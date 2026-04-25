Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz schlägt engere Anbindung der Ukraine an EU vor
EU öffnet die Tür für Ukraine-Beitrittsverhandlungen
Nach Orbán-Abwahl: EU will mit Ukraine über Beitritt reden
Budapest: Russisches Öl wieder auf dem Weg nach Ungarn
Selenskij als Gast auf dem EU-Gipfel
Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine – Schäden durch Drohnentrümmer in Rumänien
Russland hat in der Nacht eine neue Angriffswelle gegen ukrainische Städte gestartet. Neben 619 Drohnen und 30 ballistischen Raketen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, auch die Hauptstadt Kiew und eine Reihe anderer Städte wurden angegriffen. Allein in Dnipro seien mindestens 14 Zivilisten verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit.
Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer die Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten. Wie die Luftwaffe auf dem Nachrichtenportal Telegram mitteilt, konnte sie 580 Drohnen und 30 Raketen abschießen oder anderweitig unschädlich machen.
Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gingen auch in der rumänischen Stadt Galati im Südosten des Landes Trümmerteile einer Drohne nieder. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur jenseits der Donau fallen immer mal wieder Drohnenteile auf rumänisches Gebiet. Es ist jedoch das erste Mal, dass dabei Sachschäden entstanden sind.
Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer die Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten. Wie die Luftwaffe auf dem Nachrichtenportal Telegram mitteilt, konnte sie 580 Drohnen und 30 Raketen abschießen oder anderweitig unschädlich machen.
Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gingen auch in der rumänischen Stadt Galati im Südosten des Landes Trümmerteile einer Drohne nieder. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur jenseits der Donau fallen immer mal wieder Drohnenteile auf rumänisches Gebiet. Es ist jedoch das erste Mal, dass dabei Sachschäden entstanden sind.
Merz schlägt engere Anbindung der Ukraine an EU vor
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim EU-Gipfel in Zypern eine engere Anbindung der Ukraine an die Europäische Union vorgeschlagen. Er nannte die Teilnahme an Europäischen Räten, im Europäischen Parlament oder in der Kommission ohne Stimmrecht als Beispiele.
„Wichtig ist, dass diese Heranführung jetzt diese Beitrittsverhandlungen auch beschleunigen soll, als Brücke in eine spätere Vollmitgliedschaft. Ich habe für meine Vorschläge von den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat viel Unterstützung erhalten“, sagte Merz in Nikosia.
Es sei allen klar, dass ein sofortiger Beitritt der Ukraine in die Europäische Union natürlich nicht möglich sei, so Merz. Sein Vorschlag sei, einen Prozess zu beginnen mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, „an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll“. Merz sagte: „Aber wir brauchen dahin Zwischenschritte.“
„Wichtig ist, dass diese Heranführung jetzt diese Beitrittsverhandlungen auch beschleunigen soll, als Brücke in eine spätere Vollmitgliedschaft. Ich habe für meine Vorschläge von den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat viel Unterstützung erhalten“, sagte Merz in Nikosia.
Es sei allen klar, dass ein sofortiger Beitritt der Ukraine in die Europäische Union natürlich nicht möglich sei, so Merz. Sein Vorschlag sei, einen Prozess zu beginnen mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, „an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll“. Merz sagte: „Aber wir brauchen dahin Zwischenschritte.“
Laura Otter
Kiew entlässt Kommandeure wegen verfälschter Lageberichte
Der ukrainische Generalstab hat zwei hochrangige Offiziere wegen verfälschter Lageberichte aus dem Frontgebiet in der Region Charkiw ihres Postens enthoben. Das bisherige Kommando habe „die reale Lage verschleiert, eine Reihe von Stellungen ging verloren und es wurden Fehler bei der Versorgung von Soldaten begangen“, teilte der Generalstab in sozialen Netzwerken mit.
