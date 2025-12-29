Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: „Sehr produktives Telefonat“ mit Putin
Front im Südosten: Lage in Huljajpole verschlechtert sich für die Ukraine immer mehr
Verbündete stärken Selenskij vor Trump-Treffen den Rücken
Selenskij will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen
Landesweite Luftangriffe auf die Ukraine
Bizarre Trump-Aussage: „Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine“ – Lob für Selenskijs Selbstkontrolle
Nach dem weitgehend ergebnislosen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Florida zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs macht ein Video-Clip im Netz die Runde. Er zeigt Selenskijs Reaktion auf eine Aussage des US-Präsidenten bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Trumps Privatclub Mar-a-Lago. Der ukrainische Präsident neigt den Kopf zur Seite, zieht die Augenbraue hoch und lächelt erstaunt.
Vor dem bilateralen Treffen hatte Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Gefragt nach den Inhalten des Gesprächs sagte Trump, dem viele Kritiker seine Russland-Nähe vorhalten: „Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine.“ Trump räumte ein: „Es klingt ein bisschen merkwürdig.“ Selenskij nahm Trumps Worte sichtlich verwundert und leicht amüsiert auf.
Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garry Kasparow schrieb auf der Plattform X: „Wir sind alle Selenskij. Aber niemand auf Erden hat seine Selbstkontrolle.“ Dazu postete er den Clip der Pressekonferenz in Mar-a-Lago. Auf dem X-Konto des Magazins Business Ukraine hieß es zu dem Clip: „Selenskij verdient einen Preis allein dafür, dass er sich an diesem Punkt der Pressekonferenz beherrscht.“ Andere Nutzer in sozialen Medien äußerten sich ähnlich und teilten Bilder und Videos der Szene.
Seit dem Eklat im Weißen Haus im vergangenen Februar wird immer wieder deutlich, dass der ukrainische Präsident Trump nicht verärgern möchte. Damals hatten der US-Präsident und sein Vize J. D. Vance Selenskij vor laufenden Kameras zurechtgewiesen, Selenskij verließ dann Washington, D.C., vorzeitig. Die weiteren Treffen und Gespräche danach verliefen zumindest nach außen hin freundlicher.
Treffen von Trump und Selenskij endet ohne Durchbruch
"Viel weiter, vielleicht sogar ganz nah dran" an einer Friedenslösung sei man, sagte US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einem fantastischen Treffen. Allerdings gebe es noch ein oder zwei schwierige Fragen. Auch Selenskij gab sich positiv und sagte seinerseits, er habe eine großartige Diskussion mit Trump geführt. Er sprach zudem davon, dass das Problem der Sicherheitszusagen für die Ukraine zu 100 Prozent gelöst sei, der US-Präsident dagegen sprach nur von 95 Prozent.
Wirklich bedeutende Fortschritte in Richtung eines Friedens hatten die Präsidenten allerdings nicht zu verkünden. Selenskij sagte, dass ukrainische und US-amerikanische Unterhändler in den kommenden Wochen die Gespräche über eine mögliche Friedensvereinbarung fortsetzen würden. Trump kündigte an, im Januar ein weiteres Treffen mit Selenskij und möglicherweise europäischen Staats- und Regierungschefs abzuhalten.
Gefragt, wann ein Deal möglich sei, sagte Trump: "Wenn es wirklich gut läuft, vielleicht in ein paar Wochen. Und wenn es schlechter läuft, länger. Und wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird es nicht passieren."
Auf die Frage nach der Kontrolle über das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja, einem zentralen Streitpunkt in den Friedensgesprächen, erklärte Trump, dass Putin bereit sei, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. „Präsident Putin arbeitet tatsächlich mit der Ukraine daran, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Trump. Genauere Angaben darüber, wie diese Zusammenarbeit aussehen solle, machten weder Trump noch Selenskij.
Gänswein spricht von russischer "Ohrfeige" für Papst Leo
Erzbischof Georg Gänswein, der päpstliche Nuntius im Baltikum, hat Russland scharf kritisiert. "Papst Leo XIV. hat kurz nach seiner Wahl Anfang Mai beiden Kriegsparteien das Angebot unterbreitet, als Friedensvermittler zu fungieren", sagte der frühere Vertraute von Papst Benedikt XVI. der Monatszeitschrift Herder Korrespondenz. "Dieses Angebot wurde von ukrainischer Seite angenommen, von russischer Seite hingegen ausgeschlagen."
Damit sei die Tür für Friedensverhandlungen unter vatikanischer Vermittlung zunächst einmal zugeschlagen gewesen. „Undiplomatisch ausgedrückt: eine Ohrfeige für Papst und Vatikan“, so Gänswein. Eine Papst-Reise in die Ukraine erscheine vor diesem Hintergrund kaum realisierbar. Mittlerweile sei eine Waffenruhe offenbar in weite Ferne gerückt. "Es fehlt auf russischer Seite offensichtlich der ernsthafte Wille zum Frieden."
