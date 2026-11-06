Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kreml-Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus
Selenskij hofft nach Wahlergebnissen in den USA auf mehr Unterstützung
Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor
Ex-Selenskij-Sprecherin wirbt mit AfD für neutrale Ukraine
Russland: Wahlergebnis sollte Trumps Ukraine-Kurs nicht ändern
Anne Eberhard
Kreml-Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus
US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. „Es wird ein großes Abkommen sein“, erklärte er. „Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.“ Alle würden begeistert sein, behauptete er. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht.
First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.
Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.
Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.
First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.
Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.
Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.
David Arachamija (li.), Fraktionschef der ukrainischen Präsidentenpartei, und der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitrijew halten Briefe von Melania Trump an ihre jeweiligen Präsidenten in den Händen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Barbara Klimke
Meloni fordert gemeinsame Stimme Europas
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fordert eine verbindliche Entscheidung darüber, wer Europa bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt. Sie erwarte, „dass ein für alle Mal entschieden wird, wer am Verhandlungstisch im Namen der Europäischen Union sitzt und mit welchem Mandat“, schrieb Meloni in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa.
Die italienische Regierungschefin erklärte, ein „uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden“, werde Europa „weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden“. Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage erörtert werden, forderte sie in dem Schreiben, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum solle dann „nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich beschließen“. Ohne gemeinsame Stimme drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni.
Costa reagierte prompt. Noch am Abend dankte er Meloni, dass sie ihre Bedenken so klar dargelegt habe, und erklärte sich zum Handeln bereit. Meloni hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate geäußert, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. So kritisierte Rom etwa das unter den Europäern nicht koordinierte Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober.
Die italienische Regierungschefin erklärte, ein „uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden“, werde Europa „weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden“. Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage erörtert werden, forderte sie in dem Schreiben, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum solle dann „nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich beschließen“. Ohne gemeinsame Stimme drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni.
Costa reagierte prompt. Noch am Abend dankte er Meloni, dass sie ihre Bedenken so klar dargelegt habe, und erklärte sich zum Handeln bereit. Meloni hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate geäußert, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. So kritisierte Rom etwa das unter den Europäern nicht koordinierte Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober.
Carim Soliman
Deutschland will weitere 100 Millionen Euro für die Ukraine bereitstellen
Die Bundesregierung will der Ukraine mit weiteren 100 Millionen Euro zur Stützung der kritischen Infrastruktur zur Seite stehen. Dies geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor.
Darin begründet das Ministerium die überplanmäßige Ausgabe mit der verschärften humanitären Notlage. Seit Juli 2026 hätten sich russische Angriffe auf die Energie-, Wasser- und Transportinfrastruktur „in zuvor ungekanntem Maße intensiviert“. Die Versorgung der Bevölkerung könne nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden. Im fünften Kriegsjahr habe die Ukraine bis zu 80 Prozent ihrer Stromerzeugungskapazitäten verloren.
Mit den Mitteln sollen demnach unter anderem dezentrale Energieanlagen wie Generatoren und Batteriespeicher beschafft, beschädigte Anlagen der Versorger in Kiew repariert und bis zu 2000 Schulen und Kindergärten winterfest gemacht werden. Zudem sei die Beschaffung von Spezialgeräten für den ukrainischen Katastrophendienst sowie die Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen.
Darin begründet das Ministerium die überplanmäßige Ausgabe mit der verschärften humanitären Notlage. Seit Juli 2026 hätten sich russische Angriffe auf die Energie-, Wasser- und Transportinfrastruktur „in zuvor ungekanntem Maße intensiviert“. Die Versorgung der Bevölkerung könne nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden. Im fünften Kriegsjahr habe die Ukraine bis zu 80 Prozent ihrer Stromerzeugungskapazitäten verloren.
