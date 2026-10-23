Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Erneut Handelsschiff vor Rumänien von Drohne getroffen
Kiew: Starlink bleibt trotz Trumps Ankündigung gedrosselt
Trotz US-Vermittlung: Ukraine und Russland greifen sich gegenseitig weiter an
Nato erlaubt Ukraine Waffenkäufe über eigene Beschaffungsagentur
Selenskij: Wäre mit Status quo an Frontlinie einverstanden
Kiew: Starlink bleibt trotz Trumps Ankündigung gedrosselt
Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump läuft das Starlink-Satelliteninternet in der Ukraine nach Kiewer Militärangaben weiter gedrosselt. Das berichteten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. „Eine Bestätigung, dass die Drosselung aufgehoben wurde, gib es bislang nicht“, hieß es.
Ähnlich äußerte sich Präsidentenberater Serhij Beskrestnow. Es gebe vereinzelte Fälle, dass Starlink schneller funktioniere, aber dies liege eher am SpaceX-Algorithmus. „Derzeit können wir keine Aufhebung der Beschränkungen bei Starlink feststellen“, schrieb er auf Facebook.
Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, der SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern pro Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Das trifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen wie eigene ukrainische Angriffe.
Von Musk und der US-Regierung gab es widersprüchliche Angaben, warum das Satelliteninternet Starlink langsamer läuft. Politisch setzen die USA die Ukraine derzeit unter Druck, um sie kompromissbereiter gegenüber dem Angreifer Russland zu machen.
Ähnlich äußerte sich Präsidentenberater Serhij Beskrestnow. Es gebe vereinzelte Fälle, dass Starlink schneller funktioniere, aber dies liege eher am SpaceX-Algorithmus. „Derzeit können wir keine Aufhebung der Beschränkungen bei Starlink feststellen“, schrieb er auf Facebook.
Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, der SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern pro Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Das trifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen wie eigene ukrainische Angriffe.
Von Musk und der US-Regierung gab es widersprüchliche Angaben, warum das Satelliteninternet Starlink langsamer läuft. Politisch setzen die USA die Ukraine derzeit unter Druck, um sie kompromissbereiter gegenüber dem Angreifer Russland zu machen.
Erneut Handelsschiff vor Rumänien von Drohne getroffen
Vor der rumänischen Schwarzmeerküste unweit der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben von Rumäniens Präsident Nicusor Dan erneut ein Handelsschiff von einer Drohne getroffen worden. Zu dem Vorfall kam es 13 Seemeilen von Constanta entfernt im Schwarzen Meer, also knapp außerhalb der rumänischen Hoheitsgewässer. Die Besatzung des Schiffs – zehn Ukrainer und drei Aserbaidschaner – das unter der Flagge der Komoren unterwegs war, habe noch einen Notruf absetzen können.
Ein Seemann sei ums Leben gekommen, neun seien gerettet worden, berichteten mehrere rumänische Medien unter Berufung auf die für die Rettungsaktionen zuständige Schifffahrtsbehörde in der Hafenstadt Constanta. Nach drei weiteren vermissten Seeleuten werde gesucht. Das Schiff sei gekentert und drohe zu sinken, berichtete das Innenministerium in Bukarest. Es ist bereits das vierte Handelsschiff allein im Oktober, das vermutlich durch Drohnen-Treffer vor der rumänischen Küste verunglückt ist.
Rumäniens Staatspräsident Nicușor Dan bezeichnete den Vorfall als weiteren „Eskalationsversuch Russlands“ im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. In diesem Kontext „ist ein Schiff von einer Drohne getroffen worden“, sagte Dan im rumänischen Fernsehsender Digi24. Ob eine russische Drohne das Schiff traf, sagte Dan nicht.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Vorfall als „weitere Eskalation seitens Russlands im Schwarzen Meer“, wie sie auf der Plattform X schrieb. „Diese rücksichtslosen Angriffe richten sich gegen unschuldige Menschen und stellen einen offenen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.“
Ein Seemann sei ums Leben gekommen, neun seien gerettet worden, berichteten mehrere rumänische Medien unter Berufung auf die für die Rettungsaktionen zuständige Schifffahrtsbehörde in der Hafenstadt Constanta. Nach drei weiteren vermissten Seeleuten werde gesucht. Das Schiff sei gekentert und drohe zu sinken, berichtete das Innenministerium in Bukarest. Es ist bereits das vierte Handelsschiff allein im Oktober, das vermutlich durch Drohnen-Treffer vor der rumänischen Küste verunglückt ist.
Rumäniens Staatspräsident Nicușor Dan bezeichnete den Vorfall als weiteren „Eskalationsversuch Russlands“ im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. In diesem Kontext „ist ein Schiff von einer Drohne getroffen worden“, sagte Dan im rumänischen Fernsehsender Digi24. Ob eine russische Drohne das Schiff traf, sagte Dan nicht.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Vorfall als „weitere Eskalation seitens Russlands im Schwarzen Meer“, wie sie auf der Plattform X schrieb. „Diese rücksichtslosen Angriffe richten sich gegen unschuldige Menschen und stellen einen offenen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.“
Ursula von der Leyen on Twitter / X
Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea.A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania.These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law. My thoughts are with the…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026
x.com
Trump verkündet Wiederherstellung des Starlink-Zugangs für die Ukraine
Der Space-X-Gründer Elon Musk hat die Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump wieder aufgehoben. Einen Medienbericht, wonach Musk dies auf Anweisung Trumps getan habe, wollte der Präsident hingegen nicht kommentieren. „Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle“, sagte er in Washington. Wichtig sei, dass Musk die Drosselung des Satelliteninternet-Dienstes Starlink rückgängig gemacht habe. Dieser gehört zu Musks Weltraumfirma Space-X.
Das Wall Street Journal hatte zuvor unter Berufung auf Regierungsbeamte berichtet, Trump habe Musk am Mittwoch aufgefordert, die Verlangsamung des für die ukrainischen Streitkräfte elementar wichtigen Satelliteninternets rückgängig zu machen. Allerdings gab es auch einen Tag später noch Berichte aus der Ukraine über eine eingeschränkte Funktionsweise. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew, dass die Drosselung aufgehoben wurde, ist bisher nicht bekannt.
Die Ukraine ist für ihre Kommunikation auf dem Schlachtfeld und den Einsatz von Drohnen auf Starlink angewiesen. Eine Drosselung des Dienstes hatte nach ukrainischen Angaben zuletzt die militärischen Aktivitäten im Kampf gegen Russland eingeschränkt.
Vor Trumps jüngsten Äußerungen hatten das Weiße Haus und Musk alle Vorwürfe einer gezielten Drosselung zurückgewiesen – obwohl seit gut einer Woche aus der Ukraine über Probleme mit Starlink berichtet wird. Wer für die Drosselung verantwortlich ist, ist unklar. Das Wall Street Journal hatte berichtet, Musk habe den Schritt angewiesen und sich zuvor mit Trump besprochen. Trump hatte gesagt, weder er noch Musk seien verantwortlich. Musk hatte hingegen betont, die Entscheidung obliege letztlich dem Präsidenten, also Trump.
Das Wall Street Journal hatte zuvor unter Berufung auf Regierungsbeamte berichtet, Trump habe Musk am Mittwoch aufgefordert, die Verlangsamung des für die ukrainischen Streitkräfte elementar wichtigen Satelliteninternets rückgängig zu machen. Allerdings gab es auch einen Tag später noch Berichte aus der Ukraine über eine eingeschränkte Funktionsweise. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew, dass die Drosselung aufgehoben wurde, ist bisher nicht bekannt.
Die Ukraine ist für ihre Kommunikation auf dem Schlachtfeld und den Einsatz von Drohnen auf Starlink angewiesen. Eine Drosselung des Dienstes hatte nach ukrainischen Angaben zuletzt die militärischen Aktivitäten im Kampf gegen Russland eingeschränkt.
Vor Trumps jüngsten Äußerungen hatten das Weiße Haus und Musk alle Vorwürfe einer gezielten Drosselung zurückgewiesen – obwohl seit gut einer Woche aus der Ukraine über Probleme mit Starlink berichtet wird. Wer für die Drosselung verantwortlich ist, ist unklar. Das Wall Street Journal hatte berichtet, Musk habe den Schritt angewiesen und sich zuvor mit Trump besprochen. Trump hatte gesagt, weder er noch Musk seien verantwortlich. Musk hatte hingegen betont, die Entscheidung obliege letztlich dem Präsidenten, also Trump.
Selenskij beklagt anhaltende Starlink-Probleme
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beklagt, dass die Geschwindigkeit des Satelliten-Internets von Starlink für die Ukraine nicht wiederhergestellt worden sei. Er hoffe auf Gespräche mit dem US-Außenminister in den kommenden Tagen, sagt Selenskij in Kiew. Zudem erklärt er sich zu Friedensgesprächen unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump und anderen Partnern bereit. Es gehe darum, Russland zu zwingen, den Krieg zu beenden. Er hoffe auf ein Treffen während des G-20-Gipfels in den USA.
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
Bei einem russischen Angriff sind drei Menschen im Südosten der Ukraine ums Leben gekommen. Der Angriff habe ein Privathaus in Saporischschja getroffen, teilte die Militärverwaltung mit. Ein Mann und zwei Frauen kamen demnach ums Leben. Zur Art der Attacke machten die Behörden zunächst keine Angaben.
Ebenfalls infolge eines Einschlags in ein Wohnhaus wurden in dem westlich von Kiew gelegenen Gebiet Schytomyr neun Menschen verletzt, wie der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, bei Telegram schrieb. Darunter seien zwei Minderjährige. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Russland setzte demnach eine Drohne ein.
Ebenfalls infolge eines Einschlags in ein Wohnhaus wurden in dem westlich von Kiew gelegenen Gebiet Schytomyr neun Menschen verletzt, wie der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, bei Telegram schrieb. Darunter seien zwei Minderjährige. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Russland setzte demnach eine Drohne ein.
Belarus: Russland und Ukraine tauschen erneut Gefallene aus
Russland und die Ukraine tauschen die Leichen von im Krieg getöteten Soldaten aus. Moskau übergibt dabei 252 Gefallene und erhält im Gegenzug 25 Leichen zurück, wie die amtliche belarussische Nachrichtenagentur Belta meldet.
Trotz US-Vermittlung: Ukraine und Russland greifen sich gegenseitig weiter an
Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen haben Russland und die Ukraine gegenseitig die jeweiligen Hauptstädte mit schweren Luftangriffen überzogen. In Kiew schlugen am Donnerstagmorgen Raketen ein, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Dabei wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden 15 Menschen verletzt. Laut Wolodimir Selenskij wurde Kiew mit 21 ballistischen Raketen angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet sowie Infrastruktur und Gebäude beschädigt worden, erklärte Selenskij „Fast unmittelbar nach einer weiteren Gesprächsrunde hat Russland einen gezielten Angriff gestartet“, schrieb Selenskij auf dem Kurznachrichtendienst Telegram weiter. Die U-Bahn-Infrastruktur auf einer Brücke über den Dnipro wurde nach Angaben der ukrainischen Behörden beschädigt.
Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht Moskau mit Hunderten Drohnen an. Laut Russland wurden die meisten Flugkörper jedoch schon weit von der Hauptstadt entfernt abgeschossen. In der Nähe von Moskau wurden den Behörden zufolge aber zwei Menschen verletzt.
Auch in anderen Teilen der Ukraine gab es russische Angriffe: In der nordöstlichen Region Charkiw wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs Oleh Synjehubow eine Frau getötet und vier weitere Menschen verletzt. In der Region Poltawa traf eine Drohne die Energieinfrastruktur in der Gegend von Krementschuk. Die am Dnipro gelegene Stadt ist ein wichtiges Industriezentrum und Standort einer der größten Ölraffinerien der Ukraine. Bei schweren Angriffen in der Region Odessa seien unter anderem Schiffe getroffen worden, die von der ukrainischen Armee genutzt würden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilt.
Bei der jüngsten Attacke flogen 630 Drohnen in Richtung Moskau, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Doch auch in anderen Landesteilen griff die Ukraine an: In der Stadt Lipezk, rund 400 Kilometer südlich von Moskau, wurde dabei den russischen Behörden zufolge ein Mann verletzt. Drohnen hätten Wohnhäuser und eine medizinische Einrichtung getroffen, erklärte Regionalgouverneur Igor Artamonow.
Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht Moskau mit Hunderten Drohnen an. Laut Russland wurden die meisten Flugkörper jedoch schon weit von der Hauptstadt entfernt abgeschossen. In der Nähe von Moskau wurden den Behörden zufolge aber zwei Menschen verletzt.
