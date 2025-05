Putin nicht bei Ukraine-Gesprächen in der Türkei - Selenskij spricht zunächst mit Erdoğan

Kremlchef Wladimir Putin reist an diesem Donnerstag nicht zu den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Istanbul. Das ließ der Kremlchef nach tagelangem Schweigen mitteilen. Zuvor hatte das Präsidialamt in Moskau eine Liste der Teilnehmer seiner Delegation veröffentlicht. Putins Name stand nicht auf dieser Liste. Als Chef einer mehrköpfigen Delegation entsendet der Kreml demnach Putins Berater Wladimir Medinski in die Türkei. Medinski, der auch einmal Kulturminister war und als politisches Leichtgewicht gilt, war bereits 2022 an den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges beteiligt. Die Gespräche endeten damals – ebenfalls in der Türkei – ohne Ergebnis.



Vertreten in der Delegation sind auch der Vize-Außenminister Michail Galusin, der General Igor Kostjukow vom russischen Generalstab und der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin. An den Gesprächen nehmen zudem Experten des Verteidigungsministeriums, des Generalstabs, des Außenministeriums und der Präsidialverwaltung teil. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird einem Medienbericht zufolge dagegen nicht dabei sein.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist hingegen wie angekündigt in die Türkei gereist und trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara. Nach dem Treffen werde er entscheiden, wie es weitergehe, sagte ein ukrainischer Regierungsvertreter. Erdoğan mahnte nach Angaben seines Büros einen Waffenstillstand und unverzügliche Friedensgespräche an. Das werde er in seinem Gespräch mit Selenskij deutlich machen.



US-Präsident Donald Trump hält sich unterdessen offen, womöglich zu einem späteren Zeitpunkt noch zu den Gesprächen in der Türkei dazuzustoßen. „Falls etwas passiert, würde ich am Freitag hingehen, wenn es angemessen ist“, sagte er. Am Donnerstag werden für die USA Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff und Außenminister Marco Rubio in Istanbul erwartet. Witkoff hatte das am Mittwoch angekündigt.