Mit den Mitteln sollen demnach unter anderem dezentrale Energieanlagen wie Generatoren und Batteriespeicher beschafft, beschädigte Anlagen der Versorger in Kiew repariert und bis zu 2000 Schulen und Kindergärten winterfest gemacht werden. Zudem sei die Beschaffung von Spezialgeräten für den ukrainischen Katastrophendienst sowie die Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen.
Carim Soliman
Vier Festnahmen wegen Spionage für russische Geheimdienste in Polen
Die polnischen Behörden haben vier Personen wegen Spionage für russische Geheimdienste und illegaler Lieferung von Militärgütern festgenommen. Zwei weitere Verdächtige, denen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werde, seien unter Auflagen auf freiem Fuß geblieben, teilte der polnische Inlandsgeheimdienst ABW am Donnerstag mit.
Unter den insgesamt sechs Beschuldigten befinden sich demnach fünf Polen im Alter von 25 bis 52 Jahren sowie eine 37-jährige Russin. Die Gruppe soll Russland unter Umgehung der westlichen Sanktionen mit größeren Mengen an militärischen Komponenten versorgt haben, die unter anderem für die Herstellung von Munition und Waffensystemen bestimmt gewesen seien.
Die Festnahmen reihen sich in eine Serie von Spionage- und Sabotagefällen in Polen ein. Siemoniak zufolge verdächtigen die Sicherheitsbehörden seit dem 1. Januar 2024 rund 100 Personen der Beteiligung an solchen Vorfällen. Die russische Botschaft reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Kreml hat Vorwürfe der Sabotage in Nato-Staaten stets zurückgewiesen.
Unter den insgesamt sechs Beschuldigten befinden sich demnach fünf Polen im Alter von 25 bis 52 Jahren sowie eine 37-jährige Russin. Die Gruppe soll Russland unter Umgehung der westlichen Sanktionen mit größeren Mengen an militärischen Komponenten versorgt haben, die unter anderem für die Herstellung von Munition und Waffensystemen bestimmt gewesen seien.
Die Festnahmen reihen sich in eine Serie von Spionage- und Sabotagefällen in Polen ein. Siemoniak zufolge verdächtigen die Sicherheitsbehörden seit dem 1. Januar 2024 rund 100 Personen der Beteiligung an solchen Vorfällen. Die russische Botschaft reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Kreml hat Vorwürfe der Sabotage in Nato-Staaten stets zurückgewiesen.
Barbara Klimke
Verletzte nach Angriff auf Dnipro
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Drohnen hätten ein Wohnhaus und Garagen getroffen, teilte der Gouverneur der Region, Oleksandr Hanzha, auf Telegram mit. Zudem sei eine Anlage der kritischen Infrastruktur in Brand geraten.
Selenskij hofft nach Wahlergebnissen in den USA auf mehr Unterstützung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij setzt nach dem Sieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen auf mehr Hilfe für sein von Russland angegriffenes Land. Er sei auch den Republikanern dankbar, sagte er in einem Interview von Jan Böhmermann für das ZDF. „Aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa“, sagte Selenskij nach Angaben des Senders.
In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus. Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskij.
In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus. Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskij.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij im Gespräch mit Moderator und Satiriker Jan Böhmermann. Peter Oliver Wolff/ZDF/dpa
Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor
Am Rande eines Besuchs in Madrid hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit US-Vertretern die kommende Gesprächsrunde mit Russland in Abu Dhabi vorbereitet. Selenskij telefonierte nach eigenen Angaben mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Der Gesprächsprozess müsse vorangehen, um den Krieg rasch zu beenden, sagte Selenskij nach Angaben seines Amtes in Kiew: „Die Ukraine ist zu den notwendigen Schritten bereit. Unsere Vorschläge sind klar, und wir haben unsere Vorschläge der US-Seite übergeben.“ Sein Land brauche nach einem möglichen Ende der Kämpfe Sicherheitsgarantien.
Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht von seinen Kriegszielen ab.
Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht von seinen Kriegszielen ab.