Den Angaben nach handelt es sich um Frontabschnitte östlich des Flusses Oskil bei der Stadt Kupjansk. Mit Booten und Transportdrohnen werde dort die Versorgung der ukrainischen Einheiten sichergestellt, die durch „systematische Luft- und Raketenangriffe des Gegners“ auf die Flussübergänge erschwert sei. Gegen die ehemalige Führung der 14. Sonderbrigade seien dienstliche Ermittlungen eingeleitet worden.
Tags zuvor hatte die Tochter eines Militärangehörigen mit der Veröffentlichung von Bildern ausgemergelter Soldaten auf die erschwerte Versorgungslage aufmerksam gemacht. „Die Jungs sind ohne Essen und Wasser! Die Kämpfer werden vor Hunger ohnmächtig, trinken Regenwasser“, schrieb sie bei Threads. Das Verteidigungsministerium in Kiew reagierte umgehend.
Das Gebiet um die Städte Kupjansk und der über den Oskil liegenden Nachbarstadt Kupjansk-Wuslowyj ist seit Monaten hart umkämpft. Der Kreml hatte bereits die Eroberung von Kupjansk für sich beansprucht, was unter anderem durch Aufnahmen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Ortseingang widerlegt wurde.
Den Angaben nach handelt es sich um Frontabschnitte östlich des Flusses Oskil bei der Stadt Kupjansk. Mit Booten und Transportdrohnen werde dort die Versorgung der ukrainischen Einheiten sichergestellt, die durch „systematische Luft- und Raketenangriffe des Gegners“ auf die Flussübergänge erschwert sei. Gegen die ehemalige Führung der 14. Sonderbrigade seien dienstliche Ermittlungen eingeleitet worden.
Tags zuvor hatte die Tochter eines Militärangehörigen mit der Veröffentlichung von Bildern ausgemergelter Soldaten auf die erschwerte Versorgungslage aufmerksam gemacht. „Die Jungs sind ohne Essen und Wasser! Die Kämpfer werden vor Hunger ohnmächtig, trinken Regenwasser“, schrieb sie bei Threads. Das Verteidigungsministerium in Kiew reagierte umgehend.
Das Gebiet um die Städte Kupjansk und der über den Oskil liegenden Nachbarstadt Kupjansk-Wuslowyj ist seit Monaten hart umkämpft. Der Kreml hatte bereits die Eroberung von Kupjansk für sich beansprucht, was unter anderem durch Aufnahmen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Ortseingang widerlegt wurde.
Ukraine: Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Odessa
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben in der Nacht zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Bei den Todesopfern handele es sich um ein 75-jähriges Ehepaar, teilt der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Rettungsdiensten zufolge wurden mehrere mehrstöckige Gebäude zerstört oder beschädigt und gerieten in Brand.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Michael Shtekel/AP/dpa
Russland droht andauernde Wirtschaftsflaute
Russlands Wirtschaft schwächelt deutlich: In den ersten zwei Monaten des Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent zurückgegangen – obwohl die Zentralbank noch kürzlich ein Plus von 1,6 Prozent für das erste Quartal prognostiziert hatte. Putin forderte auf einer Regierungssitzung Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Der Niedergang ist in fast allen Sektoren spürbar: verarbeitendes Gewerbe, Güterverkehr, Industrieproduktion und Bausektor stecken in der Krise.
Ursache ist der Krieg gegen die Ukraine. Sanktionen schneiden Russland von Technologien und ausländischen Investitionen ab, der hohe Leitzins von 15 Prozent würgt die Investitionstätigkeit ab. Das Kriegswirtschaftsmodell, das das Wachstum in den ersten drei Kriegsjahren noch antrieb, hat sich inzwischen überholt: Der Boom in den Waffenfabriken kann die Krise im zivilen Sektor nicht mehr überdecken.
Zusätzlich belasten strukturelle Mängel, Fachkräftemangel und neue Steuern – darunter höhere Gewinn- und Mehrwertsteuer – die Wirtschaft. Die Inflation liegt offiziell bei etwas mehr als fünf Prozent, doch Produkte des täglichen Bedarfs haben sich überproportional verteuert. Für das Wirtschaftswachstum insgesamt erwarten Experten kaum positive Auswirkungen: Der erstarkende Rubel und hohe Kreditkosten verhinderten, dass die russische Wirtschaft wieder deutlich an Fahrt gewinne.
Ursache ist der Krieg gegen die Ukraine. Sanktionen schneiden Russland von Technologien und ausländischen Investitionen ab, der hohe Leitzins von 15 Prozent würgt die Investitionstätigkeit ab. Das Kriegswirtschaftsmodell, das das Wachstum in den ersten drei Kriegsjahren noch antrieb, hat sich inzwischen überholt: Der Boom in den Waffenfabriken kann die Krise im zivilen Sektor nicht mehr überdecken.
Zusätzlich belasten strukturelle Mängel, Fachkräftemangel und neue Steuern – darunter höhere Gewinn- und Mehrwertsteuer – die Wirtschaft. Die Inflation liegt offiziell bei etwas mehr als fünf Prozent, doch Produkte des täglichen Bedarfs haben sich überproportional verteuert. Für das Wirtschaftswachstum insgesamt erwarten Experten kaum positive Auswirkungen: Der erstarkende Rubel und hohe Kreditkosten verhinderten, dass die russische Wirtschaft wieder deutlich an Fahrt gewinne.
EU öffnet die Tür für Ukraine-Beitrittsverhandlungen
Beim EU-Gipfel in Zypern haben Staats- und Regierungschefs signalisiert, dass die Voraussetzungen für den Beginn der ersten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine erfüllt sind. Die Gespräche könnten in den kommenden Wochen und Monaten beginnen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg aus EU-Kreisen.
Ein konkretes Beitrittsdatum bleibt jedoch offen. Selenskij besteht auf einer vollwertigen Mitgliedschaft und lehnt Vorschläge für einen schnelleren, aber rechtlich schwächeren „assoziierten Mitgliedsstatus“ ab, den unter anderem Deutschland und Frankreich ins Spiel gebracht hatten. „Die Ukraine braucht keine symbolische EU-Mitgliedschaft“, sagte er vor dem Gipfel.
Ein konkretes Beitrittsdatum bleibt jedoch offen. Selenskij besteht auf einer vollwertigen Mitgliedschaft und lehnt Vorschläge für einen schnelleren, aber rechtlich schwächeren „assoziierten Mitgliedsstatus“ ab, den unter anderem Deutschland und Frankreich ins Spiel gebracht hatten. „Die Ukraine braucht keine symbolische EU-Mitgliedschaft“, sagte er vor dem Gipfel.
„Es gibt keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft der Ukraine.“Estlands Premierminister Kristen Michal
Viele Mitgliedstaaten zeigen wenig Bereitschaft, den Prozess zu beschleunigen – Bedenken gibt es vor allem wegen möglicher Auswirkungen auf den EU-Haushalt sowie den Agrar- und Transportsektor. Litauens Präsident Gitanas Nauseda nannte 2030 als „Zieldatum“, Estlands Premierminister Kristen Michal hingegen betonte: „Es gibt keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft der Ukraine.“
Nach Orbán-Abwahl: EU will mit Ukraine über Beitritt reden
Jetzt, wo der ungarische Regierungschef Viktor Orbán nicht mehr blockiert, soll die erste Runde von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gestartet werden. Es sei nun an der Zeit, den nächsten Schritt vorzubereiten, sagte EU-Ratspräsident António Costa zum Auftakt eines informellen EU-Gipfels in Zypern.
Der Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war bereits im Sommer 2024 beschlossen worden. Die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts wurde dann allerdings von Ungarn mit einem Veto blockiert. Orbán begründete seine Blockade mit angeblichen großen Gefahren für die EU durch einen Beitritt der Ukraine. Er behauptete beispielsweise, dass die EU dadurch in einen Krieg mit Russland gezogen werde.
Der Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war bereits im Sommer 2024 beschlossen worden. Die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts wurde dann allerdings von Ungarn mit einem Veto blockiert. Orbán begründete seine Blockade mit angeblichen großen Gefahren für die EU durch einen Beitritt der Ukraine. Er behauptete beispielsweise, dass die EU dadurch in einen Krieg mit Russland gezogen werde.
