Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Ukraine wird „etwas andere Form“ haben
Frankreich: Europäer nehmen an Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi teil
Selenskij: Es darf kein zweites Jalta geben
Stromprobleme und beschädigte Brücke nach russischen Angriffen auf Kiew
Selenskij kritisiert Klitschko wegen Stromausfällen in Kiew
Trump: Ukraine wird „etwas andere Form“ haben
US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein. Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung „60 Minutes“ abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump.
Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.
Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs „der Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskijs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: „Nun, ist es –, aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“
Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskij mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump. Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.
Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.
Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs „der Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskijs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: „Nun, ist es –, aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“
Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskij mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump. Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.
Russland schießt fast 40 Drohnen über Region Leningrad ab
Russland hat in der nordwestlichen Region Leningrad nach Angaben des dortigen Gouverneurs 38 Drohnen abgeschossen. Die Region ist Standort von Ostsee-Terminals für den Export von Getreide und Öl sowie einer großen Ölraffinerie. Die Abschüsse dauern an, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko auf dem Messengerdienst Telegram mit. Er nannte zunächst keine weiteren Details.
Frankreich: Europäer nehmen an Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi teil
Europäische Staaten werden nach Angaben der französischen Regierung an den anstehenden Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Abu Dhabi teilnehmen. „Die Europäer werden gut vertreten sein. Frankreich wird in Abu Dhabi sein, um an diesen Diskussionen teilzunehmen“, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot am Sonntag dem Radiosender RTL. Wer genau für das Land anreisen werde, könne er noch nicht sagen, erklärte er weiter.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Dabei soll es um eine Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach sowie um eine Deeskalation gehen.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Dabei soll es um eine Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach sowie um eine Deeskalation gehen.
Ukraine: Mehr als 600 000 Menschen nach russischem Angriff ohne Strom
Nach einem russischen Angriff sind laut den ukrainischen Behörden mehr als 600 000 Menschen im Osten des Landes ohne Strom. „Wichtige Energieanlagen in der Region wurden bei einem nächtlichen Angriff beschädigt“, teilte der ukrainische Energieversorger DTEK auf Telegram mit. Betroffen ist demnach die Region Dnipropetrowsk.
Marc Hoch
Selenskij: Es darf kein zweites Jalta geben
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einem neuen „Jalta“. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN sagte der Präsident: „Wir wollen kein Jalta, kein zweites Jalta haben.“ In Jalta auf der Krim hatten die Sowjetunion, die USA und Großbritannien im Februar 1945 Deutschland und Europa in Einflusssphären aufgeteilt.
Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.
Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.
US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.
Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.
Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.
Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.
US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.
Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.
Anna Schimpp
Stromprobleme und beschädigte Brücke nach russischen Angriffen auf Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat nach einem russischen Raketenangriff mit schweren Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, der Stromausfall treffe auch die Versorgung mit Fernwärme und Wasser. Seinen Angaben nach zielte der Angriff auf Energieanlagen im Umland der Hauptstadt und im Nachbargebiet Schytomyr.
Bei dem Angriff wurde auch die Kiewer Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt und musste vorläufig gesperrt werden. Klitschko drehte ein kurzes Video auf der Brücke, das Schäden an der Fahrbahn und den Leitplanken zeigt. Seinen Angaben zufolge sind die Stromleitungen für Oberleitungsbusse abgerissen. Mit den Reparaturen sei bereits begonnen worden. Der Bürgermeister sprach von fünf Verletzten in Kiew.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau begründete den Angriff auf die Brücke damit, dass sie auch ukrainischen Militärtransporten diene. Allerdings wird wichtige Infrastruktur wie Brücken durch das Kriegsvölkerrecht eigentlich besonders geschützt. Der Moskauer Auflistung zufolge wurden auch eine Fabrik für den ukrainischen Marschflugkörper Flamingo, das Kraftwerk von Tripillja südlich von Kiew und ein Umspannwerk im Gebiet Schytomyr attackiert.
In der Gebietshauptstadt Tschernihiw nördlich von Kiew führte der russische Angriff zu einem völligen Stromausfall, wie die Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf die Stadtverwaltung mitteilte. Der ukrainischen Flugabwehr gelang es nach Militärangaben, nachts vier ballistische Raketen sowie 149 von 172 russischen Kampfdrohnen abzuwehren.
Seinerseits griff das ukrainische Militär die Ölraffinerie in der russischen Stadt Saratow an der Wolga an. Die Gebietsverwaltung sprach von Schäden an mehreren Wohnhäusern, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Videos in sozialen Netzwerken zeigten dagegen Brände auf dem Raffineriegelände. Außerdem wurde Berichten zufolge eine Rüstungsfabrik in Orjol südwestlich von Moskau getroffen.
