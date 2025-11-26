Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland: US-Plan für Ukraine nicht in Abu Dhabi besprochen
Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Stadt Saporischschja
Russland: Veröffentlichung von Witkoff-Telefonat soll Ukraine-Gespräche behindern
Trump rückt von Thanksgiving-Frist für Zustimmung zu Friedensplan ab
Luftangriffe auf Kiew – Berichte über Tote und Verletzte
Kritik an Witkoff nach Telefonat mit Putin-Berater – Trump weist Bedenken zurück
US-Präsident Donald Trump hat eigener Aussage zufolge den US-Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Er hoffe, dass dadurch ein Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine abgeschlossen werden kann, schreibt Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social. „Es gibt nur noch wenige Streitpunkte.“ Der Staatssekretär für das Heer, Dan Driscoll, werde sich mit der ukrainischen Seite treffen. Er selbst sei offen für ein Treffen mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij – aber erst, wenn der Plan so gut wie final ausgearbeitet sei.
Auf einem Flug nach Florida musste Trump seinen Sondergesandten noch gegen den Vorwurf verteidigen, Witkoff sei zu russlandfreundlich. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte den Mitschnitt eines kurzen Telefonats als Transkript veröffentlicht, bei dem Witkoff mit Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater Putins, sprechen soll. Er gibt ihm offenbar Tipps für den direkten Austausch zwischen den beiden Präsidenten und regt an, Putin könne Trumps Rolle als „Mann des Friedens“ betonen. Zudem bringt der US-Sondergesandte die Idee eines „20-Punkte-Plans“ ins Spiel, der – ähnlich wie ein US-Papier zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen – als Grundlage für Gespräche über ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine dienen könne.
Die Veröffentlichung sorgte auch in Trumps eigener Partei für heftige Kritik. Der republikanische Kongressabgeordnete Brian Fitzpatrick sprach auf der Plattform X von „einem Riesenproblem“ und forderte ein Ende „geheimer Nebenkanäle“. Parteikollege Don Bacon wurde noch deutlicher: Es sei „offensichtlich, dass Witkoff voll und ganz auf der Seite der Russen steht“, schrieb er. „Man kann ihm nicht zutrauen, diese Verhandlungen zu führen. Würde ein von Russland bezahlter Agent weniger tun als er? Er sollte entlassen werden.“ Trump wies solche Bedenken zurück. Er habe die Aufnahme des Gesprächs zwar nicht gehört, für ihn klinge das Ganze aber nach „ganz normalen Verhandlungen“. Man müsse der Ukraine eben russische Positionen vermitteln und umgekehrt auch Moskau die Forderungen aus Kiew. Er gehe davon aus, dass Witkoff in Gesprächen mit der ukrainischen Seite ähnlich auftrete.
Russland: US-Plan für Ukraine nicht in Abu Dhabi besprochen
Der US-Plan für die Ukraine ist nach Angaben aus Moskau bei Treffen in Abu Dhabi in dieser Woche nicht erörtert worden. "Nein, über den Friedensplan wurde in Abu Dhabi nicht diskutiert. Der Friedensplan wurde mit noch niemandem im Detail besprochen", sagt Kreml-Berater Juri Uschakow einem Reporter des russischen Staatsfernsehens. Die amtliche Nachrichtenagentur RIA meldet jedoch unter Berufung auf Uschakow, Moskau habe die jüngsten Versionen des von den USA entworfenen Friedensplans erhalten.
Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Stadt Saporischschja
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben des Gouverneurs der Region am späten Dienstagabend 19 Menschen verletzt worden. Geschäfte seien zerstört und zahlreiche Wohnhäuser beschädigt worden, teilt Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. "Derzeit sind an zwölf Orten Rettungsaktionen im Gange", erklärt Fedorow. Der Katastrophenschutz, die Polizei und der Rettungsdienst seien im Einsatz.
Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch 72 russische Drohnen und zwei ballistische Raketen abgefangen. Insgesamt habe Russland 90 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gesteuert.