Selenskij beantwortet beim EU-Gipfel Fragen von Journalisten. Petros Karadjias/AP/dpa
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bekräftigte in Zypern, die Ukraine wolle so schnell wie möglich der EU beitreten. Seine Regierung hatte sich selbst das Ziel gesetzt, die Verhandlungen dazu bis Ende 2028 abzuschließen. Ob sich das umsetzen lässt, ist allerdings völlig unklar. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wurden beispielsweise bereits 2005 gestartet. Sie liegen allerdings vollständig auf Eis – nach Rückschritten des Landes in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten.
Der Prozess der Beitrittsverhandlungen ist in sechs Themenbereiche mit insgesamt 32 Abschnitten eingeteilt, die auch Cluster beziehungsweise Kapitel genannt werden. Eröffnet und geschlossen werden können sie nur durch einstimmige Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Die Ukraine sei bereit dafür, Cluster zu eröffnen, sagte Selenskij.
Der Prozess der Beitrittsverhandlungen ist in sechs Themenbereiche mit insgesamt 32 Abschnitten eingeteilt, die auch Cluster beziehungsweise Kapitel genannt werden. Eröffnet und geschlossen werden können sie nur durch einstimmige Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Die Ukraine sei bereit dafür, Cluster zu eröffnen, sagte Selenskij.
Budapest: Russisches Öl wieder auf dem Weg nach Ungarn
Die Druschba-Pipeline, die russisches Öl über Belarus und die Ukraine nach Ungarn transportiert, hat nach ungarischer Darstellung ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die erste Rohöllieferung sei am Morgen an der ungarischen Pumpstation Fényeslitke nahe der ukrainischen Grenze angekommen, teilte der ungarische Mineralölkonzern MOL am Nachmittag mit. Ein weiterer Zweig der Druschba-Pipeline transportiert das Öl auch in die Slowakei.
Die Pipeline war nach ukrainischer Darstellung bei einem russischen Drohnenangriff im Westen der Ukraine beschädigt worden. Nach aufwendigen Reparaturarbeiten sei sie nun wieder betriebsbereit, hieß es in Kiew. Die ungarische Regierung unter Orbán hatte der Ukraine vorgeworfen, sein Land mutwillig und ohne plausible Begründung von russischen Öllieferungen abgeschnitten zu haben. Infolgedessen hatte Orbán einen EU-Kredit für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro bis vor Kurzem blockiert.
Nachdem zu Wochenbeginn klar geworden war, dass die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder beginnen würden, hob Orbán sein Veto auf. Am Donnerstag gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für den Milliardenkredit bekannt.
Nachdem zu Wochenbeginn klar geworden war, dass die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder beginnen würden, hob Orbán sein Veto auf. Am Donnerstag gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für den Milliardenkredit bekannt.
Selenskij als Gast auf dem EU-Gipfel
Überschattet von den diversen Krisenherden auf der Welt kommen Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag zu einem Gipfel auf Zypern zusammen. Bei einem Abendessen im Küstenort Agia Napa sollen am ersten Tag die drängendsten geopolitischen Herausforderungen diskutiert werden.
An dem Gespräch soll auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilnehmen. Er dürfte darauf dringen, dass die EU den Druck auf Russland weiter erhöht, und zugleich den Wunsch Kiews nach einem EU-Beitritt bekräftigen.
Am Mittwoch hatte die ungarische Regierung ihre monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Paktes für die Ukraine aufgegeben. Das Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro scheint in greifbarer Nähe: Wenn bis heute Nachmittag kein Land Widerspruch einlegt, ist der Kredit bewilligt. Außerdem sollen auf dem Gipfel neue Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Das Paket zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren.
An dem Gespräch soll auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilnehmen. Er dürfte darauf dringen, dass die EU den Druck auf Russland weiter erhöht, und zugleich den Wunsch Kiews nach einem EU-Beitritt bekräftigen.
Am Mittwoch hatte die ungarische Regierung ihre monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Paktes für die Ukraine aufgegeben. Das Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro scheint in greifbarer Nähe: Wenn bis heute Nachmittag kein Land Widerspruch einlegt, ist der Kredit bewilligt. Außerdem sollen auf dem Gipfel neue Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Das Paket zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren.
EU beschließt neue Russland-Sanktionen
Die EU hat neue Russland-Sanktionen beschlossen und den Weg für ein 90 Milliarden schweres Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigemacht. Einen Tag nach dem Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für die beiden Projekte bekannt. Damit können die neuen Sanktionen in Kraft gesetzt und die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden.
Für die Ukraine ist vor allem das Geld wichtig. Es soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren. Das neue Sanktionspaket zielt unterdessen besonders darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war zuvor von Ungarn sowie der Slowakei blockiert worden.
Um Orbán und den slowakischen Regierungschef Robert Fico zur Aufgabe ihrer Vetos zu bewegen, hatte die Ukraine am Dienstag die Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Pipeline ermöglicht. Über diese wird russisches Öl über das ukrainische Staatsgebiet nach Ungarn und in die Slowakei geliefert.
Für die Ukraine ist vor allem das Geld wichtig. Es soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren. Das neue Sanktionspaket zielt unterdessen besonders darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war zuvor von Ungarn sowie der Slowakei blockiert worden.
Um Orbán und den slowakischen Regierungschef Robert Fico zur Aufgabe ihrer Vetos zu bewegen, hatte die Ukraine am Dienstag die Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Pipeline ermöglicht. Über diese wird russisches Öl über das ukrainische Staatsgebiet nach Ungarn und in die Slowakei geliefert.
Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Dnipro
Bei einem nächtlichen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere zehn Personen, darunter zwei Kinder, seien verletzt, teilte Gouverneur Oleksandr Hanscha auf Telegram mit. Die Opfer lebten demnach in einem 13-stöckigen Wohnhaus. Das Gebäude brannte nach dem Drohneneinschlag auf mehreren Etagen aus.
Insgesamt sei die Region rund zwanzigmal attackiert worden, schrieb Hanscha. Neben der Gebietshauptstadt Dnipro traf es demnach auch den Landkreis Nikopol, wo eine 64-Jährige verletzt wurde, und die Großstadt Krywyj Rih. Dort sei ein Infrastrukturobjekt bei einem Brand beschädigt worden.
Insgesamt sei die Region rund zwanzigmal attackiert worden, schrieb Hanscha. Neben der Gebietshauptstadt Dnipro traf es demnach auch den Landkreis Nikopol, wo eine 64-Jährige verletzt wurde, und die Großstadt Krywyj Rih. Dort sei ein Infrastrukturobjekt bei einem Brand beschädigt worden.
Ein durch einen russischen Drohnenangriff beschädigtes Wohngebäude während der nächtlichen Angriffe auf Dnipro. REUTERS
Russische Ölanlagen erneut im Fokus ukrainischer Angriffe
Die Ukraine hat in der Nacht erneut mit Drohnen Ölanlagen tief im Hinterland Russlands attackiert. In Nowokyjbyschew sei bei einem Angriff auf ein Industrieobjekt ein Mensch ums Leben gekommen, schrieb der Gouverneur der Region Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, auf Telegram. Zwei weitere Personen wurden demnach verletzt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Objekt um eine zum Ölkonzern Rosneft gehörende Chemiefabrik.
Nach Angaben Fedorischtschews fielen Drohnentrümmer zudem auf ein Wohnhaus in Samara. Ein Passant sei durch die herabfallenden Teile verletzt worden, schrieb er.
In der ebenfalls an der Wolga gelegenen Nachbarregion Nischni Nowgorod wurde nach Angaben des Internetportals Astra nahe der Stadt Kstowo eine Ölpumpstation getroffen und in Brand gesetzt. Diese gehöre zu den größten Knotenpunkten des russischen Pipelinebetreibers Transneft in der Region, schrieb Astra. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt. Die russischen Behörden haben den Vorfall bislang nicht bestätigt.
Nach Angaben Fedorischtschews fielen Drohnentrümmer zudem auf ein Wohnhaus in Samara. Ein Passant sei durch die herabfallenden Teile verletzt worden, schrieb er.
In der ebenfalls an der Wolga gelegenen Nachbarregion Nischni Nowgorod wurde nach Angaben des Internetportals Astra nahe der Stadt Kstowo eine Ölpumpstation getroffen und in Brand gesetzt. Diese gehöre zu den größten Knotenpunkten des russischen Pipelinebetreibers Transneft in der Region, schrieb Astra. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt. Die russischen Behörden haben den Vorfall bislang nicht bestätigt.
Slowakei bezieht wieder Öl über Druschba-Pipeline
Die Slowakei bezieht nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wieder Rohöl über die Druschba-Pipeline. Der Ölfluss sei um zwei Uhr in der Nacht wieder aufgenommen worden, teilte das Ministerium in Bratislava mit. Er war seit Januar unterbrochen. Nach ukrainischen Angaben war die Pipeline damals bei einem russischen Angriff getroffen worden.
Russland will kein Öl mehr an die Raffinerie in Schwedt liefern
Moskau hat angekündigt, die Lieferung von kasachischem Rohöl zur Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt ab Mai einzustellen. Rosneft Deutschland habe die Bundesnetzagentur als Treuhänderin darüber informiert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit.
Demnach darf auf Anweisung des russischen Energieministeriums dann kein Öl mehr aus Kasachstan durch die Druschba-Pipeline nach Schwedt fließen. Das Ministerium schätzt die Versorgungssicherheit in Deutschland zwar als nicht gefährdet ein, räumte aber ein, dass die PCK-Raffinerie dann womöglich mit einer geringeren Kapazität fahren müsste.
Die Anlage in Schwedt ist eine der größten in Deutschland und versorgt den gesamten Nordosten einschließlich des Großraums Berlin-Brandenburg. Ein Großkunde ist außerdem der Berliner Flughafen.
Demnach darf auf Anweisung des russischen Energieministeriums dann kein Öl mehr aus Kasachstan durch die Druschba-Pipeline nach Schwedt fließen. Das Ministerium schätzt die Versorgungssicherheit in Deutschland zwar als nicht gefährdet ein, räumte aber ein, dass die PCK-Raffinerie dann womöglich mit einer geringeren Kapazität fahren müsste.
Die Anlage in Schwedt ist eine der größten in Deutschland und versorgt den gesamten Nordosten einschließlich des Großraums Berlin-Brandenburg. Ein Großkunde ist außerdem der Berliner Flughafen.
Als Reaktion sucht die Bundesregierung das Gespräch mit Polen, um Öllieferungen über den Hafen in Danzig zu erhöhen. Dies kündigte die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Gitta Connemann (CDU), im Wirtschaftsausschuss des Bundestages an, wie ein Teilnehmer der Sitzung der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass die Raffinerie ihre Produktion aufrechterhalten könne. Sie gehe davon aus, dass PCK weiter Rohöl erhalte, sagte Reiche. Als alternative Lieferwege nannte sie die Häfen in Danzig und Rostock. Der frühere Energie-Staatssekretär Michael Kellner sprach von Druck aus Moskau:
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass die Raffinerie ihre Produktion aufrechterhalten könne. Sie gehe davon aus, dass PCK weiter Rohöl erhalte, sagte Reiche. Als alternative Lieferwege nannte sie die Häfen in Danzig und Rostock. Der frühere Energie-Staatssekretär Michael Kellner sprach von Druck aus Moskau:
„Russland versucht mal wieder, Deutschland zu erpressen.“Früherer Energie-Staatssekretär Michael Kellner
Der PCK werde das Öl aber nicht ausgehen, so der Grünen-Politiker. Die Mengen über Polen ließen sich steigern.
Lieferungen über den polnischen Hafen Danzig gelten jedoch als politisch heikel. Polen hatte in der Vergangenheit Vorbehalte geäußert, da der russische Staatskonzern Rosneft trotz der seit 2022 bestehenden Treuhandverwaltung in Deutschland weiter die Mehrheit an der Raffinerie in Schwedt hält.
Kasachstan ist als Öllieferant wichtig, seit Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs auf russische Lieferungen verzichtet. Bei einer Auslastung von über 90 Prozent erhielt Schwedt zuletzt nach früheren Angaben etwa 60 Prozent des Rohöls über Rostock und jeweils etwa 15 Prozent über Danzig und aus Kasachstan.
Lieferungen über den polnischen Hafen Danzig gelten jedoch als politisch heikel. Polen hatte in der Vergangenheit Vorbehalte geäußert, da der russische Staatskonzern Rosneft trotz der seit 2022 bestehenden Treuhandverwaltung in Deutschland weiter die Mehrheit an der Raffinerie in Schwedt hält.
Kasachstan ist als Öllieferant wichtig, seit Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs auf russische Lieferungen verzichtet. Bei einer Auslastung von über 90 Prozent erhielt Schwedt zuletzt nach früheren Angaben etwa 60 Prozent des Rohöls über Rostock und jeweils etwa 15 Prozent über Danzig und aus Kasachstan.
Durch die Druschba-Pipeline könnten ab Mai keine Rohöllieferungen mehr zur PCK-Raffinerie Schwedt fließen. AP
Orbán gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und EU-Sanktionen gegen Russland auf
Ungarn hat seine monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll. Das teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit. Ungarns Botschafter stimmte dem Kredit zu. Legt bis morgen Nachmittag kein EU-Land Widerspruch ein, ist der Kredit angenommen.
Von den neuen EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Die Hälfte des Geldes soll bereits in diesem Jahr fließen – weitere 45 Milliarden könnten dann im kommenden Jahr folgen. Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld für das Darlehen zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Ukraine soll das Geld dann nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs sieht weiter vor, in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet.
Von den neuen EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Die Hälfte des Geldes soll bereits in diesem Jahr fließen – weitere 45 Milliarden könnten dann im kommenden Jahr folgen. Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld für das Darlehen zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Ukraine soll das Geld dann nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs sieht weiter vor, in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet.
Zudem konnte auch ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden – die formellen Beschlüsse müssen in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, das an diesem Donnerstag abgeschlossen sein soll. Das Paket zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Auch sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Im Energiebereich sieht das Sanktionspaket vor, EU-Unternehmen die Beteiligung an der Reparatur von russischen Raffinerien zu verbieten, die durch ukrainische Angriffe beschädigt wurden. Außerdem werden Transaktionen mit Hafenterminals in Russland und Drittstaaten sowie LNG-Terminaldienste und Wartungsleistungen für russische LNG-Tanker und Eisbrecher untersagt.
Zugleich fällt eine bisherige Ausnahme für Erdgaskondensate beim Importverbot für russisches Rohöl weg. Darüber hinaus sollen russische und ausländische Unternehmen sanktioniert werden, die den russischen militärisch-industriellen Komplex unterstützen, darunter auch Firmen aus Drittstaaten. Um Russlands Einnahmen zu verringern, sind zudem Importverbote für weitere Metalle, Chemikalien und kritische Rohstoffe vorgesehen. Nach EU-Angaben könnten die Einnahmen des Landes dadurch um 570 Millionen Euro pro Jahr sinken. Das Paket war ebenfalls von Ungarn sowie von der Slowakei blockiert worden.
Zugleich fällt eine bisherige Ausnahme für Erdgaskondensate beim Importverbot für russisches Rohöl weg. Darüber hinaus sollen russische und ausländische Unternehmen sanktioniert werden, die den russischen militärisch-industriellen Komplex unterstützen, darunter auch Firmen aus Drittstaaten. Um Russlands Einnahmen zu verringern, sind zudem Importverbote für weitere Metalle, Chemikalien und kritische Rohstoffe vorgesehen. Nach EU-Angaben könnten die Einnahmen des Landes dadurch um 570 Millionen Euro pro Jahr sinken. Das Paket war ebenfalls von Ungarn sowie von der Slowakei blockiert worden.