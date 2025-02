USA vor Ukraine-Resolution nicht als treibende Kraft aktiv

In der Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Montag über einen Resolutionsentwurf zur Unterstützung Kiews abgestimmt werden. Unklar ist, wie sich die USA – bislang immer auf der Seite der Ukraine – nach den jüngsten scharfen Äußerungen von Präsident Donald Trump positionieren. Wenn die Vereinigten Staaten dem von der Ukraine ausgearbeiteten Papier nicht zustimmen, wäre dies ein weiterer Schritt der Abkehr Washingtons von Kiew.



Ohne die USA und deren Einfluss könnte die Abstimmung, die auch als globales Stimmungsbild zu dem größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen wird, deutlich weniger eindeutig gegen Russland ausfallen. Bereits vor der erneuten US-Präsidentschaft Trumps bröckelte der Rückhalt, weil vor allem in Ländern des Globalen Südens eine gewisse Kriegsmüdigkeit einsetzte.



In den vergangenen Jahren haben US-Diplomaten mit zahllosen Gesprächen um die Zustimmung zu UN-Resolutionsentwürfen geworben, die den russischen Angriffskrieg verurteilten. Sie übten Druck aus, um die Regierung in Moskau so weit wie möglich zu isolieren. Doch in diesem Jahr ist das anders. Diplomatenkreisen zufolge wurden diese Kontakte nur von anderen westlichen Ländern bemüht.



Der Resolutionsentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, enthält neben einigen bereits mehrfach bekräftigten und gegen Russland gerichteten Positionen auch Passagen, die der US-Regierung gefallen könnten. So betont der Text „die dringende Notwendigkeit, den Krieg in diesem Jahr zu beenden“ und auch die „Bemühungen verschiedener Mitgliedstaaten, die Auswirkungen des Krieges zu mildern“.