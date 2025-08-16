Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Europäer betonen nach Alaska-Gipfel Solidarität mit Ukraine
Reaktionen auf den Gipfel: "Wir befürchten, dass es keine Diplomatie war, sondern reines Theater."
Selenskij reist am Montag zu Trump
Trump informiert Selenskij und weitere Partner über Gipfel
Russland und die Ukraine setzen gegenseitige Luftangriffe fort
Dimitri Taube
Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe
US-Präsident Donald Trump beharrt im Ukraine-Krieg nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe. Das Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska sowie Telefonate mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und europäischen Verbündeten seien sehr gut gelaufen, schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Alle seien sich einig gewesen, dass der beste Weg sei, direkt ein Friedensabkommen zu erreichen und kein Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht halte.
Trump schrieb von einem „großartigen und sehr erfolgreichen Tag in Alaska“. Selenskij werde am Montag nun nach Washington kommen. Wenn alles klappe, werde dann ein Treffen mit Putin vereinbart. Vor seinem eigenen Treffen mit Putin am Freitag hatte Trump noch auf eine sofortige Waffenruhe gedrungen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
A great and very successful day in Alaska! The meeting with President Vladimir Putin of Russia went very well, as did a late night phone call with President Zelenskyy of Ukraine, and various European Leaders, including the highly respected Secretary General of NATO. It was determined by all that the best way to end the horrific war between Russia and Ukraine is to go directly to a Peace Agreement, which would end the war, and not a mere Ceasefire Agreement, which often times do not hold up. President Zelenskyy will be coming to D.C., the Oval Office, on Monday afternoon. If all works out, we will then schedule a meeting with President Putin. Potentially, millions of people’s lives will be saved. Thank you for your attention to this matter!
truthsocial.com
Matthias Becker
Europäer betonen nach Alaska-Gipfel Solidarität mit Ukraine
Mehrere europäische Staats- und Regierungschef sowie die Führungsspitze der EU betonen nach dem Gipfeltreffen der USA und Russlands ihre weitere Unterstützung für die Ukraine. "Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Solidarität zählen", heißt es in einer am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Man begrüße die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, auf einen Frieden in der Ukraine hinzuarbeiten, und sei auch bereit, ein Dreiertreffen der USA, der Ukraine und Russlands zu unterstützen.
Unterzeichnet haben die Erklärung neben Kanzler Friedrich Merz auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der britische Premierminister Keir Starmer, der finnische Präsident Alexander Stubb, der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa.
Die Erklärung in der deutschen Übersetzung im Wortlaut
"Heute früh hat Präsident Trump uns und Präsident Selenskij über sein Treffen mit dem russischen Präsidenten in Alaska am 15. August 2025 unterrichtet.
Die Staats- und Regierungschefs begrüßten die Bemühungen von Präsident Trump, das Töten in der Ukraine zu beenden, den russischen Angriffskrieg zu beenden und einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.
Wie Präsident Trump sagte: „Es gibt keinen Deal, bevor es nicht einen Deal gibt“. Wie von Präsident Trump vorgesehen, müssen nun weitere Gespräche unter Einbeziehung von Präsident Selenskij folgen, den er bald treffen wird.
Wir sind auch bereit, mit Präsident Trump und Präsident Selenskij auf einen trilateralen Gipfel mit europäischer Unterstützung hinzuarbeiten.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Ukraine unumstößliche Sicherheitsgarantien benötigt, um ihre Souveränität und territoriale Integrität wirksam zu verteidigen. Wir begrüßen die Erklärung von Präsident Trump, dass die USA bereit sind, Sicherheitsgarantien zu geben. Die „Koalition der Willigen“ ist bereit, eine aktive Rolle zu spielen. Den ukrainischen Streitkräften und ihrer Zusammenarbeit mit Drittstaaten sollten keine Beschränkungen auferlegt werden. Russland kann kein Veto gegen den Weg der Ukraine in die EU und die NATO einlegen. Es ist Sache der Ukraine, Entscheidungen über ihr Territorium zu treffen. Internationale Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verändert werden.
