Nach der überraschenden neuen Offensive der ukrainischen Armee gehen in der westrussischen Region Kursk offenbar schwere Kämpfe weiter, die genaue Lage ist aber unklar. Laut dem morgendlichen Lagebericht des ukrainischen Generalstabs gab es in den 24 Stunden zuvor insgesamt 218 Zusammenstöße an allen Frontabschnitten. Allein in der Region Kursk habe die Armee 94 russische Angriffe zurückgeschlagen. Diese Zahlen sind nicht zu verifizieren. Am Nachmittag teilte der Generalstab mit , den Kommandoposten einer russischen Brigade in Belaja angegriffen zu haben. Diese Ortschaft liegt in der Region Kursk, allerdings nicht in dem von ukrainischen Truppen kontrollierten Gebiet, sondern etwa 30 Kilometer davon entfernt. Solche Attacken seien „ein wesentlicher Bestandteil“ der eigenen Kämpfe auf russischem Territorium, heißt es in dem Bericht.Laut den Experten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington rückten ukrainische Truppen zuletzt im Nordosten der Stadt Sudscha vor. Dies könnte auf eine koordinierte Operation im Gebiet Kursk hindeuten, aber auch auf die Vorbereitung eines Angriffs an anderen Frontabschnitten. Das Institut berief sich auf Geodaten veröffentlichter Aufnahmen im Internet. Zuvor hatten das Verteidigungsministerium in Moskau und Militärblogger erklärt, dass russische Truppen ukrainische Angriffe zurückgeschlagen hatten.