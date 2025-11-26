Drohne stürzt in rumänischen Bauernhof

In Rumänien ist erneut im Kontext des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland Ukraine eine Drohne abgestürzt. Das Objekt, das keine Waffen an Bord hatte, fiel im ostrumänischen Dorf Puiesti in den Garten eines Bauernhauses, wie Verteidigungsminister Ionut Mosteanu gegenüber Medien bestätigte. Verletzt wurde dabei niemand. In dem Haus lebte eine Frau mit ihrem Kind, berichteten rumänische Medien. Ob es sich um eine russische Drohne handelt, sagte der Minister nicht. Experten der Armee, Polizei und Geheimdienst untersuchen nun die Trümmer. Puiesti liegt etwa 60 Kilometer von Rumäniens Grenze zur Republik Moldau entfernt.



Die abgestürzte Drohne war vermutlich durch die benachbarten Republik Moldau nach Rumänien gelangt. In Moldau informierte das Verteidigungsministerium über sechs eingedrungene Drohnen, von denen eine weiter in Richtung Rumänien flog. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge waren die Drohnen von der russisch kontrollierten Schwarzmeerhalbinsel Krim gestartet worden.



Bereits Stunden vor dem Absturz hatte Rumäniens Armee zweimal an der Grenze zur Ukraine Drohnen auf dem Radar gesichtet: Vier Kampfjets, davon zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe, stiegen paarweise zu je einer Beobachtungsmission auf. Minister Mosteanu sagte, die abgestürzte Drohne sei „sehr wahrscheinlich“ diejenige, die vorher gesichtet worden war. „Ich hätte mir gewünscht, dass sie abgeschossen wird“, sagte er weiter.



Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind bereits 40 Mal Drohnentrümmer auf rumänischem Territorium gelandet, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Bukarest.