Unsere Unterstützung für die Ukraine wird fortgesetzt. Wir sind entschlossen, mehr zu tun, um die Ukraine weiter zu stärken, um ein Ende der Kämpfe und einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen. Solange das Töten in der Ukraine andauert, sind wir bereit, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten. Wir werden die Sanktionen und weitere wirtschaftliche Maßnahmen weiter verschärfen, um Druck auf Russlands Kriegswirtschaft auszuüben, bis ein gerechter und dauerhafter Frieden erreicht ist.
Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Solidarität zählen, während wir auf einen Frieden hinarbeiten, der die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützt."
Matthias Becker
Die SZ berichtet über das Treffen zwischen Trump und Putin
Viel Inszenierung, wenig Substanz: das bleibt wenige Stunden nach dem lange erwarteten Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als erster Eindruck. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten ordnen das Geschehen in Anchorage für Sie ein:
- US-Korrespondent Peter Burghardt war in Alaska vor Ort. Dort empfängt Trump Russlands Machthaber Putin wie einen Ehrengast, schreibt er. Zwischen historischen Referenzen und diffusen Absichten werde ein Treffen inszeniert, das vor allem Fragen aufwirft: Geht es wirklich um Frieden in der Ukraine oder nur um Selbstdarstellung? (SZ Plus)
- Moskau-Korrespondentin Silke Bigalke berichtet über den russischen Blick auf den Gipfel der beiden Staatschefs. Allein von Trumps Empfang in Alaska werde Putin noch lange zehren, schreibt sie. (SZ Plus)
- Der Gewinner des Gipfeltreffens ist Wladimir Putin, kommentiert Daniel Brössler das Geschehen in Anchorage. (SZ Plus)
- Die Europäer haben nervös auf das Treffen in Alaska geblickt. Am Tag danach können sie ein wenig aufatmen, doch der Umgang Trumps mit Putin ist für sie ein alarmierendes Zeichen, schreibt der Brüssel-Korrespondent der SZ, Hubert Wetzel. (SZ Plus)
Matthias Becker
Reaktionen auf den Gipfel: "Wir befürchten, dass es keine Diplomatie war, sondern reines Theater."
Die ersten Reaktionen auf den Gipfel in Alaska fallen höchst unterschiedlich aus:
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zieht ein positives Fazit. "Die Welt ist heute ein sicherer Ort als gestern", schreibt Orbán auf Facebook. "Jahrelang haben wir zugesehen, wie die beiden größten Atommächte den Rahmen ihrer Zusammenarbeit aufgelöst und sich gegenseitig Botschaften geschickt haben", schildert er. Damit sei jetzt Schluss.
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, heute Vizechef des nationalen Sicherheitsrates, sieht das Treffen der Präsidenten als Beleg dafür, dass keine Feuerpause in der Ukraine nötig sei. "Das Treffen hat gezeigt, dass Verhandlungen ohne vorherige Bedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung der militärischen Spezialoperation möglich sind", schrieb Medwedew bei Telegram. Mit militärischer Spezialoperation bezeichnet Russland offiziell den Krieg gegen die Ukraine. Medwedew lobte den Gipfel in Alaska als Erfolg für Russland.
Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, hat das Treffen zwischen Trump und Putin scharf kritisiert. "Donald Trump hat heute dem autokratischen Schurken Wladimir Putin den Roten Teppich ausgerollt", sagte Schumer einer Mitteilung zufolge. "Wir befürchten, dass es keine Diplomatie war, sondern reines Theater."
Die negative Einschätzung des Gipfels teilt auch der deutsche CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. "Es ist eher ein schwarzer Freitag gewesen", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Kiesewetter erinnerte an Trumps Treffen mit Selenskij in Washington, das in einem Eklat endete. "Der rote Teppich, der Putin bereitet wurde, steht in einem eklatanten Gegensatz zu dem Umgang mit Selenskij im Februar, der hier behandelt wurde wie jemand aus einem Verbrecherstaat. Das war sehr bitter."
