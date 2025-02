Frankreich und Großbritannien diskutieren über Friedenstruppen

Wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will in der kommenden Woche auch der britische Premierminister Keir Starmer nach Washington reisen und US-Präsident Donald Trump treffen. Medienberichten zufolge könnte es Starmer am Donnerstag darum gehen, ein Konzept für eine Art "Friedenstruppe" vorzustellen. Die Zeitungen Times und Guardian berichten, Großbritannien und Frankreich trieben die Diskussion über eine europäische Truppe zur Absicherung eines Friedensabkommens in der Ukraine voran. Eine solche Truppe könne demnach weniger als 30 000 Soldaten umfassen, hieß es unter Berufung auf Militärkreise.



„Wir haben nicht vor, Kämpfer in die Ukraine zu schicken“, sagte Macron. Er schloss aber eine Entsendung französischer Streitkräfte nicht aus, „um die Sicherheit der Ukrainer und den Frieden zu garantieren, sobald er ausgehandelt und unterschrieben ist“.



Ähnlich formuliert es auch das Pariser Außenministerium. „Es muss uns gelingen, ein System aufzubauen, das die Sicherheit der Ukraine garantiert. Das kann also eventuell durch die Entsendung von Truppen geschehen, aber im Moment ist das nicht das Thema“. Zunächst gehe es darum, ein Schema für Sicherheitsgarantien zu erhalten. Diese könnten auch darin bestehen, die ukrainische Armee neu zu bewaffnen und auszurüsten. Auch könne es um eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato gehen.