Russland: Veröffentlichung von Witkoff-Telefonat soll Ukraine-Gespräche behindern
Der Kreml hat die Veröffentlichung eines Telefonats zwischen hochrangigen Vertretern des Kreml und der USA als Versuch bezeichnet, die Gespräche über ein mögliches Ukraine-Friedensabkommen zu behindern. Auf die Frage, warum das Telefonat durchgesickert sei, sagt Uschakow dem russischen Staatsfernsehen: „Wahrscheinlich, um zu behindern. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zur Verbesserung der Beziehungen geschah.“ Uschakow fügt hinzu: „Was Witkoff betrifft, so kann ich sagen, es wurde eine vorläufige Vereinbarung getroffen, dass er nächste Woche nach Moskau kommt.“
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass der US-Gesandte Steve Witkoff in einem Telefonat am 14. Oktober mit Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine Zusammenarbeit bei einem Waffenstillstandsplan für die Ukraine vorgeschlagen habe. Bloomberg hatte nach eigenen Angaben eine Aufzeichnung des Gesprächs geprüft und eine Abschrift des Telefonats veröffentlicht.
Putin fordert Stärkung russischer Identität in der Ukraine
Präsident Wladimir Putin fordert von den russischen Behörden, die Zahl der Menschen zu erhöhen, die sich in den seit 2022 annektierten Teilen der Ukraine als Russen identifizieren und Russisch sprechen. Dies geht aus einem von Putin unterzeichneten Dekret hervor. Darin wird das Ziel ausgegeben, dass sich bis 2036 95 Prozent der Bevölkerung als Russen identifizieren sollen.
Trump rückt von Thanksgiving-Frist für Zustimmung zu Friedensplan ab
US-Präsident Donald Trump ist von einer zuvor angedeuteten Frist für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland abgerückt. „Die Frist für mich ist, wenn es vorbei ist“, sagte Trump gegenüber Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Zuvor hatte er den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag als Zieldatum für eine Einigung genannt. Die US-Delegation machte Fortschritte in den Gesprächen mit Russland und der Ukraine. Moskau habe einigen Zugeständnissen zugestimmt, sagte Trump, ohne Details zu nennen.
Trump erklärte weiter, sein Sondergesandter Steve Witkoff werde bald nach Moskau reisen, um sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Auch sein Schwiegersohn Jared Kushner sei an den Bemühungen beteiligt. Trump sagte, es scheine, dass Russland im Krieg die Oberhand habe. Es sei im besten Interesse der Ukraine, eine Einigung zu erzielen. Es könne sein, dass Russland in den nächsten Monaten ohnehin Teile des ukrainischen Territoriums einnehmen werde. Sicherheitsgarantien für die Ukraine würden mit den Europäern ausgehandelt.
Rutte: „Auf dem Weg zum Frieden sind wir noch längst nicht am Ziel“
Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt in der Debatte über den US-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine vor zu hohen Erwartungen. „Er enthält einige starke, aber auch einige schwierige Elemente, die noch mehr Arbeit und Verhandlungen erfordern“, sagte Rutte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der spanischen Zeitung El Pais. „Auf dem Weg zum Frieden sind wir noch längst nicht am Ziel.“ Der Friedensplan bilde die Grundlage für die Gespräche zwischen der Ukraine und den USA.
Rutte bezeichnete den zurückliegenden Austausch in Genf als „echten Erfolg“. Das Treffen sei aber zunächst nur die Grundlage, um die USA und die Ukraine in einen echten Dialog zu bringen. „Aber darauf müssen weitere Treffen folgen, und dann muss es auch noch separate Gespräche mit der EU und der Nato zu einigen Themen geben.“ Rutte kündigte an, kein Veto aus Moskau zum Ukraine-Beitritt zu akzeptieren. „Russland hat kein Mitspracherecht und kein Veto darüber, wer Nato-Mitglied wird“, sagte er.
Drohne stürzt in rumänischen Bauernhof
In Rumänien ist erneut im Kontext des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland Ukraine eine Drohne abgestürzt. Das Objekt, das keine Waffen an Bord hatte, fiel im ostrumänischen Dorf Puiesti in den Garten eines Bauernhauses, wie Verteidigungsminister Ionut Mosteanu gegenüber Medien bestätigte. Verletzt wurde dabei niemand. In dem Haus lebte eine Frau mit ihrem Kind, berichteten rumänische Medien. Ob es sich um eine russische Drohne handelt, sagte der Minister nicht. Experten der Armee, Polizei und Geheimdienst untersuchen nun die Trümmer. Puiesti liegt etwa 60 Kilometer von Rumäniens Grenze zur Republik Moldau entfernt.
