Putin spricht mit Witkoff über Ukraine-Krieg

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gedrängt. Bei einem Treffen im Konstantinpalast in St. Petersburg legte Witkoff am Mittwoch neue Vorschläge für eine Beilegung des Konflikts vor. Als Geste des guten Willens ließ Russland zu Beginn der Gespräche den inhaftierten US-Bürger Stephen Hubbard frei. Es war die neunte persönliche Begegnung zwischen Witkoff und Putin.



"Ich hoffe, dass wir uns heute konstruktiv über eine mögliche Wiederaufnahme dreiseitiger Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA austauschen können", sagte Witkoff zu Putin. "Selbst wenn wir heute keine Einigung erzielen: Wenn wir darüber beraten und ausloten, wie der nächste Schritt aussehen könnte, wäre das wichtig. Die Welt wartet darauf." Witkoff kündigte zudem an, dass sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im weiteren Verlauf telefonisch zuschalten werde. An der Unterredung nahm auch Putins Sonderbeauftragter für Investitionen, Kirill Dmitrijew, teil. Beide Seiten betonten das Potenzial für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kriegsende.



Putin bot den USA Unterstützung im Umgang mit Iran an. Russland unterhalte jahrzehntelange Beziehungen zu Teheran und könne diese nutzen, um den US-Sorgen über das iranische Atomprogramm zu begegnen. Zudem schlug der russische Präsident vor, große Mengen Düngemittel an die USA zu liefern, um die dortigen Landwirte zu unterstützen. Einem Medienbericht zufolge schickt Russland nach einer Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den ersten Tanker mit 40 000 Tonnen Diesel in die USA. Putin regte darüber hinaus ein Treffen mit Trump im kommenden Monat in China an. Der Kreml hatte ein Dreiertreffen unter Einbindung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Spiel gebracht.



Witkoff war am Mittwochmorgen aus Oslo angereist, wo er am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sowie Vertretern aus Nordeuropa, der EU und der Nato Gespräche geführt hatte.