Ukraine und USA wollen Gespräche über Kriegsende intensivieren
Die Ukraine und die USA wollen ihre Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der kommenden Woche auf Arbeitsebene fortsetzen. Darauf habe er sich mit US-Präsident Donald Trump geeinigt, teilt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram mit. "Wir begrüßen die Fortschritte der vergangenen Wochen sehr."
Weiterhin kündigte Selenskij ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und führenden europäischen Politikern für Januar an. Trump werde sie in Washington empfangen, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Trump äußert sich zuversichtlich
Zum Auftakt eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hat US-Präsident Donald Trump sich zuversichtlich geäußert, dass ein Ende des fast vierjährigen Kriegs vereinbart werden kann. Beide Kriegsparteien, auch die Russen, wollten ein Ende der Kämpfe, sagte er vor dem Eingang seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida, wo er Selenskij empfing. Er habe dafür aber keine Fristen, sagte Trump, der früher mehrfach solche Deadlines gesetzt hat.
Trump schüttelte Selenskij vor der Tür von Mar-a-Lago die Hand und sagte, man werde „heute ein sehr gutes Treffen haben, denke ich“. Man werde einen Deal machen. Er fügte hinzu, dass er nach dem Treffen plane, Kremlchef Wladimir Putin anzurufen. Die beiden hatten bereits früher am Tag miteinander gesprochen.
Selenskij und Trump vor dem Eingang von Mar-a-Lago. Getty Images via AFP
Trump: „Sehr produktives Telefonat“ mit Putin
Kurz vor dem geplanten Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodimir Selenskij in Florida berichtet US-Präsident Donald Trump von einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Es sei „gut und sehr produktiv“ gewesen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Nach russischen Angaben haben sich die beiden Staatsoberhäupter in ihrem Telefonat darauf verständigt, von der Ukraine eine rasche Entscheidung über den Donbass zu fordern. Das sagt der außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow. "Angesichts der sich entwickelnden Lage an den Fronten wäre es für das ukrainische Regime sinnvoll, diese Entscheidung bezüglich des Donbass unverzüglich zu treffen", wurde Uschakow von der Staatsagentur Tass zitiert.
Seinen Angaben zufolge sind Trump und Putin auch der Ansicht, dass ein von der EU und der Ukraine vorgeschlagener Waffenstillstand den Konflikt verlängern würde. Selenskij hatte eine 60-tägige Feuerpause angedacht, um einen Friedensplan von der Bevölkerung in einem Referendum bewerten zu lassen.
Putin habe dem Vorschlag der amerikanischen Seite zugestimmt, die Arbeit zur Beilegung der Ukraine-Krise im Rahmen eigens dafür eingerichteter Arbeitsgruppen fortzusetzen, berichtete Uschakow weiter. Demnach werde sich eine dieser Gruppen mit "verschiedenen Aspekten der Sicherheitsproblematik" befassen, die andere mit "Fragen des Wirtschaftsbereichs".
Nach Trumps geplantem Treffen mit Selenskij wollten der US-Präsident und Putin erneut miteinander sprechen. Uschakow zufolge ging das Telefonat auf die Initiative Trumps zurück und dauerte etwa eine Stunde und 15 Minuten. Russland will laut früheren Angaben den Donbass komplett unter seine Kontrolle bringen.
Front im Südosten: Lage in Huljajpole verschlechtert sich für die Ukraine immer mehr
In der Kleinstadt Huljajpole im Südosten der Ukraine (Region Saporischschja) hat sich die Lage für die Landesverteidiger in den vergangenen Tagen offenbar deutlich verschlechtert. Geolokalisierte Aufnahmen deuten darauf hin, dass russische Soldaten kürzlich im Zentrum von Huljajpole vorgerückt sind. Berichten zufolge haben sie das Hauptquartier eines ukrainischen Bataillons in dem Ort eingenommen, schrieb das Institute for the Study of War (ISW) in seiner Analyse. Videomaterial und Berichte ukrainischer Militärquellen deuteten zudem darauf hin, dass russische Streitkräfte auch nördlich von Huljajpole vorgerückt seien.
Behauptungen aus Moskau, denen zufolge Huljajpole eingenommen worden sei, sind jedoch falsch. Dafür gibt es derzeit keine Belege. Der Generalstab der Ukraine räumt zwar ein, dass die Lage in Huljajpole schwierig sei, erklärt aber zugleich, dass der Ort weiter verteidigt werde.