Die abgestürzte Drohne war vermutlich durch die benachbarten Republik Moldau nach Rumänien gelangt. In Moldau informierte das Verteidigungsministerium über sechs eingedrungene Drohnen, von denen eine weiter in Richtung Rumänien flog. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge waren die Drohnen von der russisch kontrollierten Schwarzmeerhalbinsel Krim gestartet worden.
Bereits Stunden vor dem Absturz hatte Rumäniens Armee zweimal an der Grenze zur Ukraine Drohnen auf dem Radar gesichtet: Vier Kampfjets, davon zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe, stiegen paarweise zu je einer Beobachtungsmission auf. Minister Mosteanu sagte, die abgestürzte Drohne sei „sehr wahrscheinlich“ diejenige, die vorher gesichtet worden war. „Ich hätte mir gewünscht, dass sie abgeschossen wird“, sagte er weiter.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind bereits 40 Mal Drohnentrümmer auf rumänischem Territorium gelandet, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Bukarest.
Luftangriffe auf Kiew – Berichte über Tote und Verletzte
Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Mindestens sieben Menschen seien getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Zudem wurden seinen Angaben zufolge mindestens 20 Menschen verletzt. Bei dem Angriff sind nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe ballistische Raketen, Marschflugkörper, Hyperschallraketen und Drohnen eingesetzt worden.
In mehreren Stadtteilen hat es der Stadtverwaltung zufolge Einschläge oder Schäden wegen herabstürzender Trümmerteile gegeben. Im zentralen Stadtteil Petschersk musste ein 22-stöckiges Wohnhaus nach einem mutmaßlichen Drohneneinschlag wegen eines Brandes komplett evakuiert werden. Im Ostteil der Millionenstadt ist es nach Angaben des Stromversorgers DTEK zu Notabschaltungen des Stroms gekommen. Problematisch sei auch die Wasserversorgung. Im Westteil sei Elektroenergie stundenweise nach Plan verfügbar.
Insgesamt habe Russland bei den Angriffen in der Nacht 22 Raketen und 460 Drohnen eingesetzt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf der Plattform X. Der Hauptangriff habe Kiew und der umliegenden Region gegolten.
Das ukrainische Energieministerium sprach Berichten zufolge von einem „massiven kombinierten Angriff“ auf die Energieinfrastruktur. Die ukrainische Luftwaffe habe eine landesweite Warnung vor Raketenangriffen ausgegeben, nachdem russische Kampfflugzeuge von Stützpunkten innerhalb Russlands aufgestiegen waren.
Feuerwehrleute löschen das Feuer nach dem Einschlag einer Drohne in ein mehrstöckiges Wohnhaus während eines nächtlichen russischen Drohnenangriffs in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Selenskij könnte bald in die USA reisen
Der ukrainische Präsident könnte noch in dieser Woche in die USA reisen. Rustem Umjerow, der Chef des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, schreibt bei Facebook, man schätze die Bemühungen der USA, den Krieg zu beenden. Die Gespräche dazu in Genf seien konstruktiv verlaufen. Man freue sich darauf, zum frühestmöglichen Zeitpunkt im November einen Besuch zu organisieren, um die letzten Schritte abzuschließen und eine Vereinbarung mit Präsident Trump zu treffen, so Umjerow weiter.
Umjerow hatte die ukrainische Delegation in Genf angeführt, wo die USA mit der Ukraine verhandelt hatten. Er war es auch, der bei einem Treffen in Miami über den ursprünglichen 28-Punkte-Plan unterrichtet wurde, den die USA und Russland ausgearbeitet hatten.
Ukrainischer Botschafter Makeiev: Partner sollen uns nicht zu Kompromissen zwingen
Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche über einen Frieden in der Ukraine betont der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, erneut die roten Linien seines Landes. Die Abgabe von besetzten Gebieten bezeichnete er im ZDF-„Morgenmagazin“ als „absolut tabu“.
Auf die Frage, ob frühere Positionen wie Gebietsabtretungen an Russland, die Halbierung der ukrainischen Armee und der Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft, nun vom Tisch seien, antworte Makeiev: „Das sind rote Linien für uns.“ Er fügte hinzu: „Nochmals: Es ist wichtig, dass unsere Partner uns dabei helfen und nicht versuchen, uns zu irgendwelchen Kompromissen zu zwingen.“ Makeiev sagte zudem, es sei wichtig, dass Russland zu Zugeständnissen gezwungen werde.
Er sei optimistisch, dass mit Druck, wirtschaftlichen Sanktionen und weiterer Unterstützung der Ukraine Russland gezwungen werde, an den Verhandlungstisch zu kommen.
Kreml: Keine neue Entwicklung nach Unterhändler-Treffen in Abu Dhabi
Auch nach dem Treffen einer russischen Delegation mit dem US-amerikanischen Unterhändler Dan Discroll in Abu Dhabi gibt es nach russischen Angaben keine neue Entwicklung in den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine. Man habe keine überarbeitete Fassung des Plans von Präsident Donald Trump erhalten, erklärte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. „Derzeit ist das einzig Substanzielle das amerikanische Projekt, das Trump-Projekt. Wir sind der Ansicht, dass dies eine sehr gute Grundlage für Verhandlungen sein könnte. Wir halten weiterhin an diesem Standpunkt fest“, sagte Peskow.
Russland: Tote und Verletzte nach ukrainischen Luftangriffen
Russischen Berichten zufolge sind bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf den Süden Russlands und auf die von Moskau annektierte Halbinsel Krim mindestens drei Menschen getötet worden. Die Opfer stammten aus der Großstadt Taganrog, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, auf Telegram mit. Überdies seien zehn Menschen verletzt worden.
Schäden habe es in vier Mehr- und zwölf Einfamilienhäusern, einer Lackiererei, einem Lager und mehreren sozialen Objekten gegeben, schrieb er. Dem Internetportal Astra zufolge brachen Brände in der Nähe einer Flugzeugfabrik mit Rollbahn aus.
Sechs Verletzte gab es offiziellen Angaben nach auch im russischen Gebiet Krasnodar. Die Region sei einem der längsten und massivsten Drohnenangriffe ausgesetzt gewesen, schrieb Gouverneur Wenjamin Kondratjew. Vor allem die Hafenstadt Noworossijsk, Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, wurde demnach schwer getroffen. Es soll vier Verletzte geben sowie mehrere Einschläge in Wohnhäuser.
Nach Angaben des russischen Militärs war es einer der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. Das Verteidigungsministerium in Moskau macht zwar traditionell keine Angaben zu Schäden, berichtete aber über die Abwehr von insgesamt 249 Drohnen.
Bericht: US-Vertreter zu Russland-Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi
US-Heeresstaatssekretär Dan Driscoll ist einem Zeitungsbericht zufolge zu Gesprächen mit dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow und einer russischen Delegation in Abu Dhabi eingetroffen. Driscoll habe die Gespräche mit den russischen Gesandten in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate am Montagabend aufgenommen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Driscoll war in den vergangenen Tagen auch an den Verhandlungen mit ukrainischen Vertretern über den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges beteiligt.
USA: Noch "ein paar strittige Punkte" mit der Ukraine
Bei den Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine gibt es nach Darstellung des US-Präsidialamts nur noch "ein paar strittige Punkte". Präsident Donald Trump sei zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden könne, sagt seine Sprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News. Trump übe Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und auf das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin aus.
Selenskij äußerte sich ähnlich. "Nach den Gesprächen in Genf gibt es nun weniger Punkte, nicht mehr 28, und viele richtige Elemente wurden in diesen Rahmen aufgenommen", sagt Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Details nannte er nicht. "Unser Team hat heute bereits über den neuen Entwurf der Maßnahmen informiert, und das ist wirklich der richtige Ansatz. Die heiklen Themen, die heikelsten Punkte, werde ich mit Präsident Trump besprechen." Berichten zufolge sollen sich Washington und Kiew auf eine reduzierte Anzahl an Punkten geeinigt haben, von 19 ist die Rede.
Der von Trump vorgelegte 28-Punkte-Plan, der von vielen als „Wunschliste Russlands“ kritisiert worden ist, war für die Ukraine und die Europäer fast durchweg inakzeptabel. Aus Selenskijs Delegation hieß es, der Plan existiere so nicht mehr.