Ex-Selenskij-Sprecherin wirbt mit AfD für neutrale Ukraine
Iuliia Mendel, einst Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und heute dessen scharfe Kritikerin, hat bei einer Veranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion Vorwürfe gegen den Präsidenten bekräftigt und für eine neutrale Ukraine geworben. Unter Selenskij sei kein Frieden möglich, sagte sie bei der Diskussionsrunde im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages in Berlin. Sie glaube nicht, dass er Frieden wolle. Die Ukraine sei an einem Punkt, an dem ein schlechter Frieden besser sei als ein verlängerter Krieg. Das würde ihr wenigstens die Chance lassen, als eigenständiges Land zu überleben, sagte Mendel.
AfD-Chef Tino Chrupalla sagte: „Russland hat die Ukraine angegriffen, das bestreitet hier niemand. Aber wer diesen Krieg beenden will, muss mit allen Beteiligten reden.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zum Hörer greifen und mit Russland sprechen. Zu der Diskussion unter der Überschrift „Die Schweiz des Ostens - Vision einer friedlichen Ukraine“ hatte die AfD auch den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev eingeladen. Der hatte eine Teilnahme jedoch abgelehnt und bei X geschrieben: „Mit "Schweiz des Ostens" meint die AfD wohl die Sächsische Schweiz? Die Ukraine bleibt weder neutral gegenüber Kriegsverbrechen noch wehrlos. Ich bleibe fern.“
Erst vor wenigen Tagen hatten AfD-Außenpolitiker ein Papier veröffentlicht, in dem sie ebenfalls für eine neutrale Ukraine warben, die weder Nato- noch EU-Mitglied werden dürfe. Ukrainische Behörden werfen Mendel indes Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mitgeteilt.
AfD-Chef Tino Chrupalla sagte: „Russland hat die Ukraine angegriffen, das bestreitet hier niemand. Aber wer diesen Krieg beenden will, muss mit allen Beteiligten reden.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zum Hörer greifen und mit Russland sprechen. Zu der Diskussion unter der Überschrift „Die Schweiz des Ostens - Vision einer friedlichen Ukraine“ hatte die AfD auch den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev eingeladen. Der hatte eine Teilnahme jedoch abgelehnt und bei X geschrieben: „Mit "Schweiz des Ostens" meint die AfD wohl die Sächsische Schweiz? Die Ukraine bleibt weder neutral gegenüber Kriegsverbrechen noch wehrlos. Ich bleibe fern.“
Erst vor wenigen Tagen hatten AfD-Außenpolitiker ein Papier veröffentlicht, in dem sie ebenfalls für eine neutrale Ukraine warben, die weder Nato- noch EU-Mitglied werden dürfe. Ukrainische Behörden werfen Mendel indes Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mitgeteilt.
Iuliia Mendel, Ex-Sprecherin von Wolodimir Selenskij auf der Panel-Diskussion der AfD. Sean Gallup/Getty Images
Russland: Wahlergebnis sollte Trumps Ukraine-Kurs nicht ändern
Die russische Führung hofft darauf, dass US-Präsident Donald Trump trotz der Wahlschlappe seiner Partei bei den Zwischenwahlen an seinem Kurs im Ukraine-Konflikt festhält. „Wir setzen fest darauf, dass er seine Friedensbemühungen fortsetzt“, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Trump hat wiederholt den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij massiv kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert. Zudem hatte der US-Präsident kurz vor den Zwischenwahlen überraschend einen Diesel-Deal mit Russland geschlossen und dafür Sanktionen gegen das Land ausgesetzt.
Carim Soliman
Tote nach russischem Angriff bei Saporischschja
Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen in der südostukrainischen Region Saporischschja getötet worden. Russland habe zweimal die Stadt Wilnjansk attackiert, schrieb Gouverneur Mychajlo Semikin am Vormittag bei Telegram. Bei den Todesopfern handele es sich um eine 52-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann. Zudem sei ein 59-Jähriger verletzt worden. Details zur Art des Angriffs nannte er zunächst nicht. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach beschädigt.