Matthias Becker
Pressestimmen: „Untergang einer amateurhaften Diplomatie“
Internationale Medien haben ernüchtert und kritisch auf den Ausgang des Treffens zwischen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert. Ausgewählte Pressestimmen im Überblick
El País (Spanien): „Der Gipfel wird in die Geschichte eingehen, aber nicht so, wie es sich Trumps Weißes Haus erhofft hatte. Er wird als Untergang einer amateurhaften Diplomatie in Erinnerung bleiben, die Trumps korrupte Vetternwirtschaft in der Regierung etabliert hat. (…) Nichts kann das Ausmaß des Scheiterns verbergen. Putin verlässt den Gipfel lächelnd, ohne dass Trump eine seiner vagen Drohungen wahr gemacht hätte.“
La Repubblica (Italien): „Der ehemalige KGB-Agent hat ihn reingelegt. Er hat den Sieg der Entspannung in den internationalen Beziehungen eingefahren und konnte sich sogar den Spaß gönnen, ihn zu verspotten, indem er ihn zum nächsten Mal nach Moskau einlud.“
Rzeczpospolita (Polen): „US-Präsident Donald Trump hatte sich entschieden, das Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin ohne größere Vorbereitungen zu führen. Er ging davon aus, dass sein persönliches Verhandlungstalent den russischen Herrscher zu Zugeständnissen bewegen würde. Aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er eine spektakuläre Niederlage erlitten hat. (…) Trotz allem gelang es, in Alaska das Schlimmste zu verhindern.“
The Independent (Großbritannien) „Trotz der Aufregung um das erste Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland seit 2021 – und dem ersten zwischen Donald Trump und Wladimir Putin seit sieben Jahren – war klar, dass das Treffen in Alaska niemals zu einem "Deal" im Sinne eines detaillierten Vertrags führen würde. (…) Wenn Europa bei einer Lösung mitreden will, muss es sich dies durch militärisches und wirtschaftliches Engagement verdienen.“
Matthias Becker
Selenskij reist am Montag zu Trump
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij reist am Montag eigenen Angaben zufolge zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Dort werde er mit Trump über eine mögliche Beendigung des Krieges mit Russland sprechen, schreibt Selenskij auf dem Kurznachrichtendienst X.
Er habe mit Trump zunächst ein einstündiges Telefonat geführt, zu dem danach auch europäische Staats- und Regierungschefs dazugeschaltet worden seien. "Wir unterstützen den Vorschlag von Präsident Trump für ein trilaterales Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland", betont Selenskij. Es sei wichtig, dass die Europäer in jeder Phase einbezogen werden, um gemeinsam mit Amerika zuverlässige Sicherheitsgarantien zu gewährleisten. "Wir haben auch positive Signale von amerikanischer Seite hinsichtlich der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine besprochen."
Matthias Becker
Trump informiert Selenskij und weitere Partner über Gipfel
Nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin gibt es noch keine Informationen über Einzelheiten aus dem Gespräch der beiden Präsidenten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur informiert Trump am Samstagmorgen deutscher Zeit den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit Kremlchef Putin.
Trump hatte nach der Unterredung mit Putin angekündigt, mit den Europäern und Selenskij sprechen zu wollen. Nach Angaben der EU-Kommission nahmen an den Gesprächen mit Trump und Selenskij Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb, Polens Präsident Karol Nawrocki und Nato-Generalsekretär Mark Rutte teil. Auch US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff waren dabei.
Mittlerweile ist Trump wieder zurück in Washington. Seine Maschine, die Air Force One, landete am frühen Samstag (Ortszeit) auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt, wie mitreisende Journalisten berichteten.
Dimitri Taube
Russland und die Ukraine setzen gegenseitige Luftangriffe fort
Russland hat die Ukraine nach Angaben ihrer Luftwaffe in der Nacht mit 85 Kampfdrohnen und einer ballistischen Rakete angegriffen. Die Luftabwehr habe 61 der Drohnen zerstört, teilte das ukrainische Militär mit. Die nächtlichen Angriffe hätten den Frontgebieten in den Regionen Sumy, Donezk, Tschernihiw und Dnipropetrowsk gegolten.