Auch in anderen Teilen der Ukraine gab es russische Angriffe: In der nordöstlichen Region Charkiw wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs Oleh Synjehubow eine Frau getötet und vier weitere Menschen verletzt. In der Region Poltawa traf eine Drohne die Energieinfrastruktur in der Gegend von Krementschuk. Die am Dnipro gelegene Stadt ist ein wichtiges Industriezentrum und Standort einer der größten Ölraffinerien der Ukraine. Bei schweren Angriffen in der Region Odessa seien unter anderem Schiffe getroffen worden, die von der ukrainischen Armee genutzt würden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilt.
Bei der jüngsten Attacke flogen 630 Drohnen in Richtung Moskau, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Doch auch in anderen Landesteilen griff die Ukraine an: In der Stadt Lipezk, rund 400 Kilometer südlich von Moskau, wurde dabei den russischen Behörden zufolge ein Mann verletzt. Drohnen hätten Wohnhäuser und eine medizinische Einrichtung getroffen, erklärte Regionalgouverneur Igor Artamonow.
Nato erlaubt Ukraine Waffenkäufe über eigene Beschaffungsagentur
Die Nato will der Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge den Kauf von Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung über ihre zentrale Beschaffungsagentur ermöglichen. Dadurch könnte die Regierung in Kiew Rüstungsgüter möglicherweise schneller und kostengünstiger erhalten, berichtet die Financial Times. Die Vereinbarung biete der Ukraine einen strukturierteren Rahmen, um das breite Angebot der Agentur zu nutzen, sagt Jacqueline Borsboom, eine Direktorin der Nato-Beschaffungsagentur NSPA, dem Blatt. Dazu gehörten Fachwissen und Unterstützung bei der Beschaffung sowie der Zugang zu einer etablierten Industriebasis.
Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von Russland am späten Abend nach Militärangaben mit ballistischen Raketen beschossen worden. Die höchste Alarmstufe wurde um 22.06 Uhr Ortszeit (21.06 Uhr MESZ) ausgelöst. Nur zwei Minuten später meldete die ukrainische Luftwaffe den Anflug mehrerer Raketen. Medien berichteten von lauten Explosionen über der Stadt. Eine zweite Angriffswelle folgte etwa anderthalb Stunden später, ohne dass neue Einschläge gemeldet wurden. Dies könnte auf eine erfolgreiche Abwehr hindeuten. Der Raketen- und Drohnenalarm hatte gegen Mitternacht Ortszeit (23 Uhr MESZ) fast die gesamte Ukraine erfasst.
Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass Wohnhäuser und eine Tankstelle auf dem östlichen Ufer des Dnipro von herabfallenden Trümmern beschädigt worden seien. Es gebe mindestens fünf Verletzte. Nicht auszuschließen sei, dass noch Menschen aus den beschädigten Gebäuden gerettet werden müssten.
Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass Wohnhäuser und eine Tankstelle auf dem östlichen Ufer des Dnipro von herabfallenden Trümmern beschädigt worden seien. Es gebe mindestens fünf Verletzte. Nicht auszuschließen sei, dass noch Menschen aus den beschädigten Gebäuden gerettet werden müssten.
Selenskij: Wäre mit Status quo an Frontlinie einverstanden
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist nach eigenen Angaben bereit, im Ukraine-Krieg die derzeitigen Frontlinien zu akzeptieren und damit den langjährigen Konflikt zu beenden. „Ja, wir müssen jetzt die Frontlinien einfrieren“, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News und ergänzte: „Ich denke, das ist ein echter Weg, diesen Krieg zu beenden.“ Er war gefragt worden, ob er „ein Friedensabkommen akzeptieren würde, das den Status quo berücksichtige, sodass man weiterhin 75 Prozent oder mehr seines Landes behält, unabhängig davon, wie der Konflikt begonnen hatte". Selenskij sagte zudem, dass das Einfrieren der Frontlinien und eine Waffenruhe das „absolute Minimum“ sei, „was wir heute von Russland fordern".
Selenskijs Position ist nicht neu. Die Ukraine hat mehrfach ein Einstellen der Kämpfe entlang des jetzigen Frontverlaufs vorgeschlagen. Russland lehnt dies ab mit der Begründung, man gebe damit der Ukraine nur eine Atempause zur Wiederaufrüstung. Kremlchef Wladimir Putin behauptet, dass seine Truppen ständig weiter vorrücken, und auch US-Präsident Donald Trump neigt zu dieser Sichtweise. Tatsächlich hat die ukrainische Armee den russischen Vormarsch in diesem Sommer gestoppt und an einigen Abschnitten sogar zurückgedrängt.
Selenskijs Position ist nicht neu. Die Ukraine hat mehrfach ein Einstellen der Kämpfe entlang des jetzigen Frontverlaufs vorgeschlagen. Russland lehnt dies ab mit der Begründung, man gebe damit der Ukraine nur eine Atempause zur Wiederaufrüstung. Kremlchef Wladimir Putin behauptet, dass seine Truppen ständig weiter vorrücken, und auch US-Präsident Donald Trump neigt zu dieser Sichtweise. Tatsächlich hat die ukrainische Armee den russischen Vormarsch in diesem Sommer gestoppt und an einigen Abschnitten sogar zurückgedrängt.
Russland laut Kreml zu neuen Gesprächen mit USA und Ukraine bereit
Russland ist nach Kreml-Angaben bereit zu einer Fortsetzung dreiseitiger Gespräche mit den USA und der Ukraine im November. Das habe Präsident Wladimir Putin dem US-Sondergesandten Steve Witkoff bei ihrem Treffen in St. Petersburg signalisiert, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.
„Das Thema betrifft den Aufbau eines Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine“, wurde Uschakow zitiert. Als möglichen Termin nannte er die Zeit nach dem 10. November, ein möglicher Ort könne Abu Dhabi sein. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Gespräche gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Witkoff soll nach seinem Treffen mit Putin die ukrainische Seite und die Europäer über die Ergebnisse unterrichten.
Russland wird auch weiterhin keine Zugeständnisse gegenüber der Ukraine machen, kommentiert SZ-Korrespondentin Silke Bigalke:
„Das Thema betrifft den Aufbau eines Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine“, wurde Uschakow zitiert. Als möglichen Termin nannte er die Zeit nach dem 10. November, ein möglicher Ort könne Abu Dhabi sein. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Gespräche gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Witkoff soll nach seinem Treffen mit Putin die ukrainische Seite und die Europäer über die Ergebnisse unterrichten.
Russland wird auch weiterhin keine Zugeständnisse gegenüber der Ukraine machen, kommentiert SZ-Korrespondentin Silke Bigalke:
Carim Soliman
US-Sondergesandter Witkoff lobt Putin als Humanisten
Während seines Besuchs in St. Petersburg nannte der US-Sondergesandte Steve Witkoff den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Humanisten. Putin, sagte Witkoff, spreche oft von US-Präsident Donald Trump als Humanist, umgekehrt sei es genauso: „Ich erkenne das an, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, und ich danke Ihnen aufs Neue.“ Online kursiert ein Video, das die Szene zeigt.
Anton Gerashchenko on Twitter / X
Steve Witkoff to Putin:You talk so much about my president, President Trump, being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir, and I salute that, I commend you, and I thank you again. https://t.co/NRyw2YiMDD pic.twitter.com/Yuf07JkQ2I— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 21, 2026
x.com
Witkoff war nach Russland gereist, um neue Vorschläge für eine Beilegung des Krieges gegen die Ukraine zu unterbreiten. Am Dienstag hatte er in Oslo Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sowie Vertretern aus Nordeuropa, der EU und der Nato gesprochen.
Die diplomatischen Reisen folgen auf eine abrupte Kursänderung der USA in der Beziehung zu Russland. US-Präsident Trump hatte Anfang Oktober ein Dieselabkommen mit Moskau verkündet und anschließend erst kürzlich vom Kongress beschlossene Sanktionen gegen Russland per Dekret wieder außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig verschärfte Trump den Ton gegenüber der Ukraine. Er forderte einen neuen ukrainischen Präsidenten, Amtsinhaber Wolodimir Selenskij habe mehrmals die Möglichkeit gehabt, den Krieg zu beenden, sich aber dagegen entschieden.
Die diplomatischen Reisen folgen auf eine abrupte Kursänderung der USA in der Beziehung zu Russland. US-Präsident Trump hatte Anfang Oktober ein Dieselabkommen mit Moskau verkündet und anschließend erst kürzlich vom Kongress beschlossene Sanktionen gegen Russland per Dekret wieder außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig verschärfte Trump den Ton gegenüber der Ukraine. Er forderte einen neuen ukrainischen Präsidenten, Amtsinhaber Wolodimir Selenskij habe mehrmals die Möglichkeit gehabt, den Krieg zu beenden, sich aber dagegen entschieden.
Anne Eberhard
Putin spricht mit Witkoff über Ukraine-Krieg
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gedrängt. Bei einem Treffen im Konstantinpalast in St. Petersburg legte Witkoff am Mittwoch neue Vorschläge für eine Beilegung des Konflikts vor. Als Geste des guten Willens ließ Russland zu Beginn der Gespräche den inhaftierten US-Bürger Stephen Hubbard frei. Es war die neunte persönliche Begegnung zwischen Witkoff und Putin.
"Ich hoffe, dass wir uns heute konstruktiv über eine mögliche Wiederaufnahme dreiseitiger Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA austauschen können", sagte Witkoff zu Putin. "Selbst wenn wir heute keine Einigung erzielen: Wenn wir darüber beraten und ausloten, wie der nächste Schritt aussehen könnte, wäre das wichtig. Die Welt wartet darauf." Witkoff kündigte zudem an, dass sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im weiteren Verlauf telefonisch zuschalten werde. An der Unterredung nahm auch Putins Sonderbeauftragter für Investitionen, Kirill Dmitrijew, teil. Beide Seiten betonten das Potenzial für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kriegsende.
Putin bot den USA Unterstützung im Umgang mit Iran an. Russland unterhalte jahrzehntelange Beziehungen zu Teheran und könne diese nutzen, um den US-Sorgen über das iranische Atomprogramm zu begegnen. Zudem schlug der russische Präsident vor, große Mengen Düngemittel an die USA zu liefern, um die dortigen Landwirte zu unterstützen. Einem Medienbericht zufolge schickt Russland nach einer Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den ersten Tanker mit 40 000 Tonnen Diesel in die USA. Putin regte darüber hinaus ein Treffen mit Trump im kommenden Monat in China an. Der Kreml hatte ein Dreiertreffen unter Einbindung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Spiel gebracht.
Witkoff war am Mittwochmorgen aus Oslo angereist, wo er am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sowie Vertretern aus Nordeuropa, der EU und der Nato Gespräche geführt hatte.
"Ich hoffe, dass wir uns heute konstruktiv über eine mögliche Wiederaufnahme dreiseitiger Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA austauschen können", sagte Witkoff zu Putin. "Selbst wenn wir heute keine Einigung erzielen: Wenn wir darüber beraten und ausloten, wie der nächste Schritt aussehen könnte, wäre das wichtig. Die Welt wartet darauf." Witkoff kündigte zudem an, dass sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im weiteren Verlauf telefonisch zuschalten werde. An der Unterredung nahm auch Putins Sonderbeauftragter für Investitionen, Kirill Dmitrijew, teil. Beide Seiten betonten das Potenzial für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kriegsende.
Putin bot den USA Unterstützung im Umgang mit Iran an. Russland unterhalte jahrzehntelange Beziehungen zu Teheran und könne diese nutzen, um den US-Sorgen über das iranische Atomprogramm zu begegnen. Zudem schlug der russische Präsident vor, große Mengen Düngemittel an die USA zu liefern, um die dortigen Landwirte zu unterstützen. Einem Medienbericht zufolge schickt Russland nach einer Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den ersten Tanker mit 40 000 Tonnen Diesel in die USA. Putin regte darüber hinaus ein Treffen mit Trump im kommenden Monat in China an. Der Kreml hatte ein Dreiertreffen unter Einbindung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Spiel gebracht.
Witkoff war am Mittwochmorgen aus Oslo angereist, wo er am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sowie Vertretern aus Nordeuropa, der EU und der Nato Gespräche geführt hatte.
Drohnenabwehr: Nato stärkt Präsenz im Schwarzen Meer
Die Nato verstärkt angesichts der Intensivierung russischer Angriffe auf ukrainische Exportrouten ihre militärische Präsenz in der Schwarzmeer-Region. Es gehe darum, dass Bündnisstaaten zusätzliche Seefernaufklärungsflugzeuge, Radarsysteme, Drohnen und Spezialteams zur Untersuchung von Sprengstoffen zur Verfügung stellten, sagte Martin L. O'Donnell, Sprecher des militärischen Hauptquartiers in Mons. Zudem würde auch zusätzliches Geheimdienstpersonal mobilisiert.
