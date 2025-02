In seinem Beitrag auf Truth Social zieht Trump noch weiter über Selenskij her: „Stellen Sie sich vor, ein bescheiden erfolgreicher Komiker, Wolodimir Selenskij, hat die Vereinigten Staaten von Amerika dazu überredet, 350 Milliarden Dollar auszugeben, um in einen Krieg zu ziehen, der nicht gewonnen werden konnte, der nie hätte beginnen müssen, aber einen Krieg, den er ohne die USA und ‚TRUMP‘ niemals beilegen kann.“



Trump behauptet auch weiter, dass etwa die Hälfte der Hilfen der USA in der Ukraine versickert seien – was Selenskij als falsch zurückweist. Und die USA hätten weit mehr Geld gegeben als Europa. Mit Blick auf seinen Vorgänger fragt der US-Präsident: „Warum hat der verschlafene Joe Biden nicht einen Ausgleich gefordert, da dieser Krieg für Europa weitaus wichtiger ist als für uns?“ Die USA trenne ein „großer, wunderschöner Ozean“ von Europa.



SZ-Politikchef Stefan Kornelius kommentiert: Wie der US-Präsident plötzlich die Ukraine fallen lässt, was er über seinen Amtskollegen in Kiew sagt – das entzieht sich jeder Rationalität und ist nicht nur ignorant, sondern brandgefährlich.