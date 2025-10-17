Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Hoffen Krieg ohne "Tomahawks" beenden zu können
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
Selenskij: Russischer Angriff mit mehr als 300 Drohnen und 37 Raketen
Trump behauptet: Indien will von Russland kein Öl mehr kaufen
Christoph Heinlein
Trump und Selenskij sprechen im Weißen Haus
Mit etwa 30 Minuten Verspätung ist der ukrainische Präsident bei seinem US-Amtskollegen eingetroffen. Zu Beginn lobte Trump Selenskij für dessen Stärke. Es sei ihm eine Ehre, mit einem sehr starken Staatschef zusammenzukommen, sagte Trump. Selenskij habe viel durchgemacht und die USA hätten es mit ihm durchgemacht. Man verstehe sich sehr gut, betonte Trump.
Beim Mittagessen wollen sie nun über den Konflikt mit Russland sprechen. Selenskij hatte vorab auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk an Kiew gehofft - doch Trump äußerte sich nach Selenskijs Ankunft ablehnend, er hoffe, den Krieg ohne diese Waffen beenden zu können. Mit den Marschflugkörpern mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen. Ob Kiew von den USA die erhoffte Zusage bekommt, ist völlig unklar.
Selenskij war bereits am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Es habe eine Zusammenkunft mit US-Energiefirmen gegeben, die bereit seien, der Ukraine zu helfen, sagt Selenskij im Weißen Haus. Auch habe man mit US-Rüstungsfirmen über Flugabwehr gesprochen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (li.) sitzt beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump (re.), Vizepräsident J. D. Vance (2.v.r.) und US-Finanzminister Scott Bessent im Kabinettssaal des Weißen Hauses. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Christoph Heinlein
Trump: Hoffen Krieg ohne "Tomahawks" beenden zu können
US-Präsident Donald Trump bevorzugt im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs andere Wege als eine Bereitstellung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern für die Ukraine. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus. Der US-Präsident bekräftigte dabei erneut, dass auch die USA diese Waffe bräuchten.
Selenskij hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mithilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen.
Selenskij hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mithilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen.
Dimitri Taube
Selenskij: „Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hofft auf ein durch seinen US-Kollegen Donald Trump herbeigeführtes Ende des Krieges mit Russland. „Präsident Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden“, sagte der Ukrainer vor dem Beginn von Unterredungen mit Trump in Washington. Beispiel sei die US-Vermittlung beim Erreichen der Waffenruhe im Gaza-Konflikt im Nahen Osten. Gleichzeitig sprach Selenskij Kremlchef Wladimir Putin den Willen ab, eine Waffenruhe zu vereinbaren.
Empfang in Washington: US-Präsident Trump und der ukrainische Staatschef Selenskij vor dem Weißen Haus. TOM BRENNER/AFP
Christoph Heinlein
Vor Selenskij-Besuch Zweifel an „Tomahawk“-Lieferung aus den USA
Das jüngste Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat Zweifel an einer Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine geweckt. Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Abend im Weißen Haus in Washington sollte es ursprünglich unter anderem um die Lieferung der weitreichenden Waffen gehen, die Trump vor ein paar Tagen in Aussicht gestellt hatte.
Trump hat nun aber mit Putin vereinbart, schon bald zu einem Gipfel in Ungarn zusammenzukommen. In Europa wurde dies grundsätzlich begrüßt, zugleich aber Zweifel an Putins Bereitschaft zu Friedensverhandlungen geäußert. Der Ankündigung ging ein mehr als zweistündiges und nach seinen Worten produktives Telefongespräch zwischen Trump und Putin über den Krieg in der Ukraine voraus. „Ich habe mein ganzes Leben lang Geschäfte gemacht“, sagte Trump später vor Reportern im Weißen Haus. „Ich denke, wir werden dieses hier hoffentlich bald abschließen.“
Trumps versöhnlicher Ton nach dem Telefonat mit Putin warf Fragen über die kurzfristige Wahrscheinlichkeit von Hilfen für die Ukraine auf. In den vergangenen Tagen schien das Weiße Haus eher dazu zu neigen, Selenskij neue Unterstützung zu gewähren. Trump zeigte sich zunehmend frustriert über Putin. Selenskij, dessen Beziehung zu Trump als wechselhaft gilt, erklärte, Putin spiele erneut auf Zeit. „Wir sehen bereits, dass Moskau die Wiederaufnahme des Dialogs überstürzt, sobald es von Tomahawks hört“, schrieb er auf der Plattform X.
Die Waffen würden den ukrainischen Streitkräften helfen, die Angriffe auf russische Energieinfrastruktur weit hinter der Grenze zu verstärken, die bereits erheblichen Schaden angerichtet haben. Kreml-Berater Juri Uschakow sagte vor Journalisten, Putin habe Trump in dem Telefonat gesagt, dass die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine den Friedensprozess beeinträchtigen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland beschädigen würde. Trump bestätigte, dass Putin sich gegen eine solche Lieferung ausgesprochen habe.
Dimitri Taube
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu
Trotz des internationalen Haftbefehls gegen Wladimir Putin will Ungarn den russischen Staatspräsidenten nicht festnehmen, sollte dieser zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Budapest kommen. Das hat Ungarns Außenminister Péter Szijjártó klargestellt.
„Wir erwarten auch Präsident Wladimir Putin mit Respekt“, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz in Budapest, wie ungarische Medien berichteten. Ungarns Regierung garantiere dem russischen Präsidenten eine ungehinderte Ein- und Ausreise aus Ungarn sowie die erfolgreiche Ausführung seiner Verhandlungen. Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, „da wir ein souveränes Land sind“, sagte der Minister weiter.
Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag vor. Ungarn hatte im April dieses Jahres beschlossen, das ICC zu verlassen, im Mai hatte Ungarns Parlament dies gebilligt. Wirksam wird dies erst ein Jahr später. Formell muss aber auch Budapest weiter bei Ermittlungen mit dem Gericht zusammenarbeiten, wenn diese vor dem Austritt des Landes begonnen haben.
Dominik Fürst
Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Ungarn müsste sich bei einem möglichen Treffen der Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, nach Einschätzung der Bundesregierung an die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) halten. Die Regierung in Budapest habe zwar ihren Austritt aus den Statuten des Gerichtshofs erklärt, dieser werde aber erst zum April nächsten Jahres gültig, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Insofern bliebe Ungarn verpflichtet, den gegen Putin geltenden Haftbefehl bei einer Einreise des russischen Präsidenten zu vollstrecken. Ob es aufgrund der möglichen Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin Ausnahmen gebe, müsse Ungarn mit dem Strafgerichtshof klären, so der Sprecher. Explizit geklärt sei dies in den Statuten nicht.
Julia Bergmann
Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.
An Sotschis Flughafen kam es laut Medienberichten wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.
In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, denen zufolge in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.
Katja Guttmann
Selenskij bei Trump in Washington
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am Donnerstag zu Gesprächen in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington eingetroffen. Zunächst waren Treffen mit Rüstungsunternehmen geplant, teilte der Staatschef auf sozialen Netzwerken mit. Gesprochen werde auch über zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen. Vor dem Hintergrund der durch russische Angriffe hervorgerufenen Energiekrise in der Ukraine seien auch Treffen mit Vertretern US-amerikanischer Energieunternehmen geplant.
Für Freitagmittag (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) stehen dann Gespräche mit US-Präsident Donald Trump auf dem Plan. Selenskij äußerte vorher die Hoffnung, dass ähnlich wie beim Konflikt im Nahen Osten auch bei Russland eine Sprache der Stärke zum Erfolg führen werde. „Wir sehen bereits, dass Moskau sich beeilte, den Dialog zu erneuern, sobald es von den Tomahawk(-Marschflugkörpern) hörte“, schrieb der Ukrainer hinsichtlich des stattgefundenen Telefonats zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Der Republikaner will sich „wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen“ in Budapest mit Russlands Präsident treffen. Auch Kremlsprecher Dimitri Peskow bestätigte der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass die beiden sich „in den nächsten zwei Wochen oder etwas später“ zu einem neuen Gipfel wiedersehen.
Das Putin-Telefonat bringt eine neue Dynamik – denn eigentlich hatte sich der Plan Selenskijs ja bereits abgezeichnet. Kiew erwartet von Washington die Freigabe für den Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern. Der Kreml hat das Weiße Haus mehrfach nachdrücklich vor diesem Schritt gewarnt. Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren. Bisher ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen kommt – doch das fand nie statt.
Katja Guttmann
Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an
US-Präsident Donald Trump will Putin in Ungarn zu Gesprächen über die Ukraine treffen. Einen genauen Zeitpunkt nennt er nicht. Das Gespräch mit dem Kreml-Chef sei "sehr produktiv“ gewesen, schreibt Trump auf der Plattform "Truth Social".
Kommende Woche soll es nach seinen Worten zunächst ein Treffen hochrangiger Regierungsvertreter geben. Auf US-Seite werde Außenminister Marco Rubio die Gespräche leiten. Der Ort dafür müsse noch festgelegt werden. Er habe mit Putin auch über Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern gesprochen, wenn der Krieg in der Ukraine vorüber sei.
In Trumps Ankündigung war nicht die Rede davon, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in irgendeiner Weise eingebunden werden soll. Der US-Präsident schrieb nur, dass er mit dem Ukrainer am Freitag im Weißen Haus über sein Telefonat mit Präsident Putin sprechen werde.
Katja Guttmann
Ukrainischer Generalstab: Nordkoreanische Soldaten steuern Drohnen über Sumy
Nordkoreanische Soldaten steuern nach ukrainischen Angaben von Russland aus Drohnen für Aufklärungseinsätze über der Ukraine. Die Einheiten operieren von der russischen Region Kursk aus, um ukrainische Stellungen in der benachbarten Region Sumy ausfindig zu machen, teilt der Generalstab mit.
Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Kiew über einen Einsatz nordkoreanischer Soldaten berichtet. Im vergangenen Jahr kämpften Tausende nordkoreanische Soldaten an der Seite russischer Streitkräfte in derselben Region. Sie sollen hohe Verluste erlitten haben. Nordkorea und Russland haben einen Verteidigungspakt unterzeichnet und ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut. Die Ukraine und Südkorea schätzen, dass Pjöngjang mehr als 10 000 Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine im Gegenzug für wirtschaftliche und militärtechnische Hilfe entsandt hat.
Saimah Jiwa
Trump will vor Treffen mit Selenskij mit Putin sprechen
Vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Freitag will US-Präsident Donald Trump heute mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin sprechen, das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Beamten des Weißen Hauses. Zuerst hatte das Online-Medium Axios darüber berichtet. Selenskij will mit Trump unter anderem über weitere Militärhilfen, und insbesondere über die Lieferung der weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörper, reden. Der US-Präsident hat zuletzt mehrfach seinen Unmut über Putin geäußert, dem er vorwirft, nicht an einer Friedenslösung interessiert zu sein. Und aus Moskau waren Drohungen laut geworden wegen der möglichen Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine.
Dimitri Taube
Selenskij: Russischer Angriff mit mehr als 300 Drohnen und 37 Raketen
Vor dem Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Washington hat Russland erneut die Energieversorgung der Ukraine angegriffen. „Diesen Herbst nutzen die Russen jeden Tag für Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur“, schrieb Selenskij auf Telegram. Moskaus Militär habe mehr als 300 Angriffsdrohnen und 37 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Attackiert wurde demnach die Infrastruktur in den Regionen Winnyzja im Westen sowie Sumy und Poltawa im Nordosten.
In der Stadt Nischyn im Gebiet Tschernihiw wurde demnach außerdem ein Mensch verletzt, und es gab Schäden. In der Region Charkiw seien kritische Infrastruktur und eine Einheit des Zivilschutzes angegriffen worden. Selenskij warf Russland Doppelschläge vor, um Feuerwehrleute und Energieversorger, die nach einem Angriff am betroffenen Ort im Einsatz sind, zu verletzen.
Russland meldete ebenfalls nächtliche Luftangriffe. In der russischen Grenzregion Belgorod beklagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow, dass es nach einem ukrainischen Angriff auf ein Infrastrukturobjekt zu Stromabschaltungen im Kreis Waluiki kommen könne. Außerdem sei eine Person verletzt worden, schrieb er auf Telegram.
Stromausfälle gab es nach Angaben von Gouverneur Alexander Gussew in einigen Siedlungen im südrussischen Gebiet Woronesch. In der Region Wolgograd stürzten nach Behördenangaben Drohnentrümmer auf ein Umspannwerk im Kreis Nowonikolajewski. Auch dort werde an der Wiederherstellung der Stromversorgung umliegender Ortschaften gearbeitet.
Juri Auel
Trump behauptet: Indien will von Russland kein Öl mehr kaufen
Indien will nach den Worten von US-Präsident Donald Trump seine Ölkäufe in Russland einstellen. Dies habe ihm der indische Premierminister Narendra Modi zugesichert, sagt Trump vor Journalisten im Weißen Haus. "Das ist ein großer Schritt", fügt er hinzu. Eine Stellungnahme der indischen Regierung liegt zunächst nicht vor. Die USA versuchen wegen des Kriegs in der Ukraine, die russischen Öleinnahmen zu drosseln.
Juri Auel
Ukraine fordert 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe
Die Ukraine benötigt im kommenden Jahr nach eigenen Angaben zwischen zwölf und 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Dies sei Teil der Nato-Initiative zum Kauf von US-Waffen. Weiter sagt Verteidigungsminister Denys Schmyhal in Brüssel, die Ukraine könne bei ausreichender Finanzierung durch Verbündete im kommenden Jahr zehn Millionen Drohnen produzieren.
Juri Auel
Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfen von zwei Milliarden Euro zu
Deutschland hat der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro zugesagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Brüssel an, damit solle vor allem die ukrainische Luftverteidigung gegen die Angriffe des russischen Militärs gestärkt werden.
Ein Paket im Umfang von 500 Millionen Dollar umfasse unter anderem Patriot-Abfangraketen, Radarsysteme sowie präzisionsgelenkte Artillerieraketen und Munition. Zudem werde Deutschland zwei weitere IRIS-T-Luftverteidigungssysteme samt einer großen Anzahl an Lenkflugkörpern liefern. Darüber hinaus umfasse die Hilfe Panzerabwehrwaffen, Kommunikationsgeräte und moderne Handfeuerwaffen.
"Die aktuellen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine müssen unsere Entschlossenheit stärken, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen", sagte der Minister. Russland zeige keine erkennbare Absicht, diesen Krieg zu beenden, und versuche, seine Misserfolge durch Angriffe auf ukrainische Städte zu verschleiern. Gleichzeitig sei zu beobachten, wie die ukrainischen Streitkräfte die russischen Vorstöße merklich verzögerten. Pistorius sprach von schätzungsweise 300 000 russischen Opfern seit Jahresbeginn.