Erst am Montag waren bei einem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha im Gebiet Saporischschja 37 Personen getötet worden, wie örtliche Behörden angeben. Noch immer würden 59 Menschen vermisst. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen.
Erst am Montag waren bei einem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha im Gebiet Saporischschja 37 Personen getötet worden, wie örtliche Behörden angeben. Noch immer würden 59 Menschen vermisst. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen.
Carim Soliman
Selenskij verleiht Melania Trump Orden wegen Oleschky-Waffenruhe
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat der First Lady der USA wegen ihrer Hilfe bei der Vermittlung einer örtlichen Waffenruhe zur Evakuierung der Frontstadt Oleschky einen Staatsorden verliehen. Melania Trump erhält den Orden der Fürstin Olga erster Klasse, mit dem die Ukraine Frauen für herausragende Verdienste im karitativen oder gesellschaftlichen Bereich ehrt, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dekret hervorgeht. Damit werde ihr persönlicher Beitrag zur humanitären Unterstützung der Ukraine gewürdigt.
Die Frau von US-Präsident Donald Trump spielte den Angaben zufolge eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung einer sechstägigen Feuerpause, um Zivilisten aus der umkämpften Stadt Oleschky in Sicherheit zu bringen, was am Sonntag abgeschlossen wurde. Es war die längste lokale Waffenruhe seit Kriegsbeginn. Zudem werde mit dem Orden ihr Einsatz für ukrainische Kinder gewürdigt, insbesondere für jene, die aus den von Russland besetzten Gebieten verschleppt wurden.
Die Frau von US-Präsident Donald Trump spielte den Angaben zufolge eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung einer sechstägigen Feuerpause, um Zivilisten aus der umkämpften Stadt Oleschky in Sicherheit zu bringen, was am Sonntag abgeschlossen wurde. Es war die längste lokale Waffenruhe seit Kriegsbeginn. Zudem werde mit dem Orden ihr Einsatz für ukrainische Kinder gewürdigt, insbesondere für jene, die aus den von Russland besetzten Gebieten verschleppt wurden.
Carim Soliman
Russland greift ukrainische Kraftwerke an
Russland hat in der Nacht wieder zahlreiche Landesteile in der Ukraine angegriffen. Dabei seien zwei Kraftwerke in den Regionen Kiew und Schytomyr getroffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Zudem habe man ein Frachtschiff nahe der Hafenstadt Odessa attackiert. Ukrainischen Behörden zufolge gab es weitere Angriffe in den Regionen Poltawa, Dnipro, Kirowohrad und Riwne sowie auf die Hauptstadt Kiew. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim kam es nach einem Unfall zu Stromausfällen, Einzelheiten dazu lagen bisher nicht vor. Zudem brannte ein Logistikzentrum des russischen Einzelhändlers Ozon in der südrussischen Stadt Krasnodar nach einem Drohnenangriff.
Vorwurf des Landesverrats gegen Selenskijs Ex-Sprecherin
Nach Kritik an Präsident Wolodimir Selenskij werfen ukrainische Behörden seiner ersten Pressesprecherin, Julia Mendel, Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, teilte der Selenskij unterstellte Geheimdienst SBU mit. Nach einer Analyse ihrer öffentlichen Auftritte und Äußerungen seien die Staatsanwaltschaft und der SBU zu dem Schluss gekommen, dass Mendel den Ruf des Landes auf internationaler Ebene schädige und das „Kreml-Regime“ und den russischen Krieg gegen die Ukraine rechtfertige.
Die Staatsanwaltschaft begründete den Verdacht unter anderem mit einem Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. Aussagen wie „Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist“ und „Sehen Sie, meine Nation degradiert“ seien von der russischen Propaganda verwendet worden. Zudem habe sie die Verbote in der heutigen Ukraine mit denen in der Sowjetunion verglichen. Mit Mendels Äußerungen solle international der Eindruck erweckt werden, dass die Ukraine keine weitere Unterstützung verdiene und die ukrainische Führung ein Hindernis für Frieden darstelle, hieß es.