Entscheidend sei, das Lagebild in der Region durch den verstärkten Einsatz von Sensoren und einen intensiveren Datenaustausch zu verbessern, erklärte O'Donnell. Ein Aufklärungsflugzeug der US-Navy vom Typ Poseidon nahm Medienberichten zufolge in Sofia seine Mission vor der bulgarischen Schwarzmeerküste auf. Bulgariens Regierung hatte die EU und die Nato nach den Vorfällen der vergangenen Woche um Unterstützung gebeten.
Zuletzt hatten sich im Schwarzen Meer Drohnenangriffe auf Handelsschiffe gehäuft. Betroffen waren unter anderem Transporte vor der Küste der Nato-Staaten Bulgarien und Rumänien.
Entscheidend sei, das Lagebild in der Region durch den verstärkten Einsatz von Sensoren und einen intensiveren Datenaustausch zu verbessern, erklärte O'Donnell. Ein Aufklärungsflugzeug der US-Navy vom Typ Poseidon nahm Medienberichten zufolge in Sofia seine Mission vor der bulgarischen Schwarzmeerküste auf. Bulgariens Regierung hatte die EU und die Nato nach den Vorfällen der vergangenen Woche um Unterstützung gebeten.
Zuletzt hatten sich im Schwarzen Meer Drohnenangriffe auf Handelsschiffe gehäuft. Betroffen waren unter anderem Transporte vor der Küste der Nato-Staaten Bulgarien und Rumänien.
Gerettete Seemänner erreichen den bulgarischen Hafen Warna, nachdem ihr Schiff von Drohnen angegriffen wurde. Getty Images
In der vergangenen Woche wurde rund 33 Kilometer östlich des bulgarischen Küstenortes Bjala das ukrainische Schiff Chelsea 3 von drei Drohnen getroffen. Bei dem zweiten Vorfall, rund 31 Kilometer vor dem Ort Krapez nahe der rumänischen Grenze, wurde ein weiteres Schiff getroffen und versenkt. Davor war unter anderem nahe dem rumänischen Schwarzmeer-Ort Sfantu Gheorghe ein mit Getreide beladenes türkisches Handelsschiff untergegangen. Zwei Seeleute kamen dabei ums Leben. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wurde der Frachter von russischen Drohnen getroffen.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte wegen der Situation zuletzt vor einer neuen globalen Ernährungskrise gewarnt. Kallas sagte, die Ukraine sei einer der wichtigsten Agrar-Exporteure der Welt und Russlands Handeln mache es weltweit schwieriger, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Sechs Angriffe mutmaßlich russischer Drohnen innerhalb von zehn Tagen markierten eine gefährliche und inakzeptable Eskalation.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte wegen der Situation zuletzt vor einer neuen globalen Ernährungskrise gewarnt. Kallas sagte, die Ukraine sei einer der wichtigsten Agrar-Exporteure der Welt und Russlands Handeln mache es weltweit schwieriger, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Sechs Angriffe mutmaßlich russischer Drohnen innerhalb von zehn Tagen markierten eine gefährliche und inakzeptable Eskalation.
Russland lässt seit 2024 inhaftierten US-Bürger Stephen Hubbard frei
In St. Petersburg haben die Gespräche von US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Zum Auftakt gab Putin die Freilassung eines US-Amerikaners bekannt, der 2024 in Russland zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war, weil er als Söldner an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Truppen gekämpft haben soll. Stephen Hubbard sei bereits auf dem Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, sagte der Kremlchef der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.
Witkoff dankte Putin für die Freilassung. Er wird nach den Unterredungen mit dem russischen Präsidenten ebenfalls von Pulkowo aus abreisen. Putin selbst dankte US-Präsident Donald Trump erneut, dass er sich um eine Beendigung des Ukraine-Krieges bemühe. Dazu sollte ihn Witkoff über seine Ukraine-Gespräche am Vortag in Oslo informieren, wie der Kremlchef im Konstantinpalast sagte.
Witkoff dankte Putin für die Freilassung. Er wird nach den Unterredungen mit dem russischen Präsidenten ebenfalls von Pulkowo aus abreisen. Putin selbst dankte US-Präsident Donald Trump erneut, dass er sich um eine Beendigung des Ukraine-Krieges bemühe. Dazu sollte ihn Witkoff über seine Ukraine-Gespräche am Vortag in Oslo informieren, wie der Kremlchef im Konstantinpalast sagte.
Stephen Hubbard 2024 vor einem Moskauer Gericht. AFP