichtige Brücke erheblich beschädigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte sich später zu dem Anschlag bekannt.
Russland hatte die Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Die 19 Kilometer lange Brücke führt über die Straße von Kertsch, eine Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Das Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin war 2018 eröffnet worden.
Carina Seeburg
Polen erhält 44 Milliarden Euro von EU für Aufrüstung
Polen erhält aus dem SAFE-Programm der Europäischen Union 44 Milliarden Euro zur Stärkung seiner Streitkräfte. Das sagt Ministerpräsident Donald Tusk. Ein Teil der Mittel werde für den Kauf von Drohnenausrüstung für den "Östlichen Schutzschild" der EU an der Grenze zu Russland und Belarus verwendet. Das SAFE-Programm ermöglicht EU-Mitgliedstaaten günstige Kredite für Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit.
Katja Guttmann
Drohende Mobilisierung: Ein Viertel der jungen Ukrainer will ausreisen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erlaubte am 27. August allen Ukrainern zwischen 18 und 22 Jahren das Verlassen des Landes. Selenskij begründete die neue Ausreiseerlaubnis mit der angeblichen Notwendigkeit, dass junge Ukrainer erst einmal ihre Ausbildung abschließen können sollten.
Tatsächlich möchte der Umfrageagentur Rating zufolge ein Viertel der jungen Ukrainer ausreisen. Der Hauptgrund sei aber die drohende Mobilisierung ab 25 Jahren, sagt Rating-Chef Oleksii Antonowitsch. Über 98 500 sind bereits nach Polen eingereist, während nur 45 300 zurückkehrten.
Militärexperten kritisieren die Entscheidung scharf, da bereits jetzt alle zwei Minuten ein Soldat desertiert und an der 800 Kilometer langen Front hunderte Meter große Lücken klaffen.
SZ-Korrespondent Florian Hassel schreibt über das Geschenk des Präsidenten an seine Bürger (SZ Plus):
Saimah Jiwa
Russland: US-Plan für Ukraine nicht in Abu Dhabi besprochen
Der US-Plan für die Ukraine ist nach Angaben aus Moskau bei Treffen in Abu Dhabi in dieser Woche nicht erörtert worden. "Nein, über den Friedensplan wurde in Abu Dhabi nicht diskutiert. Der Friedensplan wurde mit noch niemandem im Detail besprochen", sagt Kreml-Berater Juri Uschakow einem Reporter des russischen Staatsfernsehens. Die amtliche Nachrichtenagentur RIA meldet jedoch unter Berufung auf Uschakow, Moskau habe die jüngsten Versionen des von den USA entworfenen Friedensplans erhalten.
Saimah Jiwa
Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Stadt Saporischschja
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben des Gouverneurs der Region am späten Dienstagabend 19 Menschen verletzt worden. Geschäfte seien zerstört und zahlreiche Wohnhäuser beschädigt worden, teilt Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. "Derzeit sind an zwölf Orten Rettungsaktionen im Gange", erklärt Fedorow. Der Katastrophenschutz, die Polizei und der Rettungsdienst seien im Einsatz.
Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch 72 russische Drohnen und zwei ballistische Raketen abgefangen. Insgesamt habe Russland 90 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gesteuert.
Saimah Jiwa
Russland: Veröffentlichung von Witkoff-Telefonat soll Ukraine-Gespräche behindern
Der Kreml hat die Veröffentlichung eines Telefonats zwischen hochrangigen Vertretern des Kreml und der USA als Versuch bezeichnet, die Gespräche über ein mögliches Ukraine-Friedensabkommen zu behindern. Auf die Frage, warum das Telefonat durchgesickert sei, sagt Uschakow dem russischen Staatsfernsehen: „Wahrscheinlich, um zu behindern. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zur Verbesserung der Beziehungen geschah.“ Uschakow fügt hinzu: „Was Witkoff betrifft, so kann ich sagen, es wurde eine vorläufige Vereinbarung getroffen, dass er nächste Woche nach Moskau kommt.“
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass der US-Gesandte Steve Witkoff in einem Telefonat am 14. Oktober mit Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine Zusammenarbeit bei einem Waffenstillstandsplan für die Ukraine vorgeschlagen habe. Bloomberg hatte nach eigenen Angaben eine Aufzeichnung des Gesprächs geprüft und eine Abschrift des Telefonats veröffentlicht.
Saimah Jiwa
Putin fordert Stärkung russischer Identität in der Ukraine
Präsident Wladimir Putin fordert von den russischen Behörden, die Zahl der Menschen zu erhöhen, die sich in den seit 2022 annektierten Teilen der Ukraine als Russen identifizieren und Russisch sprechen. Dies geht aus einem von Putin unterzeichneten Dekret hervor. Darin wird das Ziel ausgegeben, dass sich bis 2036 95 Prozent der Bevölkerung als Russen identifizieren sollen.
Juri Auel
Kritik an Witkoff nach Telefonat mit Putin-Berater – Trump weist Bedenken zurück
US-Präsident Donald Trump hat eigener Aussage zufolge den US-Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Er hoffe, dass dadurch ein Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine abgeschlossen werden kann, schreibt Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social. „Es gibt nur noch wenige Streitpunkte.“ Der Staatssekretär für das Heer, Dan Driscoll, werde sich mit der ukrainischen Seite treffen. Er selbst sei offen für ein Treffen mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij – aber erst, wenn der Plan so gut wie final ausgearbeitet sei.
Auf einem Flug nach Florida musste Trump seinen Sondergesandten noch gegen den Vorwurf verteidigen, Witkoff sei zu russlandfreundlich. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte den Mitschnitt eines kurzen Telefonats als Transkript veröffentlicht, bei dem Witkoff mit Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater Putins, sprechen soll. Er gibt ihm offenbar Tipps für den direkten Austausch zwischen den beiden Präsidenten und regt an, Putin könne Trumps Rolle als „Mann des Friedens“ betonen. Zudem bringt der US-Sondergesandte die Idee eines „20-Punkte-Plans“ ins Spiel, der – ähnlich wie ein US-Papier zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen – als Grundlage für Gespräche über ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine dienen könne.
Die Veröffentlichung sorgte auch in Trumps eigener Partei für heftige Kritik. Der republikanische Kongressabgeordnete Brian Fitzpatrick sprach auf der Plattform X von „einem Riesenproblem“ und forderte ein Ende „geheimer Nebenkanäle“. Parteikollege Don Bacon wurde noch deutlicher: Es sei „offensichtlich, dass Witkoff voll und ganz auf der Seite der Russen steht“, schrieb er. „Man kann ihm nicht zutrauen, diese Verhandlungen zu führen. Würde ein von Russland bezahlter Agent weniger tun als er? Er sollte entlassen werden.“ Trump wies solche Bedenken zurück. Er habe die Aufnahme des Gesprächs zwar nicht gehört, für ihn klinge das Ganze aber nach „ganz normalen Verhandlungen“. Man müsse der Ukraine eben russische Positionen vermitteln und umgekehrt auch Moskau die Forderungen aus Kiew. Er gehe davon aus, dass Witkoff in Gesprächen mit der ukrainischen Seite ähnlich auftrete.