Mendel wies den Vorwurf einer Tätigkeit im Interesse Russlands umgehend zurück. „Grund für diesen Verdacht waren meine öffentlichen Äußerungen in westlichen Medien und meine Beiträge in sozialen Netzwerken – insbesondere jene, die sich auf die Aufdeckung von Korruption im Umfeld von Selenskij, die fehlende Meinungsfreiheit und politische Verfolgungen bezogen“, schrieb sie bei Facebook.
Selenskij habe damit gezeigt, dass sie recht habe. Es gehe hier um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Die Anschuldigungen gründen unter anderem auf meinem Interview mit Tucker Carlson und Äußerungen, die ich bei X und Facebook gemacht habe“, schrieb sie.
Die Staatsanwaltschaft begründete den Verdacht unter anderem mit einem Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. Aussagen wie „Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist“ und „Sehen Sie, meine Nation degradiert“ seien von der russischen Propaganda verwendet worden. Zudem habe sie die Verbote in der heutigen Ukraine mit denen in der Sowjetunion verglichen. Mit Mendels Äußerungen solle international der Eindruck erweckt werden, dass die Ukraine keine weitere Unterstützung verdiene und die ukrainische Führung ein Hindernis für Frieden darstelle, hieß es.
Mendel wies den Vorwurf einer Tätigkeit im Interesse Russlands umgehend zurück. „Grund für diesen Verdacht waren meine öffentlichen Äußerungen in westlichen Medien und meine Beiträge in sozialen Netzwerken – insbesondere jene, die sich auf die Aufdeckung von Korruption im Umfeld von Selenskij, die fehlende Meinungsfreiheit und politische Verfolgungen bezogen“, schrieb sie bei Facebook.
Selenskij habe damit gezeigt, dass sie recht habe. Es gehe hier um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Die Anschuldigungen gründen unter anderem auf meinem Interview mit Tucker Carlson und Äußerungen, die ich bei X und Facebook gemacht habe“, schrieb sie.
Melania Trump kündigt Treffen mit Ukrainern und Russen an
First Lady Melania Trump hat nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky ein Treffen mit Vertretern der Ukraine und Russlands im Weißen Haus angekündigt. Sie persönlich werde die Repräsentanten von zwei Nationen zusammenbringen, die sich aktiv im Krieg befinden, teilte das Weiße Haus mit.
Es wurden keine Angaben gemacht, welche Ukrainer und Russen an der Begegnung teilnehmen sollen. Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf eigene Quellen, dass aus Kiew der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, nach Washington reisen werden. Die russische Seite sollen demnach Lubinez Kollegin Jana Lantratowa und Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew vertreten.
Es wurden keine Angaben gemacht, welche Ukrainer und Russen an der Begegnung teilnehmen sollen. Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf eigene Quellen, dass aus Kiew der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, nach Washington reisen werden. Die russische Seite sollen demnach Lubinez Kollegin Jana Lantratowa und Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew vertreten.
Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningrad
In Polen haben Polizei, Grenzschutz und Militär einen großangelegten Einsatz an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad begonnen. Es habe von den Geheimdiensten sehr genaue Informationen gegeben, wonach es zum Eindringen bewaffneter Menschen auf das polnische Staatsgebiet kommen könne, sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau.
„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien Provokationen verhindert worden.
Nach Angaben von Tusk hatten die Geheimdienste schon seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Dienste Anfang November Provokationen an der Grenze planen. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt. Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.
Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land. Russland bestreitet offiziell solche Vorhaben.
„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien Provokationen verhindert worden.
Nach Angaben von Tusk hatten die Geheimdienste schon seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Dienste Anfang November Provokationen an der Grenze planen. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt. Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.
Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land. Russland bestreitet offiziell solche Vorhaben.