Verbündete stärken Selenskij vor Trump-Treffen den Rücken
Vor dem Treffen am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach Angaben der Bundesregierung erneut die Unterstützung seiner Verbündeten zugesagt bekommen. „Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU sicherten der Ukraine ihre volle Unterstützung zu und unterstrichen, in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine einzutreten“, teilte ein Regierungssprecher mit.
Selenskij landete am Samstagabend (Ortszeit) in den USA, berichtet der ukrainische Rundfunk. Er werde die sogenannte Berlin-Gruppe über die Verhandlungen auf dem Laufenden halten, hieß es weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor auf Bitten Selenskijs zu einer Telefonschalte im Format des jüngsten Berliner Treffens eingeladen, wie eine Regierungssprecherin sagte.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die Europäer müssten vollständig in die sie betreffenden Diskussionen eingebunden werden, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Im Januar werde Macron ein weiteres Treffen der Koalition der Willigen in Paris ausrichten. Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße „alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen – einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt.“
Vor seinem Besuch bei Trump traf Selenskij Samstagmittag (Ortszeit) den kanadischen Premierminister Mark Carney. Dieser kündigte nach dem Treffen im kanadischen Halifax zusätzliche Unterstützung für Kiew an, darunter Kreditgarantien für den Wiederaufbau der Ukraine.
Selenskij will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij will bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump an diesem Sonntag erneut klarmachen, dass für Kiew eine Kapitulation und ein Diktatfrieden mit Moskau nicht infrage kommt. „Natürlich gibt es rote Linien für die Ukraine und das ukrainische Volk“, sagte Selenskij in einer Mitteilung in seinem Telegram-Kanal vor dem Treffen in Florida. Selenskij hatte etwa die auch von Trump geforderten Abtretungen jener Teile im Gebiet Donezk, die Russland bisher nicht kontrolliert, kategorisch abgelehnt. Es gebe Kompromissvorschläge für die offenen Gebietsfragen, sagte Selenskij.
Sprechen will der ukrainische Staatschef mit Trump über seine an Heiligabend präsentierten 20 Punkte für einen möglichen Friedensplan. Kernthema seien die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein.
Selenskij sagte, dass Russland mit seinen täglichen Luftangriffen zeige, dass es kein Interesse an einem Frieden habe. Deshalb will er sich bei Trump auch für mehr Flugabwehrsysteme einsetzen. Die ukrainische Luftverteidigung brauche mehr Raketen.
Selenskij sagte auch, dass es parallel Verhandlungen mit den Europäern über Sicherheitsgarantien gebe. Er zeigte sich dankbar, dass die EU weitere finanzielle Unterstützung in Form von Krediten in Milliardenhöhe für die Ukraine beschlossen hat. „Aber ehrlich gesagt, gibt es immer einen Geldmangel, besonders für die Produktion von Waffen und vor allem von Drohnen.“
Landesweite Luftangriffe auf die Ukraine
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens ein Mensch getötet und mehr als zwei Dutzend weitere Bewohner verletzt. Klitschko berichtete in seinem Telegram-Kanal nach den Angriffen von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich im Verlauf des Morgens und Vormittags immer weiter. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau bei den Angriffen.
Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur. In Kiew sind nach dem Angriff Tausende Gebäude ohne Heizung. Betroffen seien mehr als 2600 Wohngebäude, 187 Kindergärten und 138 Schulen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Temperatur in der Hauptstadt liegt bei etwa null Grad Celsius. In der umliegenden Region Kiew sind den Behörden zufolge zudem 320 000 Haushalte ohne Strom.
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auch vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr gewarnt. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij setzte Russland fast 500 Drohnen und 40 Raketen ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem Angriff auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt worden seien.
Selenskij will vor Trump-Treffen mit Verbündeten telefonieren
Vor seinem Besuch im Weißen Haus am Sonntag spricht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit europäischen Verbündeten. Angaben einer Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel zufolge findet am Abend ein Telefonat mit Selenskij, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen europäischen Staats- und Regierungschefs statt.
Polen schließt wegen russischer Luftangriffe in Ukraine vorübergehend Flughäfen
Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen. Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte hatte schon zuvor bekanntgegeben, dass Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe gemeinsam mit Kampfjets von Nato-Verbündeten aufgestiegen seien, um den Luftraum Polens zu schützen. Es habe allerdings keine Luftraumverletzungen gegeben. Um etwa acht Uhr vormittags meldeten die polnischen Streitkräfte das Ende ihres Einsatzes.
Kim und Putin feiern Bündnis in Neujahrsbotschaften
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Beziehungen seines Landes zu Russland in den höchsten Tönen gelobt. Diese seien durch „das Teilen von Blut, Leben und Tod im selben Schützengraben“ gefestigt worden, heißt es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Neujahrsbotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun könne niemand mehr die Beziehungen zwischen den Völkern der beiden Länder und ihre Einheit brechen, so Kim weiter. Wenige Tage zuvor hatte sich Putin seinerseits in einer Neujahrsbotschaft bei Kim für den „heldenhafte Einsatz“ der nordkoreanischen Soldaten bedankt.