Russland gab seinerseits bekannt, 29 ukrainische Drohnen über verschiedenen russischen Regionen abgefangen und zerstört zu haben. Allein zehn davon seien über der Region Rostow abgeschossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.
Der ukrainische Generalstab verzeichnete zudem 139 Gefechte an der Front innerhalb des vergangenen Tages.
Russland gab seinerseits bekannt, 29 ukrainische Drohnen über verschiedenen russischen Regionen abgefangen und zerstört zu haben. Allein zehn davon seien über der Region Rostow abgeschossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.
Matthias Becker
Kreml: Über Treffen mit Selenskij wurde nicht gesprochen
Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine ist russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht diskutiert worden. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Berater Wladimir Putins, Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Präsident Putin und US-Präsident Donald Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.
Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.
Dimitri Taube
Ischinger nach Alaska-Gipfel: 1:0 für Putin
Der frühere Top-Diplomat Wolfgang Ischinger hat enttäuscht auf den Alaska-Gipfel von Trump und Putin reagiert. Der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz schrieb auf der Plattform X: „Kein wirklicher Fortschritt – ganz klar 1:0 für Putin – keine neuen Sanktionen. Für die Ukrainer: nichts. Für Europa: tiefst enttäuschend.“ Putin habe seinen roten Teppich mit Trump bekommen, Trump dagegen nichts. Wie zu befürchten gewesen sei, gebe es keinen Waffenstillstand und keinen Frieden.
Michelle Ostwald
Reaktion aus der Ukraine auf den Gipfel: „Beschämend“ und „nutzlos“
Zum Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin schreibt das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent:
- „Widerwärtig. Beschämend. Und letztendlich nutzlos. Das waren die Worte, die uns in den Sinn kamen, als wir den Alaska-Gipfel verfolgten. Auf unseren Bildschirmen wurde ein blutbefleckter Diktator und Kriegsverbrecher im Land der Freiheit königlich empfangen - während seine Angriffsdrohnen auf unsere Städte zusteuerten.“
- „Vor dem Treffen in Alaska erklärte Trump, er wolle ‚noch heute einen Waffenstillstand‘ und Putin habe ‚schwerwiegende Konsequenzen‘ zu erwarten, wenn er sich nicht darauf einlasse. Doch nach einem zweieinhalbstündigen Treffen hinter verschlossenen Türen traten Trump und Putin vor die Presse, um ... nichts mitzuteilen.“
- „Trump hat nicht bekommen, was er wollte. Aber Putin? Der schon. (...) Er war nicht länger ein internationaler Paria, sondern wurde endlich vom Führer der freien Welt akzeptiert - und respektiert. Trumps Vorgänger (Joe Biden) hat Putin einmal als Mörder bezeichnet; Trump bereitete ihm einen königlichen Empfang.“
Michelle Ostwald
Insider: Melania Trump schrieb Brief an Putin wegen entführter ukrainischer Kinder
Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump, hat laut Insidern in einem persönlichen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen. Wie zwei mit dem Brief vertraute Personen aus dem Weißen Haus gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagten, soll es in dem Schreiben um die Entführungen von ukrainischen Kindern infolge des Krieges in der Ukraine gehen. Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben.
Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführungen von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hatte erklärt, Russland habe Millionen ukrainischer Kinder Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt, seitdem der Krieg gegen die Ukraine 2022 begann.
Patrick Wehner
Trump spricht mit Fox News über das Treffen mit Putin - und rät Selenskij, "einen Deal" zu machen
In einem Interview mit seinem Lieblingssender Fox News sagte Trump kurz nach dem Gipfel mit dem russischen Präsidenten, dass er und Putin heute ein sehr gutes Treffen gehabt hätten. Putin sei „stark und taff“, aber das Treffen sei sehr warm gewesen. Trump sagte, er habe auch alleine Zeit mit Putin verbracht. Im Gespräch mit Fox News wollte er nicht darauf eingehen, worüber er und Putin sich nicht einig geworden sind. Jetzt würde es am ukrainischen Präsidenten Selenskij liegen, dass etwas passiert. „Und ein wenig auch an Europa." Trump sagte weiter, es sei gut, wenn sich „zwei nukleare Großmächte" gut miteinander verstünden.