Bei dem Angriff wurde auch die Kiewer Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt und musste vorläufig gesperrt werden. Klitschko drehte ein kurzes Video auf der Brücke, das Schäden an der Fahrbahn und den Leitplanken zeigt. Seinen Angaben zufolge sind die Stromleitungen für Oberleitungsbusse abgerissen. Mit den Reparaturen sei bereits begonnen worden. Der Bürgermeister sprach von fünf Verletzten in Kiew.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau begründete den Angriff auf die Brücke damit, dass sie auch ukrainischen Militärtransporten diene. Allerdings wird wichtige Infrastruktur wie Brücken durch das Kriegsvölkerrecht eigentlich besonders geschützt. Der Moskauer Auflistung zufolge wurden auch eine Fabrik für den ukrainischen Marschflugkörper Flamingo, das Kraftwerk von Tripillja südlich von Kiew und ein Umspannwerk im Gebiet Schytomyr attackiert.
In der Gebietshauptstadt Tschernihiw nördlich von Kiew führte der russische Angriff zu einem völligen Stromausfall, wie die Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf die Stadtverwaltung mitteilte. Der ukrainischen Flugabwehr gelang es nach Militärangaben, nachts vier ballistische Raketen sowie 149 von 172 russischen Kampfdrohnen abzuwehren.
Seinerseits griff das ukrainische Militär die Ölraffinerie in der russischen Stadt Saratow an der Wolga an. Die Gebietsverwaltung sprach von Schäden an mehreren Wohnhäusern, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Videos in sozialen Netzwerken zeigten dagegen Brände auf dem Raffineriegelände. Außerdem wurde Berichten zufolge eine Rüstungsfabrik in Orjol südwestlich von Moskau getroffen.
Anna Schimpp
Selenskij kritisiert Klitschko wegen Stromausfällen in Kiew
Angesichts massiver Stromausfälle nach russischen Angriffen vor allem in der Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erneut Bürgermeister Vitali Klitschko kritisiert. „Das sind die Folgen nicht umgesetzter Beschlüsse auf städtischer Ebene zur Vorbereitung auf die Heizperiode sowie auf diese russische Operation gegen die ukrainische Energiewirtschaft“, polterte der Staatschef auf Telegram.
Die Regierung ergreift demnach zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen. Mit Deutschland und Spanien gebe es zudem neue Vereinbarungen. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte der Präsident.
Klitschko wies die Vorwürfe zurück. „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“, fragte er bei Telegram. Er verwies darauf, dass in Kiew seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert werde. Vertreter der Hauptstadt seien auch nicht zu den vom Staatschef erwähnten Beratungen eingeladen worden. Klitschko bezichtigte Selenskij mit den Anschuldigungen gegen Kiew der „Manipulation“ und „Lüge“. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er. Der Bürgermeister zweifelte an Selenskijs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“.
Klitschko forderte den Präsidenten auf, die Suche nach Schuldigen in dieser schweren Situation einzustellen. Standhalten könne das Land nur mit einer konstruktiven Zusammenarbeit und einem Zusammenwirken aller Strukturen und Fachleute, schrieb er.
Die Regierung ergreift demnach zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen. Mit Deutschland und Spanien gebe es zudem neue Vereinbarungen. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte der Präsident.
Klitschko wies die Vorwürfe zurück. „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“, fragte er bei Telegram. Er verwies darauf, dass in Kiew seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert werde. Vertreter der Hauptstadt seien auch nicht zu den vom Staatschef erwähnten Beratungen eingeladen worden. Klitschko bezichtigte Selenskij mit den Anschuldigungen gegen Kiew der „Manipulation“ und „Lüge“. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er. Der Bürgermeister zweifelte an Selenskijs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“.
Klitschko forderte den Präsidenten auf, die Suche nach Schuldigen in dieser schweren Situation einzustellen. Standhalten könne das Land nur mit einer konstruktiven Zusammenarbeit und einem Zusammenwirken aller Strukturen und Fachleute, schrieb er.
Barbara Klimke
Pistorius sieht kaum Hoffnung auf baldigen Waffenstillstand
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angesichts der für kommende Woche geplanten Gespräche der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi wenig Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe. Ein Waffenstillstand hänge vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und vom Verhalten von US-Präsident Donald Trump ab, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die letzten Monate geben wenig Hoffnung, dass Trumps Vorgehen schnell zu einem Waffenstillstand oder gar zum Frieden führt.“
Eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf Kosten der Ukraine und über ihren Kopf hinweg sei weder für die Ukraine noch für die Europäer akzeptabel, erklärte der Minister. Das Land müsse sich darauf verlassen können, dass seine Souveränität und territoriale Integrität nicht wieder in Gefahr gerieten. Sollten die Europäer nicht einbezogen werden, stelle sich die Frage, wer anschließend die Sicherheit der Ukraine und die Einhaltung des Friedens garantieren solle. „Niemand kann das von den Europäern allein erwarten, wenn sie am Prozess gar nicht beteiligt wären. Auch Donald Trump weiß das“, sagte Pistorius.