Nordkorea hat die militärische Kooperation mit Russland seit 2024 immer weiter vertieft. Schätzungen des südkoreanischen Geheimdiensts zufolge wurden in mehreren Mobilisierungswellen rund 15 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Zudem belieferte Nordkorea die russische Armee mit großen Mengen Munition und Artillerie. Vermutet wird, dass das international weitgehend isolierte Land im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien von Russland erhält.
„Friedrich, vielen Dank!“ – Selenskij und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat vor einem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen mit Bundeskanzler Friedrich Merz besprochen. „Wir stimmen unsere Positionen ab, und alle in Europa müssen an einem Strang ziehen, um unsere europäische Lebensweise, die Unabhängigkeit unserer Staaten und den Frieden in Europa zu verteidigen. Es muss Frieden geben“, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Merz (CDU) antworte auf X mit den Worten: „Wir stehen unerschütterlich an Ihrer Seite. Ein starkes, koordiniertes Vorgehen Europas ist nach wie vor unverzichtbar für Frieden, Freiheit und Sicherheit.“ Die „Berliner Gruppe“ sei bereit zu helfen – in enger Abstimmung mit den US-Partnern.
Er habe den Bundeskanzler über die Arbeit Kiews mit den US-Gesandten informiert, so Selenskij. „Wir alle erinnern uns an das Format des Berliner Treffens und die dort erzielten Ergebnisse. Genau so werden wir weiterarbeiten. Wir haben vereinbart, weiterhin gemeinsam mit den Europäern zu handeln“, schrieb Selenskij auf X mit Blick auf das jüngste Gipfeltreffen in Berlin – das erste größere unter Beteiligung der USA, der Ukraine und der führenden Europäer in einem EU-Staat seit dem neuen Vorstoß Trumps für eine Friedenslösung im November.
Selenskij dankte Deutschland „für seine unerschütterliche“ und konkrete Unterstützung. „Dank unserer Zusammenarbeit mit Deutschland konnten bereits Tausende Menschenleben in der Ukraine vor russischen Angriffen gerettet werden, und wir halten unsere Verteidigungspositionen aufrecht, um die Stärke unserer diplomatischen Positionen zu gewährleisten. Friedrich, vielen Dank!“, schrieb der ukrainische Staatschef an die Adresse von Merz.
Selenskij wird am Sonntag bei Trump sein
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird am Sonntag US-Präsident Trump besuchen. Das Weiße Haus in Washington kündigte an, Trump werde den Ukrainer sm Nachmittag um 15 Uhr Ortzeit (21 Uhr MEZ) in Palm Beach im Bundesstaat Florida empfangen. Selenskij hatte die Reise schon am Vortag angekündigt.
„Bis Neujahr kann noch viel entschieden werden“, schrieb Selenskij in den Netzwerken Telegram und X. Sein Chefunterhändler Rustem Umjerow habe ihn über die jüngsten Kontakte mit den Amerikanern unterrichtet. „Wir verlieren keinen einzigen Tag. Wir haben ein Treffen auf höchster Ebene mit Präsident Trump in nächster Zukunft vereinbart“, schrieb Selenskij. Er sagte, er plane, mit dem US-Präsidenten über Sicherheitsgarantien und Gebietsfragen zu sprechen. Zudem wolle er erörtern, wie zusätzlicher Druck auf Russland ausgeübt werden könne. Ein 20-Punkte-Friedensplan sei zu 90 Prozent fertig. Trump widersprach ihm allerdings. „Er hat gar nichts, solange ich es nicht absegne“, sagte er einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Politico zufolge
Im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal Axios deutete Selenskij die Bereitschaft für ein Referendum über den Friedensplan an, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einer mindestens 60 Tage dauernden Feuerpause bereit sei. US-Beamte befürworteten laut Axios einen kürzeren Zeitraum. Selenskij hat jedoch Zweifel, ob Russland dem Plan Trumps zustimmen wird. „Ich habe einige Informationen, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich nur die Worte von Führungspersonen glauben möchte.“
Am Freitag fanden außerdem Gespräche der US-Regierung mit russischen Vertretern über einen Frieden in der Ukraine statt. An denen nahm Kreisen zufolge auch der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew teil. Er sei an der Seite von Präsidentenberater Juri Uschakow, hieß es. Der Kreml hatte zuvor lediglich mitgeteilt, Präsident Wladimir Putin habe Uschakow mit den Gesprächen über US-Vorschläge für ein Friedensabkommen beauftragt.