Zum Thema Gebietstausch und Sicherheitsgarantien sagte Trump, dass er mit Putin darüber gesprochen habe und sich einig geworden sei. Die Ukraine müsse nun nur noch zustimmen. Zu was, sagte er nicht. Er rate Selenskij aber, einen Deal zu machen. Über wirtschaftliche Konsequenzen gegen Russland brauche er nun nicht mehr nachzudenken, weil das Treffen mit Putin heute „sehr gut“ gelaufen sei. Es solle in der nächsten Zeit ein Dreiertreffen geben zwischen den USA, Russland und der Ukraine. Das sei aber ein schwieriger Punkt in den Gesprächen mit Russland gewesen. Trump erwähnte zudem, dass ein möglicher Austausch von Gefangenen Teil des Gesprächs mit Putin war. Ihm sei ein Buch voller Namen von Gefangenen gezeigt worden, die freikommen könnten. Genauere Details nannte er nicht.
Patrick Wehner
Kreml spricht von positivem Gespräch auf Gipfel
Der Kreml wertet das Gipfeltreffen von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump in Alaska positiv. "Ein wirklich sehr positives Gespräch, und das haben beide Präsidenten gesagt", sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. "Das ist genau das Gespräch, das es erlaubt, weiter zuversichtlich gemeinsam den Weg der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu gehen."
Patrick Wehner
Kein Deal in Anchorage - zumindest keiner, über den öffentlich gesprochen wurde
Beim Gipfeltreffen in Anchorage zeigten sich US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin demonstrativ freundlich, teilweise fast schon freundschaftlich. Bei den Ergebnissen nach dem knapp dreistündigen Gespräch blieben beide nebulös. Viele Beobachter hatten auf die Ankündigung einer Waffenruhe im Ukrainekrieg gehofft – vergeblich. Nicht einmal das Wort „Waffenruhe“ fiel während der zwölfminütigen Pressekonferenz.
- Donald Trump, der in den vergangenen Wochen noch Sanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht hatte, verlor darüber nun keine Silbe mehr. Stattdessen sprach er von „großen Fortschritten“ und einem „sehr produktiven Treffen“ und nannte Putin „Wladimir". Viele, wenn auch nicht alle wichtigen Punkte seien geklärt worden. Konkrete Vereinbarungen nannte er nicht. Er kündigte an, nun Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und den Nato-Partnern führen zu wollen.
- Wladimir Putin betonte, dass die Beziehungen zu den USA in den vergangenen Jahren einen Tiefpunkt erreicht hätten. Als zentrales Thema bezeichnete er die Ukraine und wiederholte sein Narrativ, wonach diese die russische Sicherheit bedrohe, ohne das jedoch näher auszuführen. Für einen dauerhaften Frieden müssten alle Probleme gelöst werden, auch die Sicherheit der Ukraine müsse gewährleistet sein – Details blieb er schuldig. Für Überraschung sorgte er mit dem Hinweis auf eine „Vereinbarung“, die den Frieden voranbringen solle, und dem Appell an die europäischen Staaten, diese positiv zu begleiten. Putin sprach zudem von dem großen Potenzial, das US-amerikanische und russische Geschäfte haben könnten. Am Ende des Auftritts tauschten Trump und Putin noch einen fast kumpelhaften Dialog über ein mögliches nächstes Treffen in Moskau aus. Beide verließen die Bühne ohne weitere Erklärungen – und ohne die Fragen der anwesenden Journalisten zu beantworten.
- In einem anschließenden Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Trump zum Thema Gebietstausch und Sicherheitsgarantien, dass er mit Putin darüber gesprochen habe und sich einig geworden sei. Die Ukraine müsse nun nur noch zustimmen. Zu was, sagte er nicht. Er rät Selenskij aber, einen Deal zu machen. Trump erwähnte zudem, dass ein möglicher Austausch von Gefangenen Teil des Gesprächs mit Putin war.