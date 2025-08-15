Trump und Putin treffen sich in Alaska

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich heute treffen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Es ist das erste Treffen der Staatschefs beider Länder seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022. Die Gespräche sollen erst am späten Abend mitteleuropäischer Zeit (21.30 Uhr) beginnen.



Ob es tatsächlich zu konkreten Ergebnissen kommt, ist unklar. Trump sprach von einem Risiko, dass der Gipfel scheitern könnte. Nach offiziellen Angaben aus Moskau ist nach dem Gipfel keine gemeinsame Erklärung geplant. Trump sagte, er hoffe auf ein weiteres Treffen gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, bei dem es eine Einigung geben könne. Bereits am Vortag hatte Trump Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, sollte er sich bei dem Treffen nicht auf eine Beendigung der Kampfhandlungen einlassen.



Sollte das Treffen positiv verlaufen stellt Putin nach Angaben des Kremls neue Rüstungskontrollverträge in Aussicht. In diesen Verträgen wurde in den letzten Jahrzehnten die Abrüstung von Nuklearwaffen zwischen den beiden Atommächten geregelt. Aktuell sind alle bisherigen Verträge ausgelaufen oder aufgekündigt worden.





Folgende Ereignisse werden wir heute im Phoenix-Livestream zeigen: