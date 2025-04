Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist seit dem frühen Morgen in Südafrika, um mit Präsident Cyril Ramaphosa über die bilaterale Zusammenarbeit und die Bemühungen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine zu beraten. Selenskij will versuchen, die internationale Unterstützung für die Kriegsanstrengungen seines Landes zu sichern, während zugleich US-Präsident Donald Trump zunehmend Druck auf die Ukraine ausübt.Allerdings wird der ukrainische Präsident, wie am Vormittag bekannt wurde, einen Teil seines Programms absagen und früher als ursprünglich geplant in die Ukraine zurückkehren. Hintergrund: In Kiew gab es in der Nacht auf Donnerstag enorme russische Angriffe mit zahlreichen Opfern. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha werde alle notwendigen Termine in Südafrika wahrnehmen, schreibt Selenskij auf der Plattform X. Südafrika unterhält gute Beziehungen zu Russland und blieb im Krieg neutral. Ramaphosa telefonierte erst am Montag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und erklärte, beide hätten „starke bilaterale Beziehungen“ und die Verpflichtung bekräftigt, gemeinsam auf eine friedliche Lösung des Krieges hinzuarbeiten.