Deutschland kann der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministers vorerst keine weiteren Patriot-Systeme zur Raketenabwehr liefern. „Deutschland hat mehrere Systeme bereits geliefert und dazu viele Lenkflugkörper. Mehr geht gerade nicht“, erklärte Pistorius. „Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können. Andere Staaten haben deutlich weniger geleistet und sind nun mehr gefordert.“ Beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November werde „sehr ernsthaft“ darüber geredet.
Eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf Kosten der Ukraine und über ihren Kopf hinweg sei weder für die Ukraine noch für die Europäer akzeptabel, erklärte der Minister. Das Land müsse sich darauf verlassen können, dass seine Souveränität und territoriale Integrität nicht wieder in Gefahr gerieten. Sollten die Europäer nicht einbezogen werden, stelle sich die Frage, wer anschließend die Sicherheit der Ukraine und die Einhaltung des Friedens garantieren solle. „Niemand kann das von den Europäern allein erwarten, wenn sie am Prozess gar nicht beteiligt wären. Auch Donald Trump weiß das“, sagte Pistorius.
Deutschland kann der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministers vorerst keine weiteren Patriot-Systeme zur Raketenabwehr liefern. „Deutschland hat mehrere Systeme bereits geliefert und dazu viele Lenkflugkörper. Mehr geht gerade nicht“, erklärte Pistorius. „Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können. Andere Staaten haben deutlich weniger geleistet und sind nun mehr gefordert.“ Beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November werde „sehr ernsthaft“ darüber geredet.
Barbara Klimke
Neuer Raketenangriff auf Kiew und Umland
Wieder hat das russische Militär Kiew und das Umland der Hauptstadt der Ukraine mit Raketen beschossen. „Der Feind haut mit Ballistik auf Infrastrukturobjekte“, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Portal Telegram. Explosionen habe es in der Vorstadt gegeben. Der Angriff fand in mehreren Wellen statt. Auch im Kiewer Zentrum waren mehr als ein Dutzend Explosionen deutlich zu hören. Mehrere Wohnhäuser wurden nach Klitschkos Angaben beschädigt. Die Militärverwaltung berichtete zudem von Schäden an einem Kindergarten und zwei Verletzten.
Wie die ukrainische Luftwaffe und militärnahe Beobachter berichten, galten die Raketenangriffe Wärmekraftwerken im Stadtgebiet und südlich von Kiew sowie einem Umspannwerk westlich der Stadt. Kurz zuvor hatte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft vor einem neuen russischen Angriff auf Energieanlagen und die Brücken über den Fluss Dnipro gewarnt. Russland attackiert seit Wochen verstärkt Energieanlagen, oft ist Kiew das Ziel. Millionen Ukrainer müssen mit stundenlangen Stromsperren leben, auch Wasserversorgung und Heizung fallen aus.
Erstes neues US-Truppenkontingent in Estland eingetroffen
Estland sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine von Russland bedroht. Nun ist in dem Land ein neues Kontingent an US-Truppen eingetroffen. Eine Sprecherin der US-Botschaft in Tallinn bestätigte dem estnischen Rundfunk die Anwesenheit einer Einheit der amerikanischen Streitkräfte für einen geplanten neunmonatigen Einsatz in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Land. Eine Zeremonie zum offiziellen Dienstbeginn werde Ende des Monats stattfinden, sagte sie.
Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Martin Herem befindet sich das Vorauskommando der Einheit und ihre Ausrüstung seit mehr als einer Woche in Estland. Wie viele US-Truppen insgesamt in den Baltenstaat verlegt werden, blieb zunächst unklar. „Für Estland ist die US-Präsenz hier und die US-Sicherheitsunterstützung für die baltischen Staaten von großer Bedeutung“, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Sie seien ein Eckpfeiler der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato.
Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Estland und anderen baltischen Staaten beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es im Baltikum Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen weitergeht.
Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Martin Herem befindet sich das Vorauskommando der Einheit und ihre Ausrüstung seit mehr als einer Woche in Estland. Wie viele US-Truppen insgesamt in den Baltenstaat verlegt werden, blieb zunächst unklar. „Für Estland ist die US-Präsenz hier und die US-Sicherheitsunterstützung für die baltischen Staaten von großer Bedeutung“, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Sie seien ein Eckpfeiler der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato.
Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Estland und anderen baltischen Staaten beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es im Baltikum Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen weitergeht.
