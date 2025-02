Der französische Präsident will Medienberichten zufolge an diesem Mittwoch zu weiteren Beratungen über die Ukraine einladen. Macron werde in Paris an einer informellen Videoschalte mit weiteren Staats- und Regierungschefs teilnehmen, teilte der Élysée-Palast mit. Ziel sei es, alle Partner zusammenzubringen, die sich für Frieden und Sicherheit in der Ukraine und Europa interessieren. Eine genaue Teilnehmerliste gab der Élysée zunächst nicht bekannt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sollen an dem Treffen Norwegen, Kanada, Litauen, Estland, Lettland, Tschechien, Griechenland, Finnland, Rumänien, Schweden und Belgien teilnehmen.Den französischen Zeitungen Sud Ouest und Le Parisien sagte Macron, es solle Verhandlungen über die Schaffung einer Mission zur Friedenssicherung entlang der Front unter dem Mandat der Vereinten Nationen geben. Mit Großbritannien verhandele er über die Entsendung von Experten und Truppen in Gebiete außerhalb der Konfliktzonen. Macron machte deutlich, Frankreich sei nicht bereit, Truppen direkt an die Front zu schicken. Die Unterstützung der USA sei essenziell für die Europäer. Deutschland und Italien hatten sich im Hinblick auf die Entsendung von Truppen skeptisch gezeigt.Bereits am Montag hatten sich unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der britische Premierminister Keir Starmer und Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris getroffen, um darüber zu sprechen, wie die Europäer sich nach dem Kurswechsel des US-Präsidenten Donald Trump in der Ukraine-Politik verhalten sollten.