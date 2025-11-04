Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine greift Ölraffinerie in Saratow an
Ukrainische Drohnen verursachen Feuer auf Öltanker
Ukraine schickt offenbar Elitesoldaten ins umkämpfte Pokrowsk
Armeechef Syrskyj an der Front bei der gefährdeten Stadt Pokrowsk
Ukraine meldet einen der schwersten russischen Luftangriffe seit 2022
Saimah Jiwa
Eine Tote, mehrere Verletzte und Brände nach russischen Angriffen
Bei russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der Ukraine mindestens ein Mensch getötet und 17 weitere Zivilisten verletzt worden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte zählten insgesamt 130 russische Angriffe mit Drohnen, von denen 92 abgewehrt worden seien. Zudem habe Russland mit sieben Raketen angegriffen.
Die Behörden teilten mit, dass im Gebiet Dnipropetrowsk bei einem Angriff mit einer Rakete und mit Drohnen eine 65 Jahre alte Frau getötet und elf weitere Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden seien.
Im Gebiet Charkiw gab es nach Behördenangaben bei einer Drohnenattacke sechs Verletzte, darunter zwei Feuerwehrleute. Auch Technik der Feuerwehr sei zerstört worden.
Im Gebiet Odessa im Süden der Ukraine am Schwarzen Meer gab es laut Gouverneur Oleh Kiper mehrere Brände nach Schlägen gegen die Energie- und Hafeninfrastruktur. Die Feuer seien gelöscht worden. Es gebe keine Verletzten, sagte er.
Juri Auel
Selenskij besucht Truppen an der Front
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij besucht nach eigenen Angaben Truppen, die nahe der ostukrainischen Stadt Dobropillja eine Gegenoffensive führen. Im Mittelpunkt seiner Gespräche hätten Waffen, die Ausweitung der Drohnenproduktion und die Bedürfnisse der Brigaden gestanden, schreibt Selenskij auf X.
Katja Guttmann
Selenskij: Russen haben keine Erfolge in Pokrowsk
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestreitet russische Erfolge an mehreren Frontabschnitten im Osten des Landes. „Pokrowsk, hier hat der Feind in den vergangenen Tagen keine Erfolge gehabt“, sagte der Staatschef in Kiew. Bis zu 30 Prozent der Gefechte an der Front finden demnach im Raum Pokrowsk im Donezker Gebiet statt. „Sie verstehen, wie schwer es für unsere (Soldaten) ist“, hob der Präsident hervor. Beim nahen Dobropillja liege die Initiative weiterhin auf ukrainischer Seite. Ohne spürbare Veränderung seien die Frontabschnitte Lyman, Kramatorsk und Kostjantyniwka.
In der benachbarten Region Charkiw sind in der Stadt Kupjansk Selenskij zufolge nur noch etwa 60 russische Soldaten. „Wir werden alles säubern“, versprach der Präsident. Es gebe bereits eine Frist für den Abschluss der Operation.
Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte mehrfach von einer Einkreisung ukrainischer Soldaten in Pokrowsk und Kupjansk gesprochen. Kiew wies dies stets zurück, räumte aber zumindest für die Gruppierung bei Pokrowsk eine schwierige Lage ein. Ukrainische Soldaten hatten örtlichen Medien aber ebenso bestätigt, dass die Bergarbeiterstadt kaum zu halten sein werde.
Juri Auel
Selenskij: Ukraine will Büro für Rüstungsexport in Berlin eröffnen
Die Ukraine will nach den Worten ihres Präsidenten Wolodimir Selenskij noch in diesem Jahr in Berlin ein Büro für den Export ihrer Rüstungsgüter sowie für eine gemeinsame Waffenproduktion eröffnen. Auch in Kopenhagen solle ein solches Büro bis Jahresende entstehen, sagte Selenskij vor der Presse. Zu den Waffensystemen, die die Ukraine exportieren könne, gehörten Marinedrohnen und Artilleriesysteme. Die Ukraine plane zudem, die Massenproduktion ihrer im Inland entwickelten Raketen vom Typ Flamingo und Ruta bis Ende des Jahres aufzunehmen.