Kreml dämpft Erwartungen nach Trumps Ankündigung zur Ukraine
Nach der Ankündigung eines „großen Abkommens“ zur Ukraine durch US-Präsident Donald Trump hat Russland die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Zudem hätten die Europäer bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt.
Die Ukraine und Russland verhandeln nächste Woche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des Krieges. Die Europäer fordern zwar eine Beteiligung an den Verhandlungen, haben aber bisher niemanden bestimmt für eine mögliche Teilnahme an künftigen Gesprächen. Russland zeigt sich nach eigenen Angaben offen für eine künftige Beteiligung Europas. Es gehe um das künftige Sicherheitssystem in Europa und um gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der Ukraine, sagte Peskow. „Daher wird ein Gespräch mit den Europäern erforderlich sein.“
Die Ukraine und Russland verhandeln nächste Woche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des Krieges. Die Europäer fordern zwar eine Beteiligung an den Verhandlungen, haben aber bisher niemanden bestimmt für eine mögliche Teilnahme an künftigen Gesprächen. Russland zeigt sich nach eigenen Angaben offen für eine künftige Beteiligung Europas. Es gehe um das künftige Sicherheitssystem in Europa und um gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der Ukraine, sagte Peskow. „Daher wird ein Gespräch mit den Europäern erforderlich sein.“
Merz telefoniert mit Trump – „neues Gefühl der Dringlichkeit“ nach Midterms
Bundeskanzler Friedrich Merz hat vergangene Nacht mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mit. Man sei sich einig, dass der Krieg gegen die Ukraine schnellstmöglich beendet werden müsse, sagte Kornelius. Eine Friedensvereinbarung müsse darüber hinaus Konsens der Nato-Partner haben. Es gebe nach den US-Wahlen ein „neues Gefühl der Dringlichkeit“, das Verhandlungsmandat habe sich „enorm“ verdichtet, sagte der Regierungssprecher.
Anna Schimpp
Zahl der Toten bei russischem Angriff vom Montag auf 53 gestiegen
Die Zahl der Toten bei einem russischen Bombenangriff auf ein ukrainisches Verteilzentrum für Hilfsgüter am Montag ist auf 53 gestiegen. Das teilte der amtierende Gouverneur der Region Saporischschja, Mychajlo Semikin, auf Telegram mit. Die Such- und Rettungsarbeiten in dem Dorf Komyschuwacha dauerten den fünften Tag an. Der ukrainische Katastrophenschutz hatte die Zahl der Toten zuletzt mit 50 angegeben und erklärt, die Arbeiten würden trotz der ständigen Gefahr russischen Beschusses fortgesetzt. Der Angriff am Montag gilt als einer der folgenschwersten für die Zivilbevölkerung in diesem Jahr.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte Anfang der Woche, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte Anfang der Woche, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Anne Eberhard
Kreml-Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus – Trump kündigt Abkommen an
US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. „Es wird ein großes Abkommen sein“, erklärte er. „Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.“ Alle würden begeistert sein, behauptete er. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht.
First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.
Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.
Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.
First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.
Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.
Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.
David Arachamija (li.), Fraktionschef der ukrainischen Präsidentenpartei, und der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitrijew halten Briefe von Melania Trump an ihre jeweiligen Präsidenten in den Händen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Barbara Klimke
Meloni fordert gemeinsame Stimme Europas
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fordert eine verbindliche Entscheidung darüber, wer Europa bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt. Sie erwarte, „dass ein für alle Mal entschieden wird, wer am Verhandlungstisch im Namen der Europäischen Union sitzt und mit welchem Mandat“, schrieb Meloni in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa.
Die italienische Regierungschefin erklärte, ein „uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden“, werde Europa „weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden“. Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage erörtert werden, forderte sie in dem Schreiben, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum solle dann „nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich beschließen“. Ohne gemeinsame Stimme drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni.
Costa reagierte prompt. Noch am Abend dankte er Meloni, dass sie ihre Bedenken so klar dargelegt habe, und erklärte sich zum Handeln bereit. Meloni hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate geäußert, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. So kritisierte Rom etwa das unter den Europäern nicht koordinierte Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober.
Die italienische Regierungschefin erklärte, ein „uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden“, werde Europa „weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden“. Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage erörtert werden, forderte sie in dem Schreiben, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum solle dann „nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich beschließen“. Ohne gemeinsame Stimme drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni.
Costa reagierte prompt. Noch am Abend dankte er Meloni, dass sie ihre Bedenken so klar dargelegt habe, und erklärte sich zum Handeln bereit. Meloni hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate geäußert, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. So kritisierte Rom etwa das unter den Europäern nicht koordinierte Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober.