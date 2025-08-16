Pressestimmen: „Untergang einer amateurhaften Diplomatie“

Internationale Medien haben ernüchtert und kritisch auf den Ausgang des Treffens zwischen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert. Ausgewählte Pressestimmen im Überblick





El País (Spanien): „Der Gipfel wird in die Geschichte eingehen, aber nicht so, wie es sich Trumps Weißes Haus erhofft hatte. Er wird als Untergang einer amateurhaften Diplomatie in Erinnerung bleiben, die Trumps korrupte Vetternwirtschaft in der Regierung etabliert hat. (…) Nichts kann das Ausmaß des Scheiterns verbergen. Putin verlässt den Gipfel lächelnd, ohne dass Trump eine seiner vagen Drohungen wahr gemacht hätte.“





La Repubblica (Italien): „Der ehemalige KGB-Agent hat ihn reingelegt. Er hat den Sieg der Entspannung in den internationalen Beziehungen eingefahren und konnte sich sogar den Spaß gönnen, ihn zu verspotten, indem er ihn zum nächsten Mal nach Moskau einlud.“





Rzeczpospolita (Polen): „US-Präsident Donald Trump hatte sich entschieden, das Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin ohne größere Vorbereitungen zu führen. Er ging davon aus, dass sein persönliches Verhandlungstalent den russischen Herrscher zu Zugeständnissen bewegen würde. Aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er eine spektakuläre Niederlage erlitten hat. (…) Trotz allem gelang es, in Alaska das Schlimmste zu verhindern.“





The Independent (Großbritannien) „Trotz der Aufregung um das erste Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland seit 2021 – und dem ersten zwischen Donald Trump und Wladimir Putin seit sieben Jahren – war klar, dass das Treffen in Alaska niemals zu einem "Deal" im Sinne eines detaillierten Vertrags führen würde. (…) Wenn Europa bei einer Lösung mitreden will, muss es sich dies durch militärisches und wirtschaftliches Engagement verdienen.“