Juri Auel
Selenskij: Russland zieht Truppen bei Dobropillia zusammen
Russland zieht nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij Truppen in der Nähe der Stadt Dobropillia im Osten der Ukraine zusammen. Dort war dem ukrainischen Militär vor einiger Zeit eine erfolgreiche Gegenoffensive gelungen. Dobropillia liegt nördlich der seit Monaten hart umkämpften Stadt Pokrowsk in der Region Donezk. Selenskij sagt zudem, das Gebiet um Pokrowsk stehe weiterhin unter starkem Druck. Noch bis zu 300 russische Soldaten befänden sich in der ostukrainischen Stadt. Vor dem Krieg lebten in der vom Bergbau geprägten Stadt rund 60 000 Menschen, die meisten von ihnen sind inzwischen geflohen. Pokrowsk liegt an einer wichtigen Straße, die vom ukrainischen Militär für die Versorgung anderer umkämpfter Außenposten genutzt wird.
Juri Auel
EU sieht bei Ukraine Nachholbedarf in Sachen Rechtsstaatlichkeit
Die Ukraine zeigt nach Einschätzung der EU-Kommission ein „bemerkenswertes Engagement“ für einen Beitritt zur Europäischen Union. Sie müsse aber mehr für die Rechtsstaatlichkeit tun, heißt es in einem von Reuters eingesehenen Entwurf der EU-Kommission. Die Ukraine habe im vergangenen Jahr ihr bemerkenswertes Engagement für den EU-Beitrittsprozess fortgesetzt. Jüngste negative Entwicklungen in dem Land, darunter der zunehmende Druck auf spezialisierte Antikorruptionsbehörden und die Zivilgesellschaft, müssten aber entschieden umgekehrt werden. Trotz einiger Fortschritte bei den grundlegenden Reformen in der Ukraine blieben weitere Anstrengungen unerlässlich.
Juri Auel
Ukraine meldet Gebietsgewinne bei Dobropillja
Die ukrainischen Truppen erobern nach Angaben von Armeechef Olexandr Syrskyj nahe der Stadt Dobropillja 188 Quadratkilometer von Russland zurück. Zudem sei die Kontrolle über weitere 250 Quadratkilometer übernommen worden, die zuvor von keiner Seite gehalten worden sei, teilt Syrskyj weiter mit. Der Vormarsch solle die russischen Streitkräfte zwingen, ihren Fokus von der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk abzulenken. Dobropillja liegt etwa 35 Kilometer nördlich von Pokrowsk.
Dominik Fürst
Ukraine greift Ölraffinerie in Saratow an
Die Ukraine hat erneut die russische Industriestadt Saratow an der Wolga mit Drohnen beschossen. Dabei soll eine bereits zuvor angegriffene Ölraffinerie getroffen worden sein, wie in sozialen Netzwerken berichtet wird. Videos zeigen eine Explosion. Das russische Verteidigungsministerium bestätigt zwar die Attacken in Saratow, offizielle Angaben zur Ölraffinerie gibt es aber nicht.
Das für die Produktion von Treibstoffen wichtige Werk in Saratow war bereits im September Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Laut Verteidigungsministerium in Moskau wurden in der Nacht zum Montag insgesamt 67 ukrainische Drohnen über russischen Zielen abgeschossen. Zu Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Die Ukraine nimmt die russische Ölindustrie täglich mit Drohnen unter Beschuss. Sie will damit zum einen den Nachschub für das russische Militär und seinen Angriffskrieg stören. Zum anderen wirken sich die Explosionen in den strategisch wichtigen Produktionsstätten auf die Lage auf den Handel aus.
Michelle Ostwald
Russland baut Beziehungen zu China angesichts von Sanktionen aus
Um die Beziehungen zu China vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen zu vertiefen, ist der russische Ministerpräsident Michail Mischustin am Montag zu einem zweitägigen Besuch nach China aufgebrochen. Der Kreml misst der Reise nach eigenen Angaben eine "sehr große Bedeutung" bei. Geplant sind Gespräche mit Premierminister Li Qiang und Präsident Xi Jinping. Kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatten beide Länder im Februar 2022 eine Partnerschaft "ohne Grenzen" vereinbart. Seither wendet sich Moskau verstärkt Peking zu, um die Wirkung der Sanktionen abzumildern. Bereits am Sonntag hatten Vertreter beider Regierungen über eine Ausweitung des Handels mit Rohstoffen wie Kupfer und Nickel sowie Agrargütern beraten.
Michelle Ostwald
Klingbeil fordert Ende aller Stahlimporte aus Russland
Vizekanzler Lars Klingbeil fordert vor dem "Stahlgipfel" im Kanzleramt an diesem Donnerstag härtere Maßnahmen gegen Russland. Es müsse schnell ein "vollständiges Ende aller Stahlimporte aus Russland geben", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.
"Noch immer sind Stahlbrammen, die in Russland produziert und in der EU weiterverarbeitet werden, von Sanktionen ausgenommen", kritisierte Klingbeil. "Man kann keinem Beschäftigen bei uns in der Stahlindustrie erklären, dass Europa immer noch den Markt für Putin offen hält." Stahlbrammen sind ein Vormaterial für Bleche und Bänder.
Die Antwort auf weltweite Überkapazitäten und Dumpingpreise müsse zugleich "mehr europäischer Patriotismus" sein, sagte Klingbeil weiter: "mehr heimische Produktion, ein klarer Fokus auf klimafreundlichen Qualitätsstahl aus Deutschland und Europa. Wir müssen in wichtigen Bereichen wie unserer Infrastruktur und der Autoindustrie bevorzugt Stahl nutzen, der hier produziert wird." Beim Stahldialog mit der Industrie werde man über Lösungen beraten, darunter niedrigere Energiepreise, vor allem durch einen Industriestrompreis.
Michelle Ostwald
Trump sagt Nein zu "Tomahawk"-Raketen für die Ukraine
US-Präsident Donald Trump will der Ukraine keine Tomahawk-Langstreckenraketen liefern. Auf eine entsprechende Frage eines Reporters an Bord der Air Force One antwortet er: "Nein, nicht wirklich."
Juri Auel
Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
Bei russischen Angriffen gegen ukrainische Städte sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. In Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk starb während eines russischen Drohnenangriffs ein 55-Jähriger, wie Militärverwalter Wladislaw Hajwanenko auf Telegram mitteilte. Drei weitere Zivilisten, unter ihnen ein achtjähriges Mädchen, wurden bei der Attacke verletzt. Mehrere Häuser seien bei diesem Angriff beschädigt oder in Brand gesetzt worden.
In der südukrainischen Region Cherson wurde eine Frau bei einem russischen Artillerieangriff getötet. Zudem sei eine 82-Jährige schwer verletzt worden, berichtete Militärverwalter Olexander Prokudin auf Telegram. Im Tagesverlauf seien in der Region sieben weitere Zivilisten durch russischen Beschuss verletzt worden, fügte die Agentur Unian hinzu.
Juri Auel
Ukrainische Drohnen verursachen Feuer auf Öltanker
Durch einen ukrainischen Drohnenangriff ist auf einem Öltanker im russischen Hafen Tuapse am Schwarzen Meer ein Brand ausgebrochen. Die Besatzung sei vom Schiff gebracht worden, teilte der Zivilschutzstab der südrussischen Region Krasnodar mit. Auch das Terminal zur Ölverladung sei durch den Angriff beschädigt worden.
Telegramkanäle verbreiteten Fotos, die auf drei Brände im Hafen hindeuten. Später ergänzte der Stab, zwei zivile ausländische Schiffe unter ausländischer Flagge seien beschädigt worden. Nähere Erläuterungen wurden nicht gemacht. Auch über anderen Hafenstädten der russischen Schwarzmeerküste seien Trümmer ukrainischer Drohnen niedergegangen, hieß es. Nach Darstellung des ukrainischen Generalstabs wurden bei dem Angriff auf den Hafen von Tuapse auch die Ölverladeinfrastruktur getroffen. „Dieser Terminal ist einer der größten in Russland“, hieß es auf Telegram weiter. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.
Ukrainische Drohnenangriffe wurden auch aus anderen Teilen Russlands gemeldet. Im Gebiet Rostow im Süden gab es nach Behördenangaben zwei Verletzte. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 164 ukrainische Drohnen abgewehrt worden – das lässt auf einen großen ukrainischen Angriff schließen. In der Ukraine wurden durch einen russischen Drohnenangriff im Gebiet Dnipropetrowsk vier Menschen getötet, darunter zwei Kinder, wie Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko auf Telegram mitteilte. Im Schwarzmeer-Gebiet Odessa wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet und zwei verletzt. Einschläge gab es auch im Gebiet Saporischschja im Süden sowie Tschernihiw im Norden.
Juri Auel
Selenskij: Deutschland hat bei Ausbau des „Patriot“-Schutzschirms geholfen
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Präsidenten Wolodimir Selenskij ihren Patriot-Schutzschirm gegen russische Luftangriffe mit deutscher Hilfe ausgebaut. „Ich danke Deutschland und persönlich Bundeskanzler Friedrich Merz für diesen gemeinsamen Schritt zum Schutz von Menschenleben vor dem russischen Terror“, erklärte Selenskij auf Facebook. Details zu dem deutschen Beitrag zu den Flugabwehrsystemen nannte er nicht. „Wir haben diese Verstärkung der Luftabwehr seit einiger Zeit vorbereitet, und nun sind die getroffenen Vereinbarungen umgesetzt.“
Die Ukraine verfügte bislang nur über wenige Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, die vor allem aus Deutschland oder mit deutscher Hilfe geliefert wurden. Sie haben sich als wirkungsvollster Schutz gegen russische ballistische Raketen erwiesen. Insgesamt sollten Medienberichten zufolge im Oktober zehn Patriot-Batterien in der Ukraine gewesen sein, darunter auch welche aus Deutschland. Nach Selenskijs Worten arbeitet die Ukraine mit ihren Unterstützern weiter am Aufbau eines zuverlässigen Luftabwehrsystems. „Die Verhandlungen über weitere gemeinsame Schritte zur Stärkung der Luftabwehr werden sowohl auf Regierungsebene als auch direkt mit den Herstellern der erforderlichen Systeme fortgesetzt.“
Markus C. Schulte von Drach
Russischer Luftangriff legt Stromversorgung in Saporischschja lahm
Angeblich ist es im Bezirk Donezk, der zum großen Teil von Russland kontrolliert wird, zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Seit der Nacht sind bereits fast 60 000 Menschen in der ukrainischen Stadt Saporischschja nach russischen Luftangriffen von der Stromversorgung abgeschnitten. Zwei Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, mehrere Gebäude zerstört, berichtet der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow. Reparaturteams würden die Stromversorgung wiederherstellen, sobald es die Sicherheitslage zulasse. Nach einem ukrainischen Angriff auf ein Umspannwerk in dem von Russland eroberten Bezirk Luhansk ist es offenbar auch dort zu Stromausfällen gekommen.
Russland hat mit Beginn der Heizperiode seine Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Energie-Anlagen verstärkt. Die Oblast Saporischschja ist fast täglich Angriffen mit Artillerie, Raketen und Drohnen ausgesetzt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurden dem Gouverneur zufolge dort allein in den 24 Stunden bis Sonntagmorgen bei rund 800 russischen Angriffen auf 18 Ortschaften ein Mensch getötet und drei weitere Menschen verletzt.
