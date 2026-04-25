Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine – Schäden durch Drohnentrümmer in Rumänien

Russland hat in der Nacht eine neue Angriffswelle gegen ukrainische Städte gestartet. Neben 619 Drohnen und 30 ballistischen Raketen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, auch die Hauptstadt Kiew und eine Reihe anderer Städte wurden angegriffen. Allein in Dnipro seien mindestens 14 Zivilisten verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit.



Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer die Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten. Wie die Luftwaffe auf dem Nachrichtenportal Telegram ⁠mitteilt, konnte sie 580 Drohnen und 30 Raketen abschießen oder anderweitig unschädlich machen.



Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gingen auch in der rumänischen Stadt Galati im Südosten des Landes Trümmerteile einer Drohne nieder. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ‌ukrainische Infrastruktur jenseits der Donau fallen immer mal wieder Drohnenteile auf rumänisches Gebiet. Es ist jedoch das erste ​Mal, dass dabei ​Sachschäden